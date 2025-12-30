La nueva generación del SUV emblemático de Kia y los integrantes del equipo de la planta de montaje de Telluride en West Point, Georgia, se unirán a los asistentes a la celebración de año nuevo en Times Square

Desde su estreno hace seis años, Telluride se ha convertido en un éxito determinante para la marca Kia, elogiado por su equilibrio perfecto entre lujo refinado y capacidad resistente

IRVINE, California, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Telluride, como primer vehículo Kia diseñado (y ensamblado) específicamente para EE. UU., modificó y reformuló de manera drástica la percepción básica que tenían los consumidores sobre Kia, así como también reorientó la trayectoria de la marca. Ahora, con el estreno reciente del Telluride de segunda generación, Kia America desea aprovechar para agradecer y reconocer públicamente a los integrantes del equipo de Kia Georgia que contribuyeron a hacer del Telluride un éxito tan rotundo.

KIA AMERICA CELEBRA EL NUEVO TELLURIDE 2027 CON PUBLICIDAD MASIVA EN TIMES SQUARE DURANTE LA VÍSPERA DE AÑO NUEVO (PRNewsfoto/Kia America)

A partir del 31 de diciembre, a las 11:59 p. m., hora del este, Kia transmitirá en forma masiva publicidad de su marca durante el conteo de año nuevo en One Times Square y mostrará los diversos elementos del nuevo Kia Telluride 2027 en la pantalla gigante debajo de donde desciende la bola. Durante el último minuto de 2025, se proyectarán imágenes en la pantalla que mostrarán el diseño contemporáneo, espacio interior apacible, tecnología intuitiva y servicios de entretenimiento disponibles en el Telluride. Cuando resten solo 20 segundos para el nuevo año, se proyectará una transición a imágenes que reconocen a los integrantes del equipo de Kia Georgia responsables del montaje del SUV más transformador de Kia.

"El lanzamiento del Telluride marcó el ingreso de Kia el nivel superior de fabricantes automotrices del mundo con un vehículo emblemático exclusivo que constituye un símbolo de innovación y desafío, a la vez que es asequible y atractivo", señaló Russell Wager, vicepresidente de marketing en Kia America. "En esta celebración de año nuevo, nos complace reconocer a los integrantes del equipo de Kia Georgia, pues tanto el Telluride como el cambio de año son hitos transformadores en la historia de Kia. La dedicación de los integrantes del equipo en nuestra planta de West Point, Georgia, fue el factor decisivo del éxito actual del Telluride y ha contribuido a ampliar la demanda año tras año".

El Telluride 2027, que incorpora una nueva transmisión híbrida, se estrenó oficialmente para todo el mundo en el evento Los Angeles Auto Show del mes pasado y se espera que llegue a los concesionarios estadounidenses durante el primer trimestre de 2026.

* Ciertos modelos SUV EV6 y EV9 2025 totalmente eléctricos con tres filas de asientos, Sportage (excepto los vehículos eléctricos híbridos y enchufables), Sorento (excepto los vehículos eléctricos híbridos y enchufables) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e importadas.

