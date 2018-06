Kim Scott, Dominic Price et Troy Magennis feront un discours lors de la conférence AGILE2018

Cet événement hautement attendu comprendra des discours de Kim Scott (auteure du best-seller du NYT et du WSJ, Radical Candor: Be a Kickass Boss Without Losing Your Humanity (Candeur radicale : soyez un patron performant sans perdre votre humanité)), Dominic Price (dirigeant de la R et D et futuriste du travail, Atlassian), et Troy Magennis (président, Focused Objective LLC).

AGILE2018 apportera l'énergie et la passion de la communauté internationale Agile à San Diego en Californie. L'événement se tiendra à l'hôtel Marriott Marquis sur le front de mer. C'est un site de calibre mondial pour un événement de même calibre et il s'agira également la première conférence mondiale Agile Alliance sur la côte ouest. La conférence nord-américaine Agile est la principale conférence internationale non commerciale sur les méthodes Agile dans le développement de logiciels. L'événement, qui en est à dix-septième année, examinera l'état d'Agile et approfondira les connaissances Agile en explorant des moyens de plus en plus sophistiqués pour améliorer la valeur et l'efficacité de l'entreprise. Les participants pourront échanger entre eux et faire la connaissance d'une communauté passionnée qui se consacre à rendre l'industrie logicielle plus productive, plus humaine et plus durable.

« Je suis très excité que Kim, Dominic et Troy soient les principaux conférenciers de l'année pour les praticiens Agile », a déclaré Brian Button, président de la conférence AGILE2018. « Cette conférence, qui compte pas moins de 279 séances inspirantes, stimulantes et informatives, est une occasion incomparable d'acquérir des compétences et des techniques de pointe pouvant immédiatement être mises en œuvre afin d'améliorer la réussite. C'est un moyen unique de participer à l'avancement mondial d'Agile. Le nombre impressionnant de sessions et de conversations engageantes vous encouragera et vous motivera à améliorer le monde du développement logiciel. »

Au cœur de chaque conférence Agile se trouve le lien et le partage. Les participants de plus de 40 pays exploreront la boîte à outils en constante évolution qui fait l'efficacité d'Agile en se plongeant dans les témoignages de 296 orateurs faisant valoir des voix et des perspectives distinctes. Il n'y a pas de substitut au contact en face-à-face et la conférence est conçue pour améliorer les opportunités de réseautage entre les participants, les conférenciers et les commanditaires. Les relations établies, le soutien reçu et les connaissances acquises fournissent une expérience enrichissante et durable qui favorise à la fois le succès individuel et le progrès collectif de l'industrie. Les conférences sont ouvertes et sont des événements stimulants qui favorisent des idées innovantes basées sur des implémentations Agile réelles.

Des réductions de groupe sont disponibles.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement, veuillez visiter le site Web d'Agile Alliance.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion des concepts de développement de logiciels Agile comme indiqué dans le manifeste Agile. Agile Alliance, qui comptent près de 55 000 membres et abonnés dans le monde, est mû par les principes des méthodologies d'Agile et la commodité qu'il procure aux développeurs, aux entreprises et aux utilisateurs. Agile Alliance organise et soutient des événements pour rassembler la communauté Agile à l'échelle mondiale.

