KISS organiza "Grande Almoço da Comunidade das Nações"

BHUBANESWAR, Índia, 23 de março de 2018 /PRNewswire/ --Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, empresa irmã do Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), em parceria com o Conselho Britânico na Índia, organizou o "Grande Almoço da Comunidade das Nações" em 23 de março. Mais de 30.000 funcionários e estudantes nativos do instituto almoçaram com altos comissários, vice altos comissários e representantes das altas comissões de 53 países da Comunidade de Nações e do Conselho Britânico juntos.

Mr. Alan Gemmell OBE, Director, British Council India is discussing with Ms. Jogita Sabar, a student of K.I.S.S during the commonwealth Big Lunch

Os participantes receberam as tradicionais boas-vindas dos estudantes ao chegarem ao KISS. Eles se juntaram em vários programas no KIIT e no KISS em 23 de março e almoçaram com 27.000 estudantes do KISS das 12h às 13h. Visitaram a exposição de artesanato dos alunos do KISS, inauguraram o Commonwealth Hall no campus do KISS e interagiram com os estudantes do KISS. Os delegados também soltaram 53 pombos brancos como símbolo de paz e harmonia no mundo. Dez pratos diferentes preparados na mega cozinha do KISS foram servidos no Grande Almoço, para o qual uma quantia de Rs. 30 lakh foi fornecido pelo Conselho Britânico.

O Conselho Britânico está comemorando seus 70 anos de criação nos países da Comunidade Britânica do mundo. Nesta ocasião, o Conselho Britânico está organizando este tipo de Mega Almoço. O KISS foi a única organização selecionada da Ásia junto com outros quatro países da Comunidade Britânica, incluindo Austrália, África do Sul, Gana e Edimburgo (Reino Unido) para sediar o Grande Almoço da Comunidade das Nações.

Expressando sua felicidade, o Sr. Alan Gemmell OBE, Diretor do Conselho Britânico da Índia disse: "Estamos inspirados pela visão e determinação do fundador do KISS, Dr. Achyuta Samanta, em compartilhar o poder transformador da educação com as crianças tribais. Foi de certa forma inevitável quando nos pediram para sediar um grande almoço na Índia que procurássemos a equipe do KISS para criar uma celebração inesquecível da Comunidade de Nações e da importância dos jovens para o futuro da Comunidade. Através do Grande Almoço no KISS, Bhubaneswar, também trazemos as celebrações do nosso 70º aniversário na Índia para Odisha".

O Dr. Achyuta Samanta, Fundador do KIIT e do KISS, agradeceu ao Conselho Britânico por selecionar o KISS para sediar o Grande Almoço da Comunidade das Nações. "É uma questão de orgulho para Odisha receber os dignitários de 53 países da Comunidade das Nações que certamente levarão uma parte de Odisha com eles", disse.

