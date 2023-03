Kohler presenta 'The Creator's Journey' en la Semana del Diseño de Milán

La instalación inmersiva de la icónica marca KOHLER muestra colaboraciones artísticas, una nueva colección global de productos de edición limitada y una escultura aérea realizada por una antigua alumna de Arts/Industry – Janet Echelman

KOHLER, Wis., 28 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- The Creator's Journey presentado por Kohler durante la Semana del Diseño de Milán, la icónica marca se asocia con cuatro artistas contemporáneas de cuatro países diferentes para crear una colección global de edición limitada de 12 nuevos productos Artist Editions para el baño. La empresa también destacará una impresionante escultura aérea de la destacada creadora y ex alumna de Arts/Industry Janet Echelman, y una experiencia de diseño controlada por el usuario en el Palazzo del Senato durante el Fuorisalone de Milán.

Como parte de la celebración del 150 aniversario de Kohler, el líder mundial en diseño se asoció con cuatro artistas, cada una de ellas reconocida por sus prácticas artísticas innovadoras. Las talentosas creadoras recibieron carta blanca para plasmar sus expresiones visuales en los productos de Kohler: el inodoro inteligente Numi 2.0, el lavabo Brazn y la bañera Brazn. Cada producto de la colección se ofrecerá en una cantidad de 150 unidades, en honor al año del aniversario de Kohler.

Ananda Nahú (Brasil), ampliamente reconocida por sus vibrantes murales – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brasil), ampliamente reconocida por sus vibrantes murales – Ziling Wang ( China ), conocida por su innovador uso de la pintura, en particular una pintura inventada por ella que puede despegarse del lienzo y verse en tres dimensiones – KOHLER Artist Editions A World on Strings

( ), conocida por su innovador uso de la pintura, en particular una pintura inventada por ella que puede despegarse del lienzo y verse en tres dimensiones – Pushpa Kumari (India), cuyas intrincadas pinturas lineales han redefinido la tradición Mithila de la India – KOHLER Artist Editions Aranya

(India), cuyas intrincadas pinturas lineales han redefinido la tradición – Elle (Estados Unidos), empezó con graffitis y ahora incluye proyectos a gran escala en su cartera global – KOHLER Artist Editions Falling Gently

"Kohler se dedica a crear un espacio para la muestra representativa del arte y la artesanía en nuestra industria", dijo Laura Kohler, Directora de Sostenibilidad y Diversidad de Kohler Co. "Esta nueva colección Artist Editions celebra a las mujeres de talento excepcional y diversos orígenes".

Los productos Artist Editions de Kohler se remontan a casi cuatro décadas y aportan belleza a los rituales cotidianos, ampliando los límites de los procesos decorativos y los conjuntos de materiales, ayudando a los consumidores a expresar su estilo personal en sus espacios. Inspirados en la unión del arte visual con la artesanía de fabricación, los lavabos, bañeras e inodoros Artist Editions están adornados con hermosas texturas, patrones intrincados, ilustraciones abstractas y paisajes pintorescos. La oferta también muestra el uso innovador de Kohler de esmaltes especiales y materiales nobles.

La artista Janet Echelman presenta Noli Timere en el Palazzo del Senato

Suspendida en lo alto hay una monumental escultura aérea titulada Noli Timere, de la aclamada escultora y artista estadounidense Janet Echelman. Echelman participó en el programa de residencias Arts/Industry de Kohler hace más de dos décadas. Echelman también ha colaborado con Kohler en la creación de un lavabo Artist Editions titulado 18.02 que rinde homenaje a la naturaleza dinámica del agua (expuesto en la exposición de Kohler).

Los visitantes de la instalación de Kohler también pueden embarcarse en su propio viaje "Creador" dentro de una experiencia digital inmersiva que les permite dar vida al arte a través de sus movimientos en el espacio. A medida que los colores, patrones y formas rodean a los visitantes en la sala Creator, ellos mismos pueden convertirse en artistas, manipulando la superposición creativa en el inodoro inteligente Numi de Kohler.

Los medios están invitados a una exclusiva recepción previa el lunes 17 de abril con las artistas, que estarán presentes y disponibles para entrevistas.

Para más información e imágenes, visite Kohler Milan Design Week Press Kit .

Acerca de Kohler Co.

Fundada en 1873, Kohler Co. es líder mundial en diseño, innovación y fabricación de productos de cocina y baño; ebanistería de lujo, azulejos e iluminación; motores, generadores y soluciones de energía limpia; y propietaria/operadora de dos destinos turísticos de hostelería y golf de cinco estrellas en Kohler (Wisconsin) y St. Andrews (Escocia). El campo de golf Whistling Straits de Kohler albergó la 43ª Ryder Cup en 2021. La empresa también desarrolla soluciones para abordar problemas acuciantes, como el agua potable y el saneamiento, para comunidades no atendidas de todo el mundo con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Para más información, visite kohlercompany.com .

Acerca de las artistas

Janet Echelman

Janet Echelman esculpe a escala de edificios y bloques. La obra de Echelman desafía cualquier categorización, ya que aúna escultura, arquitectura, diseño urbano, ciencia de los materiales, ingeniería estructural y aeronáutica e informática. Echelman utiliza materiales inverosímiles, desde partículas de agua atomizadas hasta fibras de ingeniería quince veces más resistentes que el acero, y combina la artesanía ancestral con programas informáticos de diseño para crear obras de arte que se han convertido en puntos focales de la vida urbana en los cinco continentes, desde Singapur, Sydney, Shanghai y Santiago hasta Pekín, Boston, Nueva York y Londres. Se licenció en Harvard College, antes de completar programas de posgrado independientes en Pintura y Psicología. Doctora honoris causa por la Universidad de Tufts, Echelman ha enseñado en el MIT, y las Universidades de Harvard y Princeton. Su charla TED "Tomarse en serio la imaginación" se ha traducido a 35 idiomas con más de dos millones de visitas. Para más información, visite echelman.com/ .

Elle está considerada una de las mejores artistas callejeras del mundo. Tras sus comienzos como grafitera, su obra se ha expuesto en la prestigiosa Galería Saatchi de Londres, en el Museo Urban Nation de Berlín y en una proyección de 60 metros de altura sobre la fachada del New Museum de Nueva York. Sus obras se han publicado en docenas de libros sobre arte callejero y en publicaciones mundiales como ELLE France y Vogue Australia. Elle ha colaborado y pintado para varias marcas internacionales como Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung y Toyota, entre otras. En 2020, IntoAction encargó a Elle la creación de un cuadro de cuatro historias en homenaje a Ruth Bader Ginsberg en el Lower East Side de Nueva York. Próximamente realizará un proyecto por encargo en Ámsterdam, en el Museo STRAAT. Para más información, visite ellestreetart.com/ .

Pushpa Kumari visualiza un mundo energizado por la cultura, el patrimonio, la observación y la sensibilidad intuitiva utilizando únicamente pluma y tinta sobre papel. A lo largo de su vida y su carrera, Kumari ha desafiado las normas culturales tradicionales de la India y ha optado por centrarse en su oficio. Como resultado, Pushpa ha podido desarrollar una obra que se distingue, tanto en concepto como en expresión, de la de sus contemporáneos. Las influencias de Kumari son puramente indias, inspirándose de la tradición religiosa y social. A pesar de estar arraigada en la tradición india, su obra tiene un atractivo universal y ha llegado a un público internacional. En 2016, su obra se incluyó en la prestigiosa Octava Trienal de Arte Contemporáneo de Asia y el Pacífico en Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art. También ha participado en varias exposiciones en museos del Reino Unido, entre ellas "Telling Tales", una muestra de 2013 en los Museos Nacionales de Liverpool.

Ananda Nahú es pintora, muralista y artista visual. Su estilo se distingue por la multiculturalidad visual, haciendo relecturas de movimientos artísticos y trayendo al presente técnicas pictóricas del pasado. Las obras de Nahú presentan un fuerte estudio antropológico cultural del ser humano, rescatando la historia del arte de las más diversas nacionalidades, y transformando viejas corrientes de pensamiento para las necesidades artísticas de hoy. A lo largo de su carrera pictórica, Nahú ha participado activamente en proyectos socio-artísticos en Naciones Unidas, la Unión Europea y el Ayuntamiento de Nueva York, entre otros. Nahú fue artista invitada en campañas publicitarias de marcas multinacionales como Nike, Gucci y Bloomberg. En 2015, fue publicada por CNN Style y Phaidon como una de las artistas más influyentes de Brasil. En 2016, Nahú batió récords en Estados Unidos al pintar el mural más grande del estado de Ohio, financiado por la Cleveland Foundation. Para más información, visite anahu.com/ .

Wang Ziling explora cómo percibe el ser humano la estructura de su entorno exterior reformando la forma espacial de la pintura. Wang ha inventado una pintura acrílica endurecida que permite que el material quede suspendido dentro del bastidor sin adherirse al lienzo. La "pintura continua" resultante puede utilizarse para enlazar imágenes flotantes entre dos o tres cuadros, exigiendo al espectador que complete la información que falta en las imágenes que se extienden. Wang se licenció en Bellas Artes en el Central Saint Martins College of Art & Design de la Universidad de las Artes de Londres y en pintura en la Academia de Arte y Diseño de la Universidad Tsinghua de Pekín. Sus obras han sido expuestas y coleccionadas por varios museos, como el Today Art Museum (Pekín), el Guangdong Museum of Art (Guangzhou) y el Copelouzos Family Art Museum (Atenas). Ha realizado una residencia artística en el Centre for Contemporary Chinese Art (Manchester). Para más información, visite wangziling.co.uk/ .

