KIIT Deemed to be University anuncia educação gratuita para filhos de vítimas fatais da COVID em Odisha

A pandemia de COVID-19 interrompeu e devastou a vida e os meios de subsistência normais dos cidadãos de Odisha. Agora, a KIIT Deemed to be University estendeu a mão às famílias de vítimas fatais da COVID. Com base na proposta do fundador da KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta, a KIIT-DU decidiu oferecer ensino técnico e profissional totalmente gratuito aos filhos de falecidos em decorrência da COVID em Odisha.

Os filhos e filhas das vítimas fatais da COVID que tiverem interesse podem se inscrever em vários cursos técnicos e profissionais da KIIT-DU, entre eles ITI e Diploma em Engenharia, de acordo com sua elegibilidade para admissão. Esse benefício estará disponível somente por dois anos acadêmicos, 2020-21 e 2021-22, informaram as autoridades do KIIT. Será dada preferência aos filhos de vítimas fatais da COVID das categorias BPL, SC, ST e SEBC. Essa medida proporcionará alívio aos cidadãos de Odisha que ficaram desamparados por conta da pandemia.

O KIIT é a única universidade da Índia e do mundo a adotar um gesto tão humanitário com os familiares de vítimas da COVID.

Além dessa iniciativa beneficente, a KIIT Deemed to be University tem administrado quatro hospitais independentes para tratamento da COVID em Odisha, com 1200 leitos e mais de 200 unidades de terapia intensiva nos últimos cinco meses. O KIIT também está na linha de frente da batalha do estado contra o coronavírus, contribuindo com o fornecimento de alimentos e suprimentos médicos aos necessitados, chegando até os menos favorecidos, gerando consciência e prestando cuidados aos animais desde o início da quarentena.

