Las ventas acumuladas en abril alcanzan la cifra récord de 279.718 unidades, un 2 % más que el año anterior.

Los modelos Telluride, Sportage Hybrid y Sorento Hybrid registran las mejores ventas de su historia en abril.

Los modelos híbridos y electrificados ofrecen resultados récord tanto en ventas mensuales como acumuladas en abril.

Los modelos Telluride, Carnival, Sportage y K4 registran su mejor desempeño histórico en ventas acumuladas en abril.

IRVINE, Calif., 1 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia America, que continúa atrayendo a una amplia gama de nuevos clientes con sus galardonados sistemas de propulsión electrificados y de combustión interna, entregó 72.703 unidades en abril, lo que refleja una variación interanual del 3 % debido a la elevada demanda en abril de 2025. La marca, además, estableció un nuevo récord de ventas acumuladas en lo que va del año, con 279.718 vehículos vendidos durante los primeros cuatro meses del año, lo que supone un aumento del 2 % con respecto al mismo período de 2025.

KIA AMERICA, DE RÁPIDO CRECIMIENTO, EXTIENDE SU RITMO RÉCORD DE VENTAS ANUALES HASTA ABRIL (PRNewsfoto/Kia America)

Este fuerte impulso fue liderado por el nuevo Telluride, que sigue batiendo récords de ventas, alcanzando su mayor cifra de ventas en abril en la historia del modelo, un 16 % más que el récord anterior establecido en abril de 2025. Asimismo, el Sportage Hybrid (+112 %), el Sorento Hybrid (+34 %) y el K4 (+1 %) lograron sus mejores ventas históricas en abril.

Los modelos electrificados registraron aumentos significativos, liderados por el EV9 (+481 %) y el EV6 (+11 %). Las ventas de vehículos híbridos aumentaron un 97 %, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados crecieron un 71 %, estableciendo ambos nuevos récords para abril.

Además, seis modelos de Kia, entre ellos el Sportage HEV (+117 %) y el Sportage ICE (+5 %); el Telluride (+19 %); el Carnival (+16 %); el Sorento HEV (+7 %); y el K4 (+1 %), establecieron nuevos récords de ventas acumuladas en abril. Los modelos híbridos (+81 %) y electrificados (+41 %) de Kia también establecieron nuevos récords de ventas acumuladas.

«Alcanzar hitos de ventas récord en medio de un mercado desafiante demuestra la capacidad de la compañía para adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes por los SUV y los vehículos híbridos», declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América. «El Telluride del 2027 continúa superando las expectativas, en parte gracias a la llegada de su primer sistema de propulsión híbrido disponible, y, junto con las recientes presentaciones de los modelos Seltos y EV3 en el Salón del Automóvil de Nueva York, confiamos en que la cuota de mercado total de Kia seguirá creciendo».

Además de los resultados de ventas mensuales, Kia America también hizo otros anuncios, entre los que se incluyen:

El Kia Sportage Hybrid del 2026 ha sido reconocido en los premios "Mejor Relación Calidad-Precio de los Autos Nuevos 2026" de Cars.com, obteniendo el primer puesto en la categoría de SUV compactos.

IONNA, la red de carga fundada por ocho de los principales fabricantes de automóviles del mundo, entre ellos BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis y Toyota, anunció una alianza estratégica histórica con Circle K, marca líder en conveniencia y movilidad, para ampliar significativamente el acceso a la carga de alta potencia para vehículos eléctricos en todo Estados Unidos.



MES DE ABRIL ABRIL, ACUMULADO DEL AÑO Modelo 2026 2025 2026 2025 EV9 1,349 232 4,089 3,988 EV6 728 656 2,751 4,394 K4/Forte 13,214 13,097 50,434 50,101 K5 6,537 6,248 25,343 21,995 Soul 171 5,069 3,470 16,346 Niro 1,491 2,350 8,946 7,468 Seltos 5,335 4,051 20,034 15,426 Sportage 15,803 16,178 60,507 57,479 Sorento 9,109 9,659 30,619 34,776 Telluride 12,577 10,860 48,505 40,703 Carnival 6,389 6,405 25,020 20,979 Total 72,703 74,805 279,718 273,655

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971041/KIA_AMERICA_Telluride.jpg

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FUENTE Kia America