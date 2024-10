Kexing Biopharm a fait son apparition à la CPHI Milan 2024 : cérémonie de lancement d'Apexelsin® sur le marché de l'UE réussie

SHENZHEN, Chine, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 10 octobre, la 2024 International Convention on Pharmaceutical Ingredients and Intermediates Europe Exhibition (la Convention internationale de 2024 sur les ingrédients pharmaceutiques et les produits intermédiaires - l'Exposition européenne) (CPHI Milan 2024), l'un des événements les plus importants et les plus influents de l'industrie pharmaceutique au niveau mondial, s'est achevé avec succès au Centre d'exposition international de Milan, en Italie. Kexing Biopharm, une plateforme biopharmaceutique chinoise de haute qualité, a fait une apparition lors de l'événement et a attiré l'attention par sa gamme de produits diversifiée et sa force d'innovation de pointe.

Sous la direction de M. Zhao Yanqing, directeur général de Kexing Biopharm, Kexing Biopharm a présenté une gamme impressionnante de produits lors de l'événement, couvrant plusieurs domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, l'auto-immunité et le métabolisme. Les produits présentés comprenaient l'érythropoïétine humaine (EPO), le facteur stimulant les colonies de granulocytes humains (GC), la combinaison de Clostridium Butyricum et de Bifidobacterium, vivants, paclitaxel lié à l'albumine (Apexelsin®), bevacizumab, infliximab, adalimumab, trastuzumab, liraglutide et palbociclib etc.

Il convient de mentionner que Kexing Biopharm a organisé une cérémonie de lancement du Paclitaxel lié aux protéines (Apexelsin®) dans l'Union européenne, au cours de l'exposition. L'entreprise a mis en place une nouvelle ligne de production conforme aux normes pharmaceutiques BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de l'UE pour l'Apexelsin® et a simultanément effectué des travaux d'enregistrement dans plusieurs pays. Le produit a reçu le certificat de bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique de l'UE au mois de mai de cette année et sa commercialisation a été approuvée dans l'UE à la fin du mois de juillet. Il a commencé à être expédié en août. L'Apexelsin® a officiellement fait son entrée sur le marché pharmaceutique européen, démontrant ainsi les capacités d'expansion de l'entreprise à l'étranger dans le domaine de la lutte contre le cancer. Il s'agit également d'une étape cruciale dans le renforcement progressif de sa présence commerciale à l'étranger et dans l'avancement progressif de la stratégie de « mondialisation ».

En outre, le partenaire du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, a signé sur place, au stand, marquant ainsi l'approfondissement de la coopération entre les deux parties. Le représentant de la partie chargée de la coopération a déclaré qu'à l'avenir, les deux parties continueraient à promouvoir la coopération à l'égard d'un plus grand nombre de produits et à travailler ensemble pour faire progresser le développement des produits pharmaceutiques au Moyen-Orient.

Kexing Biopharm continuera d'adhérer à la vision de développement « innovation plus internationalisation » et d'octroyer activement des licences pour des médicaments phares de haute qualité, de renforcer la communication et la coopération avec les partenaires mondiaux et de promouvoir conjointement l'innovation et le développement dans l'industrie pharmaceutique.