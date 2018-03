KISS accueille le « Grand Déjeuner du Commonwealth »

BHUBANESWAR, Inde, March 26, 2018 /PRNewswire/ --

Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), basé à Bhubaneswar, une entreprise sœur du Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) a accueilli le 23 mars, en partenariat avec le British Council d'Inde, le « Grand déjeuner du Commonwealth ». Plus de 30 000 membres du personnel et étudiants autochtones de l'Institut ont déjeuné aux côtés de Hauts commissaires, de Hauts commissaires adjoints et de représentants des Hauts commissariats de 53 pays du Commonwealth et du British Council, tous rassemblés pour l'occasion.