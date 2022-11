KFC® lanza el Sharemobile Tour para compartir pollos fritos con las familias en esta temporada de fiestas

Chicago : El KFC Sharemobile se dirige a la ciudad de los vientos, donde la pandemia intensificó la inseguridad alimentaria y exacerbó los numerosos obstáculos que enfrentan las familias en sus esfuerzos por poner comida en la mesa.

El KFC Sharemobile se dirige a la ciudad de los vientos, donde la pandemia intensificó la inseguridad alimentaria y exacerbó los numerosos obstáculos que enfrentan las familias en sus esfuerzos por poner comida en la mesa. Orlando: La última temporada de huracanes devastó comunidades por toda Florida y desplazó a cientos de familias, por lo que KFC visitará una escuela primaria en Orlando para ofrecer comidas que ayuden a cerrar la brecha de necesidad.

La última temporada de huracanes devastó comunidades por toda y desplazó a cientos de familias, por lo que KFC visitará una escuela primaria en para ofrecer comidas que ayuden a cerrar la brecha de necesidad. Houston : Por último, el tour del KFC Sharemobile culminará en Houston , donde muchos atraviesan dificultades para satisfacer las necesidades básicas después de diferentes eventos recientes como una tormenta invernal sin precedentes que interrumpió el suministro de energía, la pandemia y las intensas temporadas de huracanes que han afectado de manera considerable a la ciudad en los últimos años.

En cada una de estas paradas, KFC sorprenderá a las familias que han enfrentado dificultades adicionales este año al llevarles donaciones especiales destinadas a atender necesidades específicas identificadas por sus respectivas escuelas, con el fin de hacer su temporada festiva un poco más placentera.

"Compartir una comida con familiares o amigos es una parte especial de las fiestas", señaló Nick Chavez, director de marketing de KFC U.S. "Trabajando con nuestros franquiciados, quisimos hacer esto posible para más familias esta temporada festiva. ¡Junto con Blessings in a Backpack, llevamos el Sharemobile a las calles para hacer justamente eso!".

Blessings in a Backpack es una organización sin fines de lucro que moviliza comunidades, personas y recursos con el objetivo de proporcionar alimentos los fines de semana a niños en edad escolar de los Estados Unidos, quienes de no contar con esta ayuda podrían pasar hambre.

KFC ha trabajado con Blessings in a Backpack desde 2017 y le ha donado cerca de un millón de dólares en los últimos años. Los empleados de KFC en su sede principal de Louisville, Kentucky, trabajan de manera voluntaria cada semana para aportar y empacar más de 300 comidas que los estudiantes locales llevan a casa para el fin de semana.

"Las generosas donaciones de KFC no podrían haber llegado en un mejor momento, ya que estas comunidades se han visto particularmente afectadas este año por el incremento en los costos de los alimentos, la inflación y diversos desastres naturales", señaló Erin Kerr, directora ejecutiva de Blessings in a Backpack. "Gracias al apoyo de KFC, podemos difundir alegría en las festividades al donar comidas para tener fines de semana sin hambre y satisfacer las necesidades de cada comunidad".

Además de su alianza vigente con Blessings in a Backpack, los restaurantes KFC en Estados Unidos han donado alimentos durante más de 20 años a través de Harvest, el programa de donación de alimentos preparados de KFC. Desde 1999, los restaurantes KFC han donado más de 87 millones de libras de alimentos que no han sido vendidos a 3,500 organizaciones comunitarias locales que alimentan a personas necesitadas.

Los franquiciados de KFC también le dan vida al concepto del Sharemobile por todo el pais a través de donaciones locales de alimentos y otras actividades de entrega de obsequios para las festividades. Ampex Brands, un franquiciado de KFC con sede en Dallas, hace poco llevó a cabo su evento anual Day of Giving y donó 11,000 comidas a niños de escuelas en barrios económicamente desfavorecidos.

Para obtener más información sobre el KFC Sharemobile y hacer donaciones a Blessings in a Backpack, visite kfc.com/kfcsharemobile. Una donación de $150 a Blessings in a Backpack ayudará a alimentar a un niño los fines de semana durante todo el año escolar de 38 semanas. Una donación de tan solo cuatro dólares alimentará a un niño durante todo un fin de semana.

Acerca de KFC

KFC Corporation, con sede en Louisville, Kentucky, ha servido el pollo frito Finger Lickin' Good Original Recipe® desde 1952. Más allá de las 11 hierbas y especias secretas, las especialidades de KFC incluyen KFC Chicken Sandwich, pollo Extra Crispy™ y Extra Crispy™ Tenders, KFC Famous Bowls®, Pot Pies, Secret Recipe Fries, biscuits y acompañantes a estilo casero. Existen más de 26,000 restaurantes KFC en más de 150 países y territorios en todo el mundo. KFC Corporation es una subsidiaria de Yum! Brands, Inc., Louisville, Kentucky (NYSE: YUM). Para obtener más información, visite www.kfc.com. Siga a KFC en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.

Acerca de Blessings in a Backpack

El hambre tiene efectos negativos tanto a corto como a largo plazo en la salud de los niños y en su capacidad de tener éxito en la escuela. Blessings in a Backpack es una organización sin fines de lucro que moviliza comunidades, personas y recursos con el objetivo de proporcionar alimentos los fines de semana a niños de escuelas primarias de los Estados Unidos, quienes de no contar con esta ayuda podrían pasar hambre. Blessings in a Backpack proporcionará 2.5 millones de fines de semana sin hambre este año escolar para niños en 44 estados y Washington, D.C. Visite blessingsinabackpack.org para conocer cómo puede ayudar a poner fin al hambre de los niños durante los fines de semana en su comunidad.

