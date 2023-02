KIA GANA LOS PREMIOS "VINCENTRIC BEST VALUE IN AMERICA 2023" PARA EL SORENTO PHEV Y EL RIO DEL 2023

Kia gana dos premios "Best Value" (Mejor valor) para el Sorento PHEV (SUV de tamaño mediano) y el Rio (subcompacto)

El Rio es identificado como el que tiene el costo de propiedad más bajo en los segmentos Subcompacto y Subcompacto Hatchback

IRVINE, Calif., 9 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Sorento PHEV del 2023 y el Kia Rio del 2023 han sido nombrados ganadores del premio "Vincentric Best Value in America 2023', en las categorías de SUV mediano y subcompacto, respectivamente. El Kia Rio fue reconocido previamente en el segmento Subcompacto Hatchback en el 2021 y 2022.

Además de los premios Best Value in America, Vincentric también identificó al Kia Rio del 2023 como el que tiene el costo total de propiedad más bajo en los segmentos Subcompacto y Subcompacto Hatchback por segundo año consecutivo.

"Kia tiene un compromiso de larga data con la entrega de vehículos que ofrecen un valor y una calidad excelentes, y estos premios de Vincentric son un testimonio de ese objetivo", dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. "El Sorento PHEV y el Rio son ejemplos brillantes de la excelencia e innovación en ingeniería de Kia, y estamos orgullosos de que sean reconocidos por su valor excepcional".

Este es el decimonoveno año de los premios "Vincentric Best Value in America Awards", que celebra los mejores vehículos según el valor en cada segmento. El valor se determina mediante un análisis estadístico que incorpora el precio de mercado actual y el costo total de propiedad de los vehículos modelo 2023.

"Tanto el Sorento PHEV como el Rio tuvieron un desempeño sólido en los premios Vincentric Best Value in America Awards de este año", dijo David Wurster, presidente de Vincentric. "El Sorento PHEV tuvo las mejores calificaciones de economía de combustible y los costos operativos más bajos en su segmento, lo que lo ayudó a superar a 22 modelos de la competencia y reclamar la victoria como el SUV de tamaño mediano. El Rio impresionó por tener el costo de seguro, el costo de reparación y los costos totales de propiedad más bajos de su segmento."

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

* El K5, Sportage, Sorento y Telluride (excluye los modelos HEV y PHEV) se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

FUENTE Kia America

