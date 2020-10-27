Классические и стильные смарт-часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 для активного образа жизни с полным функционалом контроля самочувствия -- отличное дополнение для любого облика

Часы Amazfit GTR 2, выпускаемые в корпусе из нержавеющей стали или алюминиевого сплава черного цвета, имеют классический вид: круглый дисплей типа AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) диаметром 1,39 дюйма с изогнутым 3D-стеклом, обеспечивающим высокую прозрачность и читабельность. Изящные часы Amazfit GTS 2 имеют прямоугольный экран AMOLED диагональю 1,65 дюйма и выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава полуночно-черного, золотисто-песочного или серо-урбанистического цвета с ремешком в тон.

Оба часовых экрана выполнены из химически закаленного стекла 3D Corning Gorilla с защитным оптическим покрытием на основе алмазоподобного углерода (oDLC) и покрытием, не оставляющим отпечатков пальцев, что делает экран исключительно прочным, более устойчивым к механическим повреждениям и незагрязняющимся. Благодаря полноповоротному экрану часы одинаково удобно носить как на левой, так и на правой руке.

Универсальный функционал контроля за самочувствием и физической формой [2]

Смарт-часы моделей Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 обеспечивают высокоточный мониторинг частоты сердечных сокращений. Благодаря оснащению оптическим датчиком фотоплетизмограммы BioTracker™ 2 PPG, круглосуточно отслеживающим частоту сердечных сокращений, они обеспечивают контроль пульса в состоянии покоя и зон частоты сердечных сокращений, а также подают предупредительные сигналы о выходе показателей за пределы нормы, что позволяет лучше понимать состояние сердца.

Датчик BioTracker™ 2 PPG также поддерживает систему OxygenBeats™[3] для оценки насыщения крови кислородом. Если при долгосрочной умственной работе или физической активности (например, участии в марафоне или занятии высокоинтенсивными видами спорта на открытом воздухе) возникает ощущение дискомфорта, то можно измерить текущий уровень кислородной сатурации крови, позволяющий быстро оценивать физическое состояние, чтобы держать самочувствие под контролем.

Контроль качества сна[4] обеспечивает оптимальную производительность, а смарт-часы Amazfit позволяют наблюдать за течением сна и облегчают понимание режима сна в целом и принятие мер для улучшения его качества. После синхронизации с приложением можно больше узнать о том, сколько времени занимают фазы легкого и глубокого сна, включая фазу сна с быстрым движением глаз (быстрого сна), и даже короткий дневной сон[5].

Обе модели смарт-часов оснащены инновационной системой оценки самочувствия PAI™[6], которая преобразует данные о частоте сердечных сокращений, отслеживаемые параметры физической деятельности и другие данные о состоянии здоровья в персональный индекс активности (PAI), который позволяет моментально оценить физическое самочувствие.

Обе модели часов серии Amazfit GT 2 имеют функцию стресс-мониторинга, помогающую балансировать уровни стресса.

Для поддержания здоровья необходимо сохранять активность, поэтому в устройствах Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 предусмотрено 12 популярных спортивных режимов[7], которые легко активируются в момент начала тренировки. Во время тренировок устройства записывают в память расстояние, скорость, изменения частоты сердечных сокращений, затраченные калории и другие данные о физической активности.

Часы серии Amazfit GT 2 имеют около 3 ГБ локальной музыкальной памяти, позволяя прослушивать музыку без телефона. Вибрация обеспечивает тактильный отклик (с регулируемой интенсивностью) при поступлении входящих вызовов или сообщений.

При снятии часов с руки функция распознавания рабочего положения блокирует часы для защиты конфиденциальности данных владельца, а для повышения уровня безопасности можно дополнительно установить пароль.

Благодаря встроенному микрофону и динамику эти смарт-часы позволяют принимать телефонные вызовы через модуль Bluetooth.

Часы GT нового поколения делают жизнь рациональнее, продуктивнее и увлекательнее

Часы серии GT 2 снабжены функцией голосового управления, делающей их сверхинтеллектуальными. Встроенный цифровой помощник Amazon Alexa позволяет задавать вопросы, выполнять поиск информации, переводить материалы, создавать списки покупок, устанавливать предупредительные сигналы, таймеры и напоминания, узнавать погоду, управлять устройствами в составе «умного дома» и многое другое. Часы моделей Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 позволяют «разговаривать» с собой, а виртуальный помощник Alexa отвечает на голосовые команды пользователя текстовыми сообщениями на экране. Например, достаточно сказать:

«Алекса, установи таймер».

«Алекса, добавь яйца в мой список покупок».

«Алекса, включи свет в гостиной».

«Алекса, какая сегодня погода?»

Помощник Alexa располагается в облаке, поэтому он постоянно совершенствуется, расширяя возможности вашего устройства.

Функция голосового управления в автономном режиме также позволяет выполнять голосовые операции с часами даже без доступа к Интернету, в том числе включение спортивных режимов, контроль частоты сердечных сокращений и пр.

Длительное время работы часов серии GT 2 от аккумулятора позволяет не расставаться с ними на протяжении всей недели.

Цены и доступность

В Великобритании модель Amazfit GTR 2 появится в продаже 30 октября по цене 159 фунтов стерлингов, а модель Amazfit GTS 2 — 15 ноября по той же розничной цене.

В США модель Amazfit GTR 2 появится в продаже 30 октября по цене 179 долларов, а модель Amazfit GTS 2 — 1 ноября по той же цене.

Изображения изделий в высоком разрешении[8] можно загрузить по этой ссылке.

[1] Встроенный цифровой помощник Alexa для моделей Amazfit GTR 2 и GTS 2 вскоре можно будет загрузить посредством OTA-обновления (по каналам беспроводной связи). При появлении такой возможности будут направлены соответствующие уведомления через приложение Zepp (ранее называвшееся приложением Amazfit) и на экран устройства. Время выхода OTA-обновления может зависеть от конкретного региона. [2] Данное изделие не является медицинским устройством. Данные измерений предназначены исключительно для справочных целей и не должны использоваться для диагностики или мониторинга состояния здоровья. Кроме того, точность данных может быть нарушена в случае контакта поверхности датчика с татуированной, пигментированной или окрашенной кожей. [3] Уровень SpO 2 может влиять на уровень содержания кислорода в различных органах. Если уровень слишком низкий, это может привести к головокружению, головной боли или остановке сердца. Данное изделие не является медицинским оборудованием. Данные тестирования предназначены исключительно для справочных целей и не могут использоваться для диагностики или мониторинга состояния здоровья. [4] Мониторинг сна: устройство может фиксировать данные о ночном отдыхе и непродолжительном дневном сне. Если устройство определяет, что его владелец находится в состоянии сна в период с полуночи до 6 часов утра, то время сна между 18 часами предыдущего дня и 11 часами утра фиксируется как время ночного сна; состояние сна в период с 11 до 18 часов, длящееся более 20 минут, фиксируется как дневной сон. Состояние сна продолжительностью менее 20 минут не фиксируется. [5] Для контроля цикла БДГ-сна необходимо активировать режим отслеживания частоты сердечных сокращений Sleep Assistant. Во время БДГ-сна глаза спящего быстро перемещаются в разных направлениях. Сновидения, как правило, происходят в периоды БДГ-сна. [6] Результаты исследования HUNT показывают, что люди, поддерживающие индекс PAI™ на уровне 100 или выше, подвержены меньшему риску гипертонии, сердечных заболеваний и диабета 2-го типа. HUNT Fitness Study: данное исследование проводилось профессором медицинского факультета Норвежского университета науки и технологии Ульриком Вислоффом (Ulrik Wisloff). Оно длилось более 35 лет и насчитывало свыше 230 тысяч участников. [7] Бег на открытом воздухе, тренажер «беговая дорожка», ходьба, езда на велосипеде на открытом воздухе, велотренажер, плавание в бассейне, плавание в открытой воде, эллиптический тренажер, свободная тренировка, скалолазание, лыжи. [8] Приведенные выше изображения изделий и содержание экрана предназначены исключительно для справочных целей. Фактическое изделие (в том числе его внешний вид, цвет и размер) и экранный контент (включая фон, пользовательский интерфейс и графику) могут несколько отличаться.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1319796/PRN_Amazfit_GTR_2__Amazfit_GTS_2__classic_and_fashionable_smartwatches_with_a_comprehensive_range_of.jpg

SOURCE Amazfit