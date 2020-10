Les montres intelligentes classiques et élégantes GTR 2 et GTS 2 d'Amazfit s'agencent à tous les styles et offrent un large éventail de fonctions de suivi de santé pour les gens actifs

Offerte avec un boîtier en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium noir, la montre GTR 2 d'Amazfit a une allure classique et présente un cadran AMOLED rond de 1,39 po en verre incurvé 3D, transparent et facile à lire. La montre fine GTS 2 d'Amazfit est dotée d'un cadran AMOLED rectangulaire de 1,65 po et est vendue avec un boîtier en alliage d'aluminium Midnight Black, Desert Gold ou Urban Grey et un bracelet assorti.

Le cadran des deux modèles est fabriqué en verre Corning Gorilla 3D avec un revêtement anti-traces en carbone sous forme de diamant amorphe optique, ce qui rend l'écran exceptionnellement solide, résistant aux égratignures et facile à garder propre. L'écran entièrement rotatif rend ces montres confortables, que vous soyez droitier ou gaucher.

Fonctions compètes de suivi de santé et de fitness[2]

Les modèles GTR 2 et GTS 2 d'Amazfit offrent une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque de haute précision. La montre intègre un capteur optique de suivi biologique BioTrackerMC 2 PPG, qui effectue une surveillance constante du rythme cardiaque 24 heures sur 24. Elle surveille votre rythme cardiaque au repos ainsi que vos zones de fréquence cardiaque et donne des alertes lorsque votre rythme cardiaque est anormal afin de vous permettre de mieux comprendre votre santé cardiaque.

Le capteur BioTrackerMC 2 PPG intègre aussi la technologie OxygenBeatsMC[3], qui mesure la saturation en oxygène dans le sang. Si vous faites du travail mental à long terme ou de l'activité physique, comme un marathon ou un sport de plein air de haute intensité, et que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez mesurer le taux actuel d'oxygène dans votre sang afin de rapidement évaluer votre état physique et rester en bonne santé.

La fonction de surveillance de la qualité du sommeil[4] vous assure des performances optimales. Ces montres intelligentes Amazfit surveillent votre sommeil pour vous aider à comprendre vos habitudes de sommeil et à en améliorer la qualité. Une fois l'application synchronisée, vous pouvez en apprendre davantage sur la durée de vos phases de sommeil léger et profond, y compris de la phase de sommeil paradoxal, et ce, même pendant les siestes en journée[5].

Les deux modèles de montre intelligente sont dotés du système innovant d'évaluation de la santé PAIMC[6], qui combine les données sur votre fréquence cardiaque, le suivi de vos activités et d'autres données sur votre santé pour donner un score PAI vous permettant de comprendre votre état de santé physique en un coup d'œil.

Les deux modèles de la gamme de montres GT 2 d'Amazfit comprennent une fonction de surveillance du stress pour vous aider à stabiliser votre niveau de stress.

Pour rester en bonne santé, il faut rester actif. Par conséquent, les montres GTR 2 et GTS 2 d'Amazfit proposent 12 modes de sports courants[7] faciles à activer dès que vous commencez votre exercice. Enregistrez les distances parcourues, la vitesse, les changements de fréquence cardiaque, les calories brûlées et toute autre donnée sur vos exercices pendant vos séances d'entraînement.

Les montres GT 2 d'Amazfit proposent environ 3 Go de stockage de musique, ce qui vous permet d'écouter de la musique sans votre téléphone. De plus, elles transmettent des vibrations haptiques personnalisables lorsque vous recevez des appels ou des notifications.

Si vous retirez votre montre, la fonction de détection d'utilisation verrouillera la montre pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez également ajouter un mot de passe pour une sécurité accrue.

Le microphone et le haut-parleur intégrés, ainsi que la fonction d'appel Bluetooth, vous permettent de répondre à des appels téléphoniques.

La nouvelle génération de montres GT vous facilite la vie, tout en améliorant votre efficacité et en rendant votre quotidien plus amusant

Maintenant que les montres GT 2 sont dotées d'une fonction de commande vocale, elles deviennent super intelligentes. Avec la fonction intégrée d'Amazon Alexa, vous pouvez poser des questions, chercher des informations, obtenir des traductions, créer des listes de courses, régler des alarmes, des minuteries et des rappels, consulter la météo, contrôler des dispositifs domotiques intelligents et plus encore. Vous pouvez donner des commandes vocales à votre montre GTR 2 ou GTS 2 d'Amazfit, et Alexa y répondra par texte à l'écran. Par exemple, dites simplement :

« Alexa, règle une minuterie. »

« Alexa, ajoute des œufs sur ma liste de courses. »

« Alexa, allume les lumières du salon. »

« Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui? »

Comme Alexa est hébergée dans le Cloud, elle devient continuellement de plus en plus intelligente et intègre de nouvelles capacités qui sont ensuite utilisées par votre appareil.

La fonction de commande vocale hors ligne vous permet également d'effectuer des commandes vocales sans accès à Internet, notamment l'activation des modes sport, le suivi de la fréquence cardiaque et plus encore.

La longue durée de vie des piles des montres de la gamme GT 2 vous permet de les utiliser au quotidien, tous les jours de la semaine.

Prix et dates de lancement

Au Royaume-Uni, la montre GTR 2 d'Amazfit sera disponible dès le 30 octobre, au prix de 159 £, tandis que la montre GTS 2 d'Amazfit sera disponible dès le 15 novembre, au prix de 159 £.

Aux États-Unis, la montre GTR 2 d'Amazfit sera disponible dès le 30 octobre, au prix de 179 $ US, tandis que la montre GTS 2 d'Amazfit sera disponible dès le 1er novembre, au prix de 179 $ US.

Pour télécharger des images des produits en haute résolution[8], cliquez ici.

[1] La version intégrée d'Alexa pour les montres GTR 2 et GTS 2 d'Amazfit sera bientôt téléchargeable par l'intermédiaire d'une mise à jour sans fil. Lorsqu'elle sera disponible, une notification s'affichera sur l'appli Zepp (anciennement connue sous le nom d'appli Amazfit) et sur l'appareil. La date et l'heure du lancement de la mise à jour sans fil peuvent varier selon les marchés. [2] Ce produit n'est pas un appareil médical. Les données de mesure sont destinées à des fins de référence seulement et ne doivent pas servir à diagnostiquer ou surveiller des problèmes de santé. De plus, la précision des données sera affectée si la zone du capteur entre en contact avec une peau tatouée, pigmentée ou foncée. [3] Le niveau de saturation en oxygène peut avoir une incidence sur le taux d'oxygène dans divers organes. Un taux trop faible peut provoquer des étourdissements, des maux de tête ou un arrêt cardiaque. Ce produit n'est pas un appareil médical. Les données d'évaluation servent uniquement à des fins de référence et ne peuvent servir à diagnostiquer ou à surveiller des problèmes de santé. [4] Surveillance du sommeil : peut enregistrer des données sur le sommeil en soirée et les siestes. Lorsque la fonction détecte que la personne portant la montre est endormie entre minuit et 6 h, tout temps de sommeil entre 18 h le jour précédent et 11 h le matin peut être enregistré comme sommeil nocturne; tout temps de sommeil entre 11 h et 18 h de plus 20 minutes est enregistré comme sieste. Toute période de sommeil de moins de 20 minutes n'est pas enregistrée. [5] Pour surveiller le cycle de sommeil paradoxal, l'option de surveillance de la fréquence cardiaque de la fonction de surveillance du sommeil doit être activée. Pendant la phase de sommeil paradoxal, vos yeux se déplacent rapidement dans différentes directions. Les rêves surviennent habituellement pendant cette phase. [6] Selon l'étude HUNT Fitness Study, les personnes qui maintiennent un score PAIMC de 100 ou plus présentent des risques plus faibles d'hypertension, de maladies cardiaques et de diabète de type 2. HUNT Fitness Study : Cette étude a été menée par le professeur Ulrik Wisloff de la faculté de médecine de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie. Elle s'est étendue sur plus 35 ans et a impliqué plus de 230 000 participants. [7] Course extérieure, tapis roulant, randonnée, marche, vélo extérieur, vélo intérieur, natation en piscine, natation en pleine mer, machine elliptique, entraînement libre, escalade, ski. [8] Les images du produit et le contenu des écrans inclus ci-dessus sont fournis à titre de référence seulement. Le produit réel (y compris, mais sans s'y limiter, son apparence, sa couleur et sa taille) et le contenu de l'affichage à l'écran (y compris, mais sans s'y limiter, l'arrière-plan, l'interface utilisateur et les images) peuvent différer légèrement.

