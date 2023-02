Keymed et Lepu Biopharma annoncent conjointement un accord de licence exclusif mondial avec AstraZeneca pour le CMG901

CHENGDU, Chine, 23 février 2023 /PRNewswire/ — Keymed Biosciences Inc., (« Keymed ») (code boursier : 02162 HK) et Lepu Biopharma Co., Ltd, (code boursier : 02157.HK) annoncent aujourd'hui conjointement un accord de licence exclusif mondial avec AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) pour le CMG901, un potentiel conjugué anticorps-médicament (ADC) de la claudine 18.2, premier de sa catégorie. En vertu de l'accord de licence, AstraZeneca sera responsable de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation du CMG901 dans le monde entier.

Le CMG901 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I pour le traitement des tumeurs solides positives à la claudine 18.2. Les résultats préliminaires de l'essai de phase I indiquent que le CMG901 présente un profil de sécurité et de tolérance favorable, ainsi qu'une efficacité antitumorale encourageante pour tous les niveaux de dose testés.

Considérations financières

Selon les termes de l'accord, KYM Biosciences, la coentreprise établie par Keymed et Lepu Biopharma, recevra un paiement initial de 63 millions de dollars à la clôture de la transaction et des paiements d'étape supplémentaires liés au développement et aux ventes pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, ainsi que des redevances échelonnées pouvant atteindre un faible pourcentage à deux chiffres. La transaction devrait être conclue au premier semestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires.

Le Dr Bo Chen, PDG de Keymed et président du conseil d'administration de KYM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat avec AstraZeneca, une société biopharmaceutique mondiale qui est leader dans le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies anticancéreuses. Il s'agit non seulement d'une reconnaissance du CMG901, un potentiel ADC de la claudine 18.2 de premier ordre, mais aussi des capacités internes de découverte et de développement de Keymed. La portée globale de cet accord a le potentiel de bénéficier aux patients en Chine, et dans le monde entier. »

Puja Sapra, vice-présidente principale, Biologics Engineering & Oncology Targeted Delivery, Oncology R&D, chez AstraZeneca, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité d'accélérer le développement du CMG901, un nouveau médicament potentiel pour les patients atteints de cancers positifs pour l'expression de la claudine 18.2. Le CMG901 renforce notre pipeline croissant de conjugués anticorps-médicaments et soutient notre ambition d'élargir les options de traitement et de transformer les résultats pour les patients atteints de cancers gastro-intestinaux. »

À PROPOS DU CMG901

Le CMG901 est un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant la Claudine 18.2. Il se compose d'un anticorps monoclonal anti-claudine 18.2, d'un lieur dégradable par une protéase et d'une petite molécule cytotoxique, la monométhyl auristatine E (MMAE). Le CMG901 est développé pour le traitement des tumeurs solides qui expriment la protéine de surface claudine 18.2, y compris les cancers gastriques. Le CMG901 appartient à KYM Biosciences Inc. (KYM), une coentreprise créée par des sociétés affiliées à Keymed Biosciences (70 % des parts de KYM) et Lepu Biopharma (30 % des parts de KYM).

À PROPOS DE Keymed Biosciences Inc.

Keymed Biosciences Inc. (code boursier : 02162 HK) se concentre sur les besoins cliniques urgents non satisfaits et s'engage à fournir des thérapies innovantes, abordables et de haute qualité aux patients en Chine et à l'étranger. Keymed a été fondée par des experts médicaux et scientifiques issus d'universités de renommée mondiale, qui ont une solide expérience de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques en commercialisation au niveau national et international. L'équipe centrale de direction comprend les inventeurs des premiers médicaments à base d'anticorps PD-1 qui ont été mis au point et approuvés aux États-Unis et en Chine. En mettant au point des anticorps dotés d'un potentiel thérapeutique de premier ordre et de premier ordre, Keymed a constitué un portefeuille diversifié de produits destinés au traitement du cancer et des maladies auto-immunes, avec plus de 30 nouveaux médicaments candidats de classe I développés par ses soins, dont 9 sont déjà entrés dans des phases d'essais cliniques. La société a été inscrite au conseil d'administration principal de la Bourse de Hong Kong le 8 juillet 2021.

