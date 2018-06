Kim Scott, Dominic Price e Troy Magennis serão palestrantes de destaque da Conferência AGILE2018

Este evento altamente aguardado terá palestras de Kim Scott (autor de Empatia Assertiva. Como Ser Um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade, best-seller do The New York Times e do The Wall Street Journal), Dominic Price (diretor de P&D e futurista trabalhista, da Atlassian), e Troy Magennis (presidente da Focused Objective LLC).

A AGILE2018 levará a energia e o entusiasmo da Comunidade Ágil Mundial a San Diego, Califórnia. O evento será realizado no Marriott Marquis Hotel, de frente para a baía. Trata-se de um lugar de classe mundial para um evento do mesmo calibre, e esta é a primeira conferência mundial da Agile Alliance realizada na costa oeste. A Conferência da Agile na América do Norte é a principal conferência internacional e não comercial sobre as metodologias ágeis no desenvolvimento de software. Na sua 17ª edição, o evento discutirá a situação da Agile e aprofundará o conhecimento sobre as metodologias ágeis, examinando maneiras ainda mais sofisticadas de aumentar sua eficácia e valor comercial. Os participantes se tornarão parte de uma comunidade entusiasmada que se dedica a tornar o setor de software mais produtivo, mais humano e sustentável.

"Estou muito entusiasmado porque teremos Kim, Dominic e Troy como palestrantes de destaque no evento mais importante do ano para os praticantes das metodologias ágeis", disse Brian Button, presidente da conferência AGILE2018. "Oferecendo 279 sessões instigantes, com informações críticas, e em que muito conhecimento será compartilhado, esta conferência é uma oportunidade única para aprender habilidades e técnicas de ponta que podem ser imediatamente aplicadas para aumentar a taxa de sucesso. É uma forma única de participar da evolução global da Agile. A quantidade impressionante de debates e sessões interessantes será uma motivação e estímulo para aperfeiçoarmos o mundo do desenvolvimento de software."

O objetivo de cada Conferência Agile é promover a conexão entre os participantes e a troca de informações. Participantes de mais de 40 países vão explorar os recursos cada vez maiores que fazem com que as metodologias ágeis sejam eficazes através de histórias de 296 palestrantes que representam perspectivas e vozes variadas. Não há nada melhor do que o contato ao vivo, e a conferência foi criada para promover as oportunidades de networking entre participantes, palestrantes e patrocinadores. Os relacionamentos estabelecidos, o apoio recebido e o conhecimento obtido fazem com que esta seja uma experiência enriquecedora e de efeito durador que contribui para o sucesso individual e coletivo do setor. As conferências são eventos abertos e instigantes que promovem ideias inovadoras tendo como base implementações de metodologias ágeis no mundo real.

Descontos para grupos estão disponíveis

Para obter mais informações e se inscrever no evento, visite o website da Agile Alliance.

Sobre a Agile Alliance

A Agile Alliance é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover os conceitos do desenvolvimento ágil de software, como descritos no Manfesto Ágil. Com aproximadamente 55.000 membros e assinantes em todo o mundo, a Agile Alliance atua de acordo com os princípios das metodologias ágeis e o valor oferecido a desenvolvedores, empresas e usuários finais. A Agile Alliance organiza e apoia eventos para unir a comunidade Ágil em escala global.

Contato para a mídia

Pam Hughes

Diretora de marketing da Agile Alliance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

FONTE Agile Alliance

SOURCE Agile Alliance

Related Links

http://www.agilealliance.org