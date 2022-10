King Street e Kryalos SGR hanno concluso con successo l'accordo di pre-let per uffici del Pharo di Milano, una struttura di Classe A

Milano, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/-- King Street Capital Management ("King Street"), una delle principali società di investimento alternativo a livello globale in partnership con Kryalos SGR, un gestore privato indipendente di fondi regolamentato dall'AIFMD, ha annunciato oggi il successo del pre-let del Pharo di Milano ("la Proprietà") a un'importante società di servizi tecnologici.

L'annuncio fa seguito all'acquisto iniziale della proprietà da parte di King Street e Kryalos SGR nell'aprile 2018. Il locatario occuperà circa 11.300 metri quadri a partire da marzo 2023 e ha accettato un contratto di locazione a lungo termine. La Proprietà è stata completata a settembre, ed è attualmente occupata al 55%.

Paul Brennan, Amministratore delegato e Responsabile di European Real Estate di King Street, ha dichiarato: "Mentre continua a registrarsi una domanda crescente di luoghi di lavoro sostenibili di nuova generazione nelle città europee, King Street vanta una posizione unica nel settore ed è impegnata a realizzare investimenti di qualità".

Paolo Bottelli, Chief Executive Officer di Kryalos SGR, ha dichiarato: "Il Pharo di Milano è un perfetto esempio di soluzioni per ufficio di nuova generazione e questo contratto di leasing conferma il dinamismo positivo del mercato degli uffici milanese, dimostrando anche il forte interesse degli occupanti per prodotti e luoghi di lavoro di qualità basati su soluzioni efficienti e sostenibili".

Il Pharo di Milano è un edificio di nuova costruzione di Classe A, con 14 piani e una superficie di 34.500 m², situato nel quartiere degli affari del capoluogo lombardo. La struttura dispone di 20.500 m² di area di lavoro disponibile, 155 parcheggi e 2.100 m² di area esterna e terrazze, tra cui uno sky bar panoramico. Con una forte attenzione alle pratiche sostenibili, per il Pharo di Milano è prevista l'installazione di quasi 300 pannelli solari e l'ottenimento della certificazione LEED Platinum.

Ulteriori informazioni sulla struttura sono disponibili sul sito web https://pharomilano.com/

King Street è una società di investimenti alternativi globale fondata nel 1995 che gestisce circa 22 miliardi di USD in asset nei mercati pubblici e privati. L'azienda combina una ricerca fondamentale rigorosa a trading tattico e a capacità di sourcing differenziate per individuare opportunità di investimento incomprese e complesse tra le varie classi di asset, a monte e a valle della struttura del capitale. Per maggiori informazioni, visitare www.kingstreet.com.

Kryalos SGR, costituita nel 2005, è uno dei principali operatori nel mercato immobiliare italiano. Con 11,2 miliardi di euro di immobili in gestione e un team di 110 professionisti, Kryalos SGR offre gestione di fondi, gestione di transazioni, gestione dello sviluppo, consulenza e gestione dei crediti ed è un partner di leader italiani e internazionali. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.kryalossgr.com.

