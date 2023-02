Keymed y Lepu Biopharma anuncian un acuerdo conjunto de licencia exclusivo global con AstraZeneca para CMG901

CHENGDU, China, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc., ("Keymed") (Código de acciones: 02162 HK) y Lepu Biopharma Co., Ltd, (Código de acciones: 02157.HK) anunciaron hoy de manera conjunta un acuerdo de licencia exclusivo global con AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) para CMG901, un posible conjugado de anticuerpo-fármaco (ADC) de Claudin 18.2 primero en su clase. Según el acuerdo de licencia, AstraZeneca será responsable de la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de CMG901 a nivel mundial.

CMG901 se encuentra actualmente en un ensayo clínico de Fase I para el tratamiento de tumores sólidos positivos para Claudin 18.2. Los resultados preliminares del ensayo de Fase 1 indicaron que CMG901 tiene un perfil favorable de seguridad y tolerabilidad, y una eficacia antitumoral alentadora en todos los niveles de dosis probados.

Consideraciones financieras

Según los términos del acuerdo, KYM Biosciences, la empresa conjunta establecida por Keymed y Lepu Biopharma, recibirá un pago inicial de 63 millones de dólares en el cierre de la transacción y pagos adicionales por hitos relacionados con el desarrollo y las ventas de hasta 1.100 millones de dólares, así como regalías escalonadas hasta dos dígitos bajos. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales y autorizaciones regulatorias.

El doctor Bo Chen, consejero delegado de Keymed y presidente de la junta directiva de KYM, dijo: "Nos complace habernos asociado con AstraZeneca, una compañía biofarmacéutica global con liderazgo en el desarrollo y comercialización de nuevas terapias contra el cáncer. Esto no es solo un reconocimiento de CMG901, un potencial ADC Claudin 18.2 primero en su clase, pero también las capacidades internas de descubrimiento y desarrollo de Keymed. El alcance global de este acuerdo tiene el potencial de beneficiar a los pacientes en China y en todo el mundo".

Puja Sapra, vicepresidente sénior de ingeniería biológica y administración dirigida de oncología, investigación y desarrollo de oncología de AstraZeneca, dijo: "Estamos entusiasmados con la oportunidad de acelerar el desarrollo de CMG901, un nuevo medicamento potencial para pacientes con cánceres que expresan Claudin18.2. CMG901 fortalece nuestra creciente cartera de conjugados de fármacos de anticuerpos y respalda nuestra ambición de ampliar las opciones de tratamiento y transformar los resultados para los pacientes con cánceres gastrointestinales".

ACERCA DE CMG901

CMG901 es un nuevo conjugado de fármaco y anticuerpo dirigido a Claudin 18.2 y consta de un anticuerpo monoclonal anti-Claudin 18.2, un enlazador degradable por proteasa y una molécula pequeña citotóxica monometil auristatina E (MMAE). CMG901 se está desarrollando para el tratamiento de tumores sólidos que expresan la proteína de superficie celular Claudin 18.2, incluidos los cánceres gástricos. CMG901 es propiedad de KYM Biosciences Inc. (KYM), una empresa conjunta establecida por filiales de Keymed Biosciences (70 % de la propiedad de KYM) y Lepu Biopharma (30 % de la propiedad de KYM).

ACERCA DE Keymed Biosciences Inc.

Keymed Biosciences Inc. (Código de stock: 02162 HK) se enfoca en las necesidades clínicas urgentes no satisfechas y se compromete a proporcionar terapias innovadoras, asequibles y de alta calidad para pacientes en China y en el extranjero. Keymed fue fundado por expertos médicos y científicos de universidades de renombre mundial que tienen una sólida experiencia en la transformación de los logros científicos y tecnológicos para su comercialización en el país y en el extranjero. El equipo de liderazgo central incluye a los inventores de los primeros medicamentos de anticuerpos contra PD-1 que fueron pioneros y aprobados en Estados Unidos y China. Al desarrollar anticuerpos con el mejor potencial terapéutico de su clase, Keymed ha creado una cartera diversificada que aborda el cáncer y las enfermedades autoinmunes con más de 30 nuevos candidatos a fármacos de Clase I de desarrollo propio, 9 de los cuales ya han entrado en etapas de ensayos clínicos. La Compañía cotizó en el directorio principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el 8 de julio de 2021.

Para más información, visite www.Keymedbio.com .

