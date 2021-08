Kia America anuncia el Niro& EV 2022

Versiones/Precios sugeridos por el fabricante – MSRP6 (excluye $1,175 de cargos de envío)

EX: $39,990

EX Premium: $44,650

Tren de potencia:

Batería de 64 kWh y motor eléctrico de 201 caballos de fuerza

Rango de autonomía1:

Rango de autonomía totalmente eléctrica estimada por la EPA: 239 millas

Economía de combustible MPGe7: (ciudad/carretera/combinado):

MPGe: 105 (combinado)

Características de DriveWise8:

Advertencia de colisión frontal

Estándar: EX, EX Premium

Asistencia para evitar colisiones frontales (FCA - Peatón y ciclista) con cámara y radar (detección de vehículos,

peatones y ciclistas)

Estándar: EX, EX Premium

Advertencia de colisión en el punto ciego (BCW) con Advertencia para evitar colisiones por tráfico posterior (RCCW)

Estándar: EX, EX Premium

Asistencia de permanencia en el carril (LKA) con Alerta de salida del carril (LDW)

Estándar: EX, EX Premium

Asistencia de seguimiento de carril (LFA)

Estándar: EX, EX Premium

Control de crucero inteligente con Stop & Go (SCC con S&G)

Estándar: EX, EX Premium

Control de crucero inteligente en curvas basado en la navegación con Stop & Go (NSCC-C)

Estándar: EX, EX Premium

Asistencia para conducir en autopista (HDA)

Estándar: EX, EX Premium

Asistencia de luces altas (HBA)

Estándar: EX, EX Premium

Aviso de atención al conductor (DAW) con Alerta de salida del vehículo de guía (LVDA)

Estándar: EX, EX Premium

Advertencia de distancia de estacionamiento al retroceder

Estándar: EX Premium

Dimensiones:

Largo total: 172.2 in

Ancho total: 71.1 in

Altura total: 61.8 in (con rieles de techo estándar)

Distancia entre ejes: 106.3 in

Capacidad de carga: 18.5 pies cúbicos (con los asientos traseros en posición vertical y

equipaje bajo la bandeja)

53.0 pies cúbicos (con los asientos traseros plegados y equipaje bajo

la bandeja)

99.6 pies cúbicos (volumen de pasajeros)

Peso bruto, mín: 3,854 lb (sin opciones)

Kia America – acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una completa gama de vehículos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com . Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

*Los modelos Telluride, Sorento y K5 se ensamblan en los Estados Unidos con partes de los Estados Unidos y de otros países.

1 Basado en estimaciones de la EPA con la batería completamente cargada. El rango real de autonomía variará en función de las opciones, las condiciones y los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la forma de realizar la carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y la condición de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá en función del tiempo y el uso. Para obtener más información acerca de la autonomía, visite www.fueleconomy.gov.

2 Estos incentivos son ofrecidos por terceros y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los ahorros fiscales reales pueden variar y depender de su situación fiscal. Consulte a un profesional del área tributaria y agencias gubernamentales para conocer la elegibilidad y otros detalles.

3 La distracción al conducir puede provocar la pérdida del control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema que lo distraiga del funcionamiento seguro del vehículo. La navegación responde solamente a fines informativos, y Kia America, Inc. no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de la información.

4 SiriusXM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.

5 Harman Kardon es una marca registrada de Harman International Industries, Incorporated.

6 El MSRP excluye los cargos de envío y manipulación, impuestos, registro, licencias, opciones y del concesionario. Los precios reales son definidos por el minorista y pueden variar.

7 El rendimiento en MPG estimado por la EPA equivale a una carga total de la batería. El MPGe real variará según las opciones, las condiciones y los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la forma de realizar la carga, la antigüedad de la batería, las condiciones meteorológicas, la temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá en función del tiempo y el uso. Para obtener más información acerca del MPGe, visite www.fueleconomy.gov.

8 Ningún sistema, independiente de cuán avanzado sea, puede compensar la totalidad de los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Estas características no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603844/17793_2022_Niro_EV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America

SOURCE Kia America