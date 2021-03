Keurig Dr Pepper reporta un sólido cierre del año 2020

KDP informa resultados anuales en la cima de su rango estimativo, que incluye el crecimiento acelerado en las ventas netas

Las estimaciones de la compañía para 2021 proyectan otro año de fuerte crecimiento

BURLINGTON, Massachusetts, y PLANO, Texas, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) informó hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y año completo que cerró el 31 de diciembre de 2020 y presentó estimaciones para el año 2021.





Base informada GAAP Base ajustada 1









4T FY 2020 4T FY 2020

Ventas netas % vs Año anterior % vs Año anterior – Tipo de cambio constante $3.12 MM 6.4% 6.6% $11.62 MM 4.5% 5.0% $3.12 MM 6.4% 6.6% $11.62 MM 4.5% 5.0%

EPS Diluido % vs Año anterior $0.30 3.4% $0.93 5.7% $0.39 11.4% $1.40 14.8%

El día de hoy, la compañía anunció un incremento de 25% en su tasa anualizada de dividendos, a $0.75 por acción desde el actual $0.60 por acción, con entrada en vigencia desde el anuncio del dividendo trimestral regular de la compañía en el segundo trimestre de 2021, sujeto a declaraciones oficiales por parte de la Junta Directiva. Este incremento de 25% producirá un crecimiento de 12.5% en los dividendos pagados en 2021 y un crecimiento adicional de 11.1% en 2022, dados los plazos fijados para los pagos tanto del incremento como de los dividendos.

Al referirse a los anuncios, el presidente y director ejecutivo Bob Gamgort declaró: "KDP volvió a cumplir con sus compromisos financieros anuales en 2020, coronados por un sólido cuarto trimestre con un crecimiento excepcional en las ventas netas impulsado por el incremento de la cuota de mercado en nuestra cartera y la acelerada adopción presupuestaria del sistema Keurig. Durante el año implementamos sólidos protocolos orientados a mantener seguros a nuestros empleados, potenciamos nuestra cartera con nuevos productos innovadores y alianzas estratégicas, invertimos en nuestra cadena de suministro en busca de crecimiento, cumplimos nuestros objetivos de responsabilidad corporativa y brindamos apoyo a nuestras comunidades. Si bien esperamos que 2021 sea otro año desafiante e impredecible, confiamos en nuestra capacidad de dar cumplimiento al último año de los compromisos de fusión anunciados en 2018. También confiamos en nuestra sólida generación de flujo de caja libre, que nos permitirá devolver valor incremental a nuestros accionistas a la vez que seguimos con el desapalancamiento a nuestro nivel objetivo para el cierre del año".

Puntos destacados del año 2020:

Respondimos con éxito a la pandemia de COVID-19, manteniendo a los empleados seguros, cumpliendo nuestros compromisos con los clientes y atendiendo a las comunidades a las que sirve KDP.

Logramos un sólido crecimiento en ventas netas y un crecimiento de EPS (en español BPA, beneficios por acción) diluido ajustado de dos dígitos.

Incrementamos la cuota de mercado 2 en más de 90% de la base minorista de bebidas refrescantes de la compañía.

en más de 90% de la base minorista de bebidas refrescantes de la compañía. Sumamos aproximadamente tres millones de nuevos hogares estadounidenses al uso del sistema cafetero Keurig.

Fortalecimos y ampliamos la red de KDP que se encarga del despacho directo a las tiendas a través de múltiples transacciones, incluido un acuerdo a largo plazo con Polar Beverages.

Reducimos nuestras obligaciones financieras en más de $1 ,100 millones, con $240 millones de efectivo no restringido disponible y una mejora de 0.9x a 3.6x en la relación de apalancamiento de la administración de KDP al cierre del año 2020.

,100 millones, con $240 millones de efectivo no restringido disponible y una mejora de 0.9x a 3.6x en la relación de apalancamiento de la administración de KDP al cierre del año 2020. Avanzamos significativamente en la agenda sostenible de KDP, con el logro de los objetivos fijados para 2020.

Transferimos nuestra cotización en la bolsa de valores a Nasdaq e ingresamos en el índice Nasdaq-100, lo que respalda la evolución de KDP hacia una Compañía Moderna de Bebidas.

Resultados consolidados del año completo 2020

Las ventas netas para el año 2020 se incrementaron en 4.5%, alcanzando un total de $11,620 millones, en comparación con $11,120 millones en el periodo del año anterior. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas aumentaron un 5.0%, impulsadas por un crecimiento de volumen/mezcla de 5.6%, parcialmente compensado por un menor valor neto de realización de 0.6%.

El desempeño de KDP en el mercado se mantuvo firme durante el año, con el avance de la cuota de mercado en dólar en más de 90% de la base minorista de bebidas refrescantes de KDP, que incluye bebidas carbonatadas3, agua prémium sin sabor, bebidas de fruta y té, jugo vegetal, y jugo y puré de manzana. Este desempeño reflejó la solidez de las bebidas carbonatadas Dr Pepper, Canada Dry y A&W; CORE hydration y agua prémium evian; tés y jugos Snapple; jugo vegetal Clamato; y jugos y purés de manzana Motts. En lo que respecta al café, el consumo minorista de las cápsulas individuales de único uso fabricadas por KDP creció casi 10% en canales monitoreados IRi, con un acelerado crecimiento en el comercio electrónico, parcialmente compensado por disminuciones significativas en el consumo en las oficinas fuera de casa y en el segmento de la hospitalidad. En los canales monitoreados de los E.E. U.U., la cuota de mercado en dólar de las cápsulas individuales de café fabricadas por KDP permaneció sólida en un 83%.

El ingreso operativo GAAP aumentó en 4.3% a $2,480 millones, en comparación con los $2,380 millones en el periodo del año anterior, impulsado por el fuerte crecimiento de las ventas netas, la productividad continua y las sinergias alcanzadas por la fusión, así como por menores gastos discrecionales, principalmente de marketing. Estos factores impulsores del crecimiento fueron parcialmente compensados por el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, que incluyó $128 millones de costos relacionados con la COVID-19 y un cargo por deterioro no monetario de $67 millones en la marca Bai. El incremento en los gastos operativos asociados con una mayor demanda por parte de los consumidores, la inflación en la logística y otros costos relacionados con la COVID-19 también tuvieron un impacto desfavorable en la comparación. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó en 10.4% a $3,190 millones, en comparación con los $2,890 millones en el periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó en 150 puntos base a 27.5%. Con un tipo de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó en 10.8%.

Los costos operativos totales relacionados con la COVID-19 fueron de $150 millones en 2020, incluidos los ya mencionados $128 millones en costos reconocidos como partidas que afectan la comparabilidad. Estos costos reflejaron principalmente aumentos de compensación e incentivos temporales para los empleados de la primera línea, así como medidas progresivas de salud y seguridad en nuestra base de empleados y un incremento en los gastos de desinfección para nuestras instalaciones. Los costos restantes, que sumaron un total de $22 millones, fueron incluidos en los resultados ajustados y representaron amortizaciones de inventario y deudas incobrables en el primer semestre del año.

El ingreso neto GAAP para el año completo avanzó un 5.7% a $1,330 millones, o $0,93 por acción diluida, en comparación con los $1,250 millones, o $0.88 por acción diluida en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño se vio impulsado por el crecimiento en el ingreso operativo, menores gastos por intereses, que reflejan un desapalancamiento continuo que fue parcialmente compensado en comparación con las ganancias del año anterior en contratos swap de tasas de interés, y una menor tasa tributaria efectiva, derivada de ajustes de valoración favorables y partidas fiscales discretas. Dichos factores fueron parcialmente compensados por el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, incluidos los costos relacionados con la COVID-19, el cargo por deterioro no monetario de la marca Bai y otros cargos por deterioro no monetarios en inversiones de capital realizadas en 2020. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso neto ajustado del año se incrementó en 15% a $1,990 millones en comparación con los $1,730 millones en el mismo periodo del año anterior, y el EPS diluido ajustado de 2020 aumentó en 15% a $1.40 en comparación con la cifra de $1.22 del año anterior.

KDP generó un flujo de caja libre excepcionalmente robusto de $2,200 millones en 2020, lo que refleja un crecimiento en el ingreso operativo y una continua gestión efectiva del capital de trabajo. El desempeño del flujo de caja libre permitió a KDP reducir el total de obligaciones financieras en $1,120 millones y la compañía cerró el año con $240 millones de efectivo no restringido disponible. La relación de apalancamiento de la administración de la compañía se redujo a 3.6x a fines de 2020, en comparación con 4.5x a fines de 2019, lo que refleja principalmente la reducción de la deuda bancaria y el fuerte crecimiento de las ganancias. Desde el cierre de la fusión en julio de 2018, la relación de apalancamiento de la administración de KDP ha disminuido en 2.4x.

________________________________________ 1 Los indicadores financieros ajustados utilizados en esta publicación son no GAAP. Consulte las conciliaciones de resultados GAAP con los resultados ajustados en las tablas adjuntas. 2Los datos de cuota de mercado y consumo minorista se basan en las definiciones personalizadas de la categoría IRi de Keurig Dr Pepper para los periodos de 13 y 52 semanas que cierran con fecha 12 de diciembre de 2020. 3 CSD se refiere a "bebidas carbonatadas".

Resultados del año completo 2020 por segmento

Sistemas de café

Las ventas netas en 2020 mostraron un incremento de 4.7%, a $4,430 millones, en comparación con los $4,230 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un mayor volumen/mezcla de 7.2%, compensado parcialmente por un menor valor neto de realización de 2.4%. La conversión desfavorable de divisas, 0.1%, también impactó el desempeño de las ventas netas. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas aumentaron en 4.8%.

El crecimiento volumen/mezcla de 7.2% reflejó un sólido crecimiento en el volumen de las cápsulas de café, de 6.3%, y un crecimiento excepcionalmente significativo del volumen de venta de las cafeteras, de 21%. El crecimiento en la venta de las cápsulas de café se vio impulsado por el consumo de dos dígitos en el hogar, parcialmente compensado por una disminución significativa en el trabajo fuera del hogar, ya que las tendencias de trabajo desde casa fueron elevadas durante la mayor parte del año. El fuerte crecimiento en el área de las cafeteras se vio impulsado por una continua innovación, inversiones en marketing para elevar el acceso a los hogares y una temporada vacacional muy exitosa. En el marco del año completo, los hogares en E.E. U.U. que usan regularmente máquinas cafeteras Keurig aumentaron aproximadamente en un 10%, a 33 millones de hogares.

Los ingresos operativos se incrementaron en 4.0%, a $1,270 millones en 2020, en comparación con los $1,220 millones en el periodo del año anterior. Este desempeño reflejó el crecimiento en las ventas netas, una productividad continuada y las sinergias provocadas por la fusión, así como un menor gasto discrecional, parcialmente compensado por una combinación de márgenes desfavorables relacionados con el crecimiento excepcionalmente elevado en las cafeteras y el impacto desfavorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad, incluidos $25 millones en costos relacionados con la COVID-19. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó en 7.9% a $1,510 millones, en comparación con los $1,400 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó 110 puntos base a 34.2%. Con un tipo de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó en 8.0%.

Bebidas envasadas

Las ventas netas en 2020 se incrementaron en un 8.5%, a $5,360 millones, en comparación con los $4,950 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un volumen/mezcla favorable de 8.2% y un mayor valor neto de realización de 0.3%. Este sólido desempeño reflejó el crecimiento de la cuota de mercado en toda la cartera, con especial solidez en las bebidas carbonatadas, el agua prémium sin sabor, el jugo y el puré de manzana, y los mezcladores, compensado parcialmente por la debilidad del agua con sabor mejorado debido a una desaceleración en los canales de las tiendas de conveniencia y gasolineras durante la mayor parte del año.

Las marcas que impulsaron el sólido desempeño de las ventas netas fueron las bebidas carbonatadas Dr Pepper, A&W, Canada Dry, 7UP, Squirt y Sunkist; Core Hydration y el agua prémium evian; jugos Motts, bebidas de jugo y té Snapple; A Shoc energy, Clamato, Real Lemon y mezcladores, parcialmente compensado por un declive en Bai.

El ingreso operativo se incrementó en 8.6% a $820 millones en 2020, en comparación con los $760 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas, menores gastos discrecionales y las sinergias de la fusión y la continua productividad. Estos factores impulsores del crecimiento fueron parcialmente compensados por los mayores costos de operación necesarios para satisfacer la fuerte demanda de los consumidores, la inflación en el área de la logística y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, que incluyó $101 millones en costos relacionados con la COVID-19 y un cargo por deterioro no monetario de $67 millones en la marca Bai. Excluyendo estas y otras partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó en 30% a $1,020 millones, en comparación con los $780 millones del año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó 320 puntos base, a 19.0%. Con un tipo de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó en 31%.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas del año 2020 disminuyeron en 6.3%, a $1,330 millones, en comparación con los $1,410 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un volumen/mezcla desfavorable de 5.8%, un menor valor neto de realización de 0.4% y una conversión desfavorable de divisas de 0.1%. Este desempeño reflejó principalmente el impacto negativo de la COVID-19 en el negocio de servicios gastronómicos de las fuentes de soda, que atiende principalmente a los segmentos de restaurantes y hospitalidad, debido a la reducción significativa de la movilidad de los consumidores. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas disminuyeron en 6.2%.

El volumen total de envíos disminuyó un 5.1% en comparación con el año anterior debido al ya mencionado impacto de la COVID-19 en el negocio de servicios gastronómicos de las fuentes de soda. Los declives en Dr Pepper y Crush se vieron parcialmente compensados por un incremento en el volumen de envíos de productos Squirt. El volumen de ventas de productos embotellados en empaque de múltiples unidades se redujo en un 2.4% en 2020 en comparación con el año anterior.

El ingreso operativo disminuyó en 2.4% a $932 millones en 2020, en comparación con los $955 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja las ventas netas disminuidas y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, parcialmente compensadas por menores gastos discrecionales. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado disminuyó en 2.0%, a $938 millones, en comparación con los $957 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó 310 puntos base a 70.8%.

Bebidas Latinoamérica

Las ventas netas en 2020 disminuyeron en 5.9%, a $497 millones, en comparación con los $528 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja principalmente el impacto de la conversión desfavorable de divisas. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas aumentaron en 3.8%, lo que refleja un mayor valor neto de realización de 5.8% parcialmente compensado por un menor volumen/mezcla de 2.0%, debido principalmente al impacto de la COVID-19 en México.

El ingreso operativo en 2020 aumentó 24%, a $105 millones, en comparación con los $85 millones del período del año anterior, lo que refleja el crecimiento de las ventas netas en divisa constante, la productividad continua y el menor gasto discrecional, parcialmente compensado por los efectos desfavorables de los gastos de transacción en moneda extranjera, la inflación en el área de logística y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó en 32% a $108 millones, en comparación con los $82 millones en el año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó 620 puntos base a 21.7%. Con un tipo de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó en 42.7% en comparación con el año 2019.

Resultados consolidados del cuarto trimestre

Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 aumentaron a una tasa acelerada de 6.4% a $3,120 millones en comparación con los $2,930 millones en el mismo periodo del año anterior. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas avanzaron un 6.6%, lo que refleja un mayor volumen/mezcla de 6.3% y un valor neto de realización favorable de 0.3%.

El desempeño de KDP en el mercado se mantuvo sólido durante el trimestre, con la continuidad del avance de la cuota de mercado en dólar en más de 90% de la base minorista de bebidas refrescantes de KDP. Dicho desempeño reflejó la solidez particular de las bebidas carbonatadas, del agua prémium sin sabor, de los tés y jugos frutales, del jugo vegetal y del jugo y puré de manzana. En cuanto al café, el consumo minorista de las cápsulas de único uso fabricadas por KDP creció más de 7% en canales monitoreados IRi, con un acelerado crecimiento en el comercio electrónico, parcialmente compensado por disminuciones significativas de consumo en las oficinas fuera de casa y los negocios del área de la hospitalidad. En los canales monitoreados de los E.E. U.U., la cuota de mercado en dólar de las cápsulas fabricadas por KDP permaneció sólida en un 83%.

El ingreso operativo GAAP se redujo en 1.8% a $700 millones en el cuarto trimestre de 2020, en comparación con los $713 millones del periodo del año anterior, lo que refleja los beneficios del sólido crecimiento de las ventas netas, del menor gasto discrecional, principalmente de marketing, de la continua productividad y las sinergias alcanzadas por la fusión. Estos factores fueron más que compensados por la comparación desfavorable con una ganancia de $30 millones en el año anterior en la venta con posterior arrendamiento de tres instalaciones de fabricación, mayores gastos operativos asociados con una mayor demanda de parte de los consumidores, inflación en el sector de la logística y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, incluidos los costos relacionados con la COVID-19 y un cargo por deterioro no monetario de $67 millones en la marca Bai. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado del trimestre aumentó en un 5.5% a $858 millones, en comparación con los $813 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado se redujo en 20 puntos base a 27.5%. Con un tipo de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó en 5.7%.

Los costos de operación relacionados con la COVID-19 incurridos en el cuarto trimestre totalizaron $11 millones y fueron reconocidos como partidas que afectan la comparabilidad, y conformadas por incrementos temporales de compensación e incentivos para los empleados de la primera línea, así como mayores gastos de seguridad y desinfección.

El ingreso neto GAAP del cuarto trimestre de 2020 aumentó en 5.4% a $428 millones, o $0.30 por acción diluida, en comparación con el ingreso neto GAAP de $406 millones, o $0.29 por acción diluida en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño reflejó el fuerte crecimiento en las ventas netas, un mayor ingreso operativo impulsado por menores gastos discrecionales, productividad y sinergias alcanzadas por la fusión, así como menores gastos por intereses y una menor tasa tributaria efectiva como resultado de ajustes de valuación favorables y partidas fiscales discretas. Dichos factores fueron parcialmente compensados por el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, incluido el ya mencionado cargo por deterioro no monetario de $67 millones de la marca Bai y $11 millones en costos de operación relacionados con la COVID-19. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso neto ajustado se incrementó casi un 13%, a $554 millones en el cuarto trimestre de 2020, en comparación con $491 millones en el mismo período del año anterior. El EPS diluido ajustado aumentó 11.4%, a $0.39, en comparación con $0.35 en el mismo período del año anterior.

La generación de flujo de caja libre se mantuvo sólida en $685 millones en el cuarto trimestre de 2020, lo que permitió a la compañía reducir la deuda bancaria en $410 millones.

Resultados del cuarto trimestre por segmento

Sistemas de café

Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 mostraron un incremento de 9.1%, a $1,320 millones, en comparación con los $1,210 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un mayor volumen/mezcla de 10.2%, compensado parcialmente por un menor valor neto de realización de 1.3%. La conversión favorable de divisas de 0.2% también impactó el desempeño de las ventas netas. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas aumentaron en 8.9%.

El crecimiento volumen/mezcla de 10.2% en el trimestre reflejó un sólido crecimiento en el volumen de las cápsulas de café, de 7.4%, y un crecimiento excepcionalmente significativo del volumen de venta de las cafeteras, de casi 28%. El crecimiento de las cápsulas de café fue impulsado por un fuerte consumo en el hogar, parcialmente compensado por la continua reducción en el trabajo fuera de casa, ya que el retorno a las oficinas y al sector de la hospitalidad sigue deprimido a pesar de haber mejorado desde el segundo trimestre. El sólido volumen de las cafeteras fue impulsado por la innovación y los incrementados envíos a los minoristas durante una temporada vacacional muy exitosa.

El ingreso operativo se incrementó en 17% a $386 millones en en cuarto trimestre de 2020, en comparación con los $329 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas, una continua productividad y sinergias alcanzadas por la fusión, y los menores gastos discrecionales. Estos factores positivos fueron parcialmente compensados por la combinación desfavorable de márgenes relacionados con el crecimiento excepcionalmente sólido de las cafeteras, la inflación en el área de la logística y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, incluidos los costos de $4 millones relacionados con la COVID-19. Excluyendo estas y otras partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó un 17% a $431 millones, en comparación con los $370 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó 210 puntos base a 32.7%.

Bebidas envasadas

Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 mostraron un incremento de 7.9%, a $1,310 millones, en comparación con los $1,210 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un volumen/mezcla favorable de 6.1% debido a una sólida y continua ampliación de la cuota de mercado en toda la cartera y un mayor valor neto de realización de 1.8%.

Las marcas que lideran el desempeño de las ventas netas fueron las bebidas carbonatadas Dr Pepper, A&W, Canada Dry, 7UP, Sunkist y Squirt; jugos Snapple y Motts; Core Hydration y el agua prémium evian; y Clamato, parcialmente compensado por un declive en Bai.

El ingreso operativo del cuarto trimestre de 2020 mostró una disminución de 27%, a $165 millones, en comparación con los $226 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja la comparación desfavorable con una ganancia de $30 millones obtenida en el año anterior con la venta con posterior arrendamiento de tres instalaciones de fabricación, mayores costos operativos para satisfacer la continua y sólida demanda por parte de los consumidores, la inflación en el sector de la logística y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad, que incluyeron el cargo por deterioro no monetario de $67 millones en la marca Bai y $6 millones en costos relacionados con la COVID-19. Estos factores fueron parcialmente compensados por el sólido crecimiento de las ventas netas, una productividad continuada y sinergias por la fusión, así como menores gastos discrecionales. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó en 5.6%, a $245 millones en comparación con los $232 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado mostró un declive de 50 puntos base a 18.7%.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 disminuyeron en 5.8%, a $358 millones en comparación con los $380 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un volumen/mezcla desfavorable de 4.5% y un menor valor neto de realización de 1.3%. Este desempeño siguió estando sujeto a las presiones de la COVID-19, ya que la movilidad de los consumidores de los segmentos de restaurantes y hospitalidad se mantuvo reducida.

El volumen total de envíos en comparación con el del año anterior disminuyó en 3.4% en el trimestre a causa del ya mencionado impacto de la COVID-19 en el negocio de servicios gastronómicos de las fuentes de soda. Los declives en Dr Pepper y Crush se vieron parcialmente compensados por un incremento en el volumen de envíos de los productos Squirt. El volumen de ventas de productos embotellados en empaque de múltiples unidades disminuyó en 2.1% en el trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El ingreso operativo del cuarto trimestre de 2020 disminuyó en 4.5% a $253 millones en comparación con los $265 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el impacto de las ventas netas disminuidas, parcialmente compensadas por menores gastos discrecionales y un leve beneficio interanual de las partidas que afectan la comparabilidad. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado disminuyó en 4.5%, a $254 millones, en comparación con los $266 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado se incrementó 90 puntos base a 70.9%.

Bebidas Latinoamérica

Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 aumentaron en 2.3% a $136 millones, en comparación con las ventas netas de $133 millones en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por un crecimiento volumen/mezcla de 2.3% y un mayor valor neto de realización de 6.0%, compensado significativamente por una conversión desfavorable de divisas de 6.0%. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas se incrementaron en un sólido 8.3%.

El ingreso operativo en el cuarto trimestre de 2020 se incrementó en un 39% a $32 millones, en comparación con los $23 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas con tipo de cambio constante, la productividad continuada y el menor gasto discrecional, parcialmente compensado por el impacto desfavorable de los gastos de transacción en moneda extranjera y la inflación en el área de logística. Excluyendo las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó en 32% a $33 millones, en comparación con los $25 millones en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado mostró un incremento de 550 puntos base a 24.3%. Con un tipo de cambio constante, el ingreso operativo ajustado aumentó en 36% en comparación con el año anterior.

Estimaciones ajustadas de KDP para 2021

KDP espera presentar en 2021 otro año de sólido crecimiento en ventas netas, lo que pondría a la compañía en posición de superar su objetivo de crecimiento anual promedio de 2-3% en el marco de la fusión a tres años. Se espera que nuevamente el EPS diluido ajustado muestre un incremento de doble dígito, lo que permitiría a KDP cumplir su objetivo de crecimiento anual promedio de 15-17% en el marco de la fusión a tres años.

Específicamente, se espera que el crecimiento de las ventas netas con tipo de cambio constante se sitúe en el rango de 3-4% en 2021, impulsado por inversiones en innovación y marketing, los beneficios de las recientes alianzas y la constante ejecución sólida de sus operaciones en el mercado. Se espera que el crecimiento del EPS diluido ajustado se sitúe en el rango de 13% a 15%, como reflejo de los beneficios del sólido desempeño de primer nivel y de las continuas sinergias generadas por la fusión y la productividad, así como un menor gasto por interés y una mejora en la tasa tributaria efectiva de la compañía.

Las siguientes expectativas detalladas respaldan estas estimaciones:

Las sinergias producto de la fusión de aproximadamente $200 millones, para un total a tres años de aproximadamente $600 millones, en línea con el objetivo de fusión de la compañía.

Gastos por interés ajustados en el rango de $505 millones a $515 millones.

Tasa tributaria efectiva ajustada en el rango de 23.5% a 24.0%.

Promedio ponderado diluido de acciones en circulación de aproximadamente 1,430 millones.

Relación de apalancamiento de la administración en o debajo de 3.0x al cierre del año 2021.

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una empresa líder en bebidas en Norteamérica, con ingresos anuales superiores a $11,000 millones y cerca de 27,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en refrescos, especialmente té y café, agua, jugo y bebidas elaboradas con jugo, y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café en porciones individuales número 1 en los Estados Unidos y Canadá. La cartera de la compañía, que incluye más de 125 marcas propias, bajo licencia o asociadas, está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de los consumidores en cualquier momento, e incluye Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. Por medio de su poderosa red de ventas y distribución, KDP puede ofrecer su cartera de bebidas frías y calientes a los consumidores en casi todos los puntos de compra. La compañía se aboca a proveer, producir y distribuir sus bebidas de manera responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa Drink Well. Do Good, que incluye iniciativas relacionadas con empaque circular, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad en la cadena de suministro. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Ciertas declaraciones contenidas en este documento son "declaraciones prospectivas" de acuerdo con las definiciones de las leyes y regulaciones aplicables sobre valores. Estas declaraciones prospectivas pueden ser generalmente identificadas por el uso de palabras como "pronóstico", "orientación", "anticipar", "esperar", "creer", "podría", "estimación", "sentir", "predicción", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "proyecto", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras, frases o expresiones similares, así como sus variaciones o las formas negativas de dichas palabras, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen esas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan asuntos que son, en diferente medida, inciertos, como las declaraciones que abordan los resultados futuros estimados o anticipados de la compañía fusionada, tras la combinación de Keurig Green Mountain, Inc. ("KGM") y Dr Pepper Snapple Group, Inc. ("DPS" y dicha combinación, la "transacción"), los beneficios anticipados de la transacción, incluidas las estimaciones de sinergias y ahorros de costos, los objetivos de fusión a largo plazo y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones se basan en las actuales expectativas de nuestro cuerpo directivo y no constituyen predicciones del desempeño real.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a cierto número de riesgos e incertidumbres con respecto a las operaciones de la compañía, y la transacción, así como los resultados reales, pueden diferir significativamente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: (i) el impacto que la significativa deuda adicional incurrida en relación con la transacción puede tener en nuestra capacidad para operar nuestro negocio; (ii) riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de KGM y DPS en la empresa fusionada y la asunción de ciertas responsabilidades potenciales de KGM y la posibilidad de que las sinergias anticipadas y otros beneficios de la transacción, incluidos los ahorros de costos, no se realicen en absoluto o no se realicen dentro del plazo esperado; (iii) el impacto de la pandemia mundial de COVID-19; y (iv) los riesgos relacionados con los negocios y las industrias en las que opera nuestra empresa combinada. Estos riesgos e incertidumbres, así como también otros riesgos e incertidumbres, son examinados en mayor detalle en los registros ante la SEC, que incluye nuestro informe anual en el formulario 10-K y en los registros subsiguientes. Si bien las listas de factores de riesgo presentadas aquí y en nuestros registros públicos son consideradas representativas, ninguna de dichas listas debería ser considerada como un informe completo de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Toda declaración prospectiva aquí anunciada se basa solamente en la fecha de este documento. No estamos obligados a, y expresamente renunciamos a cualquier obligación de, actualizar o alterar cualquier declaración prospectiva, ya sea como consecuencia de nueva información, eventos posteriores u otros hechos, excepto según lo requieran las leyes o regulaciones aplicables.

MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP

Esta publicación contiene ciertas medidas financieras no GAAP que incluyen ingreso operativo ajustado, ingreso neto ajustado, EPS diluido ajustado y flujo de caja libre, que difieren de los resultados utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos (GAAP). Dichas medidas financieras no GAAP deberían ser consideradas como complementos de las medidas GAAP informadas, no deberían ser consideradas como reemplazo a, o mejores que las medidas GAAP y no pueden ser comparables con medidas de nombre similar utilizadas por otras compañías. Las medidas financieras no GAAP por lo general excluyen ciertos cargos, incluidos costos puntuales relacionados con la transacción y actividades de integración, que no se espera que ocurran de manera rutinaria en los periodos futuros. La compañía utiliza medidas financieras no GAAP a nivel interno para enfocar la gestión en el desempeño, excluyendo estos cargos especiales para evaluar nuestro desempeño operativo comercial. La dirección considera que esta información es útil para los inversionistas porque incrementa la transparencia y ayuda a los inversionistas en la comprensión del comportamiento subyacente de la empresa y en el análisis de las tendencias operativas en curso. Además, la dirección considera que las medidas financieras no GAAP son frecuentemente utilizadas por los analistas e inversionistas en su evaluación de las compañías, y su continua inclusión ofrece consistencia en los informes financieros y permite a los analistas e inversionistas realizar útiles comparaciones de los resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las medidas y conciliaciones financieras GAAP más directamente comparables con las medidas financieras no GAAP están establecidas en el apéndice de esta publicación y están incluidas en los registros de la compañía ante la SEC.

En la medida en que la compañía brinda estimaciones, lo hace únicamente en una base no GAAP y no proporciona conciliaciones de dichas medidas no GAAP prospectivas con medidas GAAP, debido a su incapacidad de predecir la magnitud y el momento de los impactos fuera del control de la compañía sobre ciertas partidas, como ganancias o pérdidas no monetarias que resulten de los ajustes a valor de mercado de instrumentos derivados, entre otros.

KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS Para los tres meses y años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)



Para los tres meses finalizados el

31 de diciembre,

Para el año finalizado el

31 de diciembre,

(en millones, excepto los datos por acción) 2020

2019

2020

2019

Ventas netas $ 3,121



$ 2,934



$ 11,618



$ 11,120

Costo de ventas 1,353



1,241



5,132



4,778

Utilidad bruta 1,768



1,693



6,486



6,342

Gastos de venta, generales y administrativos 1,000



1,011



3,978



3,962

Deterioro de los activos intangibles 67



—



67



—

Otros gastos operativos (ingresos) netos 1



(31)



(39)



2

Ingresos de operaciones 700



713



2,480



2,378

Gastos por intereses 146



157



604



654

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



2



4



11

Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar —



—



102



—

Otros gastos, netos (4)



4



17



19

Ingreso antes de provisión para impuestos sobre la renta 558



550



1,753



1,694

Provisión para impuestos sobre la renta 130



144



428



440

Ingreso neto $ 428



$ 406



$ 1,325



$ 1,254

Menos: Ingreso neto atribuible a participación minoritaria —



—



—



—

Ingreso neto atribuible a KDP $ 428



$ 406



$ 1,325



$ 1,254



















Ganancias por acción ordinaria:















Básicas $ 0.30



$ 0.29



$ 0.94



$ 0.89

Diluidas 0.30



0.29



0.93



0.88

Promedio ponderado de acciones comunes en circulación:















Básicas 1,407.3



1,406.9



1,407.2



1,406.7

Diluidas 1,423.8



1,419.9



1,422.1



1,419.1



KEURIG DR PEPPER INC. BALANCES CONSOLIDADOS Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones, excepto datos de acciones y por acción)



31 de diciembre, (en millones, excepto datos de acciones y por acción) 2020

2019 Activos Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes a efectivo $ 240



$ 75

Efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido 15



26

Cuentas comerciales por cobrar, neto 1,048



1,115

Inventarios 762



654

Gastos anticipados y otros activos corrientes 323



403

Total de activos corrientes 2,388



2,273

Propiedad, planta y equipo, neto 2,212



2,028

Inversiones en filiales no consolidadas 88



151

Fondo de comercio 20,184



20,172

Otros activos intangibles, neto 23,968



24,117

Otros activos no corrientes 894



748

Activos por impuestos diferidos 45



29

Total de activos $ 49,779



$ 49,518

Pasivos y capital contable Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar $ 3,740



$ 3,176

Gastos devengados 1,040



939

Cuentas por pagar estructuradas 153



321

Préstamos a corto plazo y porción corriente de obligaciones a largo plazo 2,345



1,593

Otros pasivos corrientes 416



445

Total de pasivos corrientes 7,694



6,474

Obligaciones a largo plazo 11,143



12,827

Pasivos por impuestos diferidos 5,993



6,030

Otros pasivos no corrientes 1,119



930

Total de pasivos 25,949



26,261

Compromisos y contingencias





Capital contable:





Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin emisión de acciones —



—

Acciones comunes, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, 1,407,260,676 y

1,406,852,305 acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2020 y 2019,

respectivamente 14



14

Capital desembolsado adicional 21,677



21,557

Utilidades retenidas 2,061



1,582

Otras pérdidas (ingresos) integrales acumuladas 77



104

Capital contable total 23,829



23,257

Participación minoritaria 1



—

Capital total 23,830



23,257

Total de pasivos y capital contable $ 49,779



$ 49,518



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE CAJA Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones)



Para el año finalizado el 31 de diciembre, (en millones) 2020

2019 Actividades operativas:





Ingreso neto $ 1,325



$ 1,254

Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto generado por actividades operativas:





Gastos por depreciación 362



358

Amortización de intangibles 133



126

Otros gastos por amortización 158



174

Provisión para devoluciones de ventas 54



43

Impuestos sobre la renta diferidos (51)



(23)

Gasto por compensación a empleados basada en acciones 85



64

Pérdida por extinción anticipada de la deuda 4



11

(Ganancia) pérdida por enajenación de propiedad, plantas y equipo (36)



(14)

Pérdida (ganancia) no realizada por conversión de moneda extranjera (1)



(24)

Pérdida no realizada por derivados 8



36

Capital en pérdidas de filiales no consolidadas 20



51

Deterioro de los activos intangibles 67



—

Deterioro en inversiones y pagarés por cobrar de filiales no consolidadas 102



—

Otros, neto 60



52

Variaciones en activos y pasivos:





Cuentas comerciales por cobrar (5)



(7)

Inventarios (107)



(24)

Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, neto (91)



36

Otros activos corrientes y no corrientes (435)



(324)

Cuentas por pagar y gastos devengados 624



583

Otros pasivos corrientes y no corrientes 180



102

Variación neta en activos y pasivos operativos 166



366

Efectivo neto generado por actividades operativas 2,456



2,474

Actividades de inversión:





Adquisición de empresas —



(8)

Emisión de pagarés por cobrar de partes relacionadas (6)



(32)

Inversiones en filiales no consolidadas (5)



(16)

Compras de propiedades, plantas y equipos (461)



(330)

Importes por la venta de propiedades, plantas y equipo 203



247

Compra de intangibles (56)



(35)

Otros, neto 9



24

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (316)



(150)

Actividades de financiamiento:





Importes por transacciones con acciones de accionistas mayoritarios 29



—

Importes por línea de crédito no garantizada 1,850



—

Importes por pagarés sénior no garantizados 1,500



—

Importes por préstamo a plazo —



2,000

Emisión (reembolso) neta de instrumentos negociables (1,246)



167

Importes por cuentas por pagar estructuradas 171



330

Pago de cuentas por pagar estructuradas (341)



(531)

Pagos de pagarés sénior no garantizados (250)



(250)

Pago de línea de crédito no garantizada (1,850)



—

Pagos de préstamo a plazo (955)



(3,203)

Pagos de arredamientos financieros (52)



(38)

Dividendos en efectivo pagados (846)



(844)

Otros, neto —



5

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (1,990)



(2,364)

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido — variación neta desde:





Actividades operativas, de inversión y financiamiento 150



(40)

Efecto de fluctuaciones en las tasas de cambio sobre efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido (6)



12

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido al inicio del período 111



139

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido al final del período $ 255



$ 111



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN POR SEGMENTO (Sin auditar)



Para los tres meses finalizados el

31 de diciembre,

Para el año finalizado el

31 de diciembre, (en millones) 2020

2019

2020

2019 Ventas Netas













Sistemas de café $ 1,320



$ 1,210



$ 4,433



$ 4,233

Bebidas envasadas 1,307



1,211



5,363



4,945

Concentrados de bebidas 358



380



1,325



1,414

Bebidas Latinoamérica 136



133



497



528

Total de ventas netas $ 3,121



$ 2,934



$ 11,618



$ 11,120

















Ingresos de operaciones













Sistemas de café $ 386



$ 329



$ 1,268



$ 1,219

Bebidas envasadas 165



226



822



757

Concentrados de bebidas 253



265



932



955

Bebidas Latinoamérica 32



23



105



85

Costos corporativos no asignados (136)



(130)



(647)



(638)

Total de ingresos de operaciones $ 700



$ 713



$ 2,480



$ 2,378



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP

(Sin auditar)

La compañía informa sus resultados financieros en conformidad con los GAAP de los Estados Unidos. Sin embargo, la dirección considera que ciertas medidas financieras no GAAP, que reflejan el modo en que dicho cuerpo directivo evalúa la empresa, pueden proporcionar a los inversionistas información adicional respecto de los resultados, las tendencias y el continuo desempeño de la compañía sobre una base comparable.

Para los años finalizados el 31 de diciembre, 2020 y 2019, definimos nuestras medidas financieras no GAAP ajustadas como ciertas cifras y métricas de los estados financieros ajustadas para ciertas partidas que afectan la comparabilidad. Estas partidas que afectan la comparabilidad son definidas a continuación.

Específicamente, los inversionistas deberían considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:

Ajustado: Definido como ciertas cifras y métricas del estado financiero ajustadas para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: Se definen como ciertas partidas que son excluidas de la comparación con los años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, si aplica. El impacto fiscal es determinado sobre la base de una tasa aproximada para cada partida. Para cada periodo, la dirección ajusta (i) el impacto no realizado del registro a valor de mercado de instrumentos derivados no designados como instrumentos de cobertura de acuerdo con los U.S. GAAP y que no tienen un riesgo de compensación reflejado dentro de los resultados financieros; (ii) la amortización asociada con activos intangibles de vida útil definida; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos asociados con la fusión de DPS y la adquisición de Keurig; (iv) la amortización del ajuste a valor razonable de los pagarés sénior no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) gasto por compensación de acciones atribuible a las adjudicaciones equivalentes hechas a los empleados que hicieron una inversión inicial en el Plan de Propiedad Ejecutiva de Keurig Green Mountain, Inc., en el Plan General de Incentivos de 2009 de Keurig Dr Pepper o en el Plan General de Incentivos de 2019 de Keurig Dr Pepper Inc.; y (vi) otras partidas determinadas que son excluidas para efectos de comparación con periodos de años anteriores.

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, las otras partidas determinadas excluidas para efectos de comparación incluyen (i) gastos por restructuración e integración relacionados con combinaciones comerciales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con importantes asuntos jurídicos no rutinarios; (iv) la pérdida por extinción anticipada de deuda relacionada con la redención de la deuda; (v) incremento temporal en los costos de nuestras operaciones relacionados con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; (vi) deterioro reconocido sobre inversiones contabilizadas por el método de participación patrimonial con Bedford Systems, LLC y LifeFuels Inc; y (vii) deterioro reconocido en la marca Bai.

El incremento de los costos de nuestras operaciones en relación con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19 incluyen gastos incrementados incurridos para asegurar la salud y seguridad de nuestros empleados de la primera línea o para aumentar temporalmente las compensaciones para dichos empleados con el fin de asegurar que las operaciones esenciales continuaran durante la pandemia. Creemos que la eliminación de esos costos refleja el modo en que la dirección ve nuestros resultados comerciales de manera constante.

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, las otras partidas determinadas excluidas para efectos de comparación incluyen (i) restructuración e integración de gastos relacionados con importantes combinaciones comerciales; (ii) gastos de productividad; (iii) costos de transacción para importantes combinaciones comerciales (completadas o abandonadas) excluida la fusión de DPS; (iv) costos relacionados con importantes asuntos jurídicos no rutinarios; (v) el impacto del incremento del inventario adquirido no asociado con la fusión de DPS; (vi) la pérdida por extinción anticipada de deuda relacionada con la redención de la deuda (vii) la pérdida relacionada con el ataque organizado de un malware a nuestras redes de operaciones comerciales del segmento de Sistemas de Café ocurrido en febrero de 2019.

Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los datos financieros complementarios indicados a continuación incluyen conciliaciones de ingreso ajustado obtenido por operaciones, ingreso neto ajustado y EPS diluido ajustado a la medida financiera aplicable presentada en el estado financiero consolidado condensado sin auditar del mismo periodo.

En las tablas a continuación se incluyen conciliaciones para estas partidas.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO GAAP Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales y administrativos

Deterioro de los activos intangibles

Ingresos de operaciones

Margen operativo Informado $ 1,353



$ 1,768



56.6 %

$ 1,000



$ 67



$ 700



22.4 % Partidas que afectan la comparabilidad:

























Valuación a valor de mercado 31



(31)







23



—



(54)





Amortización de intangibles —



—







(33)



—



33





Compensación de acciones —



—







(6)



—



6





Costos de restructuración e integración —



—







(56)



—



56





Productividad (1)



1







(24)



—



25





Deterioro de los activos intangibles —



—







—



(67)



67





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(14)



—



14





COVID-19 (6)



6







(5)



—



11





GAAP ajustado $ 1,377



$ 1,744



55.9 %

$ 885



$ —



$ 858



27.5 %



Gastos por interés

Ingreso antes de provisión para impuestos sobre la renta

Provisión para impuestos sobre la renta

Tasa tributaria efectiva

Ingreso neto atribuible a KDP

Promedio ponderado de acciones diluidas

Ganancias diluidas por acción Informado $ 146



$ 558



$ 130



23.3 %

$ 428



1,423.8

$ 0.30

Partidas que afectan la comparabilidad:

























Valuación a valor de mercado 1



(55)



(14)







(41)







(0.03)

Amortización de intangibles —



33



8







25







0.02

Amortización de costos financieros diferidos (3)



3



1







2







—

Amortización del ajuste de la deuda a valor razonable (6)



6



2







4







—

Compensación de acciones —



6



1







5







—

Costos de restructuración e integración —



56



15







41







0.03

Productividad —



25



6







19







0.01

Deterioro de los activos intangibles —



67



15







52







0.04

Asuntos jurídicos no rutinarios —



14



4







10







0.01

COVID-19 —



11



2







9







0.01

GAAP ajustado $ 138



$ 724



$ 170



23.5 %

$ 554



1,423.8

$ 0.39



Las utilidades diluidas por acción común podrían no cuadrar debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO GAAP Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales y administrativos

Otros gastos operativos (ingresos), netos

Ingresos de operaciones

Margen operativo Informado $ 1,241



$ 1,693



57.7 %

$ 1,011



$ (31)



$ 713



24.3 % Partidas que afectan la comparabilidad:

























Valuación a valor de mercado 41



(41)







5



—



(46)





Amortización de intangibles —



—







(32)



—



32





Compensación de acciones —



—







(6)



—



6





Costos de restructuración e integración —



—







(65)



(1)



66





Productividad (1)



1







(19)



—



20





Costos de transacción —



—







(1)



—



1





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(21)



—



21





GAAP ajustado $ 1,281



$ 1,653



56.3 %

$ 872



$ (32)



$ 813



27.7 %



Gastos por interés

Ingreso antes de provisión para impuestos sobre la renta

Provisión para impuestos sobre la renta

Tasa tributaria efectiva

Ingreso neto atribuible a KDP

Promedio ponderado de acciones diluidas

Ganancias diluidas por acción Informado $ 157



$ 550



$ 144



26.2 %

$ 406



1,419.9

$ 0.29

Partidas que afectan la comparabilidad:

























Valuación a valor de mercado (3)



(43)



(12)







(31)







(0.02)

Amortización de intangibles —



32



8







24







0.02

Amortización de costos financieros diferidos (3)



3



1







2







—

Amortización del ajuste de la deuda a valor razonable (6)



6



1







5







—

Compensación de acciones —



6



2







4







—

Costos de restructuración e integración 1



65



16







49







0.04

Productividad —



20



7







13







0.01

Costos de transacción —



1



1







—







—

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



2



—







2







—

Asuntos jurídicos no rutinarios —



21



4







17







—

GAAP ajustado $ 146



$ 663



$ 172



25.9 %

$ 491



1,419.9

$ 0.35



Los números podrían no cuadrar debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO GAAP Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales y administrativos

Deterioro de los activos intangibles

Ingresos de operaciones

Margen operativo Informado $ 5,132



$ 6,486



55.8 %

$ 3,978



$ 67



$ 2,480



21.3 % Partidas que afectan la comparabilidad:

























Valuación a valor de mercado 33



(33)







(5)



—



(28)





Amortización de intangibles —



—







(133)



—



133





Compensación de acciones —



—







(27)



—



27





Costos de restructuración e integración —



—







(199)



—



199





Productividad (29)



29







(99)



—



128





Deterioro de activos intangibles —



—







—



(67)



67





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(57)



—



57





COVID-19 (44)



44







(84)



—



128





GAAP ajustado $ 5,092



$ 6,526



56.2 %

$ 3,374



$ —



$ 3,191



27.5 %



Gastos por interés

Pérdida por extinción anticipada de la deuda

Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar

Ingreso antes de provisión para impuestos sobre la renta

Provisión para impuestos sobre la renta

Tasa tributaria efectiva

Ingreso neto atribuible a KDP

Promedio ponderado de acciones diluidas

Ganancias diluidas por acción Informado $ 604



$ 4



$ 102



$ 1,753



$ 428



24.4 %

$ 1,325



1,422.1

$ 0.93

Partidas que afectan la comparabilidad:

































Valuación a valor de mercado (27)



—



—



(1)



(1)







—







—

Amortización de intangibles —



—



—



133



35







98







0.07

Amortización de costos financieros diferidos (11)



—



—



11



3







8







0.01

Amortización del ajuste de la deuda a valor razonable (24)



—



—



24



6







18







0.01

Compensación de acciones —



—



—



27



5







22







0.02

Costos de restructuración e integración —



—



—



199



49







150







0.11

Productividad —



—



—



128



33







95







0.07

Deterioro de activos intangibles —



—



—



67



15







52







0.04

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



(4)



—



4



1







3







—

Deterioro de inversión —



—



(102)



102



25







77







0.05

Asuntos jurídicos no rutinarios —



—



—



57



14







43







0.03

COVID-19 —



—



—



128



31







97







0.07

GAAP ajustado $ 542



$ —



$ —



$ 2,632



$ 644



24.5 %

$ 1,988



1,422.1

$ 1.40



Las utilidades diluidas por acción común podrían no cuadrar debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO GAAP Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)



Costo de ventas

Utilidad bruta

Margen bruto

Gastos de venta, generales y administrativos

Otros gastos operativos (ingresos), netos

Ingresos de operaciones

Margen operativo Informado $ 4,778



$ 6,342



57.0 %

$ 3,962



$ 2



$ 2,378



21.4 % Partidas que afectan la comparabilidad:

























Valuación a valor de mercado 35



(35)







10



—



(45)





Amortización de intangibles —



—







(126)



—



126





Compensación de acciones —



—







(24)



—



24





Costos de restructuración e integración (1)



1







(216)



(25)



242





Productividad (15)



15







(60)



(22)



97





Costos de transacción —



—







(9)



—



9





Asuntos jurídicos no rutinarios —



—







(48)



—



48





Incremento de inventario (3)



3







—



—



3





Incidente de Malware (2)



2







(6)



—



8





GAAP ajustado $ 4,792



$ 6,328



56.9 %

$ 3,483



$ (45)



$ 2,890



26.0 %



Gastos por interés

Pérdida por extinción anticipada de la deuda

Ingreso antes de provisión para impuestos sobre la renta

Provisión para impuestos sobre la renta

Tasa tributaria efectiva

Ingreso neto atribuible a KDP

Promedio ponderado de acciones diluidas

Ganancias diluidas por acción Informado $ 654



$ 11



$ 1,694



$ 440



26.0 %

$ 1,254



1,419.1

$ 0.88

Partidas que afectan la comparabilidad:





























Valuación a valor de mercado (47)



—



2



(1)







3







—

Amortización de intangibles —



—



126



34







92







0.06

Amortización de costos financieros diferidos (13)



—



13



4







9







0.01

Amortización del ajuste de la deuda a valor razonable (26)



—



26



6







20







0.01

Compensación de acciones —



—



24



6







18







0.01

Costos de restructuración e integración 1



—



241



55







186







0.13

Productividad —



—



97



24







73







0.05

Costos de transacción (16)



—



25



7







18







0.01

Pérdida por extinción anticipada de la deuda —



(11)



11



2







9







0.01

Asuntos jurídicos no rutinarios —



—



48



11







37







0.02

Incremento de inventario —



—



3



1







2







—

Incidente de Malware —



—



8



2







6







—

GAAP ajustado $ 553



$ —



$ 2,318



$ 591



25.5 %

$ 1,727



1,419.1

$ 1.22



Las utilidades diluidas por acción común podrían no cuadrar debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS DE LOS SEGMENTOS NO GAAP (Sin auditar)

(en millones) Informadas

Partidas que afectan la

Comparabilidad

GAAP

ajustados Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2020









Ingresos de operaciones









Sistemas de café $ 386



$ 45



$ 431

Bebidas envasadas 165



80



245

Concentrados de bebidas 253



1



254

Bebidas Latinoamérica 32



1



33

Costos corporativos no asignados (136)



31



(105)

Total de ingresos de operaciones $ 700



$ 158



$ 858













Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2019









Ingresos de operaciones









Sistemas de café $ 329



$ 41



$ 370

Bebidas envasadas 226



6



232

Concentrados de bebidas 265



1



266

Bebidas Latinoamérica 23



2



25

Costos corporativos no asignados (130)



50



(80)

Total de ingresos de operaciones $ 713



$ 100



$ 813



Los números podrían no cuadrar debido al redondeo.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS DE LOS SEGMENTOS NO GAAP (Sin auditar)

(en millones) Informadas

Partidas que afectan la

Comparabilidad

GAAP

ajustados Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020









Ingresos de operaciones









Sistemas de café $ 1,268



$ 246



$ 1,514

Bebidas envasadas 822



199



1,021

Concentrados de bebidas 932



6



938

Bebidas Latinoamérica 105



3



108

Costos corporativos no asignados (647)



257



(390)

Total de ingresos de operaciones $ 2,480



$ 711



$ 3,191













Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019









Ingresos de operaciones









Sistemas de café $ 1,219



$ 184



$ 1,403

Bebidas envasadas 757



26



783

Concentrados de bebidas 955



2



957

Bebidas Latinoamérica 85



(3)



82

Costos corporativos no asignados (638)



303



(335)

Total de ingresos de operaciones $ 2,378



$ 512



$ 2,890



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO E ÍNDICE DE APALANCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (Sin auditar)

(en millones, excepto por el índice)

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES

Ingreso neto $ 1,325

Gastos por intereses 604

Provisión para impuestos sobre la renta 428

Pérdida por extinción anticipada de la deuda 4

Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar 102

Deterioro de los activos intangibles 67

Otros (ingresos) gastos, netos 17

Gastos por depreciación 362

Otras amortizaciones 158

Amortización de intangibles 133

EBITDA $ 3,200

Partidas que afectan la comparabilidad:

Gastos de restructuración e integración $ 199

Productividad 108

Asuntos jurídicos no rutinarios 57

Compensación de acciones 27

Valuación a valor de mercado (28)

COVID-19 128

EBITDA ajustado $ 3,691







31 de diciembre,

2020 Montos principales de:

Pagarés comerciales $ —

Préstamo a plazo 425

Refinanciamiento de KDP —

Pagarés sénior no garantizados 13,225

Total de montos principales 13,650

Menos: Efectivo y equivalentes a efectivo 240

Total de montos principales menos efectivo y equivalentes a efectivo $ 13,410





Índice de apalancamiento de la administración al 31 de diciembre de 2020 3.6



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EFECTIVO NETO SUMINISTRADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS AL FLUJO DE CAJA LIBRE (Sin auditar)

El flujo de caja libre se define como el efectivo neto que proviene de actividades operativas ajustadas para la compra de propiedades, plantas y equipos, importes provenientes de ventas de propiedades, plantas y equipos, y ciertas partidas excluidas para efectos de comparación con periodos de años anteriores. Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no hubo partidas excluidas para efectos de comparación con los periodos de años anteriores.





Para el año finalizado el 31 de diciembre, (en millones)

2020

2019 Efectivo neto generado por actividades operativas

$ 2,456



$ 2,474

Compras de propiedades, plantas y equipos

(461)



(330)

Ingresos por la venta de propiedades, plantas y equipos

203



247

Flujo de caja libre

$ 2,198



$ 2,391



CONCILIACIÓN DE CIERTOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS A UN TIPO DE CAMBIO NEUTRAL (Sin auditar)

Las ventas netas, el ingreso ajustado proveniente de las operaciones y las utilidades ajustadas por acción, ajustadas a un tipo de cambio neutral: Esos resultados financieros ajustados son calculados sobre la base de un tipo de cambio neutral al convertir nuestros resultados financieros en moneda local para el actual periodo utilizando las tasas de conversión de moneda del periodo anterior.





Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2020



Café

Envasadas

Bebidas

América

Latina



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

Concentrados

Bebidas

Total Ventas netas

9.1 %

7.9 %

(5.8) %

2.3 %

6.4 % Impacto de monedas extranjeras

(0.2) %

— %

— %

6.0 %

0.2 % Ventas netas, ajustadas a un tipo de cambio neutral

8.9 %

7.9 %

(5.8) %

8.3 %

6.6 %





Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2020



Café

Envasadas

Bebidas

América

Latina



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

Concentrados

Bebidas

Total Ingresos ajustados de operaciones

16.5 %

5.6 %

(4.5) %

32.0 %

5.5 % Impacto de monedas extranjeras

— %

— %

— %

4.0 %

0.2 % Ingreso ajustado de operaciones, ajustado a un

tipo de cambio neutral

16.5 %

5.6 %

(4.5) %

36.0 %

5.7 %





Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020



Café

Envasadas

Bebidas

América

Latina



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

Concentrados

Bebidas

Total Ventas netas

4.7 %

8.5 %

(6.3) %

(5.9) %

4.5 % Impacto de monedas extranjeras

0.1 %

— %

0.1 %

9.7 %

0.5 % Ventas netas, ajustadas a un tipo de cambio neutral

4.8 %

8.5 %

(6.2) %

3.8 %

5.0 %





Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020



Café

Envasadas

Bebidas

América

Latina



Variación en porcentaje

Sistemas

Bebidas

Concentrados

Bebidas

Total Ingresos ajustados de operaciones

7.9 %

30.4 %

(2.0) %

31.7 %

10.4 % Impacto de monedas extranjeras

0.1 %

0.1 %

— %

11.0 %

0.4 % Ingreso ajustado de operaciones, ajustado a un

tipo de cambio neutral

8.0 %

30.5 %

(2.0) %

42.7 %

10.8 %





Para los tres meses

finalizados el 31 de diciembre de 2020

Para el año finalizado el

31 de diciembre de 2020 Ganancias diluidas ajustadas por acción

$ 0.39



$ 1.40

Impacto de monedas extranjeras

—



—

Ganancias diluidas ajustadas por acción, ajustadas a un tipo de cambio neutral

$ 0.39



$ 1.40



La siguiente tabla establece nuestra conciliación de gastos importantes relacionados con la COVID-19. Sin embargo, los gastos por compensación y los costos de protección para el personal, que afectan nuestros gastos SG&A y el costo de ventas, son incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad y son excluidos de nuestras medidas financieras ajustadas. Además, las cantidades informadas en los U.S. GAAP también incluyen costos adicionales, no incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad, como se presenta en las siguientes tablas.























Partidas que afectan la comparabilidad(1)











(en millones) Gastos de

compensación

al empleado(2)

Costos de

protección

al empleado(3)

Asignaciones por

pérdidas crediticias

esperadas(4)

Amortizaciones de

inventario(5)

Total Para los tres meses finalizados el

31 de diciembre de 2020

















Sistemas de café $ 1



$ 3



$ —



$ —



$ 4

Bebidas envasadas 3



3



—



—



6

Concentrados de bebidas —



—



—



—



—

Bebidas Latinoamérica —



1



—



—



1

Costos corporativos no asignados —



—



—



—



—

Total $ 4



$ 7



$ —



$ —



$ 11





















Para el año finalizado el 31 de diciembre de

2020

















Sistemas de café $ 15



$ 10



$ 2



$ 8



$ 35

Bebidas envasadas 76



25



8



—



109

Concentrados de bebidas —



—



4



—



4

Bebidas Latinoamérica —



2



—



—



2

Costos corporativos no asignados —



—



—



—



—

Total $ 91



$ 37



$ 14



$ 8



$ 150

























(1) Tanto los gastos de compensación como los costos de protección para los empleados son incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad en la conciliación de nuestras medidas financieras ajustadas no GAAP.

(2) Principalmente reflejan el pago gradual de incentivos temporales a la primera línea y los impuestos asociados, con el fin de mantener en curso las operaciones esenciales durante la pandemia de la COVID-19. Impactan tanto los costos de venta como los gastos SG&A. A mediados de septiembre de 2020, discontinuamos el programa de pago de incentivos graduales para la primera línea.

(3) Incluyen costos asociados con equipo de protección para el personal, escáneres de temperatura, y servicios de limpieza y desinfección. Impactan tanto los costos de venta como los gastos SG&A.

(4) Las asignaciones reflejan el impacto esperado de la incertidumbre económica generada a causa de la COVID-19, y aprovechan estimaciones de solvencia crediticia, tasas de incumplimiento y tasas de recuperación para algunos de nuestros clientes. Impactan los gastos SG&A.

(5) Las amortizaciones de inventario representan cargos de obsolescencia, que impactan el costo de ventas.



