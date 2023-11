La division d'énergie de Kohler Co. deviendra une entreprise indépendante avec Platinum Equity en tant qu'investisseur majoritaire, une opération qui accélérera les stratégies de croissance à long terme des deux organisations

L'entreprise autonome offrira des solutions de résilience énergétique qui tireront parti de l'expérience et de l'expertise opérationnelle de Platinum Equity

KOHLER, Wisconsin, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Kohler Co. a annoncé aujourd'hui la décision stratégique de faire de Kohler Energy une entreprise distincte et indépendante, dont l'investisseur majoritaire sera Platinum Equity. Kohler continuera à investir dans l'entreprise d'énergie après la conclusion de l'opération. La société reste déterminée à soutenir sa trajectoire ascendante, fondée sur un bilan éprouvé de solides performances sur le marché mondial de la résilience énergétique. Le portefeuille inclut les entreprises Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments et Heila Technologies.

Bien que Kohler Co. et Platinum Equity doivent accomplir plusieurs étapes et satisfaire différentes exigences légales, y compris la consultation des comités d'entreprise des employés, la transaction devrait être conclue au premier semestre 2024. D'ici là, Kohler Co. fonctionnera comme une seule entreprise.

« Aujourd'hui, nous avons pris une décision audacieuse et stratégique pour l'avenir de notre entreprise, a déclaré David Kohler, président et PDG de Kohler Co. Au cours des 150 dernières années, Kohler a mené une quête incessante de fournir des produits, des services et des expériences exceptionnels à nos clients. Ce tournant important témoigne de notre engagement à mettre davantage l'accent et à accroître l'investissement dans les divisions Cuisine et salle de bain et Hôtellerie de Kohler, tout en continuant à stimuler la croissance au sein de nos industries respectives. Compte tenu de la grande force de notre division d'énergie, qui provient des produits de classe mondiale fabriqués et vendus par des collaborateurs hautement qualifiés, nous pensions que c'est le bon moment d'en faire une entreprise autonome. J'ai hâte de soutenir notre entreprise d'énergie après la clôture de l'opération grâce à notre investissement continu et en siégeant à son conseil d'administration. »

Kohler Energy est un leader mondial de la résilience énergétique, fournissant des solutions d'alimentation électrique essentielles pour les foyers, les entreprises et les équipements. Son portefeuille leader d'équipements de secours et d'alimentation principale, de technologies de groupe motopropulseur traditionnelles et électrifiées et de solutions d'énergie domestiques est reconnu dans le monde entier.

« Kohler gère l'entreprise avec excellence depuis plus de 100 ans. Nous poursuivrons sur cette lancée avec Platinum Equity, qui partage les mêmes valeurs de qualité, d'innovation et d'excellence opérationnelle et qui participe pleinement à notre parcours de croissance. Nous nous attendons à générer des investissements importants et continus qui augmenteront la valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires, a affirmé Brian Melka, président du groupe, Kohler Energy. Je suis fier du travail réalisé par notre équipe pour bâtir une entreprise de premier plan, et nous avons hâte de collaborer avec Platinum Equity pour entamer notre prochaine phase de croissance. Notre priorité immédiate est d'assurer une transition en douceur qui offre la meilleure expérience à nos clients et à nos collaborateurs du monde entier. »

Brian Melka sera PDG de l'entreprise d'énergie et David Kohler siègera au conseil d'administration.

Platinum Equity est une société d'investissement mondiale avec près de 47 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Kohler a choisi Platinum Equity en raison de la grande expertise opérationnelle de la société et de ses antécédents dans le domaine des scissions d'entreprise.

« Kohler Energy a une réputation bien méritée de qualité, d'innovation et d'ingénierie qui remonte à plus d'un siècle, a déclaré Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity. Nous nous réjouissons de la confiance de Kohler dans notre capacité à tirer parti de cet héritage, tout en soutenant la croissance et l'expansion continues de sa division d'énergie en tant qu'entreprise autonome. Nous avons beaucoup de respect pour David et l'équipe de direction de Kohler, et nous sommes fiers de nous associer à eux. »

Platinum Equity compte 28 ans d'expérience en acquisition et exploitation d'entreprises mondiales nées d'une scission avec de grandes sociétés. Ces dernières années, la société a acquis des entreprises provenant d'organisations telles que Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand et Johnson & Johnson, entre autres.

« L'entreprise de résilience énergétique est appuyée par un leadership exceptionnel, d'excellentes capacités techniques et des vents arrière avantageux qui créent une demande soutenue en solutions d'alimentation fiables dans les applications industrielles, commerciales, résidentielles et liées aux équipements, a affirmé Matthew Louie, directeur général de Platinum Equity. Nous sommes impatients de travailler avec Brian et l'équipe de direction pour continuer à investir dans l'entreprise et maximiser son potentiel. »

BDT & MSD Partners et BofA Securities agissent à titre de conseillers financiers de Kohler. White & Case LLP agit en tant que conseiller juridique de Kohler.

Goldman Sachs & Co. LLC and William Blair & Company, LLC agissent à titre de conseillers financiers de Platinum Equity dans le cadre de l'investissement dans Kohler Energy. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit à titre de conseiller juridique de Platinum Equity et Willkie Farr & Gallagher LLP à titre de conseiller en financement par emprunt.

À propos de Kohler Co.

Depuis 150 ans, Kohler Co. est un leader mondial en matière de conception et d'innovation, qui s'attache à offrir une vie agréable à l'aide de produits de cuisine et de salle de bains ; de l'ébénisterie, du carrelage et de l'éclairage de luxe ; des solutions d'énergie distribuée – énergie domestique, systèmes d'alimentation industriels, et les technologies de motorisation – des expériences pour l'hôtellerie de luxe et les plus grands championnats de golf. Le parcours de golf Whistling Straits de Kohler a accueilli la 43e édition de la Ryder Cup en 2021. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et a son siège à Kohler, dans le Wisconsin. L'entreprise élabore également des solutions à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, pour les collectivités mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

À propos de Kohler Energy

Kohler Energy, un leader mondial des solutions énergétiques distribuées, apporte une conception audacieuse et un impact puissant aux systèmes énergétiques qui soutiennent les personnes et collectivités du monde entier. L'entreprise fait partie intégrante de Kohler Co., offrant des solutions destinées à l'énergie domestique, aux systèmes énergétiques industriels et aux technologies de groupe motopropulseur. Appuyée par la force de son portefeuille de marques, qui réunit Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments, and Engines, et plus d'un siècle de leadership de l'industrie, Kohler Energy crée de la résilience là où le réseau ne peut pas le faire, allant au-delà du rétablissement fonctionnel et individuel pour créer des vies et des communautés meilleures. Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur kohler.com/energy .

À propos de Platinum Equity

Fondée en 1995 par Tom Gores , Platinum Equity est une société d'investissement internationale avec 47 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un portefeuille d'environ 50 sociétés en exploitation au service de clients partout dans le monde. Platinum Equity se spécialise dans les fusions, les acquisitions et les opérations avec une stratégie qu'elle a elle-même déposée et nommée M&A&O®. Cela se traduit par l'acquisition et l'exploitation de sociétés dans une vaste gamme de marchés commerciaux, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipement, les services reliés aux métaux, les médias et le divertissement, les technologies, les télécommunications et d'autres secteurs. Au cours des 28 dernières années, Platinum Equity a réalisé plus de 400 acquisitions.

Contacts :

Stephen Maliszewski

Relations publiques Kohler Co.

[email protected]

Todd Weber

Relations publiques Kohler Co.

[email protected]

Dan Whelan

Platinum Equity

[email protected]