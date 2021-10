Koert Grasveld nastúpil do spoločnosti TerraPay ako viceprezident pre platby

Koert, ako skúsený profesionál, prichádza s viac ako 15-ročnými pracovnými skúsenosťami v rôznych odvetviach a sektoroch. Svoju kariéru začal v sektore ubytovacích a stravovacích služieb, kde bol zodpovedný za elektronický obchod (online distribúcia hotelového majetku priamymi a nepriamymi kanálmi). Potom sa presunul do spoločnosti Booking.com, kde sa stal zodpovedným za stratégiu, uzatváranie zmlúv a obchodné vzťahy s kľúčovými globálnymi hotelovými reťazcami. Po úspešnom pôsobení v sektore ubytovacích a stravovacích služieb sa Koert presunul do sektoru platieb a nastúpil do spoločnosti AirPlus, po ktorej nasledovali spoločnosti American Express a GlobalCollect (v súčasnosti Wordline), kde bol zodpovedný za riadenie podniku pre veľké účty v portfóliu cestovného ruchu na území EMEA.