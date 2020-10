Passend zu jedem Look: Die klassischen und modischen Smartwatches Amazfit GTR 2 und Amazfit GTS 2 für einen aktiven Lebensstil bieten ein umfassendes Angebot an Gesundheitsfunktionen

Die Amazfit GTR 2 ist entweder mit einem Gehäuse aus Edelstahl oder einer schwarzen Aluminiumlegierung erhältlich und steht für den klassischen Look. Sie verfügt über ein rundes 1,39-Zoll-AMOLED-Display mit speziell gewölbtem 3D-Glas zur besseren und einfacheren Lesbarkeit. Die schlanke Amazfit GTS 2 verfügt über ein rechteckiges 1,65-Zoll-AMOLED-Display und ist mit einem Gehäuse in den Farben „Midnight Black", „Desert Gold" oder in einer urban anmutenden grauen Aluminiumlegierung sowie dem jeweils passenden Armband erhältlich.

Beide Uhrendisplays bestehen aus 3D-Gorilla-Glas von Corning mit optischem diamantartigem Kohlenstoff (oDLC) und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung, wodurch das Display außergewöhnlich robust, kratzfester und leicht sauber zu halten ist. Ein komplett drehbares Display macht die Uhren sowohl für Linkshänder als auch Rechtshänder gleichermaßen bequem.

Allround-Funktionen für Gesundheit und Fitness [2]

Die Modelle Amazfit GTR 2 und Amazfit GTS 2 bieten eine hochpräzise Überwachung der Herzfrequenz. Sie sind mit dem optischen 2-PPG-Sensor BioTracker™ zur ständigen Erfassung der Herzfrequenz ausgestattet. So überwacht er Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzzonen und sendet Warnungen bei abnormalen Herzfrequenzen, um ein vollständiges Bild der Herzgesundheit zu erstellen.

Der 2-PPG-Sensor BioTracker™ unterstützt auch OxygenBeats™[3] zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut. Fühlt sich der Benutzer bei langfristiger geistiger Arbeit oder körperlicher Aktivität wie der Teilnahme an Marathons oder hochintensiven Outdoor-Sportarten unwohl, kann der aktuelle Blutsauerstoffspiegel gemessen werden, sodass der Benutzer rasch seinen körperlichen Zustand analysieren kann und die Kontrolle darüber behält.

Die Überwachung der Schlafqualität[4] sorgt für optimale Leistungen. Die Amazfit-Smartwatches überwachen den Schlaf, tragen zur Analyse der Schlafmuster bei und verbessern die Schlafqualität. Es genügt, die Uhr mit der App zu synchronisieren, und schon wird gemessen, wie viel Zeit der Benutzer in leichten und tiefen Schlafphasen verbringt, einschließlich der REM-Schlafphase (Rapid Eye Movement) und sogar während eines Mittagsschläfchens[5].

Beide Smartwatches verfügen über das innovative PAI™-System zur Messung von Gesundheitsdaten[6], das die Herzfrequenzdaten, die Aktivitäten aus der Tracking-Funktion und andere Gesundheitsdaten in einen PAI-Score umwandelt, der einen Überblick über das körperliche Wohlbefinden bietet.

Beide Uhren der Amazfit GT 2-Serie unterstützen die Stressüberwachung, damit Stress leicht ausgeglichen werden kann.

Gesund bleiben – das bedeutet, aktiv zu bleiben. Die Amazfit GTR 2 und die Amazfit GTS 2 bieten 12 beliebte Sportmodi[7], die ganz einfach aktiviert werden können, sobald mit dem Training begonnen wird: Während des Trainings werden Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenzänderungen, Kalorienverbrauch und andere Trainingsdaten aufgezeichnet.

Die Amazfit GT 2-Uhren verfügen über ca. 3 GB lokalen Musikspeicher, sodass die eigene Musik auch ohne Telefon abgespielt werden kann. Zusätzlich liefert die haptische Vibration ein individuell einstellbares haptisches Feedback, wenn Anrufe oder Benachrichtigungen eingehen.

Wird die Uhr abgenommen, wird sie durch eine Verschleißerkennungsfunktion gesperrt, um die Privatsphäre zu schützen. Außerdem kann ein Passwort für zusätzliche Sicherheit hinzugefügt werden.

Dank eingebautem Mikrofon und Lautsprecher können mit diesen Smartwatches dank der Bluetooth-Anruffunktion auch Anrufe entgegengenommen werden.

Die neue Generation der GT-Uhren sorgt für mehr Intelligenz, Effizienz und Unterhaltung im Leben

Das Intelligenteste an den GT 2-Uhren: Sie haben jetzt auch Sprachsteuerung. Mit der integrierten Amazon-Alexa können Fragen gestellt, Informationen gesucht, Übersetzungen angefordert, Einkaufslisten erstellt, Alarme, Timer und Erinnerungen eingestellt, die Wettervorhersage abgefragt, Smart Home-Befehle erteilt werden und noch vieles mehr. Die in die Amazfit GTR 2 und die Amazfit GTS 2 eingebaute Alexa-Funktion reagiert auf Sprachbefehle und antwortet mit Textnachrichten auf dem Display. Sagen Sie zum Beispiel einfach:

„Alexa, stelle einen Timer ein.

„Alexa, setze Eier auf meine Einkaufsliste."

„Alexa, mach' das Licht im Wohnzimmer an."

„Alexa, wie wird das Wetter heute?"

Alexa ist cloudbasiert und wird daher immer intelligenter. Neue Funktionen werden direkt auf das Gerät übertragen.

Dank einer Offline-Sprachsteuerungsfunktion können auch ohne Internetzugang Sprachbefehle eingegeben werden, beispielsweise zum Aktivieren der Sportmodi und der Herzfrequenzmessung.

Die lange Akkulaufzeit der GT 2-Uhren macht es möglich, dass die Uhren den Benutzer rund um die Uhr bei seinem gesamten Tagesablauf begleiten.

Preise und Verfügbarkeit

Im Vereinigten Königreich wird die Amazfit GTR 2 am 30. Oktober zum Preis von 159 GBP auf den Markt kommen, die Amazfit GTS 2 hingegen kommt am 15. November auf den Markt und wird zum Preis von 159 GBP im Einzelhandel erhältlich sein.

In den USA wird die Amazfit GTR 2 am 30. Oktober auf den Markt kommen und 179 USD kosten, die Amazfit GTS 2 kommt am 1. November zum Preis von 179 USD auf den Markt.

Hochauflösende Fotos der Produkte[8] können Sie hier herunterladen.

[1] Die eingebaute Alexa für Amazfit GTR 2 und GTS 2 wird in Kürze per OTA-Upgrade verfügbar sein. Sobald die Funktion verfügbar ist, werden Benachrichtigungen in der Zepp APP (früher bekannt als Amazfit APP) und auf dem Gerät angezeigt. Die Zeit der OTA-Benachrichtigungen kann je nach Markt variieren. [2] Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Die Messdaten dienen nur zu Referenzzwecken und sollten nicht zur Diagnose oder Überwachung von Erkrankungen verwendet werden. Darüber hinaus wird die Datengenauigkeit beeinträchtigt, wenn der Sensorbereich mit tätowierter, pigmentierter oder sehr dunkler Haut in Kontakt kommt. [3] Die Sauerstoffsättigung kann den Sauerstoffgehalt verschiedener Organe beeinflussen. Ist der Spiegel zu niedrig, kann dies zu Schwindel, Kopfschmerzen oder Herzstillstand führen. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Die Testdaten dienen ausschließlich Referenzzwecken und können nicht zur Diagnose oder Überwachung von Erkrankungen verwendet werden. [4] Schlafüberwachung: Kann Nachtschlaf und Mittagschlaf aufzeichnen. Wenn festgestellt wird, dass der Träger zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens schläft, kann die Schlafzeit zwischen 18 Uhr des vorherigen Tages und 11 Uhr morgens als Nachtschlafzeit aufgezeichnet werden. Schlaf zwischen 11 und 18 Uhr, der länger als 20 Minuten dauert, wird als Nickerchen aufgezeichnet. Schlafzeiten von weniger als 20 Minuten werden nicht aufgezeichnet. [5] Um den REM-Zyklus zu überwachen, muss der Schlafanalyse-Modus zum Herzfrequenz-Tracking aktiviert sein. Während des REM-Schlafs bewegen sich die Augen schnell in verschiedene Richtungen. Auch geträumt wird hauptsächlich in der REM-Schlafphase. [6] Die HUNT-Fitness-Studie hat ergeben, dass Personen mit einem PAI™-Wert von 100 oder höher ein geringeres Risiko für Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Typ-2-Diabetes aufweisen. HUNT-Fitness-Studie: Diese Studie wurde von Professor Ulrik Wisloff von der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie durchgeführt. Die Untersuchungen dauerten mehr als 35 Jahre und hatten über 230.000 Teilnehmer. [7] Laufen im Freien, Laufband, Traillauf, Wandern, Radfahren im Freien, Indoor-Radfahren, Schwimmen im Schwimmbad, Schwimmen in offenen Gewässern, Ellipsentraining, freies Training, Klettern, Skifahren. [8] Die oben gezeigten Produktbilder und Bildschirminhalte dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe und Größe) und der Inhalt der Bildschirmanzeige (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hintergrund, Benutzeroberfläche und Grafiken) können geringfügig abweichen.

