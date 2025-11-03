KIA AMERICA REGISTRA SU RÉCORD HISTÓRICO DE VENTAS EN OCTUBRE

Las 69.002 unidades vendidas en octubre marcan un nuevo récord de ventas mensuales.

Las ventas a través de los concesionarios Kia también alcanzaron un nuevo récord en lo que va del año hasta octubre, con un aumento del 8% respecto al 2024.

Los modelos Carnival, Sportage y K5 registraron los mejores resultados de la historia en octubre.

IRVINE, Calif., 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América registró las mejores ventas de octubre con un total de 69.002 unidades, lo que la posiciona firmemente para alcanzar el mejor volumen anual de su historia por tercer año consecutivo. Esta trayectoria ascendente se ve impulsada por las ventas minoristas en los concesionarios Kia, con un aumento del 8% en lo que va del año hasta 2024. Kia ha vendido 705.150 unidades en 2025, lo que representa un incremento del 8% en las ventas en lo que va del año.

Cinco modelos Kia —Niro (+75%), Carnival (+35%), K5 (+31%), Seltos (+32%) y Sportage (+17%)— registraron notables aumentos interanuales en octubre, con Carnival (+35%), Sportage (+17%) y K5 (+1%) estableciendo nuevos récords de ventas para el mes de octubre. Las ventas de los modelos electrificados de Kia (+16%) y de los SUV (+2%) aumentaron con respecto al mismo período del año anterior, lo que demuestra la popularidad de la diversa gama de modelos de la marca.

"A pesar de los numerosos desafíos que enfrenta la industria automotriz, Kia se centra en el crecimiento a largo plazo, brindando a nuestros clientes una gama diversa de modelos que ofrece un valor excepcional, y seguimos en camino de lograr nuestro tercer récord de ventas anual consecutivo", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América. "Con el debut de la SUV Telluride de segunda generación programado para este mes en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, Kia publicó imágenes todoterreno del modelo camuflado para aumentar aún más la expectativa de los clientes. El futuro de Kia sigue siendo muy prometedor, y la marca continuará creciendo a medida que nos adentramos en la crucial temporada de ventas navideñas y en el nuevo año".

Además del desempeño de ventas mensual, Kia América también realizó otros anuncios, entre ellos:

Kia reveló las primeras imágenes teaser del nuevo SUV Telluride del 2027 antes de su debut mundial en el próximo Salón del Automóvil de Los Ángeles. El 20 de noviembre, Kia América presentará uno de los vehículos nuevos más esperados del año y desvelará la segunda generación de uno de los modelos más exitosos en la historia de la marca.

Kia también celebró el poder transformador del Telluride con una nueva campaña creativa que destacó su papel protagónico en la transformación total de la marca. Como el primer Kia diseñado específicamente para EE. UU., el Telluride se distingue por ser el único SUV en obtener los premios Auto Mundial del Año, Vehículo Utilitario del Año de Norteamérica, SUV del Año de MotorTrend y el reconocimiento de Car and Driver como uno de los 10 Mejores, todo en el mismo año (2020).

La discontinuación del Kia Soul, considerado por muchos como el primer vehículo de producción en la histórica transformación de Kia, impulsada por el diseño, atrajo a nuevos clientes a la marca al proyectar una individualidad y un optimismo que cautivaron tanto a jóvenes como a quienes se sienten jóvenes de corazón. El último modelo Soul saldrá de la línea de producción al finalizar el año modelo 2025. Se han vendido más de 1.5 millones de Kia Soul en EE. UU. desde 2009.



MES DE OCTUBRE OCTUBRE A LA

FECHA Modelos 2025 2024 2025 2024 EV9 666 1941 13,114 17911 EV6 508 1,732 11,585 17,717 K4/Forte 9,955 12,858 117,598 116,862 K5 7,631 5,818 60,212 34,294 Soul 3,991 4,622 44,399 44,716 Niro 2,698 1,546 22,807 26,678 Seltos 5,622 4,266 45,687 52,443 Sportage 16,057 13,681 150,159 132,439 Sorento 6,698 7,841 80,710 77,017 Telluride 8,571 9,694 101,069 91,448 Carnival 6,605 4,909 57,810 39,636 Total 69,002 68,908 705,150 653,078

