Keurig Dr Pepper reporta sólidos resultados en el tercer trimestre

BURLINGTON, Massachusetts y PLANO, Texas, 3 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) reportó el día de hoy sólidos resultados financieros para el tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre de 2020 y un fortalecimiento de las estrategias de acción para todo el año.

Con base en los GAPP, las ventas netas durante el tercer trimestre de 2020 se incrementaron 5.2 % y las ganancias diluidas por acción ascendieron $0.31 en comparación con $0.21 en el mismo periodo del año anterior. Las ventas netas en moneda constante durante el tercer trimestre se incrementaron 5.8 % en comparación con el año anterior y las EPS diluidas ajustadas 1 aumentaron a $0.39, lo que representa un 22 %.

Al comentar sobre el anuncio, el presidente y director general Bog Gamgort declaró: "Desde el inicio de la pandemia, nuestro amplio portafolio de bebidas, capacidades únicas en la estrategia comercial y los miembros del equipo resilientes y dedicados han permitido que KDP navegue de forma exitosa a través del entorno operativo desafiante y volátil. En el Q3, logramos otro sólido trimestre, marcado por un crecimiento acelerado en las ventas netas, ingreso operativo y EPS ajustados, mientras que seguimos registrando un sólido crecimiento en la participación del mercado en todo nuestro portafolio y reduciendo nuestra gestión de coeficiente de apalancamiento. Como resultado, nos sentimos seguros de nuestra capacidad de terminar 2020 en el punto más alto de nuestras perspectivas, mientras reinvertimos cualquier beneficio del rendimiento en comercialización e innovación de la marca."

Resultados consolidados del tercer trimestre

Las ventas netas del tercer trimestre de 2020 se incrementaron 5.2 % a $3.02 mil millones, en comparación con $2.87 mil millones en el mismo periodo del año anterior. Descontando el efecto divisa, las ventas netas crecieron 5.8 %, lo que refleja un sólido crecimiento de volumen/mezcla de 6.6 %, parcialmente compensado por un menor precio de realización neto de 0.8 %. La COVID-19 sigue impactando de forma importante la industria de las bebidas, exigiendo a KDP enfrentarse a un entorno desafiante para lograr crecimiento en el trimestre. Los aspectos más destacados del desempeño de las ventas netas por segmento incluyen:

Sistemas de café : Crecimiento de dos dígitos en cápsulas de café K-Cup para consumo en casa fue parcialmente contrarrestado por la debilidad en el canal de café para oficina, ya que el incremento en la tendencia del trabajo en casa continuó durante todo el trimestre. Los fabricantes de Keurig anunciaron un crecimiento excepcional, impulsado por la exitosa innovación y el abastecimiento de inventarios de minoristas previo a la temporada festiva.

: Crecimiento de dos dígitos en cápsulas de café K-Cup para consumo en casa fue parcialmente contrarrestado por la debilidad en el canal de café para oficina, ya que el incremento en la tendencia del trabajo en casa continuó durante todo el trimestre. Los fabricantes de Keurig anunciaron un crecimiento excepcional, impulsado por la exitosa innovación y el abastecimiento de inventarios de minoristas previo a la temporada festiva. Bebidas empacadas : La expansión generalizada de la participación de mercado impulsó las ventas netas en la mayoría del portafolio del segmento. El crecimiento en los canales de gran formato siguió siendo sólido, y el desempeño en los canales de tiendas de conveniencia y gasolineras mejoró secuencialmente durante el trimestre, a medida que se incrementaba la movilidad de los consumidores.

: La expansión generalizada de la participación de mercado impulsó las ventas netas en la mayoría del portafolio del segmento. El crecimiento en los canales de gran formato siguió siendo sólido, y el desempeño en los canales de tiendas de conveniencia y gasolineras mejoró secuencialmente durante el trimestre, a medida que se incrementaba la movilidad de los consumidores. Concentrados de bebidas: El desempeño mejoró significativamente respecto al trimestre anterior, disminuyendo ligeramente respecto al año anterior, lo que refleja una reapertura secuencial de los restaurantes de servicio rápido y otros de comida rápida casuales, que son atendidos por la sección de proveedor de servicios alimenticios.

El desempeño mejoró significativamente respecto al trimestre anterior, disminuyendo ligeramente respecto al año anterior, lo que refleja una reapertura secuencial de los restaurantes de servicio rápido y otros de comida rápida casuales, que son atendidos por la sección de proveedor de servicios alimenticios. Bebidas Latinoamérica: Un crecimiento modesto descontando el efecto divisa reflejó mejoras secuenciales en la movilidad del consumidor en México.

El rendimiento dentro del mercado 2 de KDP en los canales monitoreados para el tercer trimestre de 2020 siguió siendo muy sólido, con una participación del mercado creciendo en más del 90 % de la base minorista de bebidas refrescantes, incluyendo bebidas gaseosas3, agua prémium sin sabor, bebidas de fruta de larga vida en anaquel, jugos de vegetales de larga vida de anaquel y jugo y puré de manzana de larga vida de anaquel. Este desempeño reflejó la fortaleza de las bebidas gaseosas Dr Pepper, A&W y Canada Dry, CORE Hidration y agua prémium evian, tés y bebidas preparadas por jugo Snapple, jugo de vegetales Clamato y jugo y puré de manzana Motts. En café, el consumo minorista de capsulas de un solo uso fabricadas por KDP creció 10.1 % en canales monitoreados IRi, con una participación del mercado en dólares de cápsulas fabricadas por KDP manteniéndose fuerte en un 82 % y un portafolio de marcas propias y licenciadas por KDP registrando una mejora de la tendencia de la participación.

El ingreso operativo GAAP aumentó 29.8 % a $753 millones en el tercer trimestre de 2020, en comparación con $580 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja los beneficios de un sólido crecimiento en las ventas netas, menores gastos discrecionales, incluyendo marketing, productividad continua y los efectos sinérgicos de la fusión. Estos factores fueron contrarrestados parcialmente por mayores gastos operativos asociados con una mayor demanda de consumo, inflación en logística y el impacto interanual poco favorable de las partidas que afectan la comparación, incluyendo ciertos gastos relacionados con la COVID-19. Excluyendo las partidas que afectan la comparación, el ingreso operativo ajustable aumentó un 15.9 % a $874 millones, en comparación con $754 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado incrementó 260 puntos base a 28.9 %. Descontando el efecto divisa, el ingreso operativo ajustado creció 16.3 %.

Los costos operativos relacionados con la COVID-19 incurridos durante el tercer trimestre de 2020 ascendieron a $49 millones, todos los cuales fueron reconocidos como partidas que afectan la comparación, conformadas por incrementos temporales en compensaciones e incentivos para empleados de primera línea, así como mayores gastos de seguridad y sanitización.

El ingreso neto GAAP en el tercer trimestre de 2020 creció 45.7 % a $443 millones, o $0.31 por acción diluida, comparado con el ingreso neto GAAP de $304 millones, o $0.21 por acción diluida en el mismo periodo del año anterior, reflejando el sólido crecimiento en el ingreso operativo, un menor gasto por intereses y una menor tasa impositiva efectiva que refleja la comparación con distintas partidas por impuestos y ajustes en la valoración favorables en el mismo periodo del año anterior, así como el impacto interanual favorable de partidas que afectan la comparación, lo que incluye un deterioro no monetario de $12 millones en inversiones de capital en el trimestre actual. Excluyendo las partidas que afectan la comparación, el ingreso neto ajustado creció 23.5 % en el tercer trimestre de 2020 a $557 millones, en comparación con $451 millones en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño reflejó el crecimiento del ingreso operativo ajustado, un constante desapalancamiento y una menor tasa impositiva efectiva ajustada. Las EPS diluidas ajustadas se incrementaron 22 % a $0.39, en comparación con $0.32 en el mismo periodo del año anterior.

La empresa generó un sólido flujo de caja libre que ascendió a $525 millones en el tercer trimestre de 2020, lo que permitió a KDP reducir su deuda bancaria en aproximadamente $225 millones. La gestión del coeficiente de apalancamiento de la empresa se redujo de 4.8x al final del tercer trimestre de 2019 a 3.8x al final del tercer trimestre de 2020, motivada principalmente por la continua reducción de la deuda y el crecimiento de las utilidades. Desde el cierre de la fusión en julio de 2018, la gestión del coeficiente de apalancamiento de KDP se ha reducido 2.2x.

______________________________

1 Los indicadores financieros ajustados utilizados en esta publicación son no GAAP. Consulte las conciliaciones de resultados GAAP con los resultados ajustados en las tablas adjuntas.

2 El desempeño dentro del mercado (consumo minorista; participación del mercado) se basa en las definiciones personalizadas de la categoría IRi de Keurig Dr Pepper.

3 CSD se refiere a "bebidas carbonatadas".

Resultados del tercer trimestre por segmento

Sistemas de café

Las ventas netas del tercer trimestre de 2020 aumentaron 3.0 % a $1.10 mil millones, en comparación con $1.07 mil millones en el mismo periodo del año anterior, lo que se reflejó principalmente en un mayor volumen/mezcla de 6.0 %, parcialmente contrarrestado por un menor precio neto de realización de 2.8 %, debido principalmente a la estrategia de precios para las cápsulas. El desempeño de las ventas netas también fue impactado por la conversión de divisas poco favorable de 0.2 %. Descontando el efecto divisa, las ventas netas aumentaron 3.2 % en el trimestre.

El incremento de 6.0 % en volumen/mezcla reflejó el crecimiento del volumen de cápsulas de 2.4 %, impulsado por el consumo en casa de dos dígitos, compensado de forma importante por la continua debilidad del negocio fuera del hogar, ya que el regreso a las oficinas y el sector de la hospitalidad se mantuvo limitado. El volumen de cafeteras fue excepcionalmente fuerte, incrementándose 34 % en el trimestre. Impulsando este desempeño estuvieron una exitosa innovacón presentada en los últimos dos años y un marketing continuo enfocado en crecer la penetración en los hogares, así como mayores envíos de cafeteras a minoristas para la próxima temporada festiva.

El ingreso operativo aumentó 3.2 % a $320 millones en el tercer trimestre de 2020, en comparación con $310 millones en mismo periodo del año anterior, lo que refleja los beneficios del crecimiento de las ventas netas y la continua productividad y los efectos sinérgicos de la fusión, parcialmente compensados por un margen poco favorable en la mezcla relacionado con el excepcionalmente sólido crecimiento de las cafeteras y el impacto interanual poco favorable de las partidas que afectan la comparación, incluyendo costos que ascendieron a $12 millones relacionados con la COVID-19. Excluyendo estas y otras partidas que afectan la comparación, el ingreso operativo ajustado aumentó 1.6 % a $373 millones, en comparación con $367 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado perdió 50 puntos de base a 34.0 %.

Bebidas empacadas

Las ventas netas del tercer trimestre de 2020 se incrementaron 10.7 % a $1.45 mil millones en comparación con $1.31 mil millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un crecimiento sólido en volumen/mezcla de 11.4 %, parcialmente contrarrestado por un menor precio neto realizado de 0.7 %. El desempeño de las ventas netas fue impulsado por el crecimiento en la participación de mercado de todo el portafolio con fortaleza particular en bebidas carbonatadas, agua prémium sin sabor, jugos y bebidas elaboradas con jugo, puré de manzana y refrescos, parcialmente contrarrestado por el agua prémium con sabor mejorado debido a la ralentización continua de los canales de conveniencia y gasolineras.

Impulsando el desempeño de las ventas netas en el trimestre estuvieron Dr Pepper, incluyendo la Dr Pepper & Cream Soda recientemente lanzada, y Canada Dry, incluyendo la Canada Dry Bold recientemente lanzada. También contribuyeron al crecimiento de las ventas netas A&W, Snapple, Motts, 7UP, CORE, Sunkist, Squirt, Clamato, Real Lemon y refrescos, parcialmente compensados por una disminución en Bai.

El ingreso operativo aumentó 32.7 % a $260 millones en el tercer trimestre de 2020, en comparación con $196 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un sólido crecimiento en las ventas netas, menores gastos discrecionales, incluyendo marketing y la continuidad en productividad y efectos sinérgicos de la fusión. Estos factores de crecimiento fueron parcialmente contrarrestados por costos operativos más altos para satisfacer la importante demanda de los consumidores y la inflación en logística, así como el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparación, incluyendo costos relacionados con la COVID-19 que ascendieron a $36 millones. Excluyendo estas y otras partidas que afectan la comparación, el ingreso operativo ajustable aumentó 51 % a $304 millones, en comparación con $201 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado subió 560 puntos de base a 21.0 %.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas del tercer trimestre de 2020 se redujeron 2.2 % a $352 millones, en comparación con $360 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un volumen/mezcla desfavorable de 4.8 %, parcialmente contrarrestado por un mayor precio realizado de 2.6 %.

El desempeño del volumen/mezcla, aunque siguió impactado de forma negativa por la COVID-19, mejoró significativamente en base secuencial durante el trimestre, lo que refleja una modesta reapertura de restaurantes de servicio rápido y otros de comida rápida casuales.

El volumen total de envío en comparación con el año anterior disminuyó 3.9 % en el tercer trimestre de 2020, reflejando principalmente el impacto de la COVID-19 en el negocio de proveedor de servicios alimenticios, siendo Dr Pepper y Crush los más afectados. Las ventas de productos embotellados se redujeron 1.6 % en el tercer trimestre de 2020.

El ingreso operativo aumentó 6.9 % a $262 millones en el tercer trimestre de 2020, en comparación con $245 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja menores gastos discrecionales, incluyendo marketing, parcialmente contrarrestado por el desempeño de las ventas netas y el impacto desfavorable interanual de las partidas que afectan la comparación. Excluyendo las partidas que afectan la comparación, el ingreso operativo ajustado aumentó 8.6 % a $265 millones, en comparación con $244 millones en el mismo periodo del año anterior, dando lugar a un crecimiento del margen operativo ajustado de 750 puntos de base contra el 75.3 % del mismo periodo del año anterior.

Bebidas Latinoamérica

Las ventas netas para el tercer trimestre de 2020 disminuyeron 10.1 % a $124 millones en comparación con las ventas netas de $138 millones en el mismo periodo del año anterior, reflejando principalmente el impacto desfavorable de la conversión de divisas. Descontando el efecto divisa, las ventas netas aumentaron 0.7 % en el trimestre, reflejando el precio realizado neto de 5.2%, parcialmente contrarrestado por una disminución de 4.5 % en el volumen/mezcla, mayormente relacionado con la COVID-19.

El ingreso operativo de $25 millones en el tercer trimestre de 2020 es igual al del año anterior, lo que refleja la productividad continua y un menor gasto de marketing, compensado por el gasto de operaciones con divisas. El margen operativo aumentó 210 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior a 20.2 %. Descontando el efecto divisa, el ingreso operativo aumentó 12.0 % durante el mismo periodo del año anterior.

Panorama de KDP para 2020

El crecimiento de las ventas netas y de las EPS diluidas ajustadas de KDP para los primeros nueve meses de 2020 fue de 3.8 % y 16 %, respectivamente. Como resultado, KDP espera un crecimiento constante de las ventas netas actuales para todo el año en el punto más alto del rango de su perspectiva de 3 % a 4 %. La empresa también espera un crecimiento de las EPS diluidas ajustadas para todo el año en el punto más alto del rango de su perspectiva de 13 % al 15 %, o de $1.38 a $1.40 por acción diluida. La empresa pretende invertir cualquier beneficio del rendimiento en marketing e innovación. Finalmente, la empresa espera ahora que la gestión de su coeficiente de apalancamiento se encuentre a la mitad de su rango de 3.5x a 3.8x para finales del año 2020 y sigue esperando que la gestión de su coeficiente de apalancamiento se encuentre por debajo de 3.0x en dos o tres años a partir del cierre de la fusión en julio de 2018.

Contacto para inversionistas de KDP:

Tyson Seely

T: 781-418-3352 / [email protected]

Steve Alexander

T: 972-673-6769 / [email protected]

Contato para medios de KDP:

Katie Gilroy

T: 781-418-3345 / [email protected]

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una empresa de bebidas líder en Norteamérica, con ingresos anuales que superan lo $11 mil millones y con aproximadamente 26,000 empleados. KDP mantiene una posición de liderazgo en bebidas sin alcohol, especialmente café y té, agua, jugo y bebidas elaboradas con jugo y refrescos, y comercializa el sistema de preparación de café de porciones individuales #1 en los Estados Unidos y Canadá. El portafolio de la empresa de más de 125 marcas propias, licenciadas o en sociedad está diseñado para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de los consumidores, en todo momento e incluyen a Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su poderosa red de distribución y ventas, KDP puede llevar su portafolio de bebidas calientes y frías a casi cualquier punto de compra para los compradores. La empresa está comprometida a proveer, producir y distribuir sus bebidas de forma responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa "Drink Well. Do Good", que incluye iniciativas de empaque circular, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad de la cadena de suministro. Para más información, visite, www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES A FUTURO

Ciertas declaraciones incluidas en este informe son "declaraciones a futuro", de acuerdo con la definición de las leyes y regulaciones aplicables sobre valores. Estas declaraciones a futuro pueden generalmente ser identificadas por el uso de palabras como "pronóstico", "guiar", "anticipar", "esperar", "creer", "podría", "estimar", "sentir", "prever", "pretender", "pudiera", "planear", "potencial", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría", y palabras, frases o expresiones similares así como variaciones o las formas negativas de estas palabras, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras que las identifican. Las declaraciones a futuro, por su naturaleza, abordan cuestiones que son, en diferente grado, inciertas, como declaraciones relacionadas con resultados futuros esperados o anticipados de la empresa fusionada tras la unión de Keurig Green Mountain, Inc. ("KGM") y Dr Pepper Snapple Group, Inc. ("DPS" y dicha fusión, la "operación"), los beneficios anticipados de la operación, incluyendo las sinergias y ahorros en costos estimados, los objetivos de la fusión a largo plazo y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones están basadas en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones de un comportamiento real.

Estas declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres relacionados con las actividades y la operación de la empresa, y los resultados reales podrían diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitarse a: (i) el impacto que la importante deuda adicional incurrida en relación con la operación pudiera tener en nuestra capacidad para operar el negocio, (ii) los riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de KGM y DPS en la empresa fusionada y la presunción de ciertas responsabilidades potenciales de KGM y la posibilidad de que las sinergias anticipadas y otros beneficios de la operación, incluyendo el ahorro en costos, no se logren o no lo hagan en el plazo esperado, (iii) el impacto de la pandemia global por COVID-19, y (v) los riesgos relacionados con las empresas y las industrias en las que nuestra empresa fusionada opera. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres, son examinados de forma exhaustiva en los registros públicos ante la SEC, incluyendo nuestro informe anual en el formulario 10-K y en los subsecuentes registros. Aun cuando las listas de factores de riesgos presentadas aquí y en nuestros registros públicos se consideran representativas, ninguna de estas listas debería ser considerada como un informe completo de todos los riesgos e incertidumbres potenciales. Todas las declaraciones a futuro realizadas en este informe solo se refieren a la fecha de este documento. No estamos obligados, y expresamente negamos cualquier obligación de actualizar o modificar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos subsecuentes o de cualquier otro tipo, a menos que sea exigido por las leyes o regulaciones aplicables.

MEDIDAS FINANCIERAS NO-GAAP

Esta publicación incluye ciertas medidas financieras no-GAAP incluyendo ingreso operativo ajustado, ingreso neto ajustado, EPS diluidas ajustadas y flujo de caja libre, que difieren de los resultados usando los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos (GAAP). Estas medidas financieras no GAAP deben ser consideradas como complementos de las medidas GAAP reportadas, no deberían ser consideradas como reemplazo a, o mejores que las medidas GAAP y no pueden ser comparables con medidas de nombre similar utilizadas por otras empresas. Las medidas financieras no GAAP generalmente excluyen ciertos cargos, incluyendo los costos no recurrentes relacionados con las actividades operativas y de integración, que no se espera que ocurran de forma rutinaria en los periodos futuros. La empresa usa medidas financieras no GAAP a nivel interno para enfocar la gestión en el desempeño excluyendo estos cargos especiales para evaluar nuestro desempeño operativo comercial. La gerencia considera que esta información es útil para los inversionistas porque incrementa la transparencia y ayuda a los inversionistas en la comprensión del comportamiento subyacente de la empresa y en el análisis de las tendencias operativas actuales. Adicionalmente, la gerencia considera que las medidas financieras no GAAP frecuentemente son utilizadas por los analistas e inversionistas en su evaluación de las empresas, y su continua inclusión ofrece consistencia en los reportes financieros y permite a los analistas e inversionistas realizar útiles comparaciones de los resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las medidas y conciliaciones financieras GAAP más directamente comparables con las medidas financieras no GAAP están establecidas en el apéndice de esta publicación y están incluidas en el registro público de esta empresa ante la SEC.

En la medida que la empresa ofrece una guía, lo hace únicamente en una base no GAAP y no proporciona conciliaciones de dichas medidas no GAAP orientadas a futuro con medidas GAAP, debido a su incapacidad de predecir la cantidad y el momento de los impactos fuera del control de la empresa sobre ciertas partidas, como ganancias o pérdidas no monetarias, que resulten de los ajustes de valor al mercado de instrumentos derivados, entre otros.

KEURIG DR PEPPER INC.

ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS

Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2020 y 2019

(Sin auditar, en millones, excepto por la información sobre la acción)









Tercer trimestre

Primeros nueve meses (en millones, excepto por la información sobre acciones) 2020

2019

2020

2019 Ventas netas $ 3,020



$ 2,870



$ 8,497



$ 8,186

Costo de ventas 1,316



1,245



3,779



3,537

Utilidad bruta 1,704



1,625



4,718



4,649

Gastos de venta, generales y administrativos 949



1,012



2,978



2,951

Otros gastos operativos (ingreso), netos 2



33



(40)



33

Ingreso de operaciones 753



580



1,780



1,665

Gasto financiero 148



158



458



497

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



—



4



9

Deterioro de inversiones y pagarés pendientes de cobro 16



—



102



—

Otros gastos, netos 5



9



21



15

Ingresos antes de reserva para impuestos sobre la renta 584



413



1,195



1,144

Reserva para impuestos sobre la renta 141



109



298



296

Ingreso neto $ 443



$ 304



$ 897



$ 848

Menos: Ingreso neto atribuible a participación minoritaria —



—



—



—

Ingreso neto atribuible a KDP $ 443



$ 304



$ 897



$ 848

















Ganancias por acción ordinaria:













Básicas $ 0.31



$ 0.22



$ 0.64



$ 0.60

Diluidas 0.31



0.21



0.63



0.60

Promedio ponderado de acciones comunes en circulación:













Básicas 1,407.3



1,406.8



1,407.2



1,406.6

Diluidas 1,422.9



1,419.4



1,421.5



1,418.8



KEURIG DR PEPPER INC.

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS RESUMIDOS

Al 30 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019

(Sin auditar, en millones, excepto por las acciones y la información por acción)









30 de septiembre de

31 de diciembre de (en millones, excepto por la información por acción) 2020

2019 Activos

Activos circulantes:





Efectivo y otros activos líquidos equivalentes $ 191



$ 75

Efectivo restringido y otros equivalentes de efectivo restringido 27



26

Cuentas por cobrar comerciales, netas 1,051



1,115

Inventarios 824



654

Gastos anticipados y otros activos circulantes 323



403

Total de activos circulantes 2,416



2,273

Propiedad, planta y equipo, neto 2,092



2,028

Inversiones en filiales no consolidadas 90



151

Plusvalía 20,029



20,172

Otros activos intangibles, netos 23,834



24,117

Otros activos no circulantes 889



748

Activos por impuestos diferidos 31



29

Total de activos $ 49,381



$ 49,518

Pasivos y patrimonio neto





Pasivos circulantes:





Cuentas por pagar $ 3,517



$ 3,176

Gastos devengados 1,067



939

Cuentas por pagar estructuradas 160



321

Préstamos a corto plazo y parte corriente de obligaciones a largo plazo 2,182



1,593

Otros pasivos circulantes 403



445

Total de pasivos circulantes 7,329



6,474

Obligaciones a largo plazo 11,707



12,827

Pasivos por impuestos diferidos 5,945



6,030

Otros pasivos no circulantes 1,103



930

Total de pasivos 26,084



26,261

Compromisos y contingencias





Patrimonio neto:





Acción preferente, $0.01 de valor nominal, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin acciones emitidas —



—

Acción ordinaria, $0.01 de valor nominal, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, 1,407,253,294 y 1,406,852,305 acciones emitidas y en circulación al 30 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, respectivamente 14



14

Capital desembolsado adicional 21,654



21,557

Utilidades retenidas 1,845



1,582

Otras pérdidas (ingresos) generales acumulados (217)



104

Total de patrimonio 23,296



23,257

Participación minoritaria 1



—

Total de patrimonio neto 23,297



23,257

Total de pasivos y patrimonio neto $ 49,381



$ 49,518



KEURIG DR PEPPER INC.

ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para el tercer trimestre de 2020 y 2019

(Sin auditar, en millones)





Primeros nueve meses (en millones) 2020

2019 Actividades operativas:





Utilidad neta $ 897



$ 848

Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto reservado para actividades operativas:





Gastos por depreciación 272



271

Amortización de intangibles 100



94

Otros gastos por amortización 118



135

Reserva para devoluciones 36



25

Impuestos sobre la renta diferidos (27)



(5)

Gasto por compensación a empleados basada en acciones 62



47

Pérdida por extinción anticipada de la deuda 4



9

(Ganancia) pérdida por enajenación de propiedad, plantas y equipo (39)



11

Pérdida (ganancia) no realizada por conversión de moneda extranjera 14



(22)

Pérdida no realizada por derivados 47



60

Participación patrimonial en pérdidas de afiliados no consolidados 19



38

Deterioro de inversiones y pagarés pendientes de cobro de afiliados no consolidados 102



—

Otro, neto 50



33

Cambios en activos y pasivos:





Cuentas por cobrar comerciales (1)



36

Inventarios (175)



(124)

Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, netos (118)



(9)

Otros activos circulantes y no circulantes (387)



(156)

Cuentas por pagar y gastos devengados 500



561

Otros pasivos circulantes y no circulantes 192



(49)

Variación neta en activos y pasivos operativos 11



259

Efectivo neto reservado para actividades operativas 1,666



1,803

Actividades de inversión





Adquisiciones de empresas —



(8)

Emisión de pagarés de partes vinculadas por cobrar (6)



(22)

Inversiones en filiales no consolidadas (4)



(16)

Compra de propiedades, plantas y equipo (356)



(208)

Ingresos por la venta de propiedades, plantas y equipo 203



19

Compra de intangibles (26)



(4)

Otro, neto 7



23

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (182)



(216)

Actividades de financiación:





Beneficios de operaciones con acciones de accionistas mayoritarios 29



—

Beneficios de línea de crédito no garantizada 1,850



—

Beneficios de pagarés sénior no garantizados 1,500



—

Reserva para crédito a plazo —



2,000

Emisión (pago) neta de instrumentos negociables (911)



335

Beneficios de cuentas por pagar estructuradas 128



246

Pago de cuentas por pagar estructuradas (290)



(432)

Pagos de pagarés sénior no garantizados (250)



(250)

Pago de línea de crédito no garantizada (1,850)



—

Pagos de crédito a plazo (880)



(2,873)

Pagos de arrendamientos financieros (35)



(29)

Dividendos en efectivo pagados (635)



(633)

Otro, neto (22)



10

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,366)



(1,626)

Efectivo, equivalentes al efectivo, efectivo restringido y equivalentes al efectivo restringido - variación neta de:





Actividades operativas, de inversión y financiación 118



(39)

Efecto de variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido (11)



12

Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido al inicio del periodo 111



139

Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido al final del periodo $ 218



$ 112



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGMENTOS

(No auditada)









Tercer trimestre

Primeros nueve meses (en millones) 2020

2019

2020

2019 Ventas netas













Sistemas de café $ 1,097



$ 1,065



$ 3,113



$ 3,023

Bebidas empacadas 1,447



1,307



4,056



3,734

Concentrados de bebidas 352



360



967



1,034

Bebidas Latinoamérica 124



138



361



395

Ventas netas totales $ 3,020



$ 2,870



$ 8,497



$ 8,186

















Ingreso por operaciones













Sistemas de café $ 320



$ 310



$ 882



$ 890

Bebidas empacadas 260



196



657



531

Concentrados de bebidas 262



245



679



690

Bebidas Latinoamérica 25



25



73



62

Costos corporativos sin asignar (114)



(196)



(511)



(508)

Ingreso total por operaciones $ 753



$ 580



$ 1,780



$ 1,665



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE DETERMINADA INFORMACIÓN NO-GAAP

(Sin auditar)

La empresa reporta sus resultados financieros de acuerdo con los U.S. GAAP. Sin embargo, la gerencia considera que ciertas medidas financieras no-GAAP que reflejan la forma en que la gerencia evalúa la empresa podrían proporcionar a los inversionistas información adicional en relación a los resultados, tendencias y desempeño continuo de la empresa en una base comparativa.

Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2020 y 2019, definimos nuestras medidas financieras no-GAAP ajustadas como ciertas métricas y rubros de estados financieros ajustadas para determinadas partidas que afectan la comparación. Las partidas que afectan la comparación se definen a continuación.

Específicamente, los inversionistas deberían considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:

Ajustado: Se define como ciertos rubros y métricas en los estados financieros ajustados para determinadas partidas que afectan la comparación.

Partidas que afectan la comparación: Definidas como determinadas partidas que son excluidas en la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas por el impacto fiscal, si aplica. El impacto fiscal está determinado con base a una tasa aproximada para cada partida. Para cada periodo, la gerencia hace un ajuste de (i) el impacto no realizado del valor al mercado de instrumentos derivados no designados como coberturas de acuerdo con los U.S. GAAP y que no tienen un riesgo compensado que se refleje dentro de los resultados financieros; (ii) la amortización asociada con activos intangibles permanentes; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos asociados con la Fusión con DPS y la Adquisición de Keurig; (iv) la amortización del ajuste a valor razonable de los pagarés sénior no garantizados obtenidos como resultado de la Fusión con DPS; (v) gasto por compensación de acciones atribuible a las adjudicaciones equivalentes hechas a los empleados que hicieron una inversión inicial en el Plan de Propiedad Ejecutiva de Keurig Green Mountain, Inc., el Plan Global de Incentivos de 2009 o el Plan Global de Incentivos de 2019 de Keurig Dr Pepper Inc.; y (vi) determinadas partidas que son excluidas a efectos de comparación con periodos anuales anteriores.

Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2020, el resto de las partidas excluidas con propósitos de comparación incluyen (i) gastos por reestructuración e integración relacionadas con importantes integraciones comerciales; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con importantes cuestiones jurídicas no rutinarias; (iv) la pérdida por extinción anticipada de deuda relacionada con la redención de deuda; (v) incremento temporal en costos de nuestras operaciones relacionados con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19 y (vi) deterioro reconocido sobre inversiones contabilizadas por el método de participación con Bedford Systems, LLC y LifeFuels Inc.

Incremento de los costos en nuestras operaciones relacionados con los riesgos asociados con la pandemia por COVID-19 incluyen gastos incurridos para conservar la salud y seguridad de nuestros empleados de primera línea o el incremento temporal de la compensación a esos empleados para garantizar que las operaciones esenciales continúen durante la pandemia. Consideramos que eliminar esos costos refleja la forma en que la gerencia ve los resultados comerciales de forma constante.

Para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2019, el resto de las partidas excluidas por propósitos de comparación incluyen (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con importantes integraciones comerciales; (ii) gastos de productividad; (iii) costos operativos para importantes integraciones comerciales (completadas o abandonadas) excluyendo la Fusión con DPS; (iv) costos relacionados con importantes cuestiones legales no rutinarias; (v) el impacto del incremento del inventario adquirido no relacionado con la Fusión con DPS; (vi) la pérdida por extinción anticipada de la deuda relacionada con la redención de la deuda y (vii) la pérdida relacionada con el ataque de malware organizado en febrero de 2019 en nuestros redes de operación del negocio en el segmento de Sistemas de café.

Por el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2020 y 2019, los datos financieros complementarios que aparecen a continuación incluyen las conciliaciones de ingreso ajustado de operaciones, ingreso neto ajustado y las EPS diluidas ajustadas a la medida financiera aplicable presentada en el resumen de los estados financieros consolidados no auditados para el mismo periodo.

Conciliaciones para estas partidas aparecen en las siguientes tablas.

KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS

Para el tercer trimestre de 2020

(Sin auditar, en millones, excepto por la información sobre la acción)

























Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales

y administrativos

Ingreso por operaciones

Margen operativo Partidas $ 1,316



$ 1,704



56.4 %

$ 949



$ 753



24.9 % reportadas que afectan la comparación:





















Valoración a precios de mercado 46



(46)







(1)



(45)





Amortización de intangibles —



—







(34)



34





Compensación de acciones —



—







(6)



6





Costos de reestructuración e integración —



—







(39)



39





Productividad (10)



10







(20)



30





Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—







(8)



8





COVID-19 (19)



19







(30)



49





GAAP ajustada $ 1,333



$ 1,687



55.9 %

$ 811



$ 874



28.9 %



































































Gasto financiero

Deterioro de

inversiones

y pagarés

pendientes de cobro

Ingresos

antes de

reserva para

impuestos sobre la renta

Reserva

para

impuestos sobre la renta

Tasa efectiva de impuestos

Ingreso neto

Promedio ponderado de acciones diluidas

Beneficios

diluidos

por acción Partidas $ 148



$ 16



$ 584



$ 141



24.1 %

$ 443



1,422.9

$ 0.31

reportadas que afectan la comparación:





























Valoración a precios de mercado (1)



—



(44)



(13)







(31)







(0.02)

Amortización de intangibles —



—



34



9







25







0.02

Amortización de costos de financiación diferidos (2)



—



2



1







1







—

Amortización de ajuste por valor razonable de la deuda (6)



—



6



1







5







—

Compensación de acciones —



—



6



1







5







—

Costos de reestructuración e integración —



—



39



8







31







0.02

Productividad —



—



30



8







22







0.02

Deterioro de la inversión —



(16)



16



4







12







0.01

Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—



8



1







7







—

COVID-19 —



—



49



12







37







0.03

GAAP ajustada $ 139



$ —



$ 730



$ 173



23.7 %

$ 557



1,422.9

$ 0.39



Los beneficios diluidos por acción común podrían no cuadrar debido al redondeo.





























































KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS

Para el tercer trimestre de 2019

(Sin auditar, en millones, excepto por la información sobre la acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales

y administrativos

Otros gastos

operativos

(ingreso),

netos

Ingreso

por

operaciones

Margen operativo Partidas $ 1,245



$ 1,625



56.6 %

$ 1,012



$ 33



$ 580



20.2 % reportadas que afectan la comparación:

























Valoración a precios de mercado (5)



5







(4)



—



9





Amortización de intangibles —



—







(31)



—



31





Compensación de acciones —



—







(3)



—



3





Costos de reestructuración e integración 1



(1)







(54)



(24)



77





Productividad (10)



10







(12)



(13)



35





Costos operativos —



—







(7)



—



7





Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—







(12)



—



12





GAAP ajustada $ 1,231



$ 1,639



57.1 %

$ 889



$ (4)



$ 754



26.3 %



Gasto financiero

Ingresos antes de

reserva para

impuestos sobre la renta

Reserva para impuestos sobre la renta

Tasa efectiva de impuestos

Ingreso neto

Promedio

ponderado de

acciones diluidas

Beneficios

diluidos

por acción Partidas $ 158



$ 413



$ 109



26.4 %

$ 304



1,419.4

$ 0.21

reportadas que afectan la comparación:

























Valoración a precios de mercado 1



8



—







8







0.01

Amortización de intangibles —



31



9







22







0.02

Amortización de costos de financiación diferidos (3)



3



1







2







—

Amortización de ajuste por valor razonable de la deuda (7)



7



3







4







—

Compensación de acciones —



3



—







3







—

Costos de reestructuración e integración —



77



13







64







0.04

Productividad —



35



8







27







0.02

Costos operativos (4)



11



3







8







0.01

Cuestiones jurídicas no rutinarias —



12



3







9







0.01

GAAP ajustada $ 145



$ 600



$ 149



24.8 %

$ 451



1,419.4

$ 0.32



Los números podrían no cuadrar por el redondeo.





















































KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS

Para los primeros nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020

(Sin auditar, en millones, excepto por la información sobre la acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales

y administrativos

Ingreso por operaciones

Margen operativo Partidas $ 3,779



$ 4,718



55.5 %

$ 2,978



$ 1,780



20.9 % reportadas que afectan la comparación:





















Valoración a precios de mercado 2



(2)







(28)



26





Amortización de intangibles —



—







(100)



100





Compensación de acciones —



—







(21)



21





Costos de reestructuración e integración —



—







(143)



143





Productividad (28)



28







(75)



103





Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—







(43)



43





COVID-19 (38)



38







(79)



117





GAAP ajustada $ 3,715



$ 4,782



56.3 %

$ 2,489



$ 2,333



27.5 %



Gasto financiero

Pérdida por extinción anticipada de la deuda

Deterioro de las

inversiones y pagaré

pendiente de cobro

Ingresos antes de

reserva para

impuestos sobre la renta

Reserva para impuestos sobre la renta

Tasa efectiva de impuestos

Ingreso neto

Promedio ponderado de acciones diluidas

Beneficios diluidos por acción Partidas $ 458



$ 4



$ 102



$ 1,195



$ 298



24.9 %

$ 897



1,421.5

$ 0.63

reportadas que afectan la comparación:

































Valoración a precios de mercado (28)



—



—



54



13







41







0.03

Amortización de intangibles —



—



—



100



27







73







0.05

Amortización de costos de financiación diferidos (8)



—



—



8



2







6







—

Amortización de ajuste por valor razonable de la deuda (18)



—



—



18



4







14







0.01

Compensación de acciones —



—



—



21



4







17







0.01

Costos de reestructuración e integración —



—



—



143



34







109







0.08

Productividad —



—



—



103



27







76







0.05

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



(4)



—



4



1







3







—

Deterioro de la inversión —



—



(102)



102



25







77







0.05

Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—



—



43



10







33







0.02

COVID-19 —



—



—



117



29







88







0.06

GAAP ajustada $ 404



$ —



$ —



$ 1,908



$ 474



24.8 %

$ 1,434



1,421.5

$ 1.01



Los beneficios diluidos por acción común podrían no cuadrar debido al redondeo.





































































KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS REPORTADAS CON CIERTAS PARTIDAS NO-GAAP AJUSTADAS

Para los primeros nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2019

(Sin auditar, en millones, excepto por la información sobre la acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta,

generales y

administrativos

Otros gastos

operativos

(ingreso), netos

Ingreso por operaciones

Margen operativo Partidas $ 3,537



$ 4,649



56.8 %

$ 2,951



$ 33



$ 1,665



20.3 % reportadas que afectan la comparación:

























Valoración a precios de mercado (6)



6







5



—



1





Amortización de intangibles —



—







(94)



—



94





Compensación de acciones —



—







(18)



—



18





Costos de reestructuración e integración (1)



1







(151)



(24)



176





Productividad (14)



14







(41)



(22)



77





Costos operativos —



—







(8)



—



8





Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—







(27)



—



27





Incremento de inventario (3)



3







—



—



3





Incidente de Malware (2)



2







(6)



—



8





GAAP ajustada $ 3,511



$ 4,675



57.1 %

$ 2,611



$ (13)



$ 2,077



25.4 %



Gasto financiero

Pérdida por extinción anticipada de la deuda

Ingresos antes de

reserva para

impuestos sobre la renta

Reserva

para

impuestos sobre la

renta

Tasa efectiva de impuestos

Ingreso neto

Promedio ponderado de acciones diluidas

Beneficios diluidos por acción Partidas $ 497



$ 9



$ 1,144



$ 296



25.9 %

$ 848



1,418.8

$ 0.60

reportadas que afectan la comparación:





























Valoración a precios de mercado (44)



—



45



11







34







0.02

Amortización de intangibles —



—



94



26







68







0.05

Amortización de costos de financiación diferidos (10)



—



10



3







7







0.01

Amortización de ajuste por valor razonable de la deuda (20)



—



20



5







15







0.01

Compensación de acciones —



—



18



4







14







0.01

Costos de reestructuración e integración —



—



176



39







137







0.10

Productividad —



—



77



17







60







0.04

Costos operativos (16)



—



24



6







18







0.01

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



(9)



9



2







7







—

Cuestiones jurídicas no rutinarias —



—



27



7







20







0.01

Incremento de inventario —



—



3



1







2







—

Incidente de Malware —



—



8



2







6







—

GAAP ajustada $ 407



$ —



$ 1,655



$ 419



25.3 %

$ 1,236



1,418.8

$ 0.87



Los beneficios diluidos por acción común podrían no cuadrar debido al redondeo.





























































KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE PARTIDAS DE LOS SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE LOS SEGMENTOS NO-GAAP AJUSTADAS

(Sin auditar)

(en millones) Reportado

Partidas que afectan la comparación

GAAP ajustada Para el tercer trimestre de 2020:









Ingreso por operaciones









Sistemas de café $ 320



$ 53



$ 373

Bebidas empacadas 260



44



304

Concentrados de bebidas 262



3



265

Bebidas Latinoamérica 25



—



25

Costos corporativos sin asignar (114)



21



(93)

Ingreso total por operaciones $ 753



$ 121



$ 874













Para el tercer trimestre de 2019:









Ingreso por operaciones









Sistemas de café $ 310



$ 57



$ 367

Bebidas empacadas 196



5



201

Concentrados de bebidas 245



(1)



244

Bebidas Latinoamérica 25



—



25

Costos corporativos sin asignar (196)



113



(83)

Ingreso total por operaciones $ 580



$ 174



$ 754



Los números podrían no cuadrar por el redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE PARTIDAS DE LOS SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE LOS SEGMENTOS NO-GAAP AJUSTADAS

(Sin auditar)

(en millones) Reportado

Partidas que afectan la comparación

GAAP ajustada Para los primeros nueve meses de 2020:









Ingreso por operaciones









Sistemas de café $ 882



$ 201



$ 1,083

Bebidas empacadas 657



119



776

Concentrados de bebidas 679



5



684

Bebidas Latinoamérica 73



2



75

Costos corporativos sin asignar (511)



226



(285)

Ingreso total por operaciones $ 1,780



$ 553



$ 2,333













Para los primeros nueve meses de 2019:









Ingreso por operaciones









Sistemas de café $ 890



$ 143



$ 1,033

Bebidas empacadas 531



20



551

Concentrados de bebidas 690



1



691

Bebidas Latinoamérica 62



(5)



57

Costos corporativos sin asignar (508)



253



(255)

Ingreso total por operaciones $ 1,665



$ 412



$ 2,077



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO Y GESTIÓN DE COEFICIENTE DE APALANCAMIENTO

(Sin auditar)



(en millones, excepto por el coeficiente)

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES

Ingreso neto $ 1,303

Gasto financiero 615

Reserva para impuestos sobre la renta 442

Pérdida por extinción anticipada de la deuda 6

Deterioro de la inversión 102

Otros (ingresos) gastos, neto 25

Gastos por depreciación 359

Otras amortizaciones 156

Amortización de intangibles 132

EBITDA $ 3,140

Partidas que afectan la comparación:

Gastos de reestructuración e integración $ 205

Costos operativos 1

Productividad 106

Cuestiones jurídicas no rutinarias 64

Compensación de acciones 27

Valoración a precios de mercado (20)

COVID-19 117

EBITDA ajustado $ 3,640







30 de septiembre de

2020 Cantidades principales de:

Pagarés de instrumentos negociables $ 335

Préstamo a plazo 500

Pagarés sénior no garantizados 13,225

Total de cantidades principales 14,060

Menos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 191

Total de cantidades principales menos efectivo y equivalentes de efectivo $ 13,869





30 de septiembre de 2020, Gestión del coeficiente de apalancamiento 3.8



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES

(Sin auditar)

(en millones) CUARTO TRIMESTRE DE 2019

PRIMEROS NUEVE MESES DE 2020

ÚLTIMOS DOCE MESES Ingreso neto $ 406



$ 897



$ 1,303

Gasto financiero 157



458



615

Reserva para impuestos sobre la renta 144



298



442

Pérdida por extinción anticipada de la deuda 2



4



6

Deterioro de la inversión —



102



102

Otros (ingresos) gastos, neto 4



21



25

Gastos por depreciación 87



272



359

Otras amortizaciones(1) 38



118



156

Amortización de intangibles 32



100



132

EBITDA $ 870



$ 2,270



$ 3,140

Partidas que afectan la comparación:









Gastos de reestructuración e integración $ 62



$ 143



$ 205

Costos operativos 1



—



1

Productividad 20



86



106

Cuestiones jurídicas no rutinarias 21



43



64

Compensación de acciones 6



21



27

COVID-19 —



117



117

Valoración a precios de mercado (46)



26



(20)

EBITDA ajustado $ 934



$ 2,706



$ 3,640



(1) Otra amortización fue agregada al cálculo de EBITDA del primer trimestre de 2020.



























KEURIG DR PEPPER INC.

C ONCILIACIÓN DEL EFECTIVO NETO SUMINISTRDO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AL FLUJO DE EFECTIVO LIBRE

(Sin verificar)

El flujo de caja libre se define como el efectivo neto que proviene de actividades operativas ajustadas para compras de propiedad, planta y equipo, ingresos por ventas de propiedad, planta y equipo y ciertas partidas excluidas a efectos de comparación para periodos anuales anteriores. Para los primeros nueve meses de 2020 y 2019, no hubo partidas excluidas a efectos de comparación con los periodos anuales anteriores.





Primeros nueve meses (en millones)

2020

2019 Efectivo neto reservado para actividades operativas

$ 1,666



$ 1,803

Compra de propiedades, plantas y equipo

(356)



(208)

Ingresos por la venta de propiedades, plantas y equipo

203



19

Flujo de caja libre

$ 1,513



$ 1,614



CONCILIACIÓN DE DETERMINADOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS EXCLUYENDO LOS EFECTOS DE CONVERSIÓN DE MONEDA

(Sin auditar)

Ventas netas, ingreso de operaciones ajustado y ganancias por acción ajustadas, ajustadas excluyendo los efectos de conversión de moneda: Estos resultados financieros ajustados están calculados excluyendo los efectos de conversión de la moneda convirtiendo nuestros resultados financieros actuales locales del periodo actual utilizando las tasas de conversión de moneda extranjera del periodo anterior.





Para el tercer trimestre de 2020



de café

Bebidas

empacadas

Latinoamérica



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

de bebidas

Bebidas

Total Ventas netas

3.0 %

10.7 %

(2.2) %

(10.1) %

5.2 % Efecto de las divisas

0.2 %

— %

— %

10.8 %

0.6 % Ventas netas, ajustadas a la conversión de moneda

3.2 %

10.7 %

(2.2) %

0.7 %

5.8 %





Para el tercer trimestre de 2020



Café

Bebidas

empacadas

Latinoamérica



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

de bebidas

Bebidas

Total Ingreso ajustado de operaciones

1.6 %

51.2 %

8.6 %

— %

15.9 % Efecto de las divisas

— %

— %

— %

12.0 %

0.4 % Ingreso ajustado de operaciones, ajustado a la conversión de moneda

1.6 %

51.2 %

8.6 %

12.0 %

16.3 %





Para los primeros nueve meses de 2020



Café

Empacado

empacadas

Latinoamérica



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

de bebidas

Bebidas

Total Ventas netas

3.0 %

8.6 %

(6.5) %

(8.6) %

3.8 % Efecto de las divisas

0.1 %

0.1 %

0.1 %

10.9 %

0.6 % Ventas netas, ajustadas a la conversión de moneda

3.1 %

8.7 %

(6.4) %

2.3 %

4.4 %





Para los primeros nueve meses de 2020



Café

Bebida

empacadas

Latinoamérica



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

de bebidas

Bebidas

Total Ingreso ajustado de operaciones

4.8 %

40.8 %

(1.0) %

31.6 %

12.3 % Efecto de las divisas

0.1 %

— %

0.1 %

14.0 %

0.5 % Ingreso ajustado de operaciones, ajustado a la conversión de moneda

4.9 %

40.8 %

(0.9) %

45.6 %

12.8 %





Para el tercer trimestre de 2020

Para los primeros nueve meses de 2020 Beneficios diluidos por acción ajustados

$ 0.39



$ 1.01

Efecto de las divisas

—



—

Beneficios diluidos por acción ajustados, ajustados a la conversión de moneda

$ 0.39



$ 1.01



La siguiente tabla establece nuestra conciliación de gastos importantes relacionados con la COVID-19. Sin embargo, el gastos por compensación a empleados y los costos de protección al personal, que afectan nuestros gastos SG&A y costo de ventas, está incluido cuando la partida COVID-19 afecta la comparación y está excluido de nuestras medidas financieras ajustadas. Además, las cantidades reportadas en GAAP U.S. también incluyen costos adicionales, no incluidos cuando la partida COVID-19 afecta la comparación, como se presenta en las siguientes tablas.























Partidas que afectan la comparación(1)











(en millones) Gasto por compensación para empleados(2)

Costos de protección de empleados(3)

Correcciones valorativas por pérdidas crediticias esperadas(4)

Depreciación de inventario(5)

Total Para el tercer trimestre de 2020:

















Sistemas de café $ 7



$ 5



$ —



$ —



$ 12

Bebidas empacadas 32



4



—



—



36

Concentrados de bebidas —



—



—



—



—

Bebidas Latinoamérica —



1



—



—



1

Costos corporativos sin asignar —



—



—



—



—

Total $ 39



$ 10



$ —



$ —



$ 49





















Para los primeros nueve meses de 2020:

















Sistemas de café $ 14



$ 7



$ 2



$ 8



$ 31

Bebidas empacadas 73



22



8



—



103

Concentrados de bebidas —



—



4



—



4

Bebidas Latinoamérica —



1



—



—



1

Costos corporativos sin asignar —



—



—



—



—

Total $ 87



$ 30



$ 14



$ 8



$ 139























(1) Tanto los costos de protección de empleados como los gastos por compensación de empleados están incluidos en las partidas COVID-19 afectando la correspondencia en la conciliación de nuestras medidas financieras No-GAAP ajustadas. (2) Refleja el incremento temporal del incentivo al pago de primera línea y los impuestos relacionados para mantener las operaciones esenciales durante la pandemia por COVID-19. Impacta tanto los costos de ventas como los gastos SG&A (fijos operativos). (3) Incluye costos asociados con el equipo de protección personal, escáneres de temperatura, limpieza y otros servicios de sanitización. Impacta tanto los costos de ventas como los gastos SG&A (fijos operativos). (4) Las correcciones valorativas reflejan el impacto esperado por la incertidumbre económica provocada por la COVID-19, apalancando estimaciones de capacidad crediticia, tasas de incumplimiento y recuperación para algunos de nuestros clientes. Impacta los gastos SG&A. (5) La depreciación de inventario incluye costos de obsolescencia de $8 millones para los primeros nueve meses de 2020. Impacta el costo de ventas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/724482/Keurig_Dr_Pepper_logo.jpg

FUENTE Keurig Dr Pepper

Related Links

http://www.keurigdrpepper.com



SOURCE Keurig Dr Pepper