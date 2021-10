Koert Grasveld a rejoint TerraPay en tant que vice-président - Paiements

Professionnel chevronné, Grasveld possède une expérience de travail de plus de 15 ans dans divers secteurs et industries. Il a commencé sa carrière dans l'industrie hôtelière où il était responsable de l'activité e-commerce (la distribution en ligne des propriétés hôtelières via des canaux directs et indirects). Il a ensuite rejoint Booking.com où il est devenu responsable de la stratégie, des contrats et des relations d'affaires avec Key Global Hotel Chains. Après un parcours réussi dans le secteur de l'hôtellerie, l'homme est passé à l'industrie des paiements et a rejoint AirPlus, suivi par American Express et GlobalCollect (actuellement Wordline) où il était en charge de la gestion des affaires pour les grands comptes dans le portefeuille de voyages EMEA.

À propos de la nomination de Koert Grasveld, Ani Sane, de TerraPay a commenté : « Nous sommes heureux d'accueillir Koert au sein de notre équipe. Son expérience internationale de premier ordre dans l'établissement de relations à long terme avec les clients et la gestion de comptes clés dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie nous permet d'étendre notre empreinte mondiale. Je suis convaincu qu'il apportera des stratégies pionnières et de nouvelles perspectives qui aideront TerraPay à atteindre de nouveaux sommets. J'ai hâte de voir le rôle déterminant qu'il jouera dans le développement de notre entreprise déjà bien ancrée sur le marché et je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle aventure avec nous chez TerraPay ».

« Je suis honoré et ravi de rejoindre une équipe qui compte autant de leaders expérimentés et dont la vision consiste à relever continuellement la barre dans l'écosystème des paiements numériques. En tant que vice-président des paiements pour TerraPay, mon objectif sera de renforcer la présence mondiale de TerraPay en tant qu'entreprise extraordinaire qui possède la chaîne complète d'un processus de transaction offrant une solution de bout en bout pour le B2B et le B2C en forgeant des partenariats solides qui enrichiront la position de l'entreprise à mesure qu'elle évoluera vers le niveau supérieur. Je suis très heureux et impatient à l'idée de participer à la vision de TerraPay. Je me réjouis de ce merveilleux voyage », a déclaré Koert Grasveld en rejoignant TerraPay en tant que vice-président - Paiements

À propos de TerraPay

Basé à Amsterdam, TerraPay est un fournisseur autorisé d'infrastructure et de solutions de paiements numériques. Depuis 2014, TerraPay construit une autoroute des paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de bénéficier d'un passage mondial ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, quel qu'en soit le montant. Enregistré et réglementé sur 15 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert de fonds, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un riche écosystème de paiement qui soutient une gamme de types et d'instruments de paiement diversifiés. Avec une seule intégration, l'entreprise connecte ses partenaires à ce réseau mondial profondément enraciné, soutenu par de solides normes de conformité et de sécurité.

