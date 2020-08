Keurig Dr Pepper informa sólidos resultados en el segundo trimestre de 2020

Reafirma las previsiones para el año 2020 completo

BURLINGTON, Massachusetts y PLANO, Texas, 2 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NYSE: KDP) informó hoy sólidos resultados financieros para el segundo trimestre que cerró el 30 de junio de 2020 y reafirmó las previsiones para el año.

Sobre la base de principios contables generalmente aceptados (PCGA), las ventas netas en el segundo trimestre de 2020 aumentaron 1.8% y las utilidades por acción diluidas totalizaron $0.21, en comparación con $0.22 en el período del año anterior. Las ventas netas en moneda constante en el segundo trimestre aumentaron 2.9% en comparación con un año atrás y las utilidades por acción diluidas ajustadas1 crecieron 10% hasta $0.33.

Al comentar sobre el anuncio, Bob Gamgort, presidente de la junta directiva y CEO, señaló: "Desde su formación en 2018, KDP ha alcanzado un desempeño financiero sólido y equilibrado. Nuestros resultados del segundo trimestre demuestran la capacidad de nuestro portafolio ampliado de bebidas, nuestras rutas únicas al mercado y una cultura de ejecución que nos permite alcanzar crecimiento incluso en los entornos más difíciles. Estoy orgulloso de nuestros 26,000 empleados y les agradezco que hayan dado el paso al frente ante la adversidad para cumplir con nuestros clientes, consumidores y comunidades, al tiempo que nos apoyamos los unos a los otros durante estos tiempos inciertos. A pesar de que esperamos considerable volatilidad en lo adelante, seguimos confiados en que tanto nuestro modelo empresarial como nuestra organización continuarán ejecutando bien para cumplir con las previsiones que hemos reafirmado hoy".

Resultados consolidados del segundo trimestre

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2020 aumentaron 1.8% hasta $2,860 millones, en comparación con $2,810 millones en el período del año anterior. Sobre una base de moneda constante, las ventas netas avanzaron 2.9%, lo cual refleja un sólido crecimiento de la relación volumen/mezcla de 4.3%, que fue parcialmente contrarrestado por un precio neto de realización más bajo de 1.4%. El COVID-19 tuvo un impacto considerable sobre la industria de bebidas durante el trimestre y esto requirió que KDP navegara por un entorno difícil para alcanzar un crecimiento equilibrado en el trimestre. Los aspectos destacados del desempeño de las ventas netas por segmento incluyen:

Sistemas de preparación de café : El considerable crecimiento en cafeteras y cápsulas de café K-Cup para consumo en el hogar compensó con creces un descenso considerable de los negocios de café en las oficinas y en la hotelería. Durante el trimestre el comercio electrónico mostró especial fortaleza, como reflejo de la aceleración del cambio de los consumidores hacia la realización de algunas de sus compras al canal en línea, incluido el sitio minorista Keurig.com.

: El considerable crecimiento en cafeteras y cápsulas de café K-Cup para consumo en el hogar compensó con creces un descenso considerable de los negocios de café en las oficinas y en la hotelería. Durante el trimestre el comercio electrónico mostró especial fortaleza, como reflejo de la aceleración del cambio de los consumidores hacia la realización de algunas de sus compras al canal en línea, incluido el sitio minorista Keurig.com. Bebidas envasadas : La sólida ejecución en el mercado, que condujo a un aumento de la cuota en la mayoría de los elementos de bebidas frías de KDP, fue más que suficiente para compensar el descenso en los canales de las tiendas de conveniencia y gasolineras debido a una menor movilidad de los consumidores. La reciente innovación exitosa también contribuyó al sólido desempeño en el trimestre.

: La sólida ejecución en el mercado, que condujo a un aumento de la cuota en la mayoría de los elementos de bebidas frías de KDP, fue más que suficiente para compensar el descenso en los canales de las tiendas de conveniencia y gasolineras debido a una menor movilidad de los consumidores. La reciente innovación exitosa también contribuyó al sólido desempeño en el trimestre. Concentrados de bebidas: Este segmento tuvo un descenso debido a uno de los componentes del negocio, el servicio alimentario en fuentes, que presta servicios a los restaurantes y a los hoteles, y reflejó los cambios en el comportamiento del consumidor

Este segmento tuvo un descenso debido a uno de los componentes del negocio, el servicio alimentario en fuentes, que presta servicios a los restaurantes y a los hoteles, y reflejó los cambios en el comportamiento del consumidor Bebidas América Latina experimentó un modesto impacto negativo debido a la limitada movilidad del consumidor en México.

El desempeño en el mercado2 de KDP en los canales rastreados en el segundo trimestre de 2020 se mantuvo muy sólido, con avance en la cuota de mercado en la mayoría de las categorías clave de la empresa, incluso las bebidas carbonatadas (CSD)3, agua premium sin saborizantes, bebidas de frutas que se mantienen estables en el almacenamiento (shelf stable), jugos vegetales que se mantienen estables en el almacenamiento, y puré de manzana y jugo de manzana que se mantienen estables en el almacenamiento. Este desempeño reflejó la solidez de las bebidas carbonatadas Dr Pepper y Canada Dry, las aguas premium CORE hydration y evian, las bebidas de jugo Snapple, el jugo de vegetales Clamato y el puré de manzana y el jugo de manzana Motts. En lo que respecta a café, el consumo minorista de cápsulas monodosis fabricadas por KDP creció casi 15% en los canales rastreados por IRi, la cuota del mercado en dólares de las cápsulas fabricadas por KDP permaneció sólida en 82% y se observó una mejora en las tendencias de cuota de mercado del portafolio de marcas propias y licenciadas de KDP.

La solidez del segmento de bebidas envasadas estuvo apoyada por las introducciones de nuevos productos, en particular Dr Pepper & Cream Soda y Canada Dry Bold y, en menor medida, Snapple Lemonades, al tiempo que los nuevos lattes The Original Donut Shop One Step y la innovación exitosa y constante en las cafeteras, lo cual incluye las recientes introducciones de K-Duo y K-Slim, apoyaron la solidez del segmento de sistemas de preparación de café.

Los ingresos por operaciones sobre la base de principios contables generalmente aceptados (PCGA) disminuyeron 4.4% hasta $561 millones en el segundo trimestre 2020, en comparación con $587 millones en el período del año anterior, lo cual incluye el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad, incluso determinados gastos relacionados con el COVID-19, así como precios más bajos, inflación y costos por operaciones y logística más altos relacionados con la mayor demanda del consumidor. Contrarrestando parcialmente estos factores estuvieron menores gastos en marketing y otras partidas discrecionales, productividad y sinergias de la fusión y el sólido crecimiento en ventas netas. Al excluirse las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso por operaciones ajustado aumentó 10.4% hasta $775 millones, en comparación con $702 millones en el período del año anterior, y el margen operativo ajustado avanzó 210 puntos base hasta 27.1%. Sobre una base de moneda constante, el ingreso por operaciones ajustado creció 11.1%.

Los costos operativos relacionados con el COVID-19 en que se incurrió en el segundo trimestre de 2020 totalizaron $75 millones, de los cuales $63 millones fueron reconocidos como partidas que afectan la comparabilidad y consistieron en aumentos temporales en la compensación e incentivos para los empleados en la primera línea, así como mayores gastos en seguridad e higienización. El balance de los gastos relacionados con el COVID-19 en el trimestre, el cual estuvo compuesto por devaluación de los inventarios y gastos por deudas incobrables, se incluye en los resultados ajustados de la empresa.

Los ingresos netos PCGA en el segundo trimestre de 2020 disminuyeron 5.1% hasta $298 millones, o $0.21 por acción diluida, en comparación con ingresos netos PCGA de $314 millones, $0.22 por acción diluida, en el período del año anterior, lo cual refleja la disminución en los ingresos por operaciones PCGA, una tasa tributaria efectiva más alta como resultado de la comparación de partidas tributarias discretas favorables y ajustes de la valuación en el período del año anterior y mayores gastos por intereses, así como el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad, lo cual fue parcialmente contrarrestado por un aumento en los ingresos no operativos. Los ingresos netos ajustados aumentaron 10.9% en el segundo trimestre de 2020 hasta $469 millones, en comparación con $423 millones en el período del año anterior y las utilidades por acción diluidas ajustadas avanzaron 10% hasta $0.33, en comparación con $0.30 en el período del año anterior.

La empresa generó un flujo de caja libre sólido que totalizó $524 millones en el segundo trimestre de 2020, algo que permitió a KDP reducir la deuda bancaria en aproximadamente $274 millones. La relación de apalancamiento de la gerencia de la empresa disminuyó desde 4.9x al cierre del segundo trimestre de 2019 hasta 4.0x al cierre del segundo trimestre de 2020, lo cual fue principalmente impulsado por la continua reducción de la deuda y el crecimiento en las utilidades. Desde el cierre de la fusión en julio de 2018, la relación de apalancamiento de la gerencia de KDP ha disminuido 2.0x.

1 Los parámetros financieros ajustados usados en este comunicado de prensa son mediciones no PCGA. Vea las conciliaciones de los resultados PCGA a los resultados ajustados en las tablas acompañantes.

2 Desempeño en el mercado (consumo minorista; cuota del mercado) basado en las definiciones de categoría de IRi adaptadas de Keurig Dr Pepper.

3 CSD se refiere en inglés a "Carbonated Soft Drink" (bebida carbonatada)".

Resultados del segundo trimestre por segmentos

Sistemas de preparación de café

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2020 aumentaron 5.4% hasta $1,040 millones, en comparación con $990 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja una mayor relación volumen/mezcla de 8.3%, compensado parcialmente por menor precio neto de realización de 2.5% y cambio desfavorable de divisas de 0.4%. Sobre una base de moneda constante, las ventas netas aumentaron 5.8% en el trimestre.

El aumento de 8.3% en la relación volumen/mezcla en comparación con el año anterior estuvo impulsado por un sólido crecimiento de 9.5% en el volumen de cápsulas, con un gran aumento en el negocio de consumo en el hogar, contrarrestado parcialmente por una disminución considerable en los negocios de consumo en oficinas fuera del hogar y hotelería. El volumen de cafeteras aumentó 11.6%, con crecimiento de 19% en el período del año anterior, lo cual refleja innovación exitosa introducida durante los últimos 12 meses e inversiones para impulsar la entrada en los hogares.

Los ingresos por operaciones aumentaron 1.0% hasta $290 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con $287 millones en el período del año anterior, lo cual refleja los beneficios del sólido crecimiento en las ventas netas y continua productividad y sinergias producto de la fusión, contrarrestados parcialmente por el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad, incluso costos relacionados con el COVID-19 y y un aumento en la reserva para litigios. En el segundo trimestre de 2020, el segmento incurrió en costos de $17 millones relacionados con el COVID-19, de los cuales $9 millones fueron considerados como partidas que afectan la comparabilidad. Al excluirse estas y otras partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso por operaciones ajustado en el trimestre aumentó 9.7% hasta $363 millones, en comparación con $331 millones en el período del año anterior, y el margen operativo ajustado avanzó 140 puntos base hasta 34.8%. Sobre una base de moneda constante, el ingreso por operaciones ajustado aumentó 10.0%.

Bebidas envasadas

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2020 aumentaron 6.2% hasta $1,390 millones, en comparación con $1,310 millones en el período del año anterior, lo cual refleja un sólido crecimiento de la relación volumen/mezcla de 6.6%, compensado parcialmente por menor precio neto de realización de 0.3% y cambio desfavorable de divisas de 0.1%. El desempeño de las ventas netas reflejó la solidez en bebidas carbonatadas, jugos y bebidas de jugo, puré de manzana y mezcladores, contrarrestada parcialmente por menores ventas netas de agua premium, debidas a menores ventas en los canales de tiendas de conveniencia y gasolineras ya que la movilidad del consumidor fue limitada. El desempeño de las ventas netas en el trimestre fue impulsado por Canada Dry, lo cual incluye la recientemente lanzada Canada Dry Bold, y por Dr Pepper, con la inclusión de la también recientemente lanzada Dr Pepper & Cream Soda. Apoyando también el crecimiento en las ventas netas estuvieron A&W, 7UP, Squirt, A Shoc, Real Lemon, Sunkist, Motts y Clamato, así como mayor fabricación bajo contrato, lo cual estuvo parcialmente contrarrestado por los negocios de té Snapple y Bai.

Los ingresos por operaciones aumentaron aproximadamente 12% hasta $208 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con $186 millones en el período del año anterior, lo cual refleja sólido crecimiento de las ventas netas, menores gastos discrecionales, incluso marketing, y continua productividad y sinergias producto de la fusión. Estos impulsores del crecimiento fueron compensados parcialmente por mayores costos de fabricación y logística para satisfacer la sólida demanda del consumidor en el trimestre, así como el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad, incluso costos relacionados con el COVID-19. En el segundo trimestre de 2020, el segmento incurrió en costos de $54 millones relacionados con el COVID-19, todos los cuales fueron considerados como partidas que afectan la comparabilidad. Al excluirse estas y otras partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso por operaciones ajustado aumentó 42% hasta $269 millones, en comparación con $190 millones en el período del año anterior, y el margen operativo ajustado avanzó 480 puntos base hasta 19.3%.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2020 disminuyeron 16.5% para alcanzar $309 millones, en comparación con $370 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja una desfavorable relación volumen/mezcla de 11.4%, menor precio neto de realización de 4.8% y cambio desfavorable de divisas de 0.3%. El desempeño de la relación volumen/mezcla reflejó un descenso considerable en el negocio del servicio alimentario en fuentes, que atiende a los sectores de gastronomía y hotelería, debido a que durante el trimestre los consumidores se quedaron en sus hogares.

El volumen de envíos totales en comparación con el año anterior descendió 10.5% en el segundo trimestre de 2020, reflejando principalmente el impacto del COVID-19 en el negocio de servicio alimentario en fuentes. Las ventas netas de Dr Pepper y Crush fueron las más afectadas en el trimestre. El volumen de ventas de cajas de las embotelladoras descendió aproximadamente 7% en el segundo trimestre de 2020.

El ingreso por operaciones descendió 9.8% hasta $220 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con $244 millones en el período del año anterior, lo cual reflejó el descenso en las ventas netas y modestos costos relacionados con el COVID-19, que fueron parcialmente compensados por menores gastos discrecionales, incluido el marketing. Al excluirse las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso por operaciones ajustado disminuyó 9.8% hasta $222 millones, en comparación con $246 millones en el período del año anterior, dando como resultado un aumento del margen operativo ajustado de 530 puntos base con respecto al año anterior, hasta 71.8%. Sobre una base de moneda constante, el ingreso por operaciones ajustado descendió 9.3%.

Bebidas América Latina

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2020 disminuyeron 14,9% hasta $120 millones, en comparación con ventas netas de $141 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja principalmente el impacto desfavorable del cambio de divisa extranjera. Sobre una base de moneda constante, las ventas netas aumentaron 1.4% en el trimestre, lo cual refleja un precio neto de realización de 6.1%, parcialmente contrarrestado por un descenso de 4.7% en la relación volumen/mezcla, relacionado en buena medida con los impactos del COVID-19 en México.

Los ingresos operativos disminuyeron hasta $21 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con $26 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja principalmente los impactos desfavorables de menores ventas netas, gastos por transacciones en moneda extranjera y el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad Los menores gastos en marketing y la continua productividad contrarrestaron parcialmente estos factores. Al excluirse las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso por operaciones ajustado aumentó 15% hasta $23 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con $20 millones en el período del año anterior, e hizo que el margen operativo ajustado avanzara 500 puntos base, hasta 19.2%, en comparación con el año anterior. Sobre una base de moneda constante, el ingreso por operaciones ajustado aumentó 30%.

Perspectiva de KDP para 2020

Teniendo en cuenta el portafolio de marcas diversificadas y la vasta red de distribución de la empresa, cuya combinación ha permitido que la empresa navegue con éxito la volatilidad causada por el COVID-19 hasta la fecha, la empresa confía en su capacidad para alcanzar crecimiento continuo en la segunda mitad del año.

Específicamente, para el año completo 2020, KDP sigue esperando un crecimiento de las ventas netas en moneda constante en el intervalo de 3% a 4%. La empresa también continúa esperando utilidades por acción diluidas ajustadas para el año completo 2020 en el intervalo de 13% a 15%, o $1.38 a $1.40 por acción diluida, dada la considerable visibilidad y control que la empresa mantiene sobre su estructura de costos, incluso sólida gestión de costos, programas de productividad y sinergias gracias a la fusión. Por último, la empresa sigue esperando que su relación de apalancamiento de la gerencia esté en el intervalo de 3.5x a 3.8x al cierre del año 2020 y que su relación de apalancamiento de la gerencia esté por debajo de 3.0x antes de transcurridos de dos a tres años desde el cierre de la fusión en julio de 2018.

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una empresa líder en bebidas en América del Norte, con ingresos anuales superiores a $11 mil millones y casi 26,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en bebidas no alcohólicas, especialmente café y té, agua, jugos, bebidas de jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café monodosis No. 1 en Estados Unidos y Canadá. El portafolio de la empresa, compuesto por más de 125 marcas propias, bajo licencia y de socios, está diseñado para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de los consumidores, en cualquier momento, e incluye Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su potente red de ventas y distribución, KDP puede entregar su portafolio de bebidas calientes y frías a prácticamente todos los puntos de compra para los consumidores. La empresa está comprometida con el aprovisionamiento, la producción y la distribución de sus bebidas de forma responsable a través de su plataforma de responsabilidad social corporativa Drink Well. Do Good., que incluye esfuerzos relacionados con envasado circular, uso eficiente de los recursos naturales y sustentabilidad de la cadena de suministros. Para obtener más información, visite, www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES A FUTURO

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa son "declaraciones a futuro" dentro del significado de las leyes y regulaciones sobre títulos valores aplicables. Estas declaraciones a futuro por lo general se pueden identificar por el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "considera", "podría", "estima", "siente", "pronostica", "intenta", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "pudiera", "objetivo", "hará", "haría" y palabras, frases o expresiones similares y variaciones o significados negativos de estas palabras, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras que permiten su identificación. Las declaraciones a futuro por su naturaleza abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como las declaraciones relacionadas con los resultados futuros estimados o previstos de la empresa combinada luego de la combinación de Keurig Green Mountain, Inc. ("KGM") y Dr Pepper Snapple Group, Inc. ("DPSG" y dicha combinación la "transacción"), los beneficios esperados con la transacción, incluso las sinergias estimadas y los ahorros en costos, los objetivos de la fusión a largo plazo y otras declaraciones que no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones de desempeño real.

Estas declaraciones a futuro están sujetas a un número de riesgos e incertidumbres en relación con los negocios de la empresa y la transacción y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: (i) el impacto que la considerable deuda adicional incurrida en relación con la transacción puede tener sobre nuestra capacidad para operar nuestro negocio, (ii) riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de KGM y DPS en la empresa combinada y la asunción de ciertas posibles responsabilidades de KGM y la posibilidad de que las sinergias previstas y otros beneficios de la transacción, incluso ahorros en costos, no se producirán o no se producirán dentro del marco de tiempo esperado, (iii) el impacto de la pandemia mundial del COVID-19 y (iv) riesgos relacionados con los negocios y las industrias en las cuales nuestra empresa combinada opera. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres, se analizan con mayor profundidad en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluso nuestro informe anual en Formulario 10-K y nuestras subsecuentes presentaciones ante la SEC. Aunque la lista de factores de riesgos presentados aquí y en nuestras presentaciones públicas se considera representativa, ninguna lista debe ser considerada como una declaración completa de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Toda declaración a futuro realizada en este comunicado de prensa se refiere solo a la fecha de este documento. No tenemos obligación, y explícitamente renunciamos a toda obligación, de actualizar o modificar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos subsecuentes u otras causas, excepto como se requiera por las leyes o regulaciones aplicables.

MEDICIONES FINANCIERAS NO PCGA

Este comunicado de prensa incluye ciertas mediciones financieras no PCGA, incluso ingresos operativos ajustados, ingresos netos ajustados, utilidades por acción diluidas ajustadas y flujo de caja libre, las cuales difieren de los resultados que se obtienen cuando se usan los principios contables generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Estas mediciones financieras no PCGA deben ser consideradas como suplementos a las mediciones informadas PCGA, no deben ser consideradas como reemplazo para, o mejores que, las mediciones PCGA y puede que no sean comparables a mediciones con nombres similares usadas por otras empresas. Las mediciones financieras no PCGA por lo general excluyen ciertos cargos, incluso costos puntuales relacionados con la transacción y con las actividades de integración, los cuales no se espera que ocurran rutinariamente en períodos futuros. La empresa usa mediciones financieras no PCGA internamente para enfocar a la gerencia en el desempeño excluyendo estos cargos especiales para medir el desempeño operativo de nuestro negocio. La gerencia considera que esta información es útil para los inversores porque aumenta la transparencia y ayuda a los inversores en el entendimiento del desempeño subyacente de la empresa y en el análisis de las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia considera que las mediciones financieras no PCGA son usadas frecuentemente por analistas e inversores en su evaluación de empresas, y la continua inclusión proporciona consistencia en los informes financieros y permite a analistas e inversores llevar a cabo comparaciones comprensibles de resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las mediciones financieras PCGA más directamente comparables y las consideraciones con mediciones financieras no PCGA se establecen en el anexo a este comunicado de prensa y se incluyen en las presentaciones de la empresa ante la SEC.

En la medida en que la compañía proporciona previsiones, lo hace solo sobre una base no PCGA y no proporciona conciliaciones de tales mediciones no PCGA a futuro con PCGA debido a la imposibilidad de predecir la magnitud y el momento preciso de impactos fuera del control de la empresa sobre determinadas partidas como ganancias o pérdidas no en efectivo como resultado de ajustes de precios de mercado de instrumentos derivados, entre otros.

KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Segundo trimestre

Primeros seis meses (en millones, excepto datos por acción) 2020

2019

2020

2019 Ventas netas $ 2,864



$ 2,812



$ 5,477



$ 5,316

Costo de ventas 1,302



1,186



2,463



2,292

Ganancia bruta 1,562



1,626



3,014



3,024

Gastos de venta, generales y administrativos 1,001



1,028



2,029



1,939

Otros (ingresos) gastos por operaciones, netos —



11



(42)



—

Ingresos por operaciones 561



587



1,027



1,085

Gastos por intereses 157



170



310



339

Pérdida en extinción anticipada de deuda 2



—



4



9

Deterioro de inversiones y documentos por cobrar —



—



86



—

Otros (ingresos) gastos, netos (4)



1



16



6

Ingresos antes de provisión para impuestos sobre la renta 406



416



611



731

Provisión para impuestos sobre la renta 108



102



157



187

Ingresos netos $ 298



$ 314



$ 454



$ 544

















Utilidades por acción ordinaria:













Básica $ 0.21



$ 0.22



$ 0.32



$ 0.39

Diluida 0.21



0.22



0.32



0.38

Acciones ordinarias ponderadas en circulación:













Básica 1,407.2



1,406.7



1,407.1



1,406.5

Diluida 1,421.5



1,419.2



1,420.8



1,418.5



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS A las fechas del 30 de junio de 2020 y del 31 de diciembre de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto acciones y datos por acciones)



30 de junio de

31 de diciembre de (en millones, excepto acciones y datos por acciones) 2020

2019 Activos Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes a efectivo $ 149



$ 75

Efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido 28



26

Cuentas comerciales por cobrar, neto 1,010



1,115

Inventarios 747



654

Gastos prepagados y otros activos corrientes 306



403

Activos corrientes totales 2,240



2,273

Propiedad, planta y equipo, neto 2,071



2,028

Inversiones en afiliadas no consolidadas 102



151

Fondo de comercio 19,968



20,172

Otros activos intangibles, neto 23,785



24,117

Otros activos no corrientes 831



748

Activos por impuestos diferidos 29



29

Activos totales $ 49,026



$ 49,518

Pasivos y patrimonio de los accionistas Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar $ 3,377



$ 3,176

Gastos acumulados 940



939

Cuentas por pagar estructuradas 182



321

Préstamos a corto plazo y porción corriente de obligaciones a largo plazo 2,256



1,593

Otros pasivos corrientes 543



445

Pasivos corrientes totales 7,298



6,474

Obligaciones a largo plazo 11,849



12,827

Pasivos por impuestos diferidos 5,922



6,030

Otros pasivos no corrientes 1,034



930

Pasivos totales 26,103



26,261

Compromisos y contingencias





Patrimonio de los accionistas:





Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin emisión de acciones —



—

Acciones ordinarias, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, 1,407,193,674 y 1,406,852,305 acciones emitidas y en circulación a las fechas del 30 de junio de 2020 y del 31 de diciembre de 2019, respectivamente 14



14

Capital desembolsado adicional 21,624



21,557

Utilidades retenidas 1,613



1,582

Otros (ingresos) pérdidas integrales acumulados (328)



104

Total de pasivos de los accionistas 22,923



23,257

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 49,026



$ 49,518



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS CONDENSADOS Para el segundo trimestre de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones)



Primeros seis meses (en millones) 2020

2019 Actividades operativas:





Ingresos netos $ 454



$ 544

Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas:





Gastos por depreciación 183



172

Amortización de intangibles 66



63

Otros gastos por amortización 76



90

Provisión para devoluciones de ventas 20



16

Impuestos sobre la renta diferidos (29)



(5)

Gastos por compensación basada en acciones de los empleados 42



34

Pérdida en extinción anticipada de deuda 4



9

Ganancias por enajenación de propiedad, planta y equipos (40)



(8)

Pérdida (ganancia) no realizada en divisas 12



(25)

Pérdida no realizada en derivados 76



43

Participación en pérdidas de afiliadas no consolidadas 18



27

Deterioro de inversiones y documentos por cobrar de afiliada no consolidada 86



—

Otros, neto 36



8

Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisición:





Cuentas comerciales por cobrar 58



68

Inventarios (101)



(56)

Impuestos sobre la renta por cobrar, prepagados y por pagar, neto 69



64

Otros activos corrientes y no corrientes (234)



(149)

Cuentas por pagar y gastos acumulados 260



339

Otros pasivos corrientes y no corrientes 6



(31)

Cambio neto en activos y pasivos por operaciones 58



235

Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 1,062



1,203

Actividades de inversión:





Adquisiciones de negocios —



(8)

Emisión de documentos por cobrar a partes relacionadas (6)



(14)

Inversiones en afiliadas no consolidadas —



(11)

Compras de propiedad, planta y equipos (276)



(118)

Ganancias por ventas de propiedad, planta y equipos 202



19

Compras de intangibles (15)



(4)

Otros, neto 3



22

Efectivo neto usado en actividades de inversión (92)



(114)

Actividades de financiamiento:





Ganancias procedentes de transacciones de acciones de accionistas controlantes 22



—

Ganancias por facilidad de crédito no garantizada 1,850



—

Ganancias por bonos senior no garantizados 1,500



—

Ganancias por préstamo a término —



2,000

Emisión (pago) neto de pagarés (836)



381

Ganancias por cuentas por pagar estructuradas 86



78

Pagos en cuentas por pagar estructuradas (227)



(9)

Pagos en bonos senior no garantizados (250)



(250)

Pago sobre facilidad de crédito no garantizada (1,850)



—

Pagos sobre préstamo a término (730)



(2,848)

Pagos en arrendamientos financieros (24)



(19)

Dividendos pagados en efectivo (423)



(423)

Otros, neto (19)



10

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (901)



(1,080)

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido — cambio neto desde:





Actividades operativas, de inversión y financiamiento 69



9

Efecto de fluctuaciones en las tasas de cambio sobre efectivo, equivalentes a efectivo,

efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido (3)



12

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido al inicio del período 111



139

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido al final del período $ 177



$ 160



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Sin auditar)



Segundo trimestre

Primeros seis meses (en millones) 2020

2019

2020

2019 Ventas netas













Sistemas de preparación de café $ 1,043



$ 990



$ 2,016



$ 1,958

Bebidas envasadas 1,392



1,311



2,609



2,427

Concentrados de bebidas 309



370



615



674

Bebidas América Latina 120



141



237



257

Ventas netas totales $ 2,864



$ 2,812



$ 5,477



$ 5,316

















Ingresos por operaciones













Sistemas de preparación de café $ 290



$ 287



$ 562



$ 580

Bebidas envasadas 208



186



397



335

Concentrados de bebidas 220



244



417



445

Bebidas América Latina 21



26



48



37

Costos corporativos no asignados (178)



(156)



(397)



(312)

Ingreso total por operaciones $ 561



$ 587



$ 1,027



$ 1,085



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO PCGA

(Sin auditar)

La empresa informa sus resultados financieros de acuerdo con PCGA (GAAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Sin embargo, la gerencia considera que ciertas mediciones financieras no PCGA que reflejan la forma en que la gerencia evalúa los negocios pueden proporcionar a los inversores información adicional con respecto a los resultados, tendencias y desempeño en curso de la empresa sobre una base comparable.

Para el segundo trimestre y los seis primeros meses de 2000 y 2019, definimos nuestras mediciones financieras no PCGA ajustadas como ciertos renglones y parámetros en los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad. Las partidas que afectan la comparabilidad se definen a continuación.

Específicamente, los inversores deben considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:

Ajustado: Se define como ciertos renglones y parámetros en los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: Se definen como ciertas partidas que se excluyen para comparación con períodos del año anterior, ajustadas, si correspondiera, por los impactos fiscales. El impacto fiscal se determina sobre una base de una tarifa aproximada para cada partida. Para cada período, la gerencia ajusta por (i) el impacto en el precio de mercado no realizado de instrumentos derivados no designados como coberturas de acuerdo con los PCGA de Estados Unidos y que no tienen un riesgo de compensación reflejado dentro de los resultados financieros; (ii) la amortización asociada con activos intangibles con vida definida; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos relacionados con la Fusión DPS y la Adquisición Keurig; (iv) la amortización del ajuste de valor justo de los bonos senior no garantizados obtenida como resultado de la Fusión DPS; (v) gastos por compensación en acciones atribuibles a las concesiones de contrapartida hechas a los empleados que hicieron una inversión inicial en el Plan de propiedad ejecutiva de Keurig Green Mountain, Inc., en el Plan de incentivos combinados de 2009 de Keurig Dr Pepper o en el Plan de incentivos combinados de 2019 de Keurig Dr Pepper Inc.; y (vi) otras partidas determinadas que se excluyen para propósitos de comparación con períodos de años anteriores.

Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2020, las otras partidas específicas excluidas para propósitos de comparación incluyen (i) gastos por reestructuración e integración relacionados con combinaciones empresariales considerables; (ii) gastos por productividad; (iii) costos de transacción por combinaciones empresariales considerables (completadas o abandonadas) con la exclusión de la fusión DPS; (iv) costos relacionados con asuntos legales no rutinarios considerables; (v) la pérdida en extinción anticipada de la deuda relacionada con la amortización de deuda; (vi) costos temporales incrementales en nuestras operaciones relacionados con los riesgos asociados con la pandemia del COVID-19 y (vii) deterioro reconocido en la inversión contabilizada por el método de participación con Bedford.

Los costos incrementales de nuestras operaciones relacionados con los riesgos asociados con la pandemia del COVID-19 incluyen mayores gastos incurridos para conservar la salud y la seguridad de nuestros empleados en la primera línea o para aumentar temporalmente la compensación de esos empleados como forma de garantizar la continuación de las operaciones esenciales durante la pandemia. Consideramos que al eliminar estos costos se refleja cómo la gerencia ve nuestros resultados empresariales sobre una base consistente.

Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2019, las otras partidas específicas excluidas para propósitos de comparación incluyen (i) gastos por reestructuración e integración relacionados con combinaciones empresariales considerables; (ii) gastos por productividad; (iii) costos de transacción por combinaciones empresariales considerables (completadas o abandonadas) con la exclusión de la fusión DPS; (iv) costos relacionados con asuntos legales no rutinarios considerables; (v) el impacto del aumento del inventario adquirido no asociado con la fusión DPS; (vi) la pérdida en extinción anticipada de la deuda relacionada con la amortización de deuda y (vii) la pérdida relacionada con el ataque de malware organizado de febrero de 2019 sobre nuestras redes de operación empresarial en el segmento de sistemas de preparación de café.

Para el segundo trimestre y los seis primeros meses de 2020 y 2019, los datos financieros suplementarios expresados a continuación incluyen conciliaciones de ingreso ajustado por operaciones, ingreso neto ajustado y utilidades por acción diluidas ajustadas con las mediciones financieras correspondientes presentadas en los estados financieros consolidados condensados sin auditar para el mismo período.

Las conciliaciones para estas partidas se proporcionan en las tablas a continuación.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO PCGA Para el segundo trimestre de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Costo de ventas

Ganancia bruta

Margen bruto

Gastos de venta

generales y

administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen operativo Informado $ 1,302



$ 1,562



54.5 %

$ 1,001



$ 561



19.6 % Partidas que afectan la comparabilidad:





















Precio de mercado (29)



29







16



13





Amortización de intangibles —



—







(33)



33





Compensación en acciones —



—







(8)



8





Costos por reestructuración e integración —



—







(52)



52





Productividad (2)



2







(17)



19





Asuntos legales no rutinarios —



—







(26)



26





COVID-19 (18)



18







(45)



63





PCGA ajustado $ 1,253



$ 1,611



56.3 %

$ 836



$ 775



27.1 %



Gastos por

intereses

Pérdida en

extinción anticipada

de deuda

Ingresos antes de

provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión

impuestos sobre

la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingresos netos

Acciones

diluidas

ponderadas

Utilidades

por acción

diluidas Informado $ 157



$ 2



$ 406



$ 108



26.6 %

$ 298



1,421.5

$ 0.21

Partidas que afectan la comparabilidad:





























Precio de mercado (3)



—



16



5







11







0.01

Amortización de intangibles —



—



33



9







24







0.02

Amortización de costos por financiamiento diferidos (3)



—



3



—







3







—

Amortización de ajuste de valor justo de deuda (6)



—



6



1







5







—

Compensación en acciones —



—



8



2







6







—

Costos por reestructuración e integración —



—



52



12







40







0.03

Productividad —



—



19



4







15







0.01

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



(2)



2



1







1







—

Asuntos legales no rutinarios —



—



26



7







19







0.01

COVID-19 —



—



63



16







47







0.03

PCGA ajustado $ 145



$ —



$ 634



$ 165



26.0 %

$ 469



1,421.5

$ 0.33



Las utilidades diluidas por acción ordinaria puede que no coincidan debido al redondeo.



























































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO PCGA Para el segundo trimestre de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Costo de ventas

Ganancia

bruta

Margen

bruto

Gastos de venta,

generales y administrativos

Otros

gastos

(ingresos)

por operaciones, netos

Ingresos

por

operaciones

Margen

operativo Informado $ 1,186



$ 1,626



57.8 %

$ 1,028



$ 11



$ 587



20.9 % Partidas que afectan la comparabilidad:

























Precio de mercado 11



(11)







(3)



—



(8)





Amortización de intangibles —



—







(32)



—



32





Compensación en acciones —



—







(8)



—



8





Costos por reestructuración e integración (1)



1







(37)



—



38





Productividad (1)



1







(23)



(9)



33





Costos de transacciones —



—







(1)



—



1





Asuntos legales no rutinarios —



—







(8)



—



8





Incidente con malware —



—







(3)



—



3





PCGA ajustado $ 1,195



$ 1,617



57.5 %

$ 913



$ 2



$ 702



25.0 %



Gastos por

intereses

Otros

gastos

(ingresos), netos

Ingresos antes de

provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión para

impuestos sobre

la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingresos

netos

Acciones

diluidas

ponderadas

Utilidades

por acción

diluidas Informado $ 170



$ 1



$ 416



$ 102



24.5 %

$ 314



1,419.2

$ 0.22

Partidas que afectan la comparabilidad:





























Precio de mercado (16)



(2)



10



4







6







—

Amortización de intangibles —



—



32



9







23







0.02

Amortización de costos por financiamiento diferidos (3)



—



3



1







2







—

Amortización de ajuste de valor justo de deuda (6)



—



6



1







5







—

Compensación en acciones —



—



8



2







6







—

Costos por reestructuración e integración —



—



38



11







27







0.02

Productividad —



—



33



7







26







0.02

Costos de transacciones (7)



—



8



2







6







—

Asuntos legales no rutinarios —



—



8



2







6







—

Incidente con malware —



—



3



1







2







—

PCGA ajustado $ 138



$ (1)



$ 565



$ 142



25.1 %

$ 423



1,419.2

$ 0.30



Puede que las cifras no coincidan debido al redondeo.



















































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO PCGA Para los primeros seis meses cerrados el 30 de junio de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Costo de ventas

Ganancia bruta

Margen bruto

Gastos de

ventas,

generales

y administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen operativo Informado $ 2,463



$ 3,014



55.0 %

$ 2,029



$ 1,027



18.8 % Partidas que afectan la comparabilidad:





















Precio de mercado (44)



44







(27)



71





Amortización de intangibles —



—







(66)



66





Compensación en acciones —



—







(15)



15





Costos por reestructuración e integración —



—







(104)



104





Productividad (18)



18







(55)



73





Asuntos legales no rutinarios —



—







(35)



35





COVID-19 (19)



19







(49)



68





PCGA ajustado $ 2,382



$ 3,095



56.5 %

$ 1,678



$ 1,459



26.6 %



Gastos por

intereses

Pérdida en

extinción anticipada

de deuda

Deterioro

de inversiones

y documentos

por cobrar

Ingresos antes

de provisión

para impuestos

sobre la renta

Provisión para

impuestos sobre

la venta

Tasa tributaria

efectiva

Ingresos

netos

Acciones

diluidas

ponderadas

Utilidades

por acción

diluidas Informado $ 310



$ 4



$ 86



$ 611



$ 157



25.7 %

$ 454



1,420.8

$ 0.32

Partidas que afectan la comparabilidad:

































Precio de mercado (27)



—



—



98



26







72







0.05

Amortización de intangibles —



—



—



66



18







48







0.03

Amortización de costos por financiamiento diferidos (6)



—



—



6



1







5







—

Amortización de ajuste de valor justo de deuda (12)



—



—



12



3







9







0.01

Compensación en acciones —



—



—



15



3







12







0.01

Costos por reestructuración e integración —



—



—



104



26







78







0.05

Productividad —



—



—



73



19







54







0.04

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



(4)



—



4



1







3







—

Deterioro de inversiones —



—



(86)



86



21







65







0.05

Asuntos legales no rutinarios —



—



—



35



9







26







0.02

COVID-19 —



—



—



68



17







51







0.04

PCGA ajustado $ 265



$ —



$ —



$ 1,178



$ 301



25.6 %

$ 877



1,420.8

$ 0.62



Las utilidades diluidas por acción ordinaria puede que no coincidan debido al redondeo.





















































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO PCGA Para los primeros seis meses cerrados el 30 de junio de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Costo de ventas

Ganancia bruta

Margen

bruto

Gastos de venta,

generales

y administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen

operativo Informado $ 2,292



$ 3,024



56.9 %

$ 1,939



$ 1,085



20.4 % Partidas que afectan la comparabilidad:





















Precio de mercado (1)



1







9



(8)





Amortización de intangibles —



—







(63)



63





Compensación en acciones —



—







(15)



15





Costos por reestructuración e integración (2)



2







(97)



99





Productividad (4)



4







(29)



42





Costos de transacciones —



—







(1)



1





Asuntos legales no rutinarios —



—







(15)



15





Aumento de inventario (3)



3







—



3





Incidente con malware (2)



2







(6)



8





PCGA ajustado $ 2,280



$ 3,036



57.1 %

$ 1,722



$ 1,323



24.9 %



Gastos por

intereses

Perdida en

extinción anticipada

de deuda

Ingresos antes de

provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión

para impuestos

sobre

la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingresos netos

Acciones

diluidas

ponderadas

Utilidades

por acción

diluidas Informado $ 339



$ 9



$ 731



$ 187



25.6 %

$ 544



1,418.5

$ 0.38

Partidas que afectan la comparabilidad:





























Precio de mercado (45)



—



37



11







26







0.02

Amortización de intangibles —



—



63



17







46







0.03

Amortización de costos por financiamiento diferidos (7)



—



7



2







5







—

Amortización de ajuste de valor justo de deuda (13)



—



13



2







11







0.01

Compensación en acciones —



—



15



4







11







0.01

Costos por reestructuración e integración —



—



99



26







73







0.05

Productividad —



—



42



9







33







0.02

Costos de transacciones (12)



—



13



3







10







0.01

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



(9)



9



2







7







—

Asuntos legales no rutinarios —



—



15



4







11







0.01

Aumento de inventario —



—



3



1







2







—

Incidente con malware —



—



8



2







6







—

PCGA ajustado $ 262



$ —



$ 1,055



$ 270



25.6 %

$ 785



1,418.5

$ 0.55



Las utilidades diluidas por acción ordinaria puede que no coincidan debido al redondeo.

























































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS AJUSTADAS NO PCGA (Sin auditar)

(en millones) Informado

Partidas que afectan

la comparabilidad

PCGA

ajustado Para el segundo trimestre de 2020:









Ingresos por operaciones









Sistemas de preparación de café $ 290



$ 73



$ 363

Bebidas envasadas 208



61



269

Concentrados de bebidas 220



2



222

Bebidas América Latina 21



2



23

Costos corporativos no asignados (178)



76



(102)

Ingreso total por operaciones $ 561



$ 214



$ 775













Para el segundo trimestre de 2019:









Ingresos por operaciones









Sistemas de preparación de café $ 287



$ 44



$ 331

Bebidas envasadas 186



4



190

Concentrados de bebidas 244



2



246

Bebidas América Latina 26



(6)



20

Costos corporativos no asignados (156)



71



(85)

Ingreso total por operaciones $ 587



$ 115



$ 702



Puede que las cifras no coincidan debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS AJUSTADAS NO PCGA (Sin auditar)

(en millones) Informado

Partidas que afectan

la comparabilidad

PCGA

ajustado Para los primeros seis meses de 2020:









Ingresos por operaciones









Sistemas de preparación de café $ 562



$ 148



$ 710

Bebidas envasadas 397



75



472

Concentrados de bebidas 417



2



419

Bebidas América Latina 48



2



50

Costos corporativos no asignados (397)



205



(192)

Ingreso total por operaciones $ 1,027



$ 432



$ 1,459













Para los primeros seis meses de 2019:









Ingresos por operaciones









Sistemas de preparación de café $ 580



$ 86



$ 666

Bebidas envasadas 335



15



350

Concentrados de bebidas 445



2



447

Bebidas América Latina 37



(5)



32

Costos corporativos no asignados (312)



140



(172)

Ingreso total por operaciones $ 1,085



$ 238



$ 1,323



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO E ÍNDICE DE APALANCAMIENTO DE LA GERENCIA (Sin auditar)

(En millones, excepto para el índice)

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES

Ingresos netos $ 1,164

Gastos por intereses 625

Provisión para impuestos sobre la renta 410

Pérdida en extinción anticipada de deuda 6

Deterioro de inversiones 86

Otros (ingresos) gastos, netos 29

Gastos por depreciación 369

Otra amortización 160

Amortización de intangibles 129

EBITDA $ 2,978

Partidas que afectan la comparabilidad:

Gastos por reestructuración e integración $ 240

Costos de transacciones 8

Productividad 114

Asuntos legales no rutinarios 68

Compensación en acciones 24

Precio de mercado 34

COVID-19 68

EBITDA ajustado $ 3,534







30 de junio de

2020 Cantidades de principal de:

Pagarés $ 410

Préstamo a término 650

Bonos senior no garantizados 13,225

Cantidades de totales de principal 14,285

Menos: Efectivo y equivalentes a efectivo 149

Cantidades totales de principal menos efectivo y equivalentes a efectivo $ 14,136





30 de junio de 2020 Índice de apalancamiento de la gerencia 4.0



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES (Sin auditar)

(en millones) TERCER

TRIMESTRE

DE 2019

CUARTO

TRIMESTRE

DE 2019

PRIMEROS SEIS

MESES

DE 2020

ÚLTIMOS

DOCE

MESES Ingresos netos $ 304



$ 406



$ 454



$ 1,164

Gastos por intereses 158



157



310



625

Provisión para impuestos sobre la renta 109



144



157



410

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



2



4



6

Deterioro de inversiones —



—



86



86

Otros (ingresos) gastos, netos 9



4



16



29

Gastos por depreciación 99



87



183



369

Otra amortización(1) 46



38



76



160

Amortización de intangibles 31



32



66



129

EBITDA $ 756



$ 870



$ 1,352



$ 2,978

Partidas que afectan la comparabilidad:













Gastos por reestructuración e integración $ 74



$ 62



$ 104



$ 240

Costos de transacciones 7



1



—



8

Productividad 34



20



60



114

Asuntos legales no rutinarios 12



21



35



68

Compensación en acciones 3



6



15



24

COVID-19 —



—



68



68

Precio de mercado 9



(46)



71



34

EBITDA ajustado $ 895



$ 934



$ 1,705



$ 3,534



(1) Se añadió otra amortización al cálculo de EBITDA en el primer trimestre de 2020.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EFECTIVO NETO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS CON FLUJO DE CAJA LIBRE (Sin auditar)

El flujo de caja libre se define como efectivo neto proporcionado por actividades operativas ajustado por compras de propiedad, planta y equipos, ganancias por las ventas de propiedad, planta y equipos, y ciertas partidas excluidas para comparación con períodos de años anteriores. Para los primeros seis meses de 2020 y 2019 no se excluyeron ciertas partidas para comparación con períodos de años anteriores.





Primeros seis meses (en millones)

2020

2019 Efectivo neto proporcionado por actividades operativas

$ 1,062



$ 1,203

Compras de propiedad, planta y equipos

(276)



(118)

Ganancias por ventas de propiedad, planta y equipos

202



19

Flujo de caja libre

$ 988



$ 1,104



CONCILIACIÓN DE CIERTOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS EXCLUYENDO EFECTOS DE CONVERSIÓN DE DIVISAS (Sin auditar)

Ventas netas, ingresos ajustados por operaciones y utilidades por acción ajustadas, según se ajustaron para excluir los efectos de conversión de divisas: Estos resultados financieros ajustados se calculan para excluir los efectos de conversión de divisas mediante la conversión de nuestros resultados financieros en moneda local para el período actual usando las tasas de cambio de divisas del período anterior.





Para el segundo trimestre de 2020



Sistemas de

Bebidas

Concentrados

Bebidas América



Cambio en por ciento

preparación de café

envasadas

de bebidas

envasadas

Total Ventas netas

5.4 %

6.2 %

(16.5) %

(14.9) %

1.8 % Impacto de divisas extranjeras

0.4 %

0.1 %

0.3 %

16.3 %

1.1 % Ventas netas, excluyendo efectos de conversión de divisas

5.8 %

6.3 %

(16.2) %

1.4 %

2.9 %





Para el segundo trimestre de 2020



Sistemas de

Bebidas

Concentrados

Bebidas América



Cambio en por ciento

preparación de café

envasadas

de bebidas

envasadas

Total Ingreso ajustado por operaciones

9.7 %

41.6 %

(9.8) %

15.0 %

10.4 % Impacto de divisas extranjeras

0.3 %

— %

0.5 %

15.0 %

0.7 % Ingreso ajustado por operaciones, excluyendo efectos

de conversión de divisas

10.0 %

41.6 %

(9.3) %

30.0 %

11.1 %





Para los primeros seis meses de 2020



Sistemas de

Bebidas

Concentrados

Bebidas América



Cambio en por ciento

preparación de café

envasadas

de bebidas

envasadas

Total Ventas netas

3.0 %

7.5 %

(8.8) %

(7.8) %

3.0 % Impacto de divisas extranjeras

0.1 %

0.1 %

0.2 %

10.9 %

0.7 % Ventas netas, excluyendo efectos de conversión de divisas

3.1 %

7.6 %

(8.6) %

3.1 %

3.7 %





Para los primeros seis meses de 2020



Sistemas de

Bebidas

Concentrados

Bebidas América



Cambio en por ciento

preparación de café

envasadas

de bebidas

envasadas

Total Ingreso ajustado por operaciones

6.6 %

34.9 %

(6.3) %

56.3 %

10.3 % Impacto de divisas extranjeras

0.2 %

— %

0.3 %

15.6 %

0.5 % Ingreso ajustado por operaciones, excluyendo efectos

de conversión de divisas

6.8 %

34.9 %

(6.0) %

71.9 %

10.8 %





Para el segundo trimestre

de 2020

Para los primeros seis meses

de 2020 Utilidades por acción diluidas ajustadas

$ 0.33



$ 0.62

Impacto de divisas extranjeras

—



—

Utilidades por acción diluidas ajustadas, excluyendo efectos de conversión de divisas

$ 0.33



$ 0.62













































En la siguiente tabla se expone nuestra conciliación de gastos considerables relacionados con el COVID-19. Sin embargo, los gastos por compensación a los empleados y los costos por protección de los empleados, los cuales afectan nuestros gastos por ventas, generales y administrativas y el costo de las ventas, se incluyen como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad y se excluye en nuestras mediciones financieras ajustadas. Además, los montos reportados según los PCGA de Estados Unidos también incluyen costos adicionales, no incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad, como se presenta en las siguientes tablas.























Partidas que afectan la comparabilidad(1)











(en millones) Gastos por

compensación a

los empleados(2)

Costos por

protección de

los empleados(3)

Asignaciones para

pérdidas por

crédito esperadas(4)

Devaluación

de inventarios(5)

Total Para el segundo trimestre de 2020:

















Sistemas de preparación de café $ 7



$ 2



$ —



$ 8



$ 17

Bebidas envasadas 38



16



—



—



54

Concentrados de bebidas —



—



4



—



4

Bebidas América Latina —



—



—



—



—

Costos corporativos no asignados —



—



—



—



—

Total $ 45



$ 18



$ 4



$ 8



$ 75





















Para los primeros seis meses de 2020:

















Sistemas de preparación de café $ 7



$ 2



$ 2



$ 8



$ 19

Bebidas envasadas 41



18



8



—



67

Concentrados de bebidas —



—



4



—



4

Bebidas América Latina —



—



—



—



—

Costos corporativos no asignados —



—



—



—



—

Total $ 48



$ 20



$ 14



$ 8



$ 90





















(1) Los gastos por compensación a empleados y los costos por protección a empleados se incluyen ambos en las partidas COVID-19 que afectan la comparabilidad en la conciliación de nuestras mediciones financieras no PCGA ajustadas. (2) Refleja el incremento temporal en el pago de incentivos a los trabajadores de primera línea, y los impuestos relacionados, para mantener operaciones esenciales durante la pandemia del COVID-19. Tiene impacto tanto sobre el costo de las rentas como sobre los gastos por ventas, generales y administrativos. (3) Incluye costos relacionados con equipos de protección personal, escaneos de temperatura, limpieza y otros servicios de higienización. Tiene impacto tanto sobre el costo de las rentas como sobre los gastos por ventas, generales y administrativos. (4) Las asignaciones reflejan el impacto esperado de la incertidumbre económica causada por el COVID-19, con apalancamiento de estimados de solvencia, morosidad y tasas de recuperación para algunos de nuestros clientes. Tiene impacto sobre los gastos por ventas, generales y administrativos. (5) La devaluación de inventarios que incluye cargos por obsolescencia de $8 millones tanto para el segundo trimestre como para los primeros seis meses de 2020. Tiene impacto sobre el costo de las ventas.











































FUENTE Keurig Dr Pepper

