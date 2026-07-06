El Carnival LX FWD tiene un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) inicial de $37,490 1

Ahora disponibles los asientos individuales tipo capitán en la segunda fila para las versiones EX y SX.

IRVINE, Calif., 6 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Kia América anunció los precios y las actualizaciones del año modelo para el Carnival MPV 2027. Basándose en su diseño inspirado en los SUV, el tren motriz híbrido disponible y el espacio para pasajeros líder en su clase2, el Carnival del 2027 ofrece mayor flexibilidad con los nuevos asientos tipo capitán en la segunda fila disponibles en las versiones EX y SX, y opciones de color exterior actualizadas. El precio comienza en $37,490 (precio sugerido por el fabricante, sin incluir gastos de envío)¹.

KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL CARNIVAL 2027

Precios – Precio de venta sugerido por el fabricante (excluye $1,545 de gastos de envío)1 Carnival LX $37,490 Carnival LXS $39,490 Carnival EX $41,690 Carnival SX $46,590 Carnival SX Prestige $51,590 Carnival HEV LXS $41,490 Carnival HEV EX $43,690 Carnival HEV SX $48,590 Carnival HEV SX Prestige $53,590

Como novedad para el modelo 2027, las versiones Carnival EX y SX ahora ofrecen asientos individuales tipo capitán en la segunda fila, brindando a los clientes mayor flexibilidad y un mejor acceso entre la segunda y la tercera fila.

Otras actualizaciones incluyen la introducción del color exterior Verde Iceberg para los modelos EX, SX y SX Prestige, mientras que el Rojo Flare se ha descontinuado. El sistema de entretenimiento para los asientos traseros ahora se ofrecerá exclusivamente en los modelos Hybrid SX Prestige equipados con asientos VIP Lounge3. El paquete Dark Edition también se ha ampliado al acabado EX, ofreciendo elementos de estilo distintivos a un público más amplio.

Conectividad y comodidad:

Sistema de navegación ccNC estándar de 12,3" con conexión inalámbrica Android Auto 4 , Inalámbrico 5 Apple Car 6 , y SiriusXM 7 y módem

, Inalámbrico Apple Car , y SiriusXM y módem Disponible con doble pantalla panorámica curva de 12,3 pulgadas y cuadro de instrumentos digital.

Wi-Fi hotspot 8 y por aire (OTA) 9 capacidad de actualización

y por aire (OTA) capacidad de actualización Hasta nueve puertos USB-C en las tres filas, además de dos inversores de 115 V y carga inalámbrica para teléfonos 10

Sistema de entretenimiento opcional de doble pantalla para los asientos traseros con ciertas aplicaciones de transmisión integradas 11 y actualizaciones OTA

y actualizaciones OTA Asientos disponibles en la sala VIP 3 con modo de relajación de un solo toque, calefacción/ventilación 12 , extensiones de piernas y luz ambiental disponible

con modo de relajación de un solo toque, calefacción/ventilación , extensiones de piernas y luz ambiental disponible Puertas correderas eléctricas manos libres y portón trasero con función de cierre automático.

Llave digital disponible 2.013 y pantalla de visualización frontal disponible14

Funciones avanzadas de asistencia al conductor 15 :

Sistema estándar de asistencia para evitar colisiones frontales 16 con detección de peatones, ciclistas y giros en intersecciones

con detección de peatones, ciclistas y giros en intersecciones Sistema de asistencia para evitar colisiones en el punto ciego disponible 17 y el sistema estándar de asistencia para evitar colisiones por tráfico cruzado trasero 18

y el sistema estándar de asistencia para evitar colisiones por tráfico cruzado trasero Asistente de mantenimiento de carril estándar 19 , asistente de seguimiento de carril 20 , y advertencia de atención del conductor 21

, asistente de seguimiento de carril , y advertencia de atención del conductor Control de crucero inteligente estándar con función Stop & Go 22 y disponible el asistente de conducción en autopista2 23

y disponible el asistente de conducción en autopista2 Monitor de visión envolvente 24 y monitor de visión de punto ciego 25 disponible en versiones superiores.

y monitor de visión de punto ciego disponible en versiones superiores. Alerta de ocupantes traseros 26 con sensor de radar y asistente de salida segura 27

con sensor de radar y asistente de salida segura Advertencia sobre la distancia de estacionamiento, (delantero, trasero y lateral) y Asistente de prevención de colisiones al estacionar (marcha atrás)28

Haz clic a continuación para obtener más información sobre el Carnival MPV del 2027:

Especificaciones del vehículo, incluyendo el consumo de combustible

Características y opciones

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Especificaciones del vehículo, incluyendo el consumo de combustible

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Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2026. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA, y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

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1El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío y manipulación, impuestos, matriculación, tasas de licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios finales los establece el concesionario y pueden variar.

2Comparación basada en datos públicos sobre el volumen de pasajeros en vehículos multipropósito medianos (MPV) de 2026 y 2027, a junio de 2026. La categoría de MPV medianos se define según la segmentación de Kia.

3El asiento reclinable y/o el reposapiés elevable pueden reducir la eficacia del sistema de sujeción de seguridad y provocar lesiones adicionales en caso de accidente.

4Android Auto™: La interfaz de usuario para vehículos es un producto de Google, y se aplican sus términos y políticas de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto disponible en Google Play y un smartphone compatible con Android™ 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android Auto es una marca comercial de Google LLC.

5CarPlay funciona con datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple.com.

6Apple CarPlay®: Apple® y Apple CarPlay® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple CarPlay® funciona con el servicio de datos móviles de tu smartphone. Se aplicarán las tarifas de datos habituales.

7Los servicios de audio y datos de SiriusXM requieren una suscripción, que se vende por separado o en paquete, a través de Sirius XM Radio Inc., tras un período de prueba de 3 meses incluido con la compra del vehículo. Si decide continuar con el servicio después del período de prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente y se le cobrará según su método de pago seleccionado a las tarifas vigentes en ese momento. Se aplican cargos e impuestos. Consulte el Acuerdo del Cliente de SiriusXM en www.siriusxm.com para conocer los términos completos y cómo cancelar, lo que incluye llamar a SiriusXM al 1-866-635-2349. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios. La información de tráfico no está disponible en todos los mercados. SiriusXM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.

8El servicio de punto de acceso Wi-Fi requiere la inscripción en Kia Connect. Se requiere un plan de datos de prueba o de pago. El servicio de punto de acceso Wi-Fi requiere conectividad celular del vehículo y señal GPS disponible; algunos servicios pueden recopilar información de ubicación. El punto de acceso Wi-Fi solo está disponible en los cincuenta (50) estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Es posible que el punto de acceso Wi-Fi no esté disponible para vehículos comprados o vendidos en Massachusetts.

9Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden tener un costo adicional y variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere una suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

10El sistema de carga solo funciona con determinados dispositivos. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener advertencias e instrucciones.

11Se requiere una suscripción a uno de los Servicios de Entretenimiento y Datos, como Música y Vídeo, Wi-Fi LITE, Música y Vídeo, Wi-Fi u otra suscripción de punto de acceso Wi-Fi que cumpla los requisitos.

12Tenga mucho cuidado al usar los asientos calefactables para evitar quemaduras. Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre seguridad.

13La llave digital requiere una suscripción válida a Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen las tarifas habituales del servicio celular al usar un dispositivo inteligente.

14No prestar atención a las condiciones de la carretera y al funcionamiento del vehículo puede provocar la pérdida de control. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

15Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

16Cuando está activado, el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales no sustituye la conducción segura y puede que no detecte todos los objetos que se encuentren delante del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

17Cuando está activado, el sistema de advertencia de colisión en el punto ciego no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

18Cuando está activado, el asistente de prevención de colisiones por tráfico cruzado trasero no sustituye a una conducción segura y puede que no detecte todos los objetos que se encuentren detrás del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

19Cuando está activado, el asistente de mantenimiento de carril no sustituye a una conducción segura y puede que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

20Cuando está activado, el asistente de seguimiento de carril no sustituye a una conducción segura y puede que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

21Cuando está activada, la alerta de atención del conductor no sustituye la conducción segura y puede que no detecte todas las situaciones de conducción distraída. No prestar atención a las condiciones de la carretera y al funcionamiento del vehículo puede provocar la pérdida de control del mismo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

22Cuando está activado, el control de crucero inteligente con función de parada y arranque no sustituye la conducción segura ni los procedimientos de control de crucero. No se trata de una función de piloto automático. Conduzca siempre con precaución y de forma segura. El sistema de control de crucero inteligente podría no detectar todos los objetos que se encuentren delante del vehículo.

23Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, puede que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

24El sistema de visión periférica no sustituye la conducción segura y puede que no detecte ni muestre todos los objetos que rodean el vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

25Cuando está activado, el sistema de monitoreo de punto ciego no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

26Cuando está activada, la alerta de ocupantes traseros no sustituye la atención del conductor y puede que no detecte todos los movimientos dentro del vehículo. Siempre revise el interior del vehículo al salir del mismo.

27Cuando está activado, el Asistente de Salida Segura no sustituye la atención del conductor y puede que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Preste siempre atención al tráfico y al área que rodea su vehículo al salir del mismo.

28El sistema de asistencia para evitar colisiones al estacionar en reversa no sustituye la conducción segura y puede que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004146/KIA_2027_Carnival.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America