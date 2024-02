Kimera® Labs Inc. veröffentlicht neuartiges Gehirn-Targeting von Exosomen in Nature Scientific Reports

MIRAMAR, Florida, 20. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Kimera® Labs Inc, ein privates Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, freut sich, die allererste Veröffentlichung von Exosomen und einer neuartigen, bahnbrechenden Methode zur Verabreichung von Nervenzellen in der angesehenen Nature -Familie wissenschaftlicher Journale bekannt zu geben. Der Artikel „Use of transcranial low-intensity focused ultrasound for targeted delivery of stem cell-derived exosomes to the brain" wurde am 18. Oktober 2023 in Nature Scientific Reports veröffentlicht. Ein Weltklasseteam von Wissenschaftlern der City of Hope, des Regenesis Project und der Kimera® Labs hat gemeinsam gezeigt, dass die von Kimera® hergestellten MSC-Exosomen die Blut-Hirn-Schranke (BHS) mit Hilfe einer fokussierten Ultraschallwelle in einem Rattenmodell überwinden können. In der City of Hope wurde eine Reihe von In-vivo-Tierstudien durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie, die in Nature Scientific Reports veröffentlicht wurden, zeigen, dass eine statistisch signifikante Menge der Exosomen von Kimera® die BHS durch den Einsatz von fokussiertem Ultraschall in einer bestimmten Region des Rattengehirns durchdrungen hat.

Die neurale Studie von Kimera®, bei der Exosomen mit fokussiertem Ultraschall kombiniert werden, wird von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als wesentlicher Fortschritt auf dem anspruchsvollen Gebiet der gezielten Verabreichung an das Gehirn angesehen. „Wir bei Kimera® freuen uns, dass die weltweit anerkannte Charakterisierung unserer entzündungshemmenden und regenerativen Exosomen maßgeblich zu diesem neuronalen Durchbruch beigetragen hat. Die Veröffentlichung dieser Arbeit erforderte über 2 Jahre Zusammenarbeit und Finanzierung zwischen Kimera labs® und unserem Weltklasseteam. Wir danken den 18 Wissenschaftlern, die an dieser Arbeit beteiligt waren, aufrichtig für ihre starken gemeinsamen Bemühungen, die schließlich von den Redakteuren der Zeitschrift Nature anerkannt wurden. Wir freuen uns darauf, weitere Experimente auf diesem Gebiet durchzuführen, um mehrere INDs für verschiedene Indikationen bei neuronaler Dysfunktion für zukünftige Versuche am Menschen einzureichen", so Duncan Ross PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer von Kimera® Labs und Mitautor des Artikels.

Die wissenschaftlichen und klinischen Möglichkeiten, die sich durch diese bahnbrechende Studie für die Neurologie ergeben, sind spannend. „Diese Studie demonstriert eine nicht-invasive und zugängliche Methode zur gezielten Verabreichung über die Blut-Hirn-Schranke", sagt Dr. Sheldon Jordan, Professor für Neurologie an der UCLA und Leiter des Regenesis-Projekts. „Die nachgewiesene Fähigkeit, Exosomen mit einer zugänglichen Technologie selektiv und nicht-invasiv in das Gehirn einzubringen, sollte die Entwicklung von Protokollen zur Erleichterung der Neuromodulation mit Frachtgütern wie kleinen Molekülen und epigenomverändernden Faktoren inspirieren", erklärt er weiter.

Der Artikel kann unter https://www.nature.com/articles/s41598-023-44785-1 abgerufen werden.

Kimera® Labs erhielt am 16. Mai 2023 die erste Phase I/IIa IND-Zulassung für die Durchführung klinischer Studien am Menschen für Post-Covid-Patienten. Das Unternehmen ist dabei, weitere neurale wissenschaftliche und klinische Entwicklungen mit seinen Exosomen unter Verwendung von fokussiertem Ultraschall voranzutreiben.

