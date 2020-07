KIIT Deemed-to-be-University verkündet kostenloses Studium für Kinder von COVID-Opfern in Odisha

BHUBANESWAR, Indien, 28. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die COVID-19 Pandemie hat weltweit Millionen von Menschen befallen und Panik verursacht, so auch in Indien und dem Bundesstaat Odisha. Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Odisha täglich und viele sind bereits in Folge der Erkrankung gestorben. Im Falle von Naturkatastrophen in Odisha hat das KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology) stets den Kontakt zu den notleidenden Menschen gesucht und ist somit zum Stolz des Bundesstaates geworden, da es sich in Notlagen immer um die Bevölkerung kümmert.