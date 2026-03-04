KIA AMERICA REGISTRA RÉCORD DE VENTAS EN FEBRERO

El Telluride alcanza las ventas mensuales más altas de la historia en el primer mes de la disponibilidad nacional del modelo 2027.

Siete modelos Kia registran aumentos de ventas interanuales: Carnival, Sportage y K4 logran sus mejores récords de ventas en febrero.

Los modelos híbridos registran las mejores ventas de la historia en febrero, con un aumento del 53 % interanual.

IRVINE, Calif., 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La racha récord de Kia América continuó en febrero con ventas de 66,005 unidades, un aumento del 4% con respecto a febrero de 2025. Las ventas de los modelos híbridos de Kia también alcanzaron un nuevo récord en febrero, con un aumento del 53% respecto al mismo período del año anterior.

Siete modelos de Kia: Telluride (+37%); Carnival (+31%); K5 (+21%); Niro (+20%); Seltos (+14%); Sportage (+6%); y K4 (+3%) registraron aumentos interanuales en sus ventas. Carnival, Sportage y K4 lograron sus mejores récords de ventas en febrero, mientras que Telluride estableció un nuevo récord histórico de ventas mensuales con 13,198 unidades vendidas, impulsado por el lanzamiento del modelo rediseñado.

"El interés por la marca Kia en Estados Unidos está creciendo a pasos agigantados, y el nuevo Telluride del 2027 es la razón. Justo cuando lanzamos la SUV de segunda generación, el Telluride alcanzó sus ventas mensuales más altas de la historia, lo que subraya el interés sostenido y la continua popularidad de este modelo líder en su segmento", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América. "Nuestra diversa gama de vehículos continúa atrayendo nuevos clientes y manteniendo la fidelidad de los clientes, tendencias que esperamos que continúen".

Además del rendimiento de las ventas mensuales, Kia América también realizó anuncios adicionales, entre ellos:

El nuevo Telluride Híbrido del 2027 comenzó su producción en la planta de Kia en West Point, Georgia, donde recientemente se produjo su vehículo número cinco millones. Este hito se conmemoró en un evento al que asistió Brian Kemp, gobernador de Georgia. La ocasión resaltó la continua inversión de Kia en capacidades de fabricación avanzadas y su compromiso a largo plazo con la innovación y el crecimiento en Estados Unidos.

El sedán compacto Kia K4 del 2026 fue nombrado Mejor Auto Familiar de 2026 por MotorWeek. El K4 fue reconocido por su estilo dinámico, su espacioso interior, su tecnología avanzada y sus características ADAS de serie.

El Kia EV9 recibió dos importantes premios de la industria otorgados por Cars.com y Kelley Blue Book: El EV9 del 2026 fue nombrado Mejor Vehículo Eléctrico de Cars.com, lo que marca el segundo año consecutivo en que el SUV eléctrico de tres filas recibe este galardón. Este reconocimiento se suma a la reciente designación del EV9 como el Mejor Vehículo Eléctrico de 3 Filas de Cars.com, lo que refleja su liderazgo en autonomía, rendimiento de carga, diseño familiar y excelencia general en vehículos eléctricos. Por tercer año consecutivo, el Kia EV9 volvió a ser el "Mejor Vehículo Eléctrico de 3 Filas" según los expertos de Kelley Blue Book. Al tomar su decisión, los editores destacaron la atractiva combinación del EV9 en precio, potencia, autonomía, diseño y tecnología disponible.

Cinco modelos de Kia fueron nombrados ganadores de los premios Editors' Choice de Car and Driver 2026, que reconocen a los vehículos que ofrecen un rendimiento, una relación calidad-precio y un placer de conducción de primer nivel en sus respectivos segmentos. Los cinco vehículos Kia han sido galardonados repetidamente el año pasado, incluyendo el sedán K5, que se ha ganado un lugar en la lista todos los años desde su debut como modelo del 2021. Minivanes: Kia Carnival del 2026 y Kia Carnival Híbrido del 2026 SUV compacto eléctrico: Kia EV6 del 2026 SUV mediano eléctrico: Kia EV9 del 2026 Sedán familiar mediano: Kia K5 del 2026



Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

