Relógios inteligentes Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 clássicos e modernos para estilos de vida ativos são adequados para todos os looks com uma ampla variedade de recursos de saúde

Disponível com caixa de aço inoxidável ou liga de alumínio preto, o Amazfit GTR 2 tem uma aparência clássica, com tela AMOLED redonda de 1,39 polegadas e vidro 3D curvo que é claro e fácil de ler. O fino Amazfit GTS 2 tem tela AMOLED retangular de 1,65 polegadas e está disponível com caixa de liga de alumínio preto meia-noite, ouro deserto ou cinza urbano com a alça combinando.

Ambos mostradores do relógio são feitos de vidro 3D Corning Gorilla com carbono ótico semelhante ao diamante (oDLC) e revestimentos anti-impressão digital, o que torna a tela excepcionalmente forte, mais resistente a arranhões e fácil de limpar. A tela totalmente giratória torna os relógios igualmente confortáveis, se você for canhoto ou destro.

Recursos de gestão completa de [2] saúde e condicionamento físico

O Amazfit GTR 2 e o Amazfit GTS 2 oferecem monitoramento de frequência cardíaca de alta precisão. Equipado com o sensor óptico BioTracker™ 2 PPG, que monitora sua frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele monitora sua frequência cardíaca em repouso, as zonas de frequência cardíaca e avisa se a frequência cardíaca está anormal para melhor compreender a saúde do seu coração.

O BioTracker™ 2 PPG também suporta OxygenBeats™[3] para medir a saturação de oxigênio no sangue. Quando estiver envolvido em um trabalho mental prolongado ou atividade física como, por exemplo, participando de maratonas ou esportes ao ar livre de alta intensidade, se se sentir desconfortável, você pode medir seu nível de oxigênio no sangue atual para verificar rapidamente seu estado físico e manter sua saúde sob controle.

O monitoramento da qualidade do sono[4] garante um desempenho ideal e os relógios inteligentes Amazfit monitoram seu sono facilitando entender os padrões de sono e melhorar a qualidade do sono. Depois de sincronizado com o aplicativo, você pode aprender mais sobre quanto tempo passa nos estágios de sono leve e profundo, incluindo o estágio de sono REM (Movimento rápido dos olhos) e até mesmo os cochilos durante o dia[5].

Ambos relógios inteligentes apresentam o inovador Sistema de Avaliação de Saúde PAI™[6] que transforma seus dados de frequência cardíaca, atividades monitoradas e outros dados de saúde em uma pontuação PAI para você compreender seu bem-estar físico rapidamente.

Ambos relógios da série Amazfit GT 2 suportam monitoramento de estresse para ajudar a equilibrar os níveis de estresse.

Manter-se saudável significa permanecer ativo, portanto, o Amazfit GTR 2 e o Amazfit GTS 2 incluem 12 modos de esportes populares[7] que são fáceis de ativar sempre que começar a se exercitar. Registra a distância, velocidade, alterações da frequência cardíaca, calorias queimadas e outros dados de exercício durante os treinos.

Os relógios Amazfit GT 2 têm cerca de 3 GB de armazenamento de música local para que você possa ouvir música sem seu telefone. Com a adição da vibração tátil que dá feedback tátil, que pode ser personalizada, quando você recebe chamadas ou notificações.

Quando você tira o relógio, uma função de detecção de desgaste bloqueia o relógio para proteger sua privacidade e você pode adicionar uma senha para ter mais segurança.

Com microfone e alto-falante integrados, os relógios inteligentes permitem que você receba ligações graças ao recurso Bluetooth.

Com os relógios GT da nova geração sua vida fica mais inteligente, eficiente e divertida

Agora com o controle de voz, os relógios GT 2 ficam superinteligentes. Com a Amazon Alexa, integrada você pode fazer perguntas, pesquisar, traduzir, criar listas de compras, definir alarmes e temporizadores, lembretes, ver a previsao do tempo, controlar os comandos de casa inteligentes e muito mais. Você pode falar com o Amazfit GTR 2 e o Amazfit GTS 2, e a Alexa responderá aos seus comandos de voz com respostas de texto na tela. Por exemplo, diga:

"Alexa, ajuste o temporizador."

"Alexa, adicione ovos à minha lista de compras."

"Alexa, acenda as luzes da sala de estar."

"Alexa, como está o tempo hoje?"

A Alexa mora na nuvem, por isso sempre fica mais inteligente, adicionando novos recursos diretamente ao seu dispositivo.

Com o recurso de controle de voz off-line, você também pode executar operações de voz no seu relógio, mesmo sem acesso à Internet, incluindo a ativação de modos esportivos, monitoramento de frequência cardíaca e muito mais.

Com a longa duração da bateria dos relógios da série GT 2, você pode usá-los em sua viagem todos os dias da semana.

Preço e disponibilidade

No Reino Unido, o Amazfit GTR 2 será lançado no dia 30 de outubro e custa GBP159. O Amazfit GTS 2 será lançado no 15 de novembro e será vendido por GBP159.

Nos EUA, o Amazfit GTR 2 será lançado no dia 30 de outubro e custa USD179. O Amazfit GTS 2 custa USD179 e será lançado no dia 1º de novembro.

Para imagens de produtos em alta resolução[8] faça o download aqui.

[1] A Alexa integrada nos Amazfit GTR 2 e GTS 2 estará disponível por atualização OTA em breve. Quando estiver disponível, as notificações aparecerão por meio do Zepp APP (anteriormente conhecido como Amazfit APP) e no dispositivo. O tempo de lançamento OTA pode variar de acordo com os mercados. [2] Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de teste são destinados exclusivamente para fins de referência e não podem ser usados para diagnosticar ou monitorar condições médicas. Além disso, a precisão dos dados será afetada se a área do sensor entrar em contato com a pele tatuada, pigmentada ou com tons profundos. [3] O nível SpO 2 pode afetar o nível de oxigênio em vários órgãos. Se o nível estiver muito baixo, pode causar tonturas, dores de cabeça ou parada cardíaca. Este produto não é um equipamento médico. Os dados de teste são destinados exclusivamente para fins de referência e não podem ser usados para diagnosticar ou monitorar quaisquer condições médicas. [4] Monitoramento do sono: pode registrar o sono noturno e cochilos. Quando detecta que o usuário está dormindo entre meia-noite e 6h, o tempo de sono entre 18h do dia anterior e 11h pode ser registrado como horário de sono noturno. Dormir entre 11h e 18h com duração de mais de 20 minutos é registrado como um cochilo. O sono com duração inferior a 20 minutos não é registrado. [5] Para monitorar o ciclo REM, o modo de rastreamento da frequência cardíaca do Assistente de Sono precisa estar ativado. Durante o sono REM, seus olhos se movem rapidamente em direções diferentes. Os sonhos normalmente acontecem durante o sono REM. [6] O HUNT Fitness Study indica que as pessoas que mantêm uma pontuação PAI™ 100 ou maior apresentam menor risco de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. HUNT Fitness Study: este estudo foi conduzido pelo Professor Ulrik Wisloff da Faculdade de Medicina da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Levou mais de 35 anos para ser concluído e teve mais de 230 mil participantes. [7] Corrida ao ar livre, esteira, corrida em trilha, caminhada, ciclismo ao ar livre, ciclismo interno, natação em piscina, natação em águas abertas, exercício elíptico, treino livre, escalada e esqui. [8] As imagens do produto e o conteúdo da tela exibidos acima são apenas para referência. O produto real (incluindo também sua aparência, cor e tamanho) e conteúdo de exibição da tela (incluindo também plano de fundo, interface do usuário e gráficos) podem ser ligeiramente diferentes.

