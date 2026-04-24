El Telluride HEV del 2027, es reconocido como el Mejor SUV Híbrido Mediano

El Niro HEV del 2026, es nombrado el Mejor SUV Híbrido Subcompacto

El Sportage PHEV del 2026, es galardonado como el Mejor SUV Híbrido Enchufable Compacto

IRVINE, Calif., 24 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- U.S. News & World Report ha incluido a tres vehículos de Kia en su programa anual de premios a los «Mejores Automóviles Híbridos y Eléctricos». El Telluride HEV del 2027, el Niro HEV del 2026 y el Sportage HEV del 2026 encabezaron sus respectivas categorías y recibieron elogios por su rendimiento, valor y versatilidad.

TRES MODELOS DE KIA GANAN LOS PREMIOS A LOS “MEJORES AUTOS HIBRIDOS Y ELECTRICOS” DE US NEWS & WORLD REPORT 2026 (PRNewsfoto/Kia America)

«Estos triunfos reflejan la continua búsqueda de Kia por ofrecer excelencia y brindar a los clientes una variedad de vehículos electrificados de alta calidad, capaces de satisfacer una amplia gama de necesidades y estilos de vida», afirmó Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia America. «Nos entusiasma especialmente ver que el totalmente nuevo Telluride HEV debuta con un reconocimiento tan sólido, situándose junto al Niro y el Sportage».

A través de tres campos altamente competitivos, los editores de U.S. News & World Report seleccionaron al Telluride, al Niro y al Sportage PHEV como ganadores, tras evaluar 138 vehículos distribuidos en 19 categorías. Los automóviles y SUV ganadores se determinan en función de aquellos que obtienen la puntuación compuesta más alta en la evaluación de los vehículos. U.S. News Best Car Rankings, datos sobre el rendimiento de combustible, la autonomía y el consumo de energía de la Agencia de Protección Ambiental.

«El Sportage Híbrido Enchufable, el Telluride Híbrido y, especialmente, el Niro destacan por su eficiencia de combustible; sin embargo, resultan ser también vehículos excelentes en todos los aspectos», afirmó Alex Kwanten, editor jefe de la sección de Automóviles en *U.S. News & World Report*. «Cada uno de ellos es espacioso, elegante, bien equipado, práctico para el día a día y relativamente asequible».

Combinando eficiencia con potencia, el totalmente nuevo Telluride HEV del 2027 llegó este año incorporando, por primera vez en su historia, un sistema de propulsión híbrido disponible. Diseñado, desarrollado y equipado específicamente para los consumidores estadounidenses, el Telluride de segunda generación exhibe una postura imponente y una ejecución más refinada, consolidando la presencia que contribuyó a definir a este modelo. El Telluride turbo híbrido combina el sistema de propulsión turbo de 2.5 litros con una batería de iones de litio de 1,65 kWh y dos motores eléctricos que generan una potencia combinada de 329 HP y 339 libras pie de torque, con una clasificación estimada por la EPA de 35 mpg1 combinado y una autonomía total de hasta 637 millas2 para el acabado EX FWD

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 Basado en estimaciones de la EPA. El rendimiento real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de manejo y el estado de su vehículo. Para más información, consulte www.fueleconomy.gov.

El Telluride Hybrid EX FWD 2027 tiene una clasificación estimada por la EPA de 34/36/35 MPG (ciudad, carretera, combinado).

El Telluride Hybrid EX AWD 2027 tiene una clasificación estimada por la EPA de 30/32/31 MPG (ciudad, carretera, combinado).

El Telluride Hybrid SX FWD 2027 tiene una clasificación estimada por la EPA de 32/34/33 MPG (ciudad, carretera, combinado).

El Telluride Hybrid X-Line SX AWD 2027 tiene una clasificación estimada por la EPA de 30/32/31 MPG (ciudad, carretera, combinado).

El Telluride Hybrid SX Prestige AWD 2027 tiene una clasificación estimada por la EPA de 30/32/31 MPG (ciudad, carretera, combinado).

El Telluride Hybrid X-Line SX Prestige AWD 2027 tiene una clasificación estimada por la EPA de 30/32/31 MPG (ciudad, carretera, combinado).

2 Basado en la autonomía indicada en fueleconomy.gov, sitio que advierte que dicha autonomía asume el consumo del 100 % de un tanque lleno antes de repostar. La autonomía real puede variar. Kia recomienda repostar lo antes posible después de que se encienda la luz de advertencia de nivel bajo de combustible, o incluso antes.

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FUENTE Kia America