KIIT domina na classificação mundial de universidades

Enquanto a KIIT, a Rourkela NIT, a Amrita Vishwa Vidyapeetham e a Vellore Institute of Technology (VIT) compartilham a mesma classificação neste cobiçado e mais referida classificação das instituições de ensino superior do mundo, a IIT de Bhubaneswa e a Manipal Academy of Higher Education foram classificadas na posição 1000+. O SRM Institute of Science and Technology caiu para 1200+, em comparação com sua posição no ano passado. Em virtude de ser uma jovem universidade de apenas 17 anos, os resultados da KIIT são superiores ao de qualquer outra universidade do país. Ela também alcançou posições impressionantes nas classificações feitas por várias agências governamentais.