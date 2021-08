Keurig Dr Pepper reporta sólidos resultados del Q2 2021

BURLINGTON, Massachusetts y FRISCO, Texas, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) informó hoy resultados financieros sólidos y equilibrados para el segundo trimestre (Q2) que terminó el 30 de junio de 2021. La compañía también incrementó sus previsiones de 2021 para el crecimiento de las ventas netas, con tasa de cambio constante, a un rango del 6 % al 7 %, comparado con el 4 % al 6 % anterior, y reafirmó su previsión para el crecimiento de EPS diluidas ajustadas en el rango del 13 % al 15 %.



Base GAAP reportada Base ajustada 1





Q2 Acumulado anual 2021 Q2 Acumulado anual 2021 Ventas netas % vs. Año anterior % vs. Año anterior – Tasa de cambio constante % vs. Acumulado anual 2019: Tasa de cambio constante $3,140 millones 9.6 % $6,040 millones 10.3 % $3,140 millones 9.6 % 8.1 % $6,040 millones 10.3 % 9.4 % 13.4 % EPS Diluidas % vs. Año anterior % vs. Acumulado anual 2019 $0.31 47.6 % $0.54 68.8 % 42.1 % $0.38 15.2 % $0.71 14.5 % 29.1 %

Comentando sobre el anuncio, el presidente y director ejecutivo Bob Gamgort afirmó: "KDP logró otro sólido trimestre ya que superamos con éxito un macroentorno desafiante marcado por la inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y un mercado laboral restringido. Durante los primeros seis meses de 2021, logramos un crecimiento de ingresos del 9 % y de las EPS diluidas ajustadas de casi el 15 %. A pesar de la expectativa de que los desafíos persistirán durante algún tiempo, confiamos en nuestra fortalecida perspectiva de primera línea y planeamos reinvertir los beneficios positivos en el negocio. Además, nuestro compromiso de lograr nuestros objetivos de fusiones de tres años, que finalizan este año, no se ha modificado".

Resultados consolidados del segundo trimestre

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2021 se incrementaron un 9.6 % para llegar a $3,140 millones, en comparación con los $2,860 millones para el mismo periodo del año anterior. Este incremento estuvo impulsado por el crecimiento en cada segmento comercial, donde Concentrados de Bebidas y Bebidas Latinoamérica registraron sólidos crecimientos de dos dígitos. Con tasa de cambio constante, las ventas netas aumentaron un 8.1 % durante el trimestre, lo que refleja un mayor volumen/mezcla del 6.1 % y un precio neto de realización favorable del 2.0 %. Durante los primeros seis meses de 2021, las ventas netas (con tasa de cambio constante) aumentaron un 13.4 %, en comparación con los primeros seis meses de 2019.

En LRB, el desempeño de KDP en el mercado durante el trimestre se mantuvo sólido, con un consumo minorista en dólares2 que creció un 5.2 % en la base minorista de bebidas frías de la compañía, lo que refleja la fortaleza en bebidas carbonatadas (CSD)3, aguas prémium sin sabor, aguas saborizadas, jugo de manzana, puré de manzana y agua de coco. Este desempeño estuvo impulsado por las CSD Dr Pepper, Sunkist, A&W, 7UP y Squirt, CORE Hydration, Evian, Bai, jugo y puré de manzana Motts, Polar y Vita Coco. Sobre una base de dos años agrupados, KDP logró una cuota de mercado cercana al 80 % para su base minorista de bebidas frías y creció el consumo de su cartera de bebidas frías un 20 %.

En cuanto al café, el consumo minorista de cápsulas de un solo uso fabricadas por KDP en canales monitoreados IRi disminuyó un 1.2 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior, que se vio significativamente impactado por las compras de aprovisionamiento relacionadas con la pandemia por parte de los consumidores. La cuota de mercado en dólares se mantuvo sólida, creciendo al 83 % durante el trimestre. El desempeño en los negocios fuera de casa mejoró en comparación con el entorno de permanecer en interiores del año anterior, aunque el aumento en la movilidad del consumidor aún no se ha traducido en un retorno masivo a las oficinas. Sobre una base de dos años agrupados, el consumo minorista de cápsulas de un solo uso fabricadas por KDP aumentó un 13 % en los canales monitoreados IRi.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 31 % para llegar a $734 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $561 millones para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el crecimiento de las ventas netas, la productividad y las sinergias de la fusión, así como el impacto favorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad. Estos factores estuvieron parcialmente compensados por un aumento significativo de inversiones en marketing durante el trimestre, la inflación en costos de insumos, logística y fabricación, y mayores gastos operativos asociados con el aumento de la demanda por parte de los consumidores.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 8.3 % para llegar a $839 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $775 millones para el mismo periodo del año anterior. Con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado para el segundo trimestre de 2021 fue del 26.7 %, en comparación con el 27.1 % para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el aumento significativo de la inversión en marketing y el impacto de la inflación. Con tasa de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó un 6.8 % durante el trimestre. Para los primeros seis meses de 2021, el ingreso operativo ajustado aumentó un 19.4 %, en comparación con los primeros seis meses de 2019.

El ingreso neto GAAP creció un 50 % para llegar a $448 millones durante el segundo trimestre de 2021, o $0.31 por acción diluida, en comparación con $298 millones, o $0.21 por acción diluida para el mismo periodo del año anterior. Este desempeño se vio impulsado por el crecimiento de los ingresos operativos y el menor gasto en intereses.

El ingreso neto ajustado creció un 14.7 % para llegar a $538 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $469 millones para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja en gran medida el crecimiento del ingreso operativo ajustado y el menor gasto en intereses derivado de la refinanciación estratégica del primer trimestre de 2021 que resultó en tasas de interés favorables. Las EPS diluidas ajustadas aumentaron un 15.2 % para llegar a $0.38 durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con $0.33 para el mismo periodo del año anterior. Para los primeros seis meses de 2021, las EPS diluidas ajustadas crecieron un 29.1 %, en comparación con los primeros seis meses de 2019.

El flujo de caja libre ascendió a $492 millones durante el segundo trimestre de 2021, lo que refleja el crecimiento de las ganancias y la gestión efectiva continua del capital de trabajo. Este sólido desempeño del flujo de caja libre le permitió a KDP reducir el total de obligaciones financieras en $431 millones durante el segundo trimestre de 2021 y finalizar el período con $167 millones de efectivo no restringido disponible. Además, la relación de apalancamiento de la administración de la compañía siguió disminuyendo, terminando el segundo trimestre de 2021 en 3.4x, en comparación con 4.0x para el mismo periodo del año anterior. Desde el cierre de la fusión en julio de 2018, la relación de apalancamiento de la administración de la compañía ha disminuido en 2.6x.

____________________ 1 Las métricas financieras ajustadas utilizadas en esta publicación son no GAAP. Consulte las conciliaciones de los resultados GAAP con los resultados ajustados en las tablas adjuntas. 2 Datos de consumo minorista basados en las definiciones personalizadas de la categoría IRi de Keurig Dr Pepper para el período de 13 semanas que finalizó el 6/27/2021. 3 CSD hace referencia a "bebidas carbonatadas" (Carbonated Soft Drinks).

Resultados del segundo trimestre por segmentos

Sistemas de café

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2021 se incrementaron un 5.6 % para llegar a $1,100 millones, en comparación con $1,040 millones para el mismo periodo del año anterior. Con tasa de cambio constante, las ventas netas aumentaron un 3.9 %, lo que refleja un mayor volumen/mezcla del 3.5 % y un precio neto de realización favorable del 0.4 %.

El aumento de volumen/mezcla del 3.5 % durante el trimestre reflejó un crecimiento en el volumen de cápsulas del 0.2 % y un crecimiento en el volumen de cafeteras de 29 %. El rendimiento del volumen de cápsulas reflejó tiempos de envío desfavorables impactados por el comportamiento de aprovisionamiento de los consumidores en casa para el mismo periodo del año anterior, compensado en gran medida por un mejor rendimiento en el negocio fuera de casa, aunque el regreso a las oficinas sigue siendo lento. El crecimiento del volumen de cafeteras reflejó en gran medida el continuo y sólido consumo minorista, impulsado principalmente por el exitoso programa de innovación en cafeteras de la compañía y, en menor medida, el tiempo favorable del Prime Day durante el segundo trimestre de 2021 en comparación con el tercer trimestre de 2020.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 11.0 % para llegar a $322 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $290 millones para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja la productividad continua y las sinergias de la fusión, así como el impacto favorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad. Estos factores positivos fueron parcialmente compensados por la inflación en costos de insumos, logística y fabricación.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 2.2 % para llegar a $371 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $363 millones para el mismo periodo del año anterior y, con tasa de cambio constante, el ingreso operativo ajustado creció un 1.1 %. Con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado para el segundo trimestre de 2021 fue del 33.7 %, en comparación con el 34.8 % para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja en gran medida una combinación de márgenes negativos debido a las ventas excepcionalmente fuertes de cafeteras.

Bebidas en paquetes por múltiples unidades

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2021 se incrementaron un 7.6 % para llegar a $1,500 millones, en comparación con los $1,390 millones para el mismo periodo del año anterior. Con tasa de cambio constante, las ventas netas aumentaron un 7.3 %, lo que refleja un volumen/mezcla favorable del 6.2 % y un mayor precio neto de realización del 1.1 %. Las CSD lideraron desempeño sólido de las ventas netas, en particular, Canada Dry, Sunkist, Dr Pepper, 7UP, A&W y Squirt, asimismo, lideraron el crecimiento Core Hydration, Evian, Snapple, Polar, Bai y Motts, parcialmente compensado por una disminución en Hawaiian Punch.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 24.0 % para llegar a $258 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $208 millones para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja en gran medida los beneficios del sólido crecimiento de las ventas netas, la productividad continua y las sinergias de la fusión, así como el impacto favorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad. Estos factores de crecimiento estuvieron parcialmente compensados por la inflación en costos de insumos, logística y fabricación, un aumento significativo de la inversión en marketing y mayores costos operativos para satisfacer la fuerte demanda continua de los consumidores.

El ingreso operativo ajustado creció un 6.3 % para llegar a $286 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $269 millones para el mismo periodo del año anterior y, con tasa de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó un 5.9 %. Con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado en el segundo trimestre de 2021 fue del 19.1 %, en comparación con el 19.3 % para el mismo periodo del año anterior.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas del segundo trimestre de 2021 aumentaron un 21.4 % para llegar a $375 millones, en comparación con los $309 millones para el mismo periodo del año anterior. Con tasa de cambio constante, las ventas netas aumentaron un 20.7 %, lo que refleja un mayor volumen/mezcla del 10.3 % y un precio neto de realización favorable del 10.4 %. El rendimiento del volumen/mezcla reflejó en gran medida la mejora de las tendencias en comparación con el año anterior para el negocio de servicios alimenticios de dispensador, impulsado por niveles más altos de movilidad de los consumidores en los canales de restaurantes y hospitalidad, y el beneficio de una inversión de marketing significativamente mayor.

El volumen total de envíos en comparación con el año anterior aumentó un 7.0 % durante el trimestre, ya que los aumentos en Dr Pepper y Crush se vieron parcialmente compensados por un menor volumen de envíos de Canada Dry. El volumen de ventas de paquetes de envases aumentó un 8.1 % durante el trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 15.5 % para llegar a $254 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $220 millones para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el beneficio de las ventas netas más altas, parcialmente compensadas por una mayor inversión en marketing durante el trimestre.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 15.3 % para llegar a $256 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $222 millones para el mismo periodo del año anterior y, con tasa de cambio constante, el ingreso operativo ajustado creció un 14.4 %. Con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado fue del 68.3 % durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con el 71.8 % para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja principalmente la inversión significativa en marketing.

Bebidas Latinoamérica

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2021 aumentaron un 38.3 % para llegar a $166 millones, en comparación con los $120 millones para el mismo periodo del año anterior y, con tasa de cambio constante, las ventas netas aumentaron un 20.8 %. Este desempeño estuvo impulsado por un sólido crecimiento de volumen/mezcla del 16.6 %, lo que refleja el beneficio de una inversión en marketing significativamente mayor y un precio neto de realización favorable del 4.2 %. Peñafiel y Clamato lideraron el desempeño sólido de las ventas netas durante el trimestre.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 71 % para llegar a $36 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $21 millones para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas con tasa de cambio constante, la productividad continua, la conversión favorable de divisas y los impactos en las transacciones, así como el impacto favorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad. Este desempeño se vio parcialmente compensado por un aumento considerable de la inversión en marketing y la inflación en los costos de logística y de insumos.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 61 % para llegar a $37 millones durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con los $23 millones para el mismo periodo del año anterior y, con tasa de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó un 44 %. Con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado aumentó 310 puntos de base para llegar al 22.3 % durante el segundo trimestre de 2021, en comparación con el 19.2 % para el mismo periodo del año anterior, lo que refleja principalmente el sólido crecimiento de las ventas netas y de la productividad.

Perspectivas para 2021

La compañía elevó su previsión para el crecimiento de las ventas netas con tasa de cambio constante al rango del 6 % al 7 %, desde el rango anterior del 4 % al 6 %, y reafirmó su perspectiva para el crecimiento de EPS diluidas ajustadas en el rango del 13 % al 15 %, con cualquier sobrecumplimiento reinvertido en el negocio. KDP conserva la expectativa de que su coeficiente de apalancamiento de la administración se ubique en 3.0x o una cifra menor hacia el final del año.

Contactos para inversionistas de KDP:

Tyson Seely

T: 781-418-3352 / [email protected]

Steve Alexander

T: 972-673-6769 / [email protected]

Contacto para los medios de KDP:

Katie Gilroy

T: 781-418-3345 / [email protected]

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una compañía de bebidas líder en Norteamérica, con ingresos anuales que superan los $11,000 millones y que cuenta con cerca de 27,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en refrescos, cafés y tés especiales, agua, jugos y bebidas elaboradas con jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café en porciones individuales n.° 1 en los Estados Unidos y Canadá. La cartera de la compañía, de más de 125 marcas propias, licenciadas y asociadas, está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del consumidor en cualquier momento, e incluye a Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su poderosa red de ventas y distribución, KDP puede entregar su cartera de bebidas calientes y frías a casi todos los puntos de venta para los consumidores. La compañía está comprometida con el abastecimiento, la producción y la distribución de sus bebidas de manera responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa Drink Well. Do Good., que incluye iniciativas en torno al empaque circular, el uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Algunas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido definido de las leyes y regulaciones aplicables en materia de valores. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "cree", "podría", "estima", "siente", "pronóstico", "intención", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras, frases o expresiones similares, así como las variaciones y contrapartes negativas de estas palabras, teniendo en cuenta que no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificadoras. Dada su naturaleza, las declaraciones prospectivas abordan asuntos que son inciertos en diferente medida, como las declaraciones relativas a los resultados futuros estimados o previstos de la empresa combinada después de la fusión entre Keurig Green Mountain, Inc. ("KGM") y Dr Pepper Snapple Group, Inc. ("DPS" y tal combinación, la "transacción"), los beneficios previstos de la transacción, incluyendo las sinergias estimadas y el ahorro de costos, los objetivos de la fusión a largo plazo y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones del desempeño real.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto al negocio de la empresa y a la transacción, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: (i) el impacto que el incremento importante del nivel de endeudamiento incurrido en relación con la transacción pueda tener en nuestra capacidad de operar la empresa; (ii) los riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de KGM y DPS en la empresa combinada y la suposición de ciertas responsabilidades potenciales de KGM junto a la posibilidad de que las sinergias previstas y otros beneficios de la transacción, incluyendo ahorro de costos, no se realizaran o no lo hicieran dentro de los plazos previstos; (iii) los efectos de la pandemia mundial de la COVID-19; y (iv) los riesgos relacionados con los negocios y las industrias en las que opera nuestra compañía combinada. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres adicionales, se analizan con mayor detalle en los registros de la compañía ante la SEC, incluido nuestro Informe Anual en el formulario 10-K y registros subsiguientes. Si bien las listas de factores de riesgo presentadas aquí y en nuestros registros públicos se consideran representativas, ninguna de esas listas debe ser considerada como una declaración completa de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Cualquier declaración prospectiva aquí formulada se refiere exclusivamente a la fecha de este documento. No estamos obligados y expresamente renunciamos a cualquier obligación de actualizar o modificar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos subsiguientes u otros factores, excepto según lo requieran las leyes o regulaciones aplicables.

MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP

Esta publicación incluye ciertas medidas financieras no GAAP, incluidos los ingresos operativos ajustados, ingresos netos ajustados, EPS diluidas ajustadas y flujos de caja libres, que difieren de los resultados utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos (GAAP). Estas medidas financieras no GAAP deben ser consideradas como complementos de las medidas GAAP reportadas, no deben ser consideradas como reemplazo ni superiores a las medidas GAAP, y no son comparables con medidas con nombres similares utilizadas por otras empresas. Las medidas financieras no GAAP generalmente excluyen ciertos cargos, incluidos los costos no recurrentes relacionados con la transacción y las actividades de integración, que no se espera que ocurran de manera rutinaria en los periodos futuros. La compañía utiliza medidas financieras no GAAP internamente para enfocar la gestión en el desempeño, excluyendo estos cargos especiales para evaluar el rendimiento operativo comercial. La gerencia considera que esta información es útil para los inversionistas ya que incrementa la transparencia y ayuda a los inversionistas a entender el desempeño subyacente de la compañía y a analizar las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia cree que las medidas financieras no GAAP son utilizadas frecuentemente por los analistas e inversionistas en su evaluación de las empresas, y su continua inclusión proporciona consistencia en los reportes financieros y permite a los analistas e inversionistas realizar comparaciones significativas de los resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las medidas y conciliaciones financieras GAAP de mayor comparabilidad directa con las medidas financieras no GAAP se establecen en el apéndice de esta publicación y se incluyen en los registros de la compañía ante la SEC.

En la medida en que la compañía ofrece orientación, lo hace solo en una base no GAAP y no proporciona conciliaciones de dichas medidas no GAAP prospectivas con las GAAP, debido a la incapacidad de predecir la cantidad y el tiempo de impactos por fuera del control de la compañía sobre ciertas partidas como ganancias o pérdidas no monetarias resultantes de ajustes a valores del mercado de instrumentos derivados, entre otras.

KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR)



Segundo trimestre

Primeros seis meses (en millones, excepto información por acción) 2021

2020

2021

2020 Ventas netas $ 3,140



$ 2,864



$ 6,042



$ 5,477

Costo de ventas 1,370



1,302



2,672



2,463

Ganancias brutas 1,770



1,562



3,370



3,014

Gastos de venta, generales y administrativos 1,039



1,001



2,000



2,029

Otros ingresos operativos, netos (3)



—



(4)



(42)

Ingresos por operaciones 734



561



1,374



1,027

Gastos por intereses 125



157



265



310

Pérdida por extinción temprana de la deuda —



2



105



4

Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar —



—



—



86

Otros (ingresos) gastos, netos (4)



(4)



(7)



16

Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta 613



406



1,011



611

Provisión para impuestos sobre la renta 165



108



238



157

Ingreso neto $ 448



$ 298



$ 773



$ 454

Menos: ingresos netos atribuibles a participaciones minoritarias —



—



—



—

Ingreso neto atribuible a KDP $ 448



$ 298



$ 773



$ 454

















Ganancias por acción común:













Básicas $ 0.32



$ 0.21



$ 0.55



$ 0.32

Diluidas 0.31



0.21



0.54



0.32

Promedio ponderado de acciones comunes en circulación:













Básicas 1,417.4



1,407.2



1,413.4



1,407.1

Diluidas 1,428.1



1,421.5



1,426.9



1,420.8



KEURIG DR PEPPER INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR)



30 de junio

31 de diciembre (en millones, excepto información de la acción y por acción) 2021

2020 Activos Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes a efectivo $ 167



$ 240

Efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido 3



15

Cuentas comerciales por cobrar, netas 1,075



1,048

Inventarios 897



762

Gastos anticipados y otros activos corrientes 474



323

Total de activos corrientes 2,616



2,388

Propiedad, planta y equipo, neto 2,420



2,212

Inversiones en filiales no consolidadas 86



88

Buen nombre 20,272



20,184

Otros activos intangibles, netos 23,983



23,968

Otros activos no corrientes 926



894

Activos por impuestos diferidos 41



45

Total de activos $ 50,344



$ 49,779

Pasivos y capital contable Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar $ 3,976



$ 3,740

Gastos acumulados 1,019



1,040

Cuentas por pagar estructuradas 144



153

Préstamos a corto plazo y parte corriente de obligaciones a largo plazo 1,323



2,345

Otros pasivos corrientes 455



416

Total de pasivos corrientes 6,917



7,694

Obligaciones a largo plazo 11,721



11,143

Pasivos por impuestos diferidos 5,972



5,993

Otros pasivos no corrientes 1,491



1,119

Total de pasivos 26,101



25,949

Compromisos y contingencias





Capital contable:





Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin acciones emitidas —



—

Acciones comunes, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, 1,417,441,055 y 1,407,260,676 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, respectivamente 14



14

Capital adicional pagado 21,743



21,677

Ganancias retenidas 2,357



2,061

Otras pérdidas (ingresos) integrales acumuladas 128



77

Total del capital contable 24,242



23,829

Participaciones minoritarias 1



1

Total de capital 24,243



23,830

Total de pasivos y capital contable $ 50,344



$ 49,779



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR)



Primeros seis meses (en millones) 2021

2020 Actividades operativas:





Ingreso neto $ 773



$ 454

Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas:





Gastos de depreciación 206



183

Amortización de intangibles 67



66

Otros gastos de amortización 80



76

Provisión para devoluciones de ventas 32



20

Impuestos diferidos sobre la renta (12)



(29)

Gastos de compensación de empleados basados en acciones 48



42

Pérdida por extinción temprana de la deuda 105



4

Ganancia por enajenación de propiedad, planta y equipo (4)



(40)

Pérdida (ganancia) no realizada por conversión de moneda extranjera (15)



12

Pérdida (ganancia) no realizada por derivados (72)



76

Capital en pérdidas de filiales no consolidadas 1



18

Deterioro en inversiones y pagarés por cobrar de filiales no consolidadas —



86

Otros, neto 3



36

Cambios en activos y pasivos:





Cuentas comerciales por cobrar (41)



58

Inventarios (131)



(101)

Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, netos (65)



69

Otros activos corrientes y no corrientes (131)



(234)

Cuentas por pagar y gastos devengados 293



260

Otros pasivos corrientes y no corrientes 2



6

Variación neta de activos y pasivos operativos (73)



58

Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 1,139



1,062

Actividades de inversión:





Compras de propiedad, planta y equipo (204)



(276)

Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipo 15



202

Compras de intangibles (12)



(15)

Emisión de pagarés de partes vinculadas por cobrar (2)



(6)

Otros, neto 3



3

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (200)



(92)

Actividades de financiación:





Ingresos por emisión de pagarés 2,150



1,500

Reembolsos de pagarés (3,595)



(250)

Ingresos por emisión de papel comercial 2,776



5,518

Reembolsos de papel comercial (1,453)



(6,354)

Ingresos de KDP Revolver —



1,850

Reembolsos de KDP Revolver —



(1,850)

Ingresos por venta de acciones por parte de JAB —



22

Reembolsos del préstamo a término de KDP 2019 (425)



(730)

Ingresos por cuentas por pagar estructuradas 73



86

Reembolsos de cuentas por pagar estructuradas (81)



(227)

Dividendos en efectivo pagados (424)



(423)

Ingresos por emisión de acciones comunes 140



—

Retenciones impositivas relacionadas con la liquidación de acciones netas (125)



—

Pagos de arrendamientos financieros (27)



(24)

Otros, neto (37)



(19)

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,028)



(901)

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido:





Variación neta de las actividades operativas, de inversión y de financiación (89)



69

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 4



(3)

Saldo Inicial 255



111

Saldo final $ 170



$ 177



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SEGMENTOS (SIN AUDITAR)



Segundo trimestre

Primeros seis meses (en millones) 2021

2020

2021

2020 Ventas netas













Sistemas de café $ 1,101



$ 1,043



$ 2,243



$ 2,016

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 1,498



1,392



2,805



2,609

Concentrados de bebidas 375



309



703



615

Bebidas Latinoamérica 166



120



291



237

Ventas netas totales $ 3,140



$ 2,864



$ 6,042



$ 5,477

















Ingresos por operaciones













Sistemas de café $ 322



$ 290



$ 658



$ 562

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 258



208



433



397

Concentrados de bebidas 254



220



492



417

Bebidas Latinoamérica 36



21



58



48

Costos corporativos no asignados (136)



(178)



(267)



(397)

Ingreso total de operaciones $ 734



$ 561



$ 1,374



$ 1,027



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP

(SIN AUDITAR)

La compañía reporta sus resultados financieros de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos. Sin embargo, la gerencia cree que ciertas medidas financieras no GAAP que reflejan la forma en que la gerencia evalúa la empresa pueden proporcionar a los inversionistas información adicional sobre los resultados, las tendencias y el rendimiento continuo de la compañía sobre una base comparable.

Para el segundo trimestre de 2021 y 2020, definimos nuestras medidas financieras no GAAP ajustadas como ciertas métricas y títulos de estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad. Las partidas que afectan la comparabilidad se definen a continuación.

Específicamente, los inversionistas deben considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:

Ajustado: definido como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: definidas como ciertas partidas que se excluyen para la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, según corresponda. El impacto fiscal se determina en función de una tasa aproximada para cada partida. Para cada período, la gerencia ajusta por (i) el impacto no realizado a precio de mercado de los instrumentos derivados no designados como de cobertura según los GAAP de los Estados Unidos y no tienen un riesgo compensatorio reflejado en los resultados financieros; (ii) la amortización asociada a los activos intangibles de vida determinada; (iii) la amortización de los gastos financieros diferidos relacionados con la fusión DPS; (iv) la amortización del ajuste del valor razonable de los títulos sénior no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) gastos de compensación de acciones y la correspondiente prestación tributaria por inactividad atribuible a los premios paralelos otorgados a los empleados que realizaron una inversión inicial en KDP; (vi) cambios no monetarios en los pasivos fiscales diferidos relacionados con el buen nombre y otros activos intangibles como resultado de cambios en la tasa impositiva o el prorrateo; y (vii) otras partidas que se excluyen para efectos de comparación con períodos de años anteriores.

Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2021, las otras partidas excluidas para fines de comparación incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones comerciales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (iv) la pérdida por extinción temprana de la deuda relacionada con la amortización de la deuda; (v) costos incrementales para nuestras operaciones en relación con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; y (vi) ganancias por recuperaciones de seguros relacionadas con el ataque organizado de malware en febrero de 2019 a nuestras redes de operaciones comerciales en el segmento Sistemas de café.

Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2021, las otras partidas excluidas para fines de comparación incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones comerciales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos de transacción para combinaciones importantes de empresas (concluidas o abandonadas), sin incluir la fusión de DPS; (iv) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (v) la pérdida por extinción anticipada de la deuda relacionada con la amortización de la deuda; (vi) costos incrementales para nuestras operaciones relacionados con riesgos asociados a la pandemia de la COVID-19; y (vii) deterioro reconocido en nuestra inversión en el método de capital con Bedford.

Los costos incrementales para nuestras operaciones, relacionados con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19, incluyen gastos incrementados incurridos para mantener la salud y seguridad de nuestros empleados de primera línea o aumentar temporalmente la compensación a dichos empleados para garantizar que las operaciones esenciales continúen durante la pandemia. Creemos que la eliminación de estos costos refleja la forma en que la gerencia ve los resultados de nuestra empresa de manera consistente. Consulte Impacto de la COVID-19 en nuestros Estados Financieros para obtener más información.

Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2021 y 2020, los datos financieros complementarios que aparecen a continuación incluyen conciliaciones de ingreso ajustado de operaciones, ingreso neto ajustado y EPS diluidas ajustadas a la medida financiera aplicable presentada en el estado financiero consolidado condensado no auditado para el mismo período.

Las conciliaciones para estas partidas se proporcionan en los cuadros que figuran a continuación.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS Para el segundo trimestre de 2021 (Sin auditar, en millones, excepto información por acción)



Costo de ventas

Ganancias brutas

Margen bruto

Gastos de venta, generales

y administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen

operativo Reportado $ 1,370



$ 1,770



56.4 %

$ 1,039



$ 734



23.4 % Partidas que afectan la comparación:





















Precio de mercado 17



(17)







21



(38)





Amortización de intangibles —



—







(34)



34





Compensación de acciones —



—







(5)



5





Costos de reestructuración e integración —



—







(49)



49





Productividad (14)



14







(24)



38





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(6)



6





COVID-19 (7)



7







(4)



11





Ajustado $ 1,366



$ 1,774



56.5 %

$ 938



$ 839



26.7 %



Gastos por intereses

Ingresos antes

de la provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión para

impuestos sobre la renta

Tasa tributaria efectiva

Ingreso

neto atribuible a

KDP

Utilidades diluidas

por acción Reportado $ 125



$ 613



$ 165



26.9 %

$ 448



$ 0.31

Partidas que afectan la comparación:





















Precio de mercado (1)



(37)



(9)







(28)



(0.02)

Amortización de intangibles —



34



9







25



0.02

Amortización de costos financieros diferidos (1)



1



—







1



—

Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda (4)



4



—







4



—

Compensación de acciones —



5



2







3



—

Costos de reestructuración e integración —



49



11







38



0.03

Productividad —



38



10







28



0.02

Asuntos jurídicos no rutinarios —



6



1







5



—

COVID-19 —



11



3







8



0.01

Incidente de malware —



—



—







—



—

Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el buen nombre y otros activos intangibles —



—



(6)







6



—

Ajustado $ 119



$ 724



$ 186



25.7 %

$ 538



$ 0.38



Las ganancias diluidas por acción común pueden no cuadrar debido al redondeo.

















































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS Para el segundo trimestre de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto información por acción)



Costo de ventas

Ganancias brutas

Margen bruto

Gastos de venta, generales

y administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen

operativo Reportado $ 1,302



$ 1,562



54.5 %

$ 1,001



$ 561



19.6 % Partidas que afectan la comparación:





















Precio de mercado (29)



29







16



13





Amortización de intangibles —



—







(33)



33





Compensación de acciones —



—







(8)



8





Costos de reestructuración e integración —



—







(52)



52





Productividad (2)



2







(17)



19





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(26)



26





COVID-19 (18)



18







(45)



63





Ajustado $ 1,253



$ 1,611



56.3 %

$ 836



$ 775



27.1 %



Gastos por

intereses

Pérdida por extinción

temprana

de la deuda

Ingresos antes

de la provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión para

impuestos sobre la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingreso

neto atribuible a

KDP

Utilidades

diluidas

por acción Reportado $ 157



$ 2



$ 406



$ 108



26.6 %

$ 298



$ 0.21

Partidas que afectan la comparación:

























Precio de mercado (3)



—



16



5







11



0.01

Amortización de intangibles —



—



33



9







24



0.02

Amortización de costos financieros diferidos (3)



—



3



—







3



—

Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda (6)



—



6



1







5



—

Compensación de acciones —



—



8



2







6



—

Costos de reestructuración e integración —



—



52



12







40



0.03

Productividad —



—



19



4







15



0.01

Pérdida por extinción temprana de la deuda —



(2)



2



1







1



—

Asuntos jurídicos no rutinarios —



—



26



7







19



0.01

COVID-19 —



—



63



16







47



0.03

Ajustado $ 145



$ —



$ 634



$ 165



26.0 %

$ 469



$ 0.33



Las ganancias diluidas por acción común pueden no cuadrar debido al redondeo.

























































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS Para los primeros seis meses de 2021 (Sin auditar, en millones, excepto información por acción)



Costo de ventas

Ganancias brutas

Margen bruto

Gastos de venta, generales y

administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen

operativo Reportado $ 2,672



$ 3,370



55.8 %

$ 2,000



$ 1,374



22.7 % Partidas que afectan la comparación:





















Precio de mercado 26



(26)







50



(76)





Amortización de intangibles —



—







(67)



67





Compensación de acciones —



—







(11)



11





Costos de reestructuración e integración —



—







(92)



92





Productividad (22)



22







(49)



71





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(16)



16





COVID-19 (19)



19







(8)



27





Incidente de malware —



—







2



(2)





Ajustado $ 2,657



$ 3,385



56.0 %

$ 1,809



$ 1,580



26.2 %



Gastos por

intereses

Pérdida por extinción

temprana

de la deuda

Ingresos antes

de la provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión para

impuestos sobre la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingreso

neto atribuible a

KDP

Utilidades diluidas

por

acción Reportado $ 265



$ 105



$ 1,011



$ 238



23.5 %

$ 773



$ 0.54

Partidas que afectan la comparación:

























Precio de mercado 7



—



(83)



(20)







(63)



(0.04)

Amortización de intangibles —



—



67



17







50



0.04

Amortización de costos financieros diferidos (4)



—



4



—







4



—

Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda (10)



—



10



2







8



—

Compensación de acciones —



—



11



14







(3)



—

Costos de reestructuración e integración —



—



92



22







70



0.05

Productividad —



—



71



18







53



0.04

Pérdida por extinción temprana de la deuda —



(105)



105



25







80



0.06

Asuntos jurídicos no rutinarios —



—



16



3







13



0.01

COVID-19 —



—



27



7







20



0.01

Incidente de malware —



—



(2)



—







(2)



—

Cambio en el pasivo fiscal diferido relacionado con el buen nombre y otros activos intangibles —



—



—



(6)







6



—

Ajustado $ 258



$ —



$ 1,329



$ 320



24.1 %

$ 1,009



$ 0.71



Las ganancias diluidas por acción común pueden no cuadrar debido al redondeo.

























































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS Para los primeros seis meses de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto información por acción)



Costo de ventas

Ganancias brutas

Margen bruto

Gastos de venta, generales y

administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen

operativo Reportado $ 2,463



$ 3,014



55.0 %

$ 2,029



$ 1,027



18.8 % Partidas que afectan la comparación:





















Precio de mercado (44)



44







(27)



71





Amortización de intangibles —



—







(66)



66





Compensación de acciones —



—







(15)



15





Costos de reestructuración e integración —



—







(104)



104





Productividad (18)



18







(55)



73





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(35)



35





COVID-19 (19)



19







(49)



68





Ajustado $ 2,382



$ 3,095



56.5 %

$ 1,678



$ 1,459



26.6 %



Gastos por

intereses

Pérdida por extinción

temprana

de la deuda

Deterioro de

la inversión y

pagarés por cobrar

Ingresos antes

de la provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión para

impuestos sobre la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingreso neto

Utilidades

diluidas

por acción Reportado $ 310



$ 4



$ 86



$ 611



$ 157



25.7 %

$ 454



$ 0.32

Partidas que afectan la comparación:





























Precio de mercado (27)



—



—



98



26







72



0.05

Amortización de intangibles —



—



—



66



18







48



0.03

Amortización de costos financieros diferidos (6)



—



—



6



1







5



—

Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda (12)



—



—



12



3







9



0.01

Compensación de acciones —



—



—



15



3







12



0.01

Costos de reestructuración e integración



—



—



104



26







78



0.05

Productividad —



—



—



73



19







54



0.04

Pérdida por extinción temprana de la deuda —



(4)



—



4



1







3



—

Deterioro de la inversión y pagarés por cobrar —



—



(86)



86



21







65



0.05

Asuntos jurídicos no rutinarios —



—



—



35



9







26



0.02

COVID-19 —



—



—



68



17







51



0.04

Ajustado $ 265



$ —



$ —



$ 1,178



$ 301



25.6 %

$ 877



$ 0.62



Las ganancias diluidas por acción común pueden no cuadrar debido al redondeo.

































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE PARTIDAS DE SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS NO-GAAP AJUSTADAS (Sin auditar)

(en millones) Reportado

Partidas que

afectan la comparabilidad

GAAP ajustado Para el segundo trimestre de 2021









Ingresos por operaciones









Sistemas de café $ 322



$ 49



$ 371

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 258



28



286

Concentrados de bebidas 254



2



256

Bebidas Latinoamérica 36



1



37

Costos corporativos no asignados (136)



25



(111)

Ingreso total de operaciones $ 734



$ 105



$ 839













Para el segundo trimestre de 2020









Ingresos por operaciones









Sistemas de café $ 290



$ 73



$ 363

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 208



61



269

Concentrados de bebidas 220



2



222

Bebidas Latinoamérica 21



2



23

Costos corporativos no asignados (178)



76



(102)

Ingreso total de operaciones $ 561



$ 214



$ 775



Los números pueden no cuadrar debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE PARTIDAS DE SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS NO-GAAP AJUSTADAS (Sin auditar)

(en millones) Reportado

Partidas que

afectan la comparabilidad

GAAP ajustado Para los primeros seis meses de 2021:









Ingresos por operaciones









Sistemas de café $ 658



$ 102



$ 760

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 433



50



483

Concentrados de bebidas 492



3



495

Bebidas Latinoamérica 58



2



60

Costos corporativos no asignados (267)



49



(218)

Ingreso total de operaciones $ 1,374



$ 206



$ 1,580













Para los primeros seis meses de 2020:









Ingresos por operaciones









Sistemas de café $ 562



$ 148



$ 710

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 397



75



472

Concentrados de bebidas 417



2



419

Bebidas Latinoamérica 48



2



50

Costos corporativos no asignados (397)



205



(192)

Ingreso total de operaciones $ 1,027



$ 432



$ 1,459



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO Y RELACIÓN DE APALANCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (Sin auditar)

(en millones, excepto por la relación)

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADA - ÚLTIMOS DOCE MESES

Ingreso neto $ 1,644

Gastos por intereses 559

Provisión para impuestos sobre la renta 509

Pérdida por extinción temprana de la deuda 105

Deterioro de las inversiones y pagarés por cobrar 16

Deterioro de activos intangibles 67

Otros (ingresos) gastos, netos (6)

Gastos de depreciación 385

Otra amortización 162

Amortización de intangibles 134

EBITDA $ 3,575

Partidas que afectan la comparabilidad:

Gastos de reestructuración e integración $ 187

Productividad 106

Asuntos jurídicos no rutinarios 38

Compensación de acciones 23

COVID-19 87

Incidente de malware (2)

Precio de mercado (175)

EBITDA ajustado $ 3,839







30 de junio

2021 Montos principales de:

Notas de papel comercial $ 1,323

Préstamo a plazo —

KDP Revolver —

Pagarés sénior no asegurados 11,875

Total de montos principales 13,198

Menos: efectivo y equivalentes a efectivo 167

Total de montos principales menos efectivo y equivalentes a efectivo $ 13,031





30 de junio de 2021 relación de apalancamiento de la administración 3.4



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES (Sin auditar)

(en millones) TERCER

TRIMESTRE

DE 2020

CUARTO

TRIMESTRE

DE 2020

PRIMEROS

SEIS MESES

DE 2021

ÚLTIMOS

DOCE

MESES Ingreso neto $ 443



$ 428



$ 773



$ 1,644

Gastos por intereses 148



146



265



559

Provisión para impuestos sobre la renta 141



130



238



509

Pérdida por extinción temprana de la deuda —



—



105



105

Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar 16



—



—



16

Deterioro de activos intangibles —



67



—



67

Otros (ingresos) gastos, netos 5



(4)



(7)



(6)

Gastos de depreciación 89



90



206



385

Otra amortización 42



40



80



162

Amortización de intangibles 34



33



67



134

EBITDA $ 918



$ 930



$ 1,727



$ 3,575

Partidas que afectan la comparabilidad:













Gastos de reestructuración e integración $ 39



$ 56



$ 92



$ 187

Productividad 26



22



58



106

Asuntos jurídicos no rutinarios 8



14



16



38

Compensación de acciones 6



6



11



23

COVID-19 49



11



27



87

Incidente de malware —



—



(2)



(2)

Precio de mercado (45)



(54)



(76)



(175)

EBITDA ajustado $ 1,001



$ 985



$ 1,853



$ 3,839



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO NETO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS AL FLUJO DE CAJA LIBRE

(Sin auditar)

El flujo de caja libre se define como el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ajustadas para compras de propiedad, planta y equipos, ingresos por ventas de propiedad, planta y equipos, y ciertas partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores. Para los primeros seis meses de 2021 y 2020, no hubo partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores.





Primeros seis meses (en millones)

2021

2020 Efectivo neto proporcionado por actividades operativas

$ 1,139



$ 1,062

Compras de propiedad, planta y equipo

(204)



(276)

Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipo

15



202

Flujo de caja libre

$ 950



$ 988



CONCILIACIÓN DE CIERTOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS CON DIVISA NEUTRA

(Sin auditar)

Ventas netas, ingreso ajustado de operaciones y ganancias ajustadas por acción, según ajuste a una divisa neutra: estos resultados financieros ajustados se calculan con base en una divisa neutra, convirtiendo nuestros resultados financieros del periodo actual en moneda local utilizando las tasas de cambio del periodo anterior.





Sistemas de

café

Bebidas

empacadas

Concentrados de

bebidas

Bebidas

Latinoamérica

Total Para el segundo trimestre de 2021:



















Ventas netas

5.6 %

7.6 %

21.4 %

38.3 %

9.6 % Impacto de la moneda extranjera

(1.7) %

(0.3) %

(0.7) %

(17.5) %

(1.5) % Ventas netas, ajustadas a un tipo de cambio neutral

3.9 %

7.3 %

20.7 %

20.8 %

8.1 %





















Para los primeros seis meses de 2021:



















Ventas netas

11.3 %

7.5 %

14.3 %

22.8 %

10.3 % Impacto de la moneda extranjera

(1.1) %

(0.3) %

(0.5) %

(8.5) %

(0.9) % Ventas netas, ajustadas a un tipo de cambio neutral

10.2 %

7.2 %

13.8 %

14.3 %

9.4 %





Sistemas de

café

Bebidas

empacadas

Concentrados de

bebidas

Bebidas

Latinoamérica

Total Para el segundo trimestre de 2021:



















Ingreso ajustado de operaciones

2.2 %

6.3 %

15.3 %

60.9 %

8.3 % Impacto de la moneda extranjera

(1.1) %

(0.4) %

(0.9) %

(17.4) %

(1.5) % Ingreso ajustado de operaciones, según ajuste a una divisa neutra

1.1 %

5.9 %

14.4 %

43.5 %

6.8 %





















Para los primeros seis meses de 2021:



















Ingreso ajustado de operaciones

7.0 %

2.3 %

18.1 %

20.0 %

8.3 % Impacto de la moneda extranjera

(0.7) %

(0.2) %

(0.7) %

(8.0) %

(0.9) % Ingreso ajustado de operaciones, según ajuste a una divisa neutra

6.3 %

2.1 %

17.4 %

12.0 %

7.4 %





Segundo trimestre de 2021

Primeros seis meses de 2021 Ganancias diluidas ajustadas por acción

$ 0.38



$ 0.71

Impacto de la moneda extranjera

(0.01)



(0.01)

Utilidades diluidas ajustadas por acción, ajustadas a un tipo de cambio neutral

$ 0.37



$ 0.70



La siguiente tabla establece nuestra conciliación de gastos significativos relacionados con la COVID-19. Sin embargo, los gastos de compensación de los empleados y los costos de protección de los empleados, que afectan nuestros gastos SG&A y costo de ventas, se incluyen como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad y se excluyen en nuestras medidas financieras ajustadas. Además, las cantidades reportadas en U.S. GAAP también incluyen costos adicionales no incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad, tal como se presenta en las tablas a continuación.























Partidas que afectan la comparabilidad(1)











(en millones) Gastos de

compensación para

empleados(2)

Costos de

protección de

empleados(3)

Asignaciones

por pérdidas crediticias

esperadas

(4)

Amortizaciones

de inventario(5)

Total Para el segundo trimestre de 2021:

















Sistemas de café $ 1



$ 4



$ (2)



$ —



$ 3

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 3



3



(8)



—



(2)

Concentrados de bebidas —



—



(3)



—



(3)

Bebidas Latinoamérica —



—



—



—



—

Total $ 4



$ 7



$ (13)



$ —



$ (2)





















Para el segundo trimestre de 2020:

















Sistemas de café $ 7



$ 2



$ —



$ 8



$ 17

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 38



16



—



—



54

Concentrados de bebidas —



—



4



—



4

Bebidas Latinoamérica —



—



—



—



—

Total $ 45



$ 18



$ 4



$ 8



$ 75





















Para los primeros seis meses de 2021:

















Sistemas de café $ 2



$ 13



$ (2)



$ —



$ 13

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 6



5



(8)



—



3

Concentrados de bebidas —



—



(3)



—



(3)

Bebidas Latinoamérica —



1



—



—



1

Total $ 8



$ 19



$ (13)



$ —



$ 14





















Para los primeros seis meses de 2020:

















Sistemas de café $ 7



$ 2



$ 2



$ 8



$ 19

Bebidas en paquetes por múltiples unidades 41



18



8



—



67

Concentrados de bebidas —



—



4



—



4

Bebidas Latinoamérica —



—



—



—



—

Total $ 48



$ 20



$ 14



$ 8



$ 90



























(1) Tanto los gastos de compensación de los empleados como los costos de protección de estos se incluyen como las partidas de la COVID-19 que afectan la comparabilidad en la conciliación de nuestras medidas financieras no-GAAP ajustadas. (2) En 2021, reflejó la remuneración de los empleados temporales, incluidos los impuestos asociados, así como los beneficios incrementales ofrecidos a los trabajadores de primera línea, como la licencia prolongada de enfermedad, para mantener las operaciones esenciales durante la pandemia de la COVID-19. En 2020, reflejó principalmente el incremento temporal del pago de incentivos y beneficios para la primera línea, así como el pago por empleados temporales, incluidos los impuestos asociados. Impacta tanto el costo de ventas como los gastos SG&A. (3) Incluyó costos asociados con equipos de protección personal, escáneres de temperatura, limpieza y otros servicios de sanitización. Impacta tanto el costo de ventas como los gastos SG&A. (4) En 2020, las asignaciones reflejaron el impacto esperado de la incertidumbre económica causada por la COVID-19, aprovechando estimaciones de capacidad crediticia, tasas de incumplimiento y recuperación para algunos de nuestros clientes. En 2021, las reducciones de esas prestaciones reflejan una mejora de las condiciones económicas. Impacta los gastos SG&A. (5) Impacta el costo de ventas.

CONCILIACIÓN DE CIERTOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS

PARA LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2019

(Sin auditar, en millones, excepto información por acción)

Para efectos de análisis adicionales, también incluimos ciertas medidas financieras no GAAP para los primeros seis meses de 2019.

Para los primeros seis meses de 2019, definimos nuestras medidas financieras no GAAP ajustadas como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad. Las partidas que afectan la comparabilidad se definen a continuación.

Ajustado: definido como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: definidas como ciertas partidas que se excluyen para la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, según corresponda. El impacto fiscal se determina en función de una tasa aproximada para cada partida. Para cada período, la gerencia ajusta por (i) el impacto no realizado a precio de mercado de los instrumentos derivados no designados como de cobertura según los GAAP de los Estados Unidos y no tienen un riesgo compensatorio reflejado en los resultados financieros; (ii) la amortización asociada a los activos intangibles de vida determinada; (iii) la amortización de los gastos financieros diferidos relacionados con la fusión DPS; (iv) la amortización del ajuste del valor razonable de los títulos sénior no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) gastos de compensación de acciones y la correspondiente prestación tributaria por inactividad atribuible a los premios paralelos otorgados a los empleados que realizaron una inversión inicial en KDP; (vi) cambios no monetarios en los pasivos fiscales diferidos relacionados con el buen nombre y otros activos intangibles como resultado de cambios en la tasa impositiva o el prorrateo; y (vii) otras partidas que se excluyen para efectos de comparación con períodos de años anteriores.

Para los primeros seis meses de 2019, las otras partidas excluidas para fines comparativos incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones comerciales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos de transacción no asociados con la fusión de DPS; (iv) gastos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (v) los efectos de la intensificación de las existencias adquiridas no asociadas con la fusión de DPS (vi) la pérdida en la extinción temprana de la deuda relacionada con la amortización de la deuda; y (vii) la pérdida relacionada con el ataque organizado por malware en febrero de 2019 contra nuestras redes de operaciones comerciales en el segmento Sistemas de café.





Ventas netas

Ingresos por operaciones

Utilidades diluidas por acción Reportado

$ 5,316



$ 1,085



$ 0.38

Partidas que afectan la comparación:











Precio de mercado

—



(8)



0.02

Amortización de intangibles

—



63



0.03

Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda

—



—



0.01

Compensación de acciones

—



15



0.01

Costos de reestructuración e integración

—



99



0.05

Productividad

—



42



0.02

Costos de transacción

—



1



0.01

Actualización de inventario

—



3



—

Provisión para liquidaciones

—



15



0.01

Incidente de malware

—



8



—

Ajustado

$ 5,316



$ 1,323



$ 0.55



Las ganancias diluidas por acción común pueden no cuadrar debido al redondeo.

CONCILIACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS CON DIVISA NEUTRA

PARA LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2021 EN COMPARACIÓN CON LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2019

(Sin auditar)

Ventas netas ajustadas a la divisa neutra: este resultado financiero ajustado se calcula con base en una divisa neutra convirtiendo nuestras ventas netas en moneda local durante los primeros seis meses de 2021 utilizando las tasas de cambio de moneda extranjera a partir de los primeros seis meses de 2019.





Crecimiento (%) Crecimiento de ventas netas en comparación con los primeros seis meses de 2019

13.7 % Impacto de la moneda extranjera

(0.3) % Crecimiento de las ventas netas en comparación con los primeros seis meses de 2019, ajustadas a una divisa neutra

13.4 %

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/724482/Keurig_Dr_Pepper_logo.jpg

FUENTE Keurig Dr Pepper

Related Links

http://www.keurigdrpepper.com/

http://www.keurigdrpepper.com



SOURCE Keurig Dr Pepper