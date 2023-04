KIA PRESENTA EL EV9 DEL 2024: CON UN MODERNO REFINAMIENTO Y UNA CAPACIDAD TOTALMENTE ELÉCTRICA ESTABLECEN UN NUEVO CRITERIO EN LA INDUSTRIA

Un segmento por encima: El EV9 totalmente eléctrico debuta como el primer SUV EV de tres filas de asientos exclusivo de Kia, con espacio para la aventura y comodidades premium que rivalizan con los SUV de ultra lujo.

Distintiva simplicidad de forma: El lenguaje de diseño "Opposites United" se extendió a una nueva tipología con señales familiares de un SUV de Kia

Estilo y estrategia de materiales interiores de próxima generación: La cabina de doble pantalla cuenta con instrumentación digital completa y múltiples tomas de cámara [1] , alternativas a los adornos de cuero tradicionales que incluyen materiales parcialmente reciclados

Segunda fila de primera clase: Asientos ajustables eléctricamente en la segunda fila disponibles con extensiones para las piernas, calefacción y ventilación; más espacio para las piernas del que ofrecen actualmente muchos SUV grandes de lujo

Potente rendimiento en carretera: El EV9 GT-Line de doble motor ofrece 379 caballos de fuerza y 516 libras pies de torque, apuntando a una aceleración de 0 a 60 mph en 5 segundos [2]

Verdaderas capacidades de SUV: AWD de doble motor disponible con vectorización de torque, 7.8 pulgadas de distancia al suelo, hasta 81.9 pies cúbicos de espacio de carga detrás de la primera fila, hasta 5000 lb. de capacidad de remolque [3]

Arquitectura eléctrica estándar de 800 V: Permite la recarga ultrarrápida en cargadores de CC de alta velocidad, diseñados para pasar de un estado de carga del 10 al 80 por ciento en menos de 25 minutos [4]

Líder en tecnología compatible con OTA: La tecnología avanzada incluye controladores de sistemas de vehículos actualizables y funciones de info-entretenimiento

Avances en el arte de ADAS: Tecnologías estándar de prevención de colisiones y asistencia activa elevadas a nuevos niveles con tecnologías compatibles con lidar [5]

Próximamente: Está previsto que salga a la venta en EE. UU. en el cuarto trimestre del 2023 y se espera que se ensamble en West Point, Georgia * a partir del 2024

NUEVA YORK, 5 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Kia presentó por primera vez en América del Norte el totalmente eléctrico SUV EV9 del 2024, en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2023. Como el primer SUV EV de tres filas de asientos de Kia, el EV9 es el buque insignia de la estrategia global del Plan S, además de ser pionero en su segmento y en la industria automotriz.

Kia Presenta El EV9 Del 2024: Con Un Moderno Refinamiento Y Una Capacidad Totalmente Eléctrica Establecen Un Nuevo Criterio En La Industria (PRNewsfoto/Kia America)

"Con el lanzamiento del EV9, estamos incorporando nuestra experiencia en la producción de los mejores SUV de su clase con un brillante diseño, con nuestra profunda experiencia en el desarrollo de los vehículos eléctricos líderes en la industria", dijo Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North América y Kia América. "El EV9 es un SUV creíble y de alto valor que resume nuestro enfoque para llevar al mercado productos innovadores y centrados en el consumidor con un serio compromiso con la electrificación".

El EV9 es un faro que apunta al futuro de una línea electrificada para Kia como líder en movilidad. Sobre la base de la reputación de Kia de ofrecer vehículos con excelencia en el segmento superior, el EV9 lleva el SUV de tres filas a la era EV, con las características disponibles que más importan; volumen interior y espacio de carga generosos, capacidad de remolque, dinámica del vehículo líder, lujosos detalles interiores, y capacidad de carga rápida. Por dentro y por fuera, el EV9 ejemplifica la filosofía de diseño de Kia de "Opposites United, (Opuestos Unidos), que domina la tensión creativa generada por los divergentes valores de la naturaleza y la modernidad para crear un todo armonioso.

Desarrollado sobre la probada arquitectura E-GMP dedicada a vehículos eléctricos con tecnología de batería de cuarta generación, el EV9 mejora el espacio con asientos para hasta siete pasajeros, con una distancia entre ejes larga y piso plano que brindan flexibilidad y comodidad para todos. A través de la integración de algunas de las últimas tecnologías en el vehículo, actualizaciones inalámbricas del sistema del vehículo[6], Clave digital basada en banda ultra ancha[7], y la funcionalidad del generador de energía a bordo (V2L), el EV9 está habilitado para continuar evolucionando a lo largo de la experiencia de propiedad. La arquitectura eléctrica estándar de 800 V del EV9 permite una recarga ultrarrápida en cargadores de CC de alta velocidad, diseñados para pasar de un estado de carga del 10 al 80 por ciento en menos de 25 minutos4. Se espera que el EV9 llegue a los Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2023.[8]

Diseño exterior del EV9: el triunfo de las proporciones

A primera vista, el totalmente eléctrico EV9 representa la tipología robusta pero sofisticada propia de un SUV insignia. Su musculosa postura y sus líneas de carácter dinámico, se elevan con suave precisión para rendir homenaje a la estrella del norte de Kia Design, el reinventado logotipo de Kia. El EV9 da vida al Concepto EV9, que se guió por visualizar la simplicidad de la perfección de la naturaleza a través de la lente de los elementos de la naturaleza.

Con hasta 197.4 pulgadas de largo, el EV9 es un poco más largo que el SUV Telluride y comparable en altura (hasta 70.1 pulgadas) y ancho (77.9 pulgadas). Con las tres filas elevadas, el EV9 ofrece 20.2 pies cúbicos de espacio de carga. Cuando se pliegan ambas filas de asientos traseros, el volumen aumenta a 81.9 pies cúbicos.

"El estilo exterior del EV9 es una clase magistral de simplicidad de forma y expresión", dijo Tom Kearns, diseñador jefe de Kia Design Center América. "Con un solo trazo continuo, como el que se encuentra en el logotipo de Kia, pudimos definir el carácter del EV9".

El lenguaje de diseño cuadrado y triangular del EV9 enfatiza la tensión de sus cortos voladizos y su larga distancia entre ejes, empujados hacia las esquinas sobre los fundamentos eléctricos modulares E-GMP. En la parte delantera del EV9 se encuentra Tiger Face, una reinterpretación de la parrilla "Tiger Nose" de Kia que resalta la profundidad y las dimensiones, flanqueada por delgados faros LED.

El conductor puede personalizar la rejilla de iluminación con patrón digital animado Star Map LED, disponible como parte de cinco formaciones de luces de bienvenida dinámicas, una novedad para Kia. Ambas fascias exudan una expresión frontal segura y reconocible recreada con un toque futurista. En la parte trasera, las luces traseras delgadas llaman la atención sobre las esquinas de la carrocería del EV9. Las manijas de las puertas al ras con despliegue automático resaltan las líneas limpias del perfil lateral.

El diseño está en cada detalle del EV9, incluidas las disponibles opciones de ruedas, que van desde las 19 a las 21 pulgadas. Para una apariencia más impulsada por el diseño, el EV9 GT-Line agrega un estilo exclusivo del modelo, rieles elevados en el techo [9] y llantas y llantas de aleación exclusivas de 21 pulgadas. El EV9 estará disponible en una selección de opciones de pintura con acabado brillante o mate de fábrica[10].

Diseño de interiores EV9: un moderno santuario

De acuerdo con los principios del espíritu de "Opuestos unidos" de Kia, el interior del EV9 infunde señales de la naturaleza a través del contraste creativo, el uso innovador de materiales y la interacción entre los humanos y su entorno. Este enfoque post-industrial introduce un nuevo nivel de refinamiento en la artesanía de Kia.

"La innovación en la materialidad es una alquimia sutil que tiene resultados duraderos, y el EV9 desbloquea el siguiente nivel de nuestra identidad de diseño", dijo Jochen Paesen, vicepresidente de diseño de interiores de Kia Design. "Y gracias al empaque inteligente hecho posible por E-GMP, el EV9 cuenta con un espacioso interior de tres filas".

La filosofía de diseño interior del EV9 presenta los "Diez elementos imprescindibles", un nuevo paradigma en color, material y acabado (CMF) que también se aplicará a los futuros modelos de Kia. En el interior del EV9, este enfoque CMF cobra vida mediante el uso de superficies de asientos de poliuretano que no son de cuero, molduras interiores seleccionadas sin BTX y telas y alfombras seleccionadas compuestas de materiales parcialmente reciclados. Desde el revestimiento del techo del EV9 hasta una variedad de áreas de alto contacto dentro de la cabina, estos materiales con visión de futuro ofrecen una calidad táctil a los ocupantes en las tres filas y brindan una cabina bien equipada sin el uso de productos animales.

El reduccionismo es un motivo que envuelve la cabina del EV9. Cuando se enciende el EV9, aparecen interruptores hápticos ocultos hasta que se encienden montados en el centro para funciones clave de info-entretenimiento. La consola central flotante de dos niveles se extiende desde la primera hasta la segunda fila y ofrece almacenamiento debajo de la bandeja para los pasajeros delanteros y portavasos y una consola de almacenamiento deslizante disponible para los pasajeros traseros.

Oculta frente al conductor, hay una pantalla frontal a todo color opcional. Un Full Display Mirror® disponible reemplaza el espejo retrovisor tradicional con una vista de cámara con un movimiento rápido de la pestaña inferior[11]. El Meridian® Premium Audio opcional de 14 bocinas y 708 watts agrega niveles impresionantes de claridad tonal y serenidad[12]. La iluminación LED disponible en el volante ilumina el logotipo de Kia.

Cada asiento dentro del EV9 se considera clase ejecutiva, incluida la segunda fila de asientos. Los ocupantes de la primera y segunda fila de pasajeros disfrutan de un disponible "Modo de relajación" que ofrece comodidad con reposapiernas eléctricas, y las comodidades de la segunda fila incluyen ajustes de potencia de 8 posiciones mejorados con calefacción y refrigeración. Los tomacorrientes USB-C de alta potencia en toda la cabina permiten recargar dispositivos para todos.

El EV9 estará disponible desde su lanzamiento en una variedad de configuraciones de seis y siete asientos. El tomacorriente V2L del EV9 ubicado en el área de carga puede ayudar a dar energía a los grupos que se acercan mucho, y el HVAC de tres zonas estándar garantiza un verdadero control de la temperatura en la parte delantera y trasera.

Tecnología EV9: conectada y ultramoderna

El EV9 cuenta con el sistema operativo ultramoderno "Connected Car Navigation Cockpit (ccNC)" de próxima generación de Kia. Reflejando el estilo exterior, la interfaz de pantalla ccNC se inspira en los trazos ascendentes, las curvas suaves y el alto contraste del logotipo de Kia. El sistema operativo ccNC procesa más rápido y con mayor fidelidad, con controles rápidos de uso frecuente disponibles con solo deslizar el dedo en la pantalla. El EV9 también será el primer modelo de Kia en ofrecer actualizaciones inalámbricas del sistema del vehículo, un movimiento estratégico hacia los vehículos definidos por software, así como una guía de carga basada en la navegación que utiliza la hora de llegada y las estimaciones de distancia para estar vacío. El EV9 está diseñado para ser una fuente de energía móvil, gracias a una Unidad de Control de Carga Integrada (ICCU) y V2L[13].

El EV9 ofrecerá una llave digital estándar avanzada basada en banda ultra ancha, que permite a los clientes usar sus dispositivos inteligentes Apple y Samsung compatibles o una tarjeta inteligente habilitada para NFC como llaves virtuales del vehículo para bloquear, desbloquear y conducir. Además, estas claves se pueden compartir con amigos y familiares a través de mensajes de texto en los dispositivos disponibles. Esta última tecnología permite que el conductor desbloquee el EV9 sin necesidad de sostener un teléfono inteligente.

EV9 Sistema ADAS: avanzando en el arte

El EV9 refina y amplía la lista de Kia de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) estándar y disponibles. Debutando en el EV9 para la marca Kia en América del Norte están la asistencia avanzada de conducción en carretera (AHDA) [14] y la asistencia de seguimiento de carril 2 (LFA-2)[15].

Standard Highway Driving Assist 2 (HDA-2) es un sistema conveniente para el conductor que ayuda a mantener una distancia predeterminada del vehículo detectado en el frente, mantiene el vehículo dentro de los marcadores de carril detectados en ciertas carreteras y ayuda en los cambios de carril bajo ciertas condiciones. LFA-2 es una función de comodidad de conducción que ayuda a que el vehículo permanezca en el centro de los marcadores de carril detectados. AHDA disponible, que utiliza tecnología basada en lidar.

El centro de la tecnología de asistencia activa al conductor en el EV9 es la asistencia para evitar colisiones frontales (FCA-2)[16], que está diseñada para ayudar a detectar y evitar que ocurran colisiones bajo ciertas condiciones. FCA estándar se ha mejorado en el EV9 para, en determinadas circunstancias, detectar: vehículos, peatones y ciclistas delante del vehículo mientras se conduce (FCA-CPC); vehículos que se aproximan al girar a la izquierda en una intersección (FCA-JT); y cruzar vehículos al pasar por una intersección (FCA-JC).

El sistema también está diseñado para ayudar a proporcionar un grado de entrada de frenado y/o dirección para ayudar a prevenir o minimizar ciertas colisiones si el sistema detecta: vehículos que se aproximan mientras adelantan a otros vehículos (FCA-LO); vehículos delante del coche al cambiar de carril (FCA-LS); y obstáculos, peatones u otros vehículos delante del coche mientras se conduce en línea recta (FCA-ESA). FCA está diseñado para, en ciertos casos, ayudar a reducir los daños por colisión con un vehículo que se aproxima directamente a través de advertencias audibles y visuales, así como aplicando los frenos (FCA-DO).

La advertencia de colisión de punto ciego (BCW) y el monitor de vista de punto ciego (BVM) están diseñados para ayudar a mostrar y detectar vehículos que se aproximan por detrás en el carril de al lado y, en una variedad de circunstancias, aplicar los frenos o la dirección para ayudar a mitigar algunas colisiones mientras hacer cambios de carril (FCA-BCA).

El EV9 también contará con algunas de las características más recientes del paquete de asistencia activa para el conductor Kia Drive Wise [17], que incluyen asistencia de luces altas (HBA)[18], asistencia de límite de velocidad inteligente (ISLA), asistencia de mantenimiento de carril (LKA-2), asistencia de salida segura (SEA). ), Advertencia de salida segura (SEW)[19] y Control de crucero inteligente con Stop & Go (SCC).

El monitor de vista trasera y el monitor de vista envolvente disponibles[20] están diseñados para brindar una imagen más amplia en escenarios de marcha atrás y estacionamiento, usando cámaras alrededor del EV9 para mostrar una vista de 360 grados. Remote Smart Parking Assist 2 opcional permite estacionar de forma remota en, o salir de, ciertos lugares de estacionamiento con el conductor operando el EV9 desde fuera del vehículo, así como el estacionamiento inteligente mientras el conductor está dentro del vehículo[21]. La asistencia para evitar colisiones de tráfico cruzado trasero y la advertencia de distancia de estacionamiento hacia adelante y hacia atrás están diseñadas para facilitar las maniobras de estacionamiento en una variedad de circunstancias.

Además de la tecnología de asistencia activa al conductor, el EV9 viene estándar con 10 bolsas de aire, incluida una bolsa de aire central en la fila delantera diseñada para reducir los impactos del pasajero delantero en ciertas colisiones[22].

El tren motriz del EV9: diseñado para rendir

El EV9 es el segundo modelo de Kia basado en la plataforma E-GMP y el primero en presentar tecnología de batería de cuarta generación diseñada para mejorar la densidad de energía. Desde el lanzamiento, el EV9 estará disponible con dos opciones de tren motriz.

El estándar es una batería de 76,1 kWh con un motor de 160 kW (215 hp) que impulsa las ruedas traseras. Una batería opcional de 99.8 kWh estará disponible en una configuración de un solo motor con un objetivo de 300 millas de rango totalmente eléctrico (AER), o una configuración de tracción en todas las ruedas con vectorización de torque de 283 kW (379 hp) de dos motores con 516 libras-pie de par El EV9 ofrecerá cuatro modos de manejo en el lanzamiento en todos los modelos: Eco, Normal, Sport y My Mode.

Con una velocidad máxima de carga de CC de hasta 230kW, el EV9 puede facilitar la carga rápida con cargadores de CC compatibles, mientras que el cargador integrado de 11kW también permite una carga conveniente de Nivel 2.

La disponibilidad del EV9

Se espera que el EV9 debute en los EE. UU. en el cuarto trimestre del 2023, y se espera que se ensamble en West Point, Georgia, a partir del 2024, lo que lo convierte en el primer Kia EV en ensamblarse localmente. * Precios, calendario para la disponibilidad en el mercado de EE. UU. los detalles de equipamiento específicos y el AER calificado por la EPA para el EV9, están sujetos a futuros anuncios.

Kia América – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., incluidos varios automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones por correo electrónico personalizadas para comunicados de prensa en el momento en que se publiquen, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El K5, Sportage, Sorento y Telluride (excluye los modelos HEV y PHEV) se ensamblan en los Estados Unidos a partir de piezas de origen estadounidense y mundial.

[1] Conducir distraído puede resultar en la pérdida de control del vehículo. Cuando opere un vehículo, nunca use un sistema del vehículo que desvíe su enfoque de la operación segura del vehículo.

[2] Los resultados reales pueden variar según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado de su vehículo. No se debe intentar la verificación de estos resultados. Conduzca siempre con seguridad y obedezca todas las leyes de tránsito.

[3] El remolque puede reducir significativamente la autonomía eléctrica y requiere equipo adicional. Consulte el Manual del propietario para obtener instrucciones de remolque. Siempre tenga cuidado al remolcar.

[4] Tiempo de carga basado en pruebas de Kia Corporation con cargador rápido de CC de 350 kW. El tiempo de carga real puede variar según las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción, el mantenimiento del vehículo, la práctica de carga, la antigüedad de la batería, el clima, la temperatura y el estado de su vehículo. La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso. El uso frecuente de la carga rápida de CC puede afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad de la batería, y Kia recomienda minimizar el uso de la carga rápida de CC.

[5] Ningún sistema, por avanzado que sea, puede compensar todos los errores del conductor y/o las condiciones de conducción. Conduce siempre con seguridad.

[6] La compra/arrendamiento de un Kia 2022 o más nuevo con Kia Connect incluye una suscripción gratuita de 1 año a partir de la fecha de venta al por menor/arrendamiento del vehículo nuevo según lo registrado por el concesionario. Después de que venza su suscripción gratuita de 1 año a Kia Connect, el acceso continuo al conjunto completo de servicios de Kia Connect disponibles en su Kia requerirá una suscripción paga a la tarifa de suscripción vigente en ese momento o su uso de ciertas funciones de Kia Connect puede cancelarse inmediatamente. El uso de Kia Connect está sujeto a la aceptación de la Política de privacidad de Kia Connect (disponible en https://owners.kia.com/us/en/privacy-policy.html ) y las condiciones de servicio disponible en https://owners.kia.com/us/en/terms-of-service.html ) La suscripción gratuita a Kia Connect es transferible al propietario posterior durante el plazo original del servicio Kia Connect. Solo use Kia Connect cuando sea seguro hacerlo. Es posible que Kia Connect no esté disponible actualmente para el modelo del año 2022 y los vehículos más nuevos vendidos o comprados en Massachusetts; consulte el Portal de propietarios de Kia para obtener actualizaciones sobre la disponibilidad. La aplicación Kia Access está disponible en Apple® App Store® o Google Play Store™. Kia America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o descontinuar Kia Connect en cualquier momento sin notificación previa ni incurrir en ninguna obligación futura. Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos. Se requiere cobertura celular y GPS para usar la mayoría de las funciones. Las funciones de Kia Connect pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Para más detalles y limitaciones, visite www.kia.com o su distribuidor Kia autorizado. Apple® y App Store® son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Google™ y sus logotipos son marcas comerciales de Google LLC o sus afiliados.

[7] Kia Digital Key requiere una suscripción elegible de Kia Connect y un dispositivo inteligente compatible con un plan de datos activo. Es posible que se apliquen tarifas normales de servicio celular al usar un dispositivo inteligente.

[8] Se espera que el inventario sea extremadamente limitado.

[9] Las barras transversales del riel del techo y los accesorios de la parrilla del techo se venden por separado y no están incluidos. Lleve siempre la carga de forma segura.

[10] Requiere cuidado y manejo especial.

[11] Full Display Mirror® es una marca registrada de Gentex.

[12] Meridian® es una marca registrada de Meridian Audio Ltd.

[13] V2G, V2L y V2H requieren la compra de equipos adicionales que se venden por separado y es posible que no sean compatibles con todos los dispositivos y hogares. Póngase en contacto con un profesional para evaluar el sistema eléctrico de su hogar y los permisos y permisos aplicables. Estas características se pueden utilizar hasta un estado de carga de la batería del 20 por ciento. Consulte el Manual del Propietario del vehículo para ver las advertencias e instrucciones.

[14] Cuando están activadas, la Asistencia para conducir en autopista y la Asistencia avanzada para conducir en autopista no reemplazan la conducción segura, es posible que no detecten todos los objetos que rodean el vehículo y solo funcionen en ciertas autopistas federales. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

[15] Cuando está activado, el asistente de seguimiento de carril no reemplaza la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

[16] Cuando está activada, la asistencia para evitar colisiones frontales no reemplaza la conducción segura y es posible que no detecte todos los objetos que se encuentran frente al vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

[17] Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no reemplazan la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

[18] Cuando está activada, la asistencia de luces altas no funciona por debajo de ciertas velocidades, o en algunas condiciones de iluminación y conducción. Esté atento a su entorno y tenga en cuenta la etiqueta vial adecuada cuando opere un vehículo con las luces altas.

[19] Cuando está activada, la advertencia de salida segura no reemplaza la atención y es posible que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo. Siempre preste atención al tráfico y al área alrededor de su vehículo al salir del vehículo.

[20] Surround View Monitor (Monitor de vista envolvente) no reemplaza la conducción segura y es posible que no detecte o muestre todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga cuidado.

[21] Es posible que Remote Smart Parking Assist (Asistente de estacionamiento inteligente remoto) no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Consulte el Manual del propietario para conocer las limitaciones, advertencias e instrucciones.

[22] Para máxima protección, use siempre su cinturón de seguridad. Consulte el Manual del propietario para obtener información de seguridad importante adicional sobre las bolsas de aire, incluidas precauciones y advertencias adicionales.

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/2048464/20194_2024_EV9_GT_Line.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/3973336/Kia_New_Logo.jpg

