KIA AMERICA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL K4 HATCHBACK 2026

El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) del próximo Kia K4 Hatchback 2026 comienza desde $24,890 [1]

El K4 Hatchback es la versión deportiva del sedán K4, con un distintivo diseño de techo flotante y un versátil espacio de carga.

El motor turboalimentado de cuatro cilindros y 1.6 litros disponible con 190 hp y suspensión deportiva aumenta la diversión, realzada por un diseño compacto.

Comodidad de conducción de primer nivel: 16 funciones ADAS estándar y hasta 29 funciones ADAS disponibles.

Se espera que llegue a los concesionarios Kia a principios del 2026[2]

IRVINE, Calif., 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia anunció hoy los precios del nuevo K4 Hatchback del 2026, un nuevo estilo de carrocería que refuerza el éxito del sedán K4, a la vez que ofrece una sensación más deportiva y dinámica. Diseñado pensando en los conductores activos, el K4 Hatchback ofrece las características premium del sedán, además de mayor versatilidad de carga y un interior más espacioso.

Niveles de equipamiento/Precios: Precio de venta sugerido por el fabricante (no incluye el cargo de destino de $1,195)

FWD K4 EX $24,890 K4 GT-Line $25,890 K4 GT-Line Turbo $28,790

Al igual que el sedán K4, la cabina del conductor del K4 Hatchback está diseñada en torno a una pantalla digital dual[3], combinando un diseño intuitivo con la tecnología del sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) disponible de Kia. Apple CarPlay Inalámbrico [4] y Android Auto[5] vienen de serie en todas las versiones Hatchback para mayor conectividad, además de un cargador inalámbrico para teléfono y asientos SynTex con calefacción en los asientos delanteros.

Las características premium disponibles incluyen un volante con calefacción, un sistema de audio Harman Kardon[6] , y llave digital 2.0[7] con tecnología de banda ultraancha que permite que los dispositivos inteligentes compatibles funcionen como llaves virtuales. Con funciones y servicios digitales disponibles[8] A través de Kia Connect Store, los propietarios pueden acceder a aún más funciones, incluida la transmisión por aire[9] (OTA) con actualizaciones, transmisión de música y temas de pantalla personalizables. Con el asistente de voz de Kia, los conductores pueden controlar las funciones clave del vehículo con solo decir "Hey Kia" para ajustar la climatización, gestionar el audio y más.

El K4 Hatchback está equipado de serie con un motor de 2.0 litros que genera 147 caballos de fuerza y 132 libras pie de torque, junto con una transmisión variable inteligente (IVT), mientras que el GT-Line Turbo incorpora un motor turboalimentado de 1.6 litros que entrega 190 caballos de fuerza y 195 libras pie de torque a las ruedas delanteras mediante una transmisión automática de 8 velocidades. Exclusivamente, los modelos K4 Hatchback GT-Line y GT-Line Turbo incluyen una suspensión más deportiva que mejora la maniobrabilidad en comparación con los acabados estándar, junto con otros elementos de diseño únicos que realzan su carácter deportivo.

El K4 Hatchback también ofrecerá el Kia ADAS[10], características que reflejan el sedán con sistemas notables que incluyen la asistencia estándar para evitar colisiones en puntos ciegos y el control de crucero inteligente con Stop & Go. (SCC w/ S&G)[11].

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

[1] El precio de venta sugerido por el fabricante, MRSP, no incluye gastos de envío, manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios reales son determinados por el concesionario y pueden variar.

[2] Cantidades limitadas de vehículos hasta que mejore el stock de vehículos.

[3] Incluye una pantalla de instrumentos de 12.3", una pantalla de climatización de 5" y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12.3". Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir, nunca utilice un sistema que le distraiga de la conducción segura.

[4] CarPlay funciona con el servicio de datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple.com.

[5] La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google y se aplican sus términos y condiciones de uso. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play Store y un smartphone Android compatible con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC o sus filiales.

[6] Harman Kardon es una marca registrada de Harman International Industries, Incorporated.

[7] La Llave Digital de Kia requiere una suscripción a Kia Connect válida y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Al usar un dispositivo inteligente, podrían aplicarse las tarifas normales del servicio celular.

[8] Las funciones y servicios digitales pueden tener un costo adicional y variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

[9] Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden tener un costo adicional y variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

[10] Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen una conducción segura y podrían no detectar todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

[11] Cuando está activado, el Control de Crucero Inteligente con Stop and Go no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. No es una función de piloto automático. Conduzca siempre con precaución y precaución. Es posible que el Control de Crucero Inteligente no detecte todos los objetos que se encuentran delante del vehículo.

