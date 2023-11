Kohler Co. Estabelece Divisão de Energia como um Negócio Independente, com a Platinum Equity como Principal Parceira de Investimentos, Acelerando Estratégias de Crescimento de Longo Prazo para Ambas as Organizações

Empresa autônoma que oferece soluções de resiliência energética a se beneficiar das experiências de implementação e operação da Platinum Equity

KOHLER, Wis., 6 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Kohler Co. anunciou a decisão estratégica de estabelecer a Kohler Energy como um negócio separado e independente, com a Platinum Equity atuando como principal parceira de investimentos. A Kohler seguirá investindo no negócio de energia após o encerramento, comprometida com o apoio à sua trajetória ascendente baseada em um histórico comprovado de forte desempenho no mercado global de resiliência energética. Os negócios inclusos no portfólio são Power Systems, Motores, Energia Residencial, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments e Heila Technologies.

Embora a Kohler Co. e a Platinum Equity devam concluir vários marcos e requisitos legais, incluindo consultas com conselhos de trabalho de funcionários. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2024. Até lá, a Kohler Co. irá operar como uma única empresa.

"Hoje, tomamos uma atitude ousada e estratégica para o futuro de nossa empresa", disse David Kohler, presidente e CEO da Kohler Co. "Nos últimos 150 anos, a Kohler adotou uma busca incessante de novos produtos, serviços e experiências excepcionais a nossos clientes. Esse momento importante em nossa jornada reflete nosso compromisso de aprofundar o foco e o investimento em negócios de Mesa, Banho e Hospitalidade da Kohler, e seguir impulsionando o crescimento em nossos respectivos setores. O momento é ideal pela força do negócio de energia, impulsionado por produtos de alta qualidade fabricados e vendidos por colaboradores altamente qualificados. Estou ansioso para apoiar o negócio de energia através de nosso investimento contínuo e minha função na diretoria após o encerramento."

A Kohler Energy é líder global em resiliência energética, oferecendo soluções de energia essenciais para residências, empresas e equipamentos. Seu portfólio líder no mercado de equipamentos de reserva e energia de primeira linha, tecnologias tradicionais e eletrificadas, e soluções de energia doméstica é referência em todo o mundo.

"A Kohler tem administrado o negócio com excelência há mais de 100 anos. Vamos manter essa visão com a Platinum Equity, que compartilha os mesmos valores de qualidade, inovação e excelência operacional, e já abraçou a nossa jornada de crescimento. Nós queremos impulsionar investimentos contínuos e significativos que aumentem o valor para nossos clientes, membros da equipe e acionistas", disse Brian Melka, presidente do grupo Kohler Energy. "Eu sinto orgulho do que a equipe fez para construir a liderança no setor, e espero trabalhar com a Platinum Equity para embarcar em nossa próxima fase de crescimento. Nossa prioridade imediata é garantir uma transição tranquila que ofereça a melhor experiência para nossos clientes e membros da equipe em todo o mundo."

Brian Melka atuará como CEO do negócio de Energia, com David Kohler em seu conselho.

A Platinum Equity é uma empresa global de investimentos com aproximadamente US$47 bilhões de ativos sob gestão. A Kohler selecionou a Platinum Equity devido à profunda experiência operacional da empresa e ao histórico bem-sucedido com transações de cisão.

"A Kohler Energy tem uma merecida reputação de qualidade, inovação e engenharia que remonta a mais de um século", disse o co-presidente da Platinum Equity, Jacob Kotzubei. "Agradecemos a confiança da Kohler em nossa capacidade de ampliar esse legado e apoiar o crescimento e expansão contínuos do negócio de energia como uma empresa autônoma. Temos grande respeito pelo David e pela equipe de liderança da Kohler e temos orgulho de ser seus parceiros".

A Platinum Equity tem mais 28 de anos de experiência em aquisição e operação de empresas globais que fizeram parte de grandes entidades corporativas. Nos últimos anos, a empresa adquiriu negócios de empresas como Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand e Johnson & Johnson, entre outras.

"O negócio de resiliência energética tem liderança excepcional, fortes capacidades técnicas e uma oportunidade de se beneficiar de revezes atraentes que impulsionam uma necessidade sustentada de soluções de energia confiáveis em aplicações industriais, comerciais, residenciais e de equipamentos", disse o diretor administrativo da Platinum Equity, Matthew Louie. "Esperamos trabalhar com Brian e a equipe de gestão para continuar investindo no negócio e maximizar o seu potencial".

BDT & MSD Partners e BofA Securities estão atuando como consultores financeiros da Kohler. White & Case LLP estão atuando como consultores jurídicos da Kohler.

Goldman Sachs & Co. LLC e William Blair & Company, LLC estão atuando como consultores financeiros da Platinum Equity sobre o investimento da Kohler Energy. Gibson, Dunn & Crutcher LLP está atuando como consultora jurídica, e Willkie Farr & Gallagher LLP está atuando como consultora financeira da Platinum Equity.

Sobre a Kohler Co.

A Kohler Co. é líder global em design e inovação há 150 anos, dedicada a proporcionar uma vida mais sofisticada através de produtos para mesa e banho; armários, azulejos e iluminação de luxo; soluções de energia distribuída, como sistemas de energia doméstica/industrial e tecnologias de cadeia cinemática; e experiências no setor hoteleiro de luxo e torneios de golfe. O Whistling Straits Golf Course da Kohler sediou a43ª Ryder Cup em 2021. A Kohler Co., uma empresa privada, foi fundada em 1873 e está localizada em Kohler, Wisconsin. A empresa também desenvolve soluções para resolver questões urgentes, como água potável e saneamento, de comunidades carentes em todo o mundo a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

Sobre a Kohler Energy

A Kohler Energy, líder global em soluções de energia distribuída, apresenta design ousado e impacto poderoso para os sistemas de energia que sustentam pessoas e comunidades em todo o mundo. Ela é parte da Kohler Co., com soluções de Energia Doméstica, Sistemas de Energia Industriais e Powertrain Technologies. Com a força do seu portfólio de marcas — Power Systems, Energia Doméstica, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments e Engines, e mais de um século de liderança no setor, a Kohler Energy desenvolve resiliência para compensar a rede, e vai além da recuperação funcional individual para criar vidas e comunidades melhores. Para mais detalhes, acesse kohler.com/energy.

Sobre a Platinum Equity

Fundada em 1995 por Tom Gores, a Platinum Equity é uma empresa global de investimentos com aproximadamente US$47 bilhões de ativos sob gestão e um portfólio de aproximadamente 50 empresas operacionais que atendem clientes em todo o mundo. A Platinum Equity é especializada em fusões, aquisições e operações — uma estratégia de marca registrada que chama de M&A&O® – adquirindo e operando empresas em uma ampla gama de mercados comerciais, incluindo manufatura, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais, mídia e entretenimento, tecnologia, telecomunicações e outros setores. Nos últimos 28 anos, a Platinum Equity concluiu mais de 400 aquisições.

Contatos:

Stephen Maliszewski

Kohler Co. Relações Públicas

[email protected]

Todd Weber

Kohler Co. Relações Públicas

[email protected]

Dan Whelan

Platinum Equity

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

FONTE Kohler Co.