Koert Grasveld nastupuje do společnosti TerraPay jako viceprezident pro platby

Koert je zkušený profesionál s více než patnáctiletou praxí v celé řadě odvětví a oborů. Svou kariéru zahájil v oblasti hotelových služeb, kde odpovídal za provoz e-komerce (online distribuce hotelových nabídek přímými i nepřímými kanály). Poté přešel do společnosti Booking.com, kde byl zodpovědný za strategii, uzavírání smluv a obchodní vztahy s klíčovými světovými hotelovými řetězci. Po úspěšném zakončení této části své kariéry se Koert přesunul do oblasti platebních styků a nastoupil do společnosti AirPlus, odkud následně přešel do společnosti American Express a poté GlobalCollect (nyní Wordline), ve které měl na starosti vedení obchodu s velkými účty v portfoliu cestovního ruchu pro region EMEA.