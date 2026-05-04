KIA ANUNCIA LOS PRECIOS DEL EV6 2026

Con un precio más asequible para el EV6, a partir de $37,900 (más $1,545 de gastos de envío), y el lanzamiento del nuevo EV3, Kia está haciendo que los vehículos eléctricos sean más accesibles

Ofrece nuevas opciones de carga mediante un cable de carga de doble voltaje y un adaptador de carga rápida de CC disponible.

IRVINE, Calif., 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia América se complace en anunciar los precios del EV6 2026. Fabricado en West Point, Georgia, y sin cambios respecto al año anterior, el modelo 2026 continúa ofreciendo una impresionante autonomía eléctrica, capacidad de carga rápida y una amplia gama de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, todo a un precio más accesible que el modelo anterior. Con el reposicionamiento de precios del EV6 y el lanzamiento del nuevo SUV eléctrico EV3, Kia hace que los vehículos eléctricos sean más accesibles para quienes adoptan un estilo de vida totalmente eléctrico. El cambio más significativo para el modelo 2026 es la incorporación del cable de carga de doble voltaje (de serie en todas las versiones) y el adaptador de carga rápida de CC (solo en estados con normativa ZEV).

Kia Announces Pricing for 2026 EV6

También como novedad para el 2026, el EV6 ahora incluye Kia Plug & Charge, que permite a los conductores conectarse a un cargador compatible. Vinculado a Kia Charge Pass, la autenticación y la facturación se gestionan automáticamente, lo que hace que la carga sea sencilla y sin complicaciones.

Además, se eliminó el paquete tecnológico del modelo EV6 Light Long Range para simplificar la oferta. Por último, se modificaron las opciones de color del EV6, eliminando el color Plata Marfil (exterior) y el Verde Cazador/Gris Niebla (interior bicolor). Las nuevas combinaciones de colores incluyen Gris Lobo (exterior) con Negro Saturno/Marrón Toffee Suave (interior bicolor) y Blanco Glaciar Perla (exterior) con Negro Saturno/Marrón Toffee Suave (interior bicolor). Para mediados de año, se lanzarán dos nuevos colores para la versión GT-Line: Blanco Glaciar Perla bicolor con techo negro (exterior) y Gris Lobo bicolor con techo negro (exterior).

Precios – Precio de venta sugerido por el fabricante (excluye $1,545 de gastos de envío)1 EV6 Light SR RWD $37,900 EV6 Light LR RWD $41,200 EV6 Light LR AWD $45,200 EV6 Wind RWD $44,800 EV6 Wind AWD $48,800 GT-Line RWD $48,700 GT-Line AWD $53,000

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Especificaciones del vehículo , incluyendo el consumo de combustible

Características y opciones

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío y manipulación, impuestos, matriculación, tasas de licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios finales los establece el concesionario y pueden variar.

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FUENTE Kia America