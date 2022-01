Kohler expõe oito novos produtos de casa inteligente na CES 2022

KOHLER, Wisconsin, 3 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca líder global Kohler apresenta oito adições a seu portfólio de produtos de casa inteligente na CES 2022, com foco na melhoria do bem-estar e na facilidade para as pessoas obterem tranquilidade, incluindo:

Visualize aqui o comunicado de imprensa multicanal interativo: https://www.multivu.com/players/English/8991951-kohler-new-smart-home-products-ces-2022/

A tecnologia de banho inteligente PerfectFill inclui ralo inteligente, contro https://www.multivu.com/players/English/8991951-kohler-new-smart-home-products-ces-2022/lador digital/por aplicativo e enchimento de banheira. A PerfectFill enche uma banheira com a temperatura preferida e profundidade desejada com um comando de voz simples ou pelo aplicativo KOHLER Konnect, reduzindo o tempo gasto para monitorar a banheira durante o enchimento. Anteriormente demonstrada como tecnologia de conceito, a PerfectFill estará disponível para compra em maio de 2022.

Registros e torneiras Anthem – os registros digitais podem operar várias saídas de água, integrar-se ao aplicativo KOHLER Konnect, podem ser emparelhados com assistentes de voz e oferecem o recurso exclusivo de controle independente de temperatura e fluxo em cada saída. Combinada com os jatos imersivos das duchas, duchas de mão, chuveiros e jatos corporais da linha Statement, a linha Anthem eleva o banho a um nível superior, com tecnologia e engenharia inovadoras.

Purist Suspend – torneira de cozinha instalada no teto com um disco remoto que gerencia a ativação, temperatura e volume e uma mangueira totalmente ajustável com rotação de 180 graus.

Torneira sem toque para banheiros residenciais – nova categoria da Kohler, essas torneiras funcionam com um simples aceno da mão, oferecem controle de temperatura e funcionam com bateria, oferecendo uma prática melhoria tecnológica.

Reserva de energia Kohler – um sistema modular residencial de armazenamento de energia que se combina com sistemas de energia solar para oferecer aos moradores acesso à energia solar, independentemente do clima, hora do dia ou condição da rede.

Cofre digital Robern IQ – um cofre inteligente que oferece uma forma compacta de proteger com segurança objetos de valor, medicamentos e itens pessoais. O cofre digital conta com um painel de toque, além de um aplicativo para definir e proteger sua senha e garantir que seus itens estejam protegidos.

Entre outros produtos de destaque a chegarem ao mercado em 2022 estão a Stillness Bath, uma experiência de banho multissensorial inspirada no banho de floresta japonês, e H2Wise alimentado pela Phyn, monitores de água inteligentes desenvolvidos para detectar vazamentos e rastrear o consumo de água doméstico.

Veja o kit de imprensa KOHLER CES.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873, a Kohler Co. é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários de luxo, azulejos e iluminação; motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin e em St. Andrews, na Escócia.

