Kiya.ai lance le tout premier métavers bancaire en Inde - le Kiyaverse

MUMBAI, Inde, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Imaginez un jour pouvoir visiter une banque virtuellement (sans quitter la maison) ou discuter de chez vous de plans d'investissement avec un conseiller. Dans un futur pas si lointain, il sera possible de faire des transactions, d'accéder à des renseignements bancaires et de profiter de divers produits bancaires dans le confort de votre foyer. Kiya.ai - l'un des fournisseurs de solutions numériques les plus innovants au service des institutions financières et des gouvernements dans le monde - a annoncé aujourd'hui le lancement du tout premier métavers bancaire en Inde, le Kiyaverse.

Les pionniers du Kiyaverse utilisent des cas de fusion de la banque du monde réel avec le métavers bancaire grâce à des interactions basées sur un avatar (humanoïde virtuel). Dans un premier temps, le Kiyaverse permettra aux banques de développer leur propre métavers pour leurs clients, leurs partenaires et leurs employés, grâce à des services qui incluront un manager des relations, des avatars assistants et des conseillers virtuels. Le Kiyaverse prévoit d'obtenir des jetons en tant qu'ETF et de soutenir la CBDC pour permettre le financement ouvert dans un environnement Web 3.0. Le Kiyaverse sera une interface entre ses connecteurs Open API avec les agrégateurs et les passerelles pour activer une Super-App et une Marketplace dans le métavers. Avec l'introduction des casques haptiques, le Kiyaverse offrira une interaction proche du monde réel en utilisant l'Internet des sens.

Le directeur général et PDG de Kiya.ai, Rajesh Mirjankar, a déclaré : « Bien que les services bancaires numériques soient interdépendants et inclusifs sur le plan fonctionnel, ils sont trop souvent perçus comme étant émotionnellement distants. Le métavers permet aux banques d'utiliser une technologie de pointe avec une touche humaine qui permettra d'approfondir et de personnaliser considérablement l'interaction avec les clients. Le Kiyaverse offre des applications significatives dans le métavers qui s'appliquent aux cas d'utilisation commerciale pertinents dans le monde réel. Il permettra aux banques d'exploiter le potentiel de l'expérience utilisateur améliorée pour obtenir les meilleurs résultats en matière de visualisation des données et de ludification des processus et des procédures. Le Kiyaverse offre une expérience multifonctionnelle en utilisant des avatars personnalisés dans des environnements réels, de réalité mixte et de réalité virtuelle. Notre feuille de route produit comprend l'intégration avec la CBDC et l'interopérabilité avec d'autres métavers pour permettre la finance ouverte dans le métavers. »

Le Kiyaverse va permettre aux clients d'utiliser leurs avatars personnalisés sur les unités bancaires numériques, les smartphones, les ordinateurs portables, les casques VR et les environnements de réalité mixte. La plateforme va amener les services bancaires du monde réel au monde virtuel et vice-versa, en interaction avec la création et la personnalisation d'avatars, d'un manager des relations, de l'interaction client numérique basée sur l'IA, l'analyse de portefeuille, la gestion privée, les prêts conjoints et les services bancaires aux entreprises. Le Kiyaverse fournit une analyse tridimensionnelle des données pour les banques, notamment les tendances-performances produits, l'analyse des risques et les données analytiques des canaux.

À propos de Kiya.ai

Kiya.ai est l'un des fournisseurs de solutions numériques les plus novateurs au service des institutions financières et des gouvernements à l'échelle mondiale. Reconnu pour son expertise approfondie dans les domaines des services financiers, des paiements numériques, de la gouvernance, des risques et de la conformité, ainsi que pour ses processus prêts pour le marché qui aident les clients à traverser leur parcours de transformation numérique et à créer de la valeur durable pour la collectivité.

Basé à Mumbai, Kiya.ai aide les entreprises à se transformer grâce à sa gamme de solutions numériques avancées et de nouvelles technologies telles que la banque multicanal et multi-expérience, l'intelligence artificielle, l'automatisation robotisée des processus (RPA, Robotic Process Automation) et l'analyse de données.

Kiya.ai possède 12 bureaux internationaux et dessert plus de 500 entreprises dans 56 pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord. Kiya.ai est certifié ISO 9001 et ISO 27001 et est évalué au niveau 5 du CMMI v2.0.

Site Internet : https://www.kiya.ai/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1831628/Kiya_ai_Logo.jpg

SOURCE Kiya.ai