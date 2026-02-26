Con un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) a partir de menos de $47,0001, el primer Telluride HEV del 2027 combina un diseño impresionante, comodidades tecnológicamente avanzadas, un generoso espacio interior y un consumo de combustible combinado estimado por la EPA de 35 mpg (EX FWD).

Precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) inicial del EX FWD: $46,490

Potencia y eficiencia: Versión turbo híbrida disponible con 329 caballos de fuerza y un consumo combinado de 35 mpg² (estimado por la EPA) y una autonomía total estimada de 637 millas³ en la versión EX FWD.

Dimensiones más grandes que la generación anterior: Ofrece mayor espacio para la cabeza en la primera y segunda filas, mejor acceso a los asientos de la tercera fila y más espacio de carga.

Capacidad de remolque estándar de 4,500 lb con suspensión trasera autonivelante disponible.

IRVINE, Calif., 26 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América anunció hoy los precios del primer Kia Telluride Hybrid SUV de 3 filas del 2027. El precio sugerido de venta al público para la versión EX con tracción delantera comienza por debajo de los $47,000¹. El motor turbo híbrido marca el comienzo de una nueva era para el Telluride, ofreciendo un rendimiento y una aceleración confiables, con un consumo de combustible combinado estimado por la EPA de 35 mpg² y una autonomía total de 637 millas³ en la versión EX con tracción delantera.

KIA AMERICA ANUNCIA EL PRECIO DEL PRIMER KIA TELLURIDE HEV DEL 2027 (PRNewsfoto/Kia America)

"El primer Telluride HEV realmente da en el clavo y ofrece exactamente lo que buscan los compradores de SUV más exigentes de hoy", declaró Eric Watson, vicepresidente de ventas de Kia America. "Repleto de la tecnología más avanzada de Kia, disponible en configuración para siete pasajeros y con un consumo de combustible combinado estimado por la EPA de 35 mpg en la versión EX con tracción delantera, el Telluride HEV del 2027 es el nuevo referente en el segmento de los SUV de tres filas".

El Telluride HEV combina un motor turbo de 2.5 litros con una batería de iones de litio de 1.65 kWh y motores eléctricos para generar una potencia combinada de 329 caballos de fuerza y 339 libras pie de torque. Esto representa un aumento de hasta 38 caballos de fuerza con respecto al motor del Telluride anterior (291 caballos de fuerza) y 77 libras pie de torque (262 libras pie).

El híbrido envía la potencia a través de una transmisión automática de 6 velocidades a un sistema de tracción total disponible4. El híbrido viene de serie con el Control de Movimiento del Vehículo Eléctrico (e-VMC)⁴. Este sistema está diseñado para ayudar al conductor a lograr un mejor manejo y estabilidad al aprovechar el control de los frenos y del motor. El resultado es una entrega de potencia sofisticada y una dinámica de manejo optimizada, con una conducción suave y silenciosa.

Ofrecido en versiones EX, SX, X-Line SX, SX-Prestige y X-Line SX-Prestige, los precios del nuevo Telluride HEV son los siguientes y excluyen los cargos de destino de $1,545:

Precio del híbrido turbo de 2.5 litros (MSRP)¹

EX FWD $46,490 EX AWD $48,490 SX FWD $51,490 X-Line SX AWD $54,490 SX-P AWD $56,590 X-Line SX-P AWD $57,590

El nuevo Kia Telluride HEV del 2027 se ensambla con orgullo en la planta de Kia en West Point, Georgia.

* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de destino y manipulación, impuestos, título, licencia, opciones ni cargos del concesionario. El precio real lo establece el concesionario y puede variar.

2 Según estimaciones de la EPA. El kilometraje real varía según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado de su vehículo. Para más información, consulte www.fueleconomy.gov. El kilometraje se basa en un EX FWD HEV equipado con neumáticos de 18 pulgadas.

3 Según la autonomía indicada en fueleconomy.gov, que advierte que la autonomía supone que el tanque esté lleno y se utilice el 100 % del combustible antes de repostar. La autonomía real varía según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado del vehículo. Kia recomienda repostar lo antes posible después de que se encienda la luz de advertencia de bajo nivel de combustible o antes.

4 Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con precaución.

