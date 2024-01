Kexing Biopharm lança injeção de mesilato de eribulina, ampliando seu portfólio de produtos no exterior

SHENZHEN, China, 6 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Na manhã de 3 de janeiro, a Kexing Biopharm assinou um contrato de cooperação para comercialização internacional da injeção de mesilato de eribulina, garantindo licenciamento exclusivo de comercialização e fornecimento do produto da Xiling Lab Co., Ltd. em 36 países. Esse é o quinto medicamento importante para o tratamento do câncer de mama lançado pela Kexing Biopharm, o que amplia ainda mais seu portfólio de produtos para o tratamento da doença.

A injeção de mesilato de eribulina é indicada para pacientes com câncer de mama localmente avançado ou metastático que passaram por pelo menos dois regimes de quimioterapia e para pacientes com lipossarcoma irresecável ou metastático que receberam tratamento com antraciclinas. O composto contém 19 centros de quiralidade e teoricamente possui 524.287 epímeros. Ele envolve mais de 65 etapas de síntese, o que torna o processo extremamente desafiador.

A injeção de mesilato de eribulina é um dos poucos produtos na China que realizou o registro de medicamentos na China, nos Estados Unidos e em países europeus. Com produção integrada de preparação de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), a empresa se posiciona como altamente competitiva na produção em larga escala de IFAs e em capacidades técnicas.

A Kexing Biopharm está comprometida com a missão de oferecer produtos precisos, efeitos previsíveis e proteção à saúde. Ela mantém um foco contínuo no desenvolvimento sustentável e em estratégias globais, ao mesmo tempo em que diversifica sua oferta de produtos. Recentemente, a empresa tem se dedicado à ampliação de sua linha de produtos contra o câncer de mama, desenvolvendo um portfólio completo que abrange todas as fases do tratamento da doença. A injeção de mesilato de eribulina é o quinto medicamento contra o câncer de mama da Kexing Biopharm. Esse produto pode formar uma combinação eficaz com os quatro que já foram introduzidos pela Kexing Biopharm e estão em processo de registro no exterior. Eles incluem o paclitaxel ligado à albumina, o trastuzumabe, o neratinibe e o bevacizumabe.

Essa parceria concede à Kexing Biopharm uma licença exclusiva de comercialização da injeção de mesilato de eribulina da Xiling Lab Co., Ltd. em 36 países, incluindo Brasil, Argentina, Singapura, Tailândia, Egito, África do Sul, Índia, Arábia Saudita, entre outros.

FONTE Kexing Biopharm