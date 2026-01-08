KIA AMERICA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL NUEVO TELLURIDE 2027

Con un precio inicial de $39,190 MSRP1, el Telluride (ICE) del 2027 continúa ofreciendo un valor tremendo en un paquete elegante, más grande y más capaz.

Potencia turboalimentada estándar: con casi 50 libra pies más de torque que la generación anterior

Dimensiones más grandes que la generación anterior: ofrece más espacio para la cabeza en la segunda fila y un espacio para las piernas en la segunda fila líder en su clase 2 , acceso mejorado a los asientos de la tercera fila, además de más espacio de carga detrás de la tercera fila

Cómodamente resistente: el modelo X-Pro recientemente mejorado agrega neumáticos todoterreno más anchos que antes, con un nuevo sistema E-LSD avanzado3, nuevo modo AWD3 multiterreno, nueva pantalla de estado del vehículo todoterreno y nuevo monitor de vista del suelo4, todo ello sobre una distancia al suelo elevada de 9,1 pulgadas.

IRVINE, Calif., 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Kia America anunció hoy los precios de la nueva SUV Kia Telluride del 2027 de 3 filas (ICE). Con capacidad para hasta 8 pasajeros, el precio de venta sugerido por el fabricante para la versión LX con tracción delantera comienza en $39,190 e incluye un motor turboalimentado de serie que genera casi 50 libras pie de torque más que el modelo anterior. Otras características estándar incluyen climatizador de tres zonas, pantalla táctil de 12.3 pulgadas con navegación y Apple CarPlay inalámbrico5 y Android Auto6, y 19 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

"El Telluride redefinió las expectativas de Kia cuando debutó la primera generación como modelo 2020", declaró Eric Watson, vicepresidente de Ventas de Kia America. "El nuevo Telluride del 2027 se basa en ese éxito. Con más potencia, más espacio, un estilo nuevo y audaz y un motor turboalimentado de serie, estamos encantados de ofrecer el nuevo Telluride a nuestros clientes".

Encabezando la línea Telluride ICE, el X-Pro está diseñado para excursiones exigentes sin sacrificar la fiabilidad que lo convierte en un vehículo familiar excepcional durante el resto del año. El Telluride X-Pro incorpora una suspensión exclusiva con recorrido adicional, E-LSD3 y una impresionante distancia al suelo de 23 cm (9.1 pulgadas), además de múltiples modos de conducción3, incluyendo el modo Terrain3. Esta robusta versión del Telluride cuenta con puntos de recuperación delanteros y traseros, y neumáticos todoterreno, lo que ofrece a los entusiastas la potencia y la tracción necesarias para disfrutar de la naturaleza.

Disponible en las versiones LX, S, EX, SX y SX-Prestige, así como en las elegantes versiones X-Line y la potente X-Pro, puede encontrar una lista completa de las características estándar y disponibles aquí: Kia Telluride ICE del 2027 características y opciones . Los precios del nuevo Telluride ICE son los siguientes y excluyen cargos de destino de $1,545:

Precio de venta sugerido por el fabricante del motor ICE Turbo de 2,5 litros: LX FWD $39,190 S FWD $42,090 S AWD $44,090 EX FWD $43,790 EX AWD $45,790 X-Line EX AWD $47,290 SX FWD $48,790 X-Line SX AWD $51,790 X-Pro SX AWD $53,690 SXP AWD $53,890 X-Line SXP AWD $54,890 X-Pro SXP AWD $56,790

Los precios del Kia Telluride HEV del 2027 se anunciarán más cerca de su inicio de ventas, previsto para fines del primer trimestre de 2026. El nuevo Kia Telluride del 2027 se ensambla con orgullo en la planta de Kia en West Point, Georgia.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) no incluye gastos de destino y manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del concesionario. El precio real lo establece el concesionario y puede variar.

2 Comparación basada en datos disponibles públicamente sobre el espacio para las piernas en la segunda fila en los SUV medianos de 3 filas de 2025 y 2026 a noviembre de 2025. Clase de SUV mediano de 3 filas según la definición de la segmentación de Kia.

3 Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con precaución.

4 El Monitor de Vista de Terreno no muestra video en vivo y no sustituye una conducción segura. Es posible que el Monitor de Vista de Terreno no muestre todos los objetos debajo del vehículo. Conduzca siempre con precaución y precaución.

5 Apple CarPlay funciona con el servicio de datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple, Inc.

6 La interfaz de usuario de Android Auto para vehículos es un producto de Google y se aplican sus términos y condiciones de uso. Requiere la aplicación Android Auto en Google Play Store y un smartphone compatible con Android 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android, Android Auto y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

