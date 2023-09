IRVINE, Calif., 20 de septiembre del 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América se complace en anunciar el precio del Niro híbrido enchufable (PHEV) del 2024. Al ingresar al segundo año modelo de su segunda generación, el crossover capaz está disponible en tres sistemas de propulsión distintos (HEV, PHEV, EV), con el PHEV clasificado en 33 millas de autonomía totalmente eléctrica1 y 510 millas de autonomía total de conducción2. La familia de vehículos Niro ofrece el mejor espacio de carga de su clase3 y ofrece una extensa lista de características estándar, con más de una docena de funciones para evitar colisiones y asistencia al conductor4.

Kia anuncia el precio del Niro Híbrido Enchufable del 2024

El Niro PHEV llega prácticamente sin cambios para el 2024, excepto por una única eliminación de color de pintura exterior: Fire Orange Metallic se eliminó de la paleta Niro. El Niro PHEV viene en dos niveles de equipamiento bien equipados: EX y SX Touring.

Los precios y las especificaciones del Niro EV se publicarán por separado y en una fecha posterior.

Precio5 – MSRP (excluye el destino de $1,325)

EX $34,290 SX Touring $40,040

Motor:

1.6L Inyección directa de gasolina (GDI) Rendimiento del sistema híbrido combinado (Motor de magnetización permanente) 180 caballos de fuerza/195 libras pies de torque

Economía de combustible6 – EPA-est. MPG ((ciudad/carretera/combinado):

EX, SX Touring 48 MPG combinado (gasoline) 108 MPGe7 combinado

Sistemas de asistencia a la conducción destacados8:

Advertencia de colisión de punto ciego (BCW) con salida paralela Std (estándar): Todos los modelos

Advertencia de atención al conductor (DAW) 9 Std (estándar): Todos los modelos

Asistente para evitar colisiones frontales: automóviles y peatones Std (estándar): Todos los modelos (Giro de cruce) (FCA-JT): Tipo Fusion, Auto y peatón y ciclista con Junction Assist

Asistencia de conducción en carretera (HDA) 10 Std (estándar): Todos los modelos

Asistente de luces altas (HBA) 11 Std (estándar): Todos los modelos

Asistente de seguimiento del carril (LFA) Std (estándar): Todos los modelos

Advertencia de cambio de carril (LDW) Std (estándar): Todos los modelos

Asistente para mantenerte en el carril (LKA) Std (estándar): Todos los modelos

Asistente de límite de velocidad inteligente (ISLA) Std (estándar): Todos los modelos

Curva de control de crucero inteligente basado en la navegación (NSCC-C) 12 Std (estándar): Todos los modelos

Advertencia de distancia de estacionamiento marcha atrás (PDW-R) con interruptor de apagado Std (estándar): Todos los modelos

Asistente para evitar colisiones de tráfico cruzado trasero (RCCA) Std (estándar): Todos los modelos

Alerta de ocupante trasero, tipo de Puerta lógica (ROA) 13 Std (estándar): Todos los modelos

ocupante trasero, tipo de Puerta lógica (ROA) Asistencia de salida segura (SEW) Std (estándar): Todos los modelos



Dimensiones:

Longitud total: 174.0 pulgadas Ancho promedio: 71.9 pulgadas Altura total: 61.8 pulgadas Distancia entre ejes: 107.1 pulgadas Capacidad de carga: 19.4 cu.-ft. (max)

Kia América – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas para comunicados de prensa en el momento en que se publiquen, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El K5, Sportage, Sorento y Telluride (excluye los modelos HEV y PHEV) se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

1 Based on EPA estimates. Actual mileage will vary with options, driving conditions, driving habits and your vehicle's condition.

2 Based on range listed at fueleconomy.gov, which cautions that range assumes a full tank and 100% of fuel in tank will be used before refueling. Actual range will vary with options, driving conditions, driving habits and your vehicle's condition. Kia recommends that you refuel as soon as possible after the low fuel warning light illuminates or sooner.

3 Based on range listed at fueleconomy.gov, which cautions that range assumes a full tank and 100% of fuel in tank will be used before refueling. Actual range will vary with options, driving conditions, driving habits and your vehicle's condition. Kia recommends that you refuel as soon as possible after the low fuel warning light illuminates or sooner.

4 Based on range listed at fueleconomy.gov, which cautions that range assumes a full tank and 100% of fuel in tank will be used before refueling. Actual range will vary with options, driving conditions, driving habits and your vehicle's condition. Kia recommends that you refuel as soon as possible after the low fuel warning light illuminates or sooner.

5 MSRP excluye destino y manejo, impuestos, título, tarifas de licencia, opciones y cargos minoristas. Precios reales establecidos por el minorista y pueden variar.

6 Basado en estimaciones de la EPA. El kilometraje real variará según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado de su vehículo.

7 MPG equivalente estimado por la EPA cuando el vehículo está completamente cargado. El MPGe real variará según los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y las condiciones de la carretera/tráfico. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. Para obtener más información sobre MPGe y alcance, consulte www.fueleconomy.gov.

8 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

9 Cuando está activada, la Advertencia de atención al conductor no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los casos de prácticas de conducción desatendidas. No prestar atención a los viajes.

10 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

11 Cuando está activado, el asistente de luces altas no funciona por debajo de ciertas velocidades o en algunas condiciones de iluminación y conducción. Tenga en cuenta su entorno y aplique la etiqueta vial adecuada cuando opere un vehículo con luces altas.

12 Cuando está activado, el control de crucero inteligente basado en navegación (NSCC) no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. Esta no es una función de piloto automático. Es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

13 La alerta de ocupante trasero no sustituye la atención. Siempre revise el interior del vehículo al salir del vehículo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2216021/Kia_2024_Niro_PHEV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/4285193/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America

SOURCE Kia America