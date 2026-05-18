IRVINE, Calif., 18 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La nueva Kia Telluride X-Pro del 2027 fue nombrada la mejor SUV familiar de tres filas por la Asociación de Prensa Automotriz del Noroeste (NWAPA) tras competir en el evento anual Mudfest de la asociación. Esta competencia anual reúne a periodistas miembros de la NWAPA de toda la región para evaluar una amplia variedad de SUV de la industria en condiciones todoterreno y de conducción cotidiana.

EL KIA TELLURIDE DEL 2027 FUE NOMBRADO MEJOR SUV FAMILIAR DE TRES FILAS POR LA ASOCIACIÓN DE PRENSA AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE (NWAPA)

"Kia tiene una larga trayectoria con la NWAPA y que el Telluride del 2027 haya sido nombrada la mejor SUV familiar de tres filas por este prestigioso grupo de periodistas es un honor para el modelo y para la marca en general", declaró Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia America. "Este premio demuestra que la segunda generación del Telluride mejoró la exitosa primera generación y continúa ofreciendo un diseño versátil, un amplio espacio interior, tecnología disponible y las capacidades todoterreno mejoradas de la X-Pro que los clientes exigentes de hoy buscan en una SUV de tres filas".

El nuevo Kia Telluride del 2027 llegó a los concesionarios Kia a principios de este año con su primer motor turboalimentado disponible y capacidades X-Pro ampliadas, marcando el inicio de una nueva etapa para el SUV insignia de tres filas de asientos de Kia. Diseñado, desarrollado y equipado específicamente para el mercado estadounidense, el Telluride de segunda generación se distingue por su presencia imponente y su ejecución más refinada, consolidando la reputación que definió el modelo.

La competencia NWAPA Mudfest celebra su 32ª edición, y sus periodistas han evaluado vehículos para actividades al aire libre desde los inicios de la era moderna de los SUV. El evento de dos días de este año contó con la participación de 18 miembros de la prensa de NWAPA, quienes evaluaron 18 crossovers, SUV y camionetas en circuitos especialmente preparados en The Ridge Motorsports Park en Shelton, Washington.

Los miembros de NWAPA evalúan los vehículos en condiciones reales, tanto dentro como fuera de la carretera, y los resultados reflejan su desempeño en diversas situaciones de conducción. El primer día de pruebas consiste en recorridos sobre asfalto diseñados para evaluar la aceleración, el manejo, el frenado y la dinámica de la carretera. El segundo día se realiza en un circuito diseñado a medida, centrado en el rendimiento fuera del asfalto, evaluando la tracción, la altura libre al suelo, la articulación de la suspensión y los avances en tecnología todoterreno.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 El precio de venta sugerido por el fabricante no incluye gastos de envío y manipulación, impuestos, matriculación, tasas de licencia, opciones ni cargos del concesionario. Los precios finales los establece el concesionario y pueden variar.

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FUENTE Kia America