Kohler Co. создает энергетическую компанию с мажоритарным партнером в лице Platinum Equity

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Kohler Co.

08 Nov, 2023, 08:57 ET

Kohler Co. выделяет свое энергетическое подразделение в независимое юридическое лицо с мажоритарным партнером в лице Platinum Equity, что ускорит реализацию долгосрочных стратегий роста обеих организаций

Самостоятельная компания, предлагающая решения для энергосбережения, воспользуется опытом компании Platinum Equity по выделению активов и управлению бизнесом.

КОЛЕР (штат Висконсин), 8 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Kohler Co. объявила о стратегическом решении выделить компанию Kohler Energy в обособленное, независимое предприятие с привлечением компании Platinum Equity в качестве мажоритарного инвестиционного партнера. Kohler не ослабит внимания к энергетическому сектору после завершения сделки и продолжит поддерживать траекторию роста новой компании, опираясь на успешный опыт работы на мировой арене энергетической безопасности. В портфель новой компании войдут такие предприятия, как Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments и Heila Technologies.

Хотя Kohler Co. и Platinum Equity еще предстоит пройти несколько этапов и выполнить ряд юридических требований, включая консультации с производственными советами, ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года. До этого момента Kohler Co. продолжит функционировать как единая компания.

«Сегодня мы предприняли смелый стратегический шаг ради будущего нашей компании, — сказал Дэвид Колер (David Kohler), председатель совета директоров и генеральный директор Kohler Co. — На протяжении последних 150 лет компания Kohler неустанно стремилась к совершенствованию своих эксклюзивных продуктов, услуг и опыта, которыми мы делились с нашими клиентами. Этот важный поворот в нашей истории свидетельствует о нашей решимости сосредоточить внимание и инвестиции на подразделении Kohler по производству товаров для кухни и ванной, а также на гостиничном бизнесе, и продолжить курс на рост и развитие в наших профильных отраслях. Момент является благоприятным, поскольку наш энергетический сектор активно развивается, опираясь на продукцию мирового класса, производимую и продаваемую высокопрофессиональными партнерами. Я с нетерпением жду возможности поддержать энергетическую компанию посредством наших дальнейших инвестиций и в меру своих полномочий в совете директоров после завершения сделки».

Компания Kohler Energy является мировым лидером в области энергосберегающих технологий, предлагая критически важные решения по энергоснабжению жилых домов, коммерческих предприятий и промышленного оборудования. Ее лидирующий на рынке портфель оборудования для резервного и основного электроснабжения, традиционных и электрических силовых агрегатов, а также решений для домашней энергетики пользуется доверием во всем мире.

«На протяжении более чем 100 лет компания Kohler превосходно управляет бизнесом. Мы продолжим идти этим путем вместе с компанией Platinum Equity, которая разделяет те же ценности — качество, инновации, высокий профессионализм — и полностью поддерживает наш курс на рост и развитие. Мы рассчитываем на значительные постоянные инвестиции, которые повысят ценность компании в глазах наших клиентов, сотрудников и акционеров, — сказал Брайан Мелка (Brian Melka), президент группы Kohler Energy. — Я горжусь тем, что нашей команде удалось создать крупнейшее в отрасли предприятие, и мы с нетерпением ждем начала следующего этапа роста вместе с Platinum Equity. Нашей главной и первоочередной задачей является обеспечение плавного перехода с максимальным учетом интересов наших клиентов и сотрудников во всем мире».

Брайан Мелка будет исполнять обязанности генерального директора энергетической компании, а Дэвид Колер войдет в состав ее совета директоров.

Platinum Equity — глобальная инвестиционная компания с объемом активов под управлением около 47 млрд долларов США. Компания Kohler выбрала Platinum Equity с учетом ее высокого профессионализма и успешного опыта проведения сделок по выделению активов.

«Компания Kohler Energy имеет заслуженную репутацию производителя качественной продукции и автора инновационных инженерных разработок, которую она поддерживает на протяжении более ста лет, — сказал сопрезидент Platinum Equity Джейкоб Коцубей (Jacob Kotzubei). — Мы высоко ценим уверенность Kohler в нашей способности развить это наследие и поддержать дальнейший курс на рост и расширение энергетического подразделения как самостоятельной компании. Мы с огромным уважением относимся к Дэвиду и к руководству Kohler в целом и гордимся тем, что являемся их партнерами».

Компания Platinum Equity имеет 28-летний опыт приобретения международных предприятий, ранее входивших в состав крупных корпораций, и управления ими. За последние годы компания приобрела подразделения таких предприятий, как Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand и Johnson & Johnson.

«Подразделение по обеспечению энергосберегающих решений располагает отличной управленческой командой, мощным техническим потенциалом и умением ловить в паруса попутный ветер, реагируя на постоянную потребность в надежных решениях для энергоснабжения в промышленном, коммерческом, бытовом и машиностроительном секторах, — считает управляющий директор Platinum Equity Мэтью Луи (Matthew Louie). — Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с Брайаном и с руководством компании, чтобы продолжить инвестировать в компанию и максимально раскрыть ее потенциал».

Финансовыми консультантами компании Kohler выступают BDT & MSD Partners и BofA Securities. Юридическим консультантом компании Kohler является White & Case LLP.

Goldman Sachs & Co. LLC и William Blair & Company, LLC выступают в качестве финансовых консультантов компании Platinum Equity по инвестициям в Kohler Energy. Компания Platinum Equity пользуется услугами Gibson, Dunn & Crutcher LLP в качестве юридического консультанта и Willkie Farr & Gallagher LLP — как консультанта по вопросам долгового финансирования.

О компании Kohler Co.
На протяжении 150 лет компания Kohler Co. является мировым лидером в области дизайна и инноваций, посвятившим свой талант обеспечению комфортного быта путем производства товаров для кухни и ванной, элитной мебели, плиточного покрытия и элементов освещения, а также разработки решений в области распределенной энергетики — энергоснабжения домохозяйств, создания промышленных энергосистем и силовых агрегатов — и развитию гостиничного бизнеса премьер-класса и проведению крупных чемпионатов по гольфу. Поле для гольфа Whistling Straits, принадлежащее компании Kohler, стало местом проведения 43-го Кубка Райдера в 2021 году. Частная компания Kohler Co. была основана в 1873 году с головным офисом в городе Колер (штат Висконсин). Компания также разрабатывает решения для неотложных глобальных проблем, таких как обеспечение чистой водой и санитарными условиями в регионах мира с недостаточным уровнем обеспеченности услугами с целью повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

О компании Kohler Energy
Kohler Energy, мировой лидер в области решений для распределенной энергетики, предлагает смелый дизайн и оказывает мощное влияние на энергетические системы, обеспечивающие жизнедеятельность людей и сообществ в разных уголках мира. Компания является неотъемлемой частью Kohler Co., предлагая решения в области домашней энергетики, промышленных энергосистем и силовых агрегатов. Используя преимущества своего портфеля брендов (Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments и Engines), а также более чем столетний опыт отраслевого лидерства, компания Kohler Energy обеспечивает устойчивость энергоснабжения даже в тех случаях, когда электросеть не имеет такой возможности, и выходит за рамки индивидуального восстановления функций, способствуя улучшению условий жизни людей и сообщества в целом. За дополнительной подробной обращайтесь на веб-сайт kohler.com/energy.

О компании Platinum Equity
Основанная в 1995 году Томом Горсом (Tom Gores), Platinum Equity является глобальной инвестиционной компанией с объемом активов под управлением около 47 млрд долларов и портфелем, состоящим из примерно 50 действующих компаний, предоставляющих услуги клиентам по всему миру. Компания Platinum Equity специализируется на слияниях, поглощениях и управлении — стратегии, зарегистрированной под торговой маркой M&A&O® и подразумевающей приобретение компаний в целом ряде секторов экономики, включая производство, дистрибуцию, транспортировку и логистику, аренду оборудования, услуги, связанные с металлопродукцией, СМИ и индустрию развлечений, технологические отрасли, телекоммуникации и другие отрасли. За последние 28 лет Platinum Equity осуществила более 400 сделок по приобретению активов.

Контакты:
Стивен Малишевски (Stephen Maliszewski)
Kohler Co., Отдел по связям с общественностью
[email protected]

Тодд Вебер (Todd Weber)
Кohler Co., Отдел по связям с общественностью
[email protected]

Дэн Уилан (Dan Whelan)
Platinum Equity
[email protected] 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

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