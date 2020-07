Le KIIT Deemed to be University annonce la gratuité de l'enseignement pour les enfants de personnes décédées de la COVID dans l'État d'Odisha

La pandémie de COVID-19 a bouleversé et dévasté la vie normale et les moyens d'existence des habitants de l'Odisha. Actuellement, le KIIT Deemed to be University (statut conféré en Inde aux établissements s'apparentant à des universités) vient en aide aux familles de personnes décédées de la COVID. Sur proposition du fondateur de KIIT & KISS, le Professeur Achyuta Samanta, le KIIT-DU a décidé de prodiguer un enseignement technique et professionnel absolument gratuit aux enfants de personnes décédées de la COVID dans l'Odisha.

Les fils et les filles de personnes décédées de la COVID dans l'Odisha, qui sont intéressés, peuvent postuler à différents cours techniques et professionnels du KIIT-DU, notamment l'ITI et le diplôme d'ingénieur, en vertu des critères d'admissibilité. Les autorités du KIIT ont fait savoir que cette accessibilité sera uniquement proposée pour deux années universitaires, 2020-21 et 2021-22. La préférence sera accordée aux enfants de personnes décédées de la COVID, appartenant aux catégories BPL, SC, ST et SEBC. Cette mesure permettra de soulager les habitants d'Odisha qui se sont retrouvés désarmés face à la pandémie.

Le KIIT est la seule université en Inde et à l'étranger à avoir ce geste humanitaire envers les familles de personnes décédées de la COVID.

Outre cette initiative bienveillante, le KIIT Deemed to be University gère depuis cinq mois quatre hôpitaux indépendants mobilisés contre la COVID dans l'Odisha, qui totalisent une capacité de 1 200 lits et plus de 200 unités de soins intensifs. Le KIIT est également en première ligne de la guerre menée par l'État contre le coronavirus car il contribue en apportant de la nourriture et du matériel médical aux personnes dans le besoin. Il soutient ainsi les laissés-pour-compte, créé une sensibilisation et prend soin des animaux depuis le début du confinement.

