Kiya.ai startet Indiens erstes Banken-Metaverse - Kiyaverse

MUMBAI, Indien, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Haben Sie sich jemals vorgestellt, eine Bankfiliale virtuell besuchen zu können (ohne das Haus zu verlassen) oder Investitionspläne bequem mit einem Berater zu besprechen? Der Tag ist nicht mehr fern, an dem man bequem von zu Hause aus Bankgeschäfte tätigen, Bankinformationen abrufen und verschiedene Bankprodukte in Anspruch nehmen kann. Kiya.ai - einer der innovativsten Anbieter digitaler Lösungen für Finanzinstitute und Regierungen weltweit, gab heute den Start von Indiens erstem Banken-Metaverse - Kiyaverse - bekannt.

Kiyaverse leistet Pionierarbeit bei der Verschmelzung von realen Bankgeschäften mit Metaverse-Bankgeschäften durch Avatar (virtueller Humanoid) basierte Interaktionen. In der ersten Phase wird Kiyaverse es Banken ermöglichen, ihr eigenes Metaverse für Kunden, Partner und Mitarbeiter zu erweitern, und zwar durch Dienste wie Relationship Manager & Peer Avatars und Robo-Advisors. Kiyaverse plant, Token als NFTs anzubieten und CBDC zu unterstützen, um offene Finanzen in einer Web3.0-Umgebung zu ermöglichen. Kiyaverse wird seine offenen API-Konnektoren mit Aggregatoren und Gateways verbinden, um eine Super-App und einen Marktplatz auf dem Metaverse zu ermöglichen. Mit der Einführung von Haptik-Headsets wird Kiyaverse eine realitätsnahe Interaktion mit dem Internet der Sinne ermöglichen.

Der Geschäftsführer und CEO von Kiya.ai, Rajesh Mirjankar, sagte: „Während das digitale Banking funktional interdependent und integrativ ist, wird es allzu oft als emotional losgelöst angesehen. Metaverse ermöglicht es den Banken, Spitzentechnologie mit menschlicher Note zu nutzen, was die Interaktion mit den Kunden erheblich vertiefen und personalisieren wird. Kiyaverse bietet sinnvolle Anwendungen im Metaverse, die sich auf relevante Geschäftsfälle in der realen Welt beziehen. Sie ermöglicht es den Banken, das Potenzial einer verbesserten Benutzeroberfläche (UX) zu nutzen, um die besten Ergebnisse bei der Datenvisualisierung und Gamification von Prozessen und Verfahren zu erzielen. Kiyaverse bietet funktionsübergreifende Multi-Experience mit personalisierten Avataren in der realen Welt, Mixed Reality und Virtual Reality. Unsere Produkt-Roadmap umfasst die Integration mit CBDC und die Interoperabilität mit anderen Metaversen, um Open Finance im Metaverse zu ermöglichen."

Kiyaverse wird es den Kunden ermöglichen, ihre personalisierten Avatare auf digitalen Bankgeräten, Mobiltelefonen, Laptops, VR-Headsets und Mixed-Reality-Umgebungen zu verwenden. Die Plattform wird Bankdienstleistungen aus der realen Welt in die virtuelle Welt bringen und umgekehrt, indem sie die Erstellung und Anpassung eines Avatars durch einen Kundenbetreuer, KI-basierte digitale Kundeninteraktion, Portfolioanalyse, Vermögensverwaltung, Co-Lending und Corporate Banking ermöglicht. Kiyaverse bietet eine 3-dimensionale Analyse von Daten für Banken, einschließlich CMO Insights, Produktleistung, Risikoanalyse und Kanalanalyse.

Kiya.ai ist einer der innovativsten Anbieter digitaler Lösungen für Finanzinstitute und Regierungen weltweit. Das Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Fachkompetenz in den Bereichen Finanzdienstleistungen, digitaler Zahlungsverkehr, Governance, Risiko und Compliance sowie marktreife Prozesse, die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen und einen nachhaltigen Wert für die Gemeinschaft schaffen.

Kiya.ai mit Hauptsitz in Mumbai unterstützt Unternehmen bei der Transformation durch sein Angebot an fortschrittlichen digitalen Lösungen und modernen Technologien wie Multi-Experience- und Omnichannel-Banking, künstliche Intelligenz, Robotic Process Automation (RPA) und Datenanalyse.

Kiya.ai verfügt über 12 Niederlassungen weltweit und betreut über 500 Unternehmen in 56 Ländern in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Kiya.ai ist nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert und wird nach CMMI Level 5 v2.0 bewertet.

