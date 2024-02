Kimera® Labs Inc. publie un nouveau rapport sur le ciblage cérébral des exosomes dans Nature Scientific Reports

MIRAMAR, Floride, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Kimera® Labs Inc., une société privée de biotechnologie au stade clinique, est heureuse d'annoncer la toute première publication d'exosomes et une nouvelle méthode révolutionnaire de livraison de neurones dans la prestigieuse famille de revues scientifiques Nature . L'article intitulé « Use of transcranial low-intensity focused ultrasound for targeted delivery of stem cell-derived exosomes to the brain » a été publié le 18 octobre 2023 dans Nature Scientific Reports . Une équipe de scientifiques de calibre mondial de la City of Hope, de Regenesis Project et de Kimera® Labs a collaboré pour démontrer que les exosomes dérivés du MSC fabriqués par Kimera® peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique (BHE) en utilisant une vague focalisée d'ultrasons dans un modèle de rat. Une série d'études animales in vivo ont été menées à la City of Hope. Les résultats de l'étude publiés dans Nature Scientific Reports ont conclu qu'une quantité statistiquement significative d'exosomes de Kimera® a pénétré la BHE en utilisant des ultrasons focalisés sur une région ciblée du cerveau d'un rat.

L'étude neuronale de Kimera®, qui utilise des exosomes combinés à des ultrasons focalisés, est considérée comme un progrès matériel par la communauté scientifique dans le domaine difficile de l'administration ciblée du cerveau. « Chez Kimera®, nous sommes heureux que la caractérisation de renommée mondiale de nos exosomes anti-inflammatoires et régénérateurs soit essentielle à cette percée neuronale. La publication de ce travail a nécessité plus de deux ans de collaboration et de financement entre Kimera Labs® et notre équipe de classe mondiale. Nous remercions sincèrement les 18 scientifiques impliqués dans ce travail pour leurs efforts de collaboration qui ont finalement été reconnus par les rédacteurs du magazine Nature. Nous sommes impatients de mener d'autres expériences dans ce domaine en vue de la soumission de plusieurs demandes d'autorisation d'essai clinique (AEC) pour cibler diverses indications de dysfonctionnement neuronal pour de futurs essais chez l'homme », a déclaré Duncan Ross, cofondateur et PDG de Kimera® Labs et coauteur de l'article.

Les opportunités scientifiques et cliniques présentées par cette étude révolutionnaire pour la neurologie sont passionnantes. « Cette étude démontre un moyen non invasif et accessible de livraison ciblée à travers la barrière hémato-encéphalique, a déclaré le Dr Sheldon Jordan, professeur de neurologie à UCLA et responsable du projet Regenesis. La capacité démontrée de délivrer sélectivement des exosomes aux sites cérébraux de manière non invasive avec une technologie accessible devrait inspirer le développement de protocoles pour faciliter la neuromodulation avec des cargaisons comprenant de petites molécules et des facteurs modifiant l'épigénome », a-t-il ajouté.

L'article peut être consulté sur https://www.nature.com/articles/s41598-023-44785-1

Le 16 mai 2023, Kimera® Labs a reçu sa première approbation de phase I/IIa d'AEC pour mener des essais cliniques sur des humains pour des patients après la COVID. La société est en train de faire progresser les développements scientifiques et cliniques neuronaux avec ses exosomes utilisant des ultrasons focalisés.

