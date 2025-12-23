El precio comienza en $22,190[1]

IRVINE, Calif., 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América ha anunciado los precios del K4 2026. El sedán compacto de cuarta generación de Kia se mantiene desde el 2025, pero sigue ofreciendo una potente tecnología de vanguardia, como el sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) y el Asistente de IA de Kia[2]. Disponible en cinco versiones: LX, LXS, EX, GT-Line y GT-Line Turbo, el K4 del 2026 ahora incluye comodidades premium opcionales, como asientos SynTex y asientos delanteros calefactables (EX) [3] y volante calefactable (GT-Line), que lo ayudan a seguir destacando en su segmento y ofrecer un modelo deportivo y equilibrado, perfecto para el día a día.

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL SEDÁN COMPACTO K4 DEL 2026

Precios – MSRP4 (excluye $1,195 de destino) LX $22,190 LXS $23,290 EX $24,390 GT-Line $25,390 GT-Line Turbo $28,290

Actualizaciones importantes para el año modelo 2026:

EX, GT-Line: Asientos SynTex

EX: Asientos delanteros calefactables y reposabrazos trasero abatible

Opciones:

Paquete GT-Line Premium: incluye panel de instrumentos de 12.3" con ccNC de Kia

Paquetes GT-Line Premium y Technology: incluye volante con calefacción

Paquete Interior Rojo ahora disponible con el Paquete de Techo Corredizo GT-Line

Color, Exterior e Interior

LX, LXS, EX: Interior negro (monótono )

Kia América - sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

[1] El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío, manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios reales son determinados por el concesionario y pueden variar.

[2] Se requiere suscripción a Kia Connect. El uso de esta función está sujeto a los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de Kia Connect. Es posible que no esté disponible actualmente para vehículos comprados o vendidos en Massachusetts que no sean elegibles para Kia Connect. Kia no garantiza la exactitud de la información proporcionada. Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir, nunca utilice un sistema que le distraiga de la conducción segura.

[3] Tenga mucho cuidado al usar los calentadores de asientos para evitar quemaduras. Consulte el Manual del Propietario para obtener más información de seguridad.

[4]El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío, manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios reales son determinados por el concesionario y pueden variar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850875/KIA_2026_K4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/5693868/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America